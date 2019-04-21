Спасатели. «Пацан задышал и открыл глаза. Я выдохнул»
Страшно представить, как сложились бы события, если бы в пятницу вечером после работы Никита не отправился на пробежку. Около 20:00 он возвращался домой по берегу Шиловского пруда и услышал детский крик — «Помогите!».
— Я сперва никого не увидел, только крики. Побежал на голос. Потом уже разглядел четырех детей на другом берегу и в воде — плавающий капюшон детской куртки. Лицо мальчишки было под водой, — вспоминает Никита Назмутдинов.
Он не задумываясь шагнул на рыхлый лед и бросился к ребенку. Мальчик был без сознания и не дышал.
— Страшно было?
— Было холодно!
Фото: Ксения Тимина для ЕТВ
Ватные штаны и зимняя куртка намокли, поэтому вытаскивать ребенка на берег оказалось тяжелее, чем думал Никита. Хотя, как признается спасатель, думать ему было некогда. Действовал скорее инстинктивно.
— Я вытащил его вот на этот островок, начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Где-то через полторы минуты начался рвотный рефлекс, пацан задышал и открыл глаза. Я выдохнул.
— Откуда знали, что именно нужно делать?
— Вспомнил уроки ОБЖ в девятом классе. У меня по ОБЖ пятерка была.
Пока Никита откачивал ребенка, на берег вышли жители ближайших домов. Среди них 63-летний житель деревни Шиловка Гарай Галеев. Именно он вызвал скорую помощь и строил переправу, по которой потом врачи скорой перенесли мальчика с острова на берег и погрузили в машину.
Фото: Ксения Тимина для ЕТВ
— Я вышел во двор и увидел несколько возбужденных ребят, у них лица были такие ошалелые, как-будто они с неба спустились. Один сказал, что кто-то тонет, я побежал, смотрю, там парень уже откачивает ребенка. Спросил: «Чем помочь?» Он ответил: «Зови скорую». Я побежал домой, жене велел вызывать врачей, а сам двери железные взял, доску какую-то и потащил к воде — думаю, скорая приедет, но как они к мальчику попадут? Ну и вот сделал в итоге такой настил. Жена после операции, но тоже помогала — доски таскала, — рассказал Гарай Галеев.
По словам Гарая, Никита весь был мокрый, от холода по телу шли судороги, но он этого будто не замечал.
— Никита, а сам почему в больницу не поехал? Ведь могло быть обморожение.
— Я пошел домой и залез под горячий душ, согрелся.
Уже поздно вечером к нему домой приехал отец спасенного ребенка. Никита узнал, что мальчика, которого он спас, зовут Антон, что ему шесть лет. И главное — его жизни сейчас ничего не угрожает. Наилю Надыршину, отцу Антона, позвонил племянник и рассказал о ЧП.
Фото: Ксения Тимина для ЕТВ
— Он гостил у бабушки. Я не знаю, почему он пошел с взрослыми ребятами на реку. Обычно никуда из двора не выходил. Даже за хлебом через дорогу отказывался сходить — отвечал бабушке «меня папа ругать будет». А тут на реку. Плавать мы еще не научились, летом не мог загнать его в воду, — рассказывает Наиль Надыршин.
Сейчас Антон в первой областной больнице вместе с мамой. Из реанимации их перевели в педиатрию. Диагноз — правосторонняя пневмония. Сроки выздоровления сейчас зависят от организма ребенка. По предварительным данным, никаких неврологических отклонений после пережитого у ребенка нет. Правда, мама Антона рассказывает, что сын плохо спит и постоянно вздрагивает во сне.
— Деревня маленькая, слухи быстро распространяются — мне тут же сказали, что моего ребенка спас Никита. Я сам вырос на Шиловке, помню его с малых лет. Поехал к нему, обнял, сказал, по гроб жизни теперь ему обязан. Спросил, как могу его отблагодарить? Он ответил — что ничего не надо, любой поступил бы также. Но я все равно приеду к нему еще раз, когда Антона выпишут. Сейчас все мысли только о его здоровье, а нас еще по опекам начали таскать. И штрафом пугают за неисполнение родительских обязанностей. У меня в подъезде наркоманка живет, дети вечно голодные ходят по подъезду ищут мать, но им до нее дела нет. А тут нормальная семья, и надо докопаться. Ну это все ерунда, главное Антон живой! — говорит отец спасенного ребенка.
Фото: Ксения Тимина для ЕТВ
За спасение ребенка по поручению главы Березовского Евгения Писцова Никиту будут представлять к награде. Впрочем, самого героя это, кажется, совсем не радует. Как рассказал его начальник, в прошлом году Никиту номинировали на городскую доску почета, но он отказался. Не захотел к себе лишнего внимания. «Работает у нас давно, лет восемь уже. Проблем с ним никогда не было. Отличный сварщик. Спокойный, скромный, дисциплинированный. Отмечен администрацией завода за отличный труд по результатам 2018 года», — характеризует спасателя Дмитрий Гуреев, руководитель завода сухих строительных смесей BROZЕX.
— Совсем не чувствуете себя героем?
— Да какой я герой? На моем месте так поступил бы каждый. Для меня настоящие герои — наши ветераны, те, кто сражался за Родину!
— А прежде спасали кого-нибудь?
— Только котенка один раз с дороги спас — подобрал на проезжей части пристроил к другу. Но это ведь не считается? — смеется спасатель.
Фото: Ксения Тимина для ЕТВ
Никите 26 лет. Работает электрогазосварщиком на предприятии BROZЕX Увлекается спортом — бегает, ходит на лыжах. Своих детей у Никиты еще нет, но он уверен, что любой на его месте поступил бы точно также.
Фото: Ксения Тимина для ЕТВ
— По официальным данным этой весной у нас
уже утонули два человека, — рассказывает Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области. — Оба взрослые. Но я говорю лишь о тех случаях, куда
были стянуты наши подразделения. В основном речь идет о рыбаках. Многих, к
счастью, удается спасти. Только за прошлую неделю мы вытащили из воды 50
человек с одного лишь Белоярского водохранилища. На таких опасных водоемах, как
Рефтинское или Среднеуральское водохранилище, где есть сброс теплых вод, посты
МЧС стоят круглодично. Мы уже неоднократно обращались, чтобы рыбаки оградили
себя от беды. Сейчас лед реально представляет опасность.