По пути на дачу

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Каждый год комитет по благоустройству мэрии составляет список улиц , которые отремонтируют ближайшим летом. И каждый год горожане недоуменно его разглядывают: как , снова весь центр? опять стоять в пробках на Малышева — Ленина — Первомайской — Мамина-Сибиряка? Когда уже починят мою улицу на Сортировке/Вторчермете/Уктусе/Эльмаше?





Редакция ЕТВ отправилась в очередное путешествие по окраинам Екатеринбурга и посмотрела , как выглядят дороги на выездах из города. А заодно — сверилась со списком ремонта на этот год , чтобы развенчать ( или подтвердить) миф о том , что хорошие трассы могут быть только в центре.

Начался сезон шашлыкови все екатеринбуржцы синхронно вспомниличто где-то тамвдали от цивилизацииу них есть ДАЧА. Или маленький домик. Чтобы до него добратьсянужно преодолеть самое большое препятствие — то есть выехать из городане повредив колес и нервов. Потому что самые плохие дороги в Екатеринбурге таятся на окраине.