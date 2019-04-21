Спасатели. «Пацан задышал и открыл глаза. Я выдохнул»

— Он гостил у бабушки. Я не знаю, почему он пошел с взрослыми ребятами на реку. Обычно никуда из двора не выходил. Даже за хлебом через дорогу отказывался сходить — отвечал бабушке «меня папа ругать будет». А тут на реку. Плавать мы еще не научились, летом не мог загнать его в воду, — рассказывает Наиль Надыршин.

Сейчас Антон в первой областной больнице вместе с мамой. Из реанимации их перевели в педиатрию. Диагноз — правосторонняя пневмония. Сроки выздоровления сейчас зависят от организма ребенка. По предварительным данным, никаких неврологических отклонений после пережитого у ребенка нет. Правда, мама Антона рассказывает, что сын плохо спит и постоянно вздрагивает во сне.

— Деревня маленькая, слухи быстро распространяются — мне тут же сказали, что моего ребенка спас Никита. Я сам вырос на Шиловке, помню его с малых лет. Поехал к нему, обнял, сказал, по гроб жизни теперь ему обязан. Спросил, как могу его отблагодарить? Он ответил — что ничего не надо, любой поступил бы также. Но я все равно приеду к нему еще раз, когда Антона выпишут. Сейчас все мысли только о его здоровье, а нас еще по опекам начали таскать. И штрафом пугают за неисполнение родительских обязанностей. У меня в подъезде наркоманка живет, дети вечно голодные ходят по подъезду ищут мать, но им до нее дела нет. А тут нормальная семья, и надо докопаться. Ну это все ерунда, главное Антон живой! — говорит отец спасенного ребенка.