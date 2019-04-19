По пути на дачу
ЕТВ выясняет, по каким дорогам вам придется добираться к шашлыкам, кто решает, какие улицы чинить в первую очередь и сколько денег надо, чтобы в Екатеринбурге было ровно.
Начался сезон шашлыков, и все екатеринбуржцы синхронно вспомнили, что где-то там, вдали от цивилизации, у них есть ДАЧА. Или маленький домик. Чтобы до него добраться, нужно преодолеть самое большое препятствие — то есть выехать из города, не повредив колес и нервов. Потому что самые плохие дороги в Екатеринбурге таятся на окраине.
Каждый год комитет по благоустройству мэрии составляет список улиц, которые отремонтируют ближайшим летом. И каждый год горожане недоуменно его разглядывают: как, снова весь центр? опять стоять в пробках на Малышева — Ленина — Первомайской — Мамина-Сибиряка? Когда уже починят мою улицу на Сортировке/Вторчермете/Уктусе/Эльмаше?
Каждый год комитет по благоустройству мэрии составляет список улиц, которые отремонтируют ближайшим летом. И каждый год горожане недоуменно его разглядывают: как, снова весь центр? опять стоять в пробках на Малышева — Ленина — Первомайской — Мамина-Сибиряка? Когда уже починят мою улицу на Сортировке/Вторчермете/Уктусе/Эльмаше?
Редакция ЕТВ отправилась в очередное путешествие по окраинам Екатеринбурга и посмотрела, как выглядят дороги на выездах из города. А заодно — сверилась со списком ремонта на этот год, чтобы развенчать (или подтвердить) миф о том, что хорошие трассы могут быть только в центре.
Выезжаем из Екатеринбурга через
Дублер Сибирского тракта
с Эльмаша и из центра
Выехать на трассу Екатеринбург — Тюмень можно через Кольцовский и дублер Сибирского тракта. Из северной части города дорога пролегает через улицу Шефскую и Егоршинский подход, из центра — через Малышева. С юга можно выехать через Машинную улицу, которую содержат в почти идеальном состоянии, потому что по ней пролегает гостевой маршрут из аэропорта. Поэтому мы проверили первые два.
Карта: ЕТВ
Если ехать со стороны по Малышева со стороны 8 Марта, то примерно до Восточной ехать комфортно, а вот после моста… Как-то так:
В таком состоянии дорога не первый год. Эта фотография была сделана в 2017:
Участок улицы Малышева от Восточной до Высоцкого отремонтируют летом 2019 года — особенно хорошо от этого будет жителям ЖБИ, для которых эта дорога является одним из немногих доступных путей домой.
Повезло и тем, кто собирается выезжать из города по улице Шефской: в планах на 2019 год есть участок от моста на Блюхера до Фронтовых бригад. Если вы хоть раз там ездили, то наверняка вспоминаете этот опыт с содроганием. И так невеселые промышленные пейзажи усугубляет в выбоинах и колеях дорога:
Впрочем, улицу Шефскую сделают комфортной разве что для выезда из города. Людям, которые живут в домах в сторону Краснофлотцев и дальше, остается только надеяться, что дорогу отремонтируют в следующие годы.
Деньги на ремонт дорог Екатеринбург берет из бюджетов трех уровней: федерального — по программе «Безопасные качественные дороги» выделили миллиард рублей, регионального (еще полмиллиарда) и городского (около 150 миллионов). Всего в 2019 году на ремонт дорог потратят почти 1,7 миллиарда рублей.
Выезжаем на
Ново-Московский тракт
из Юго-Западного и Академического микрорайонов
Если ваша дача находится за «Мегой», то выезжать туда вы будете, скорее всего, через Объездную дорогу, которую в этом году не починят (но зато начнут строить новую развязку с Серафимы Дерябиной), или улицу Металлургов.
Выехать на Объездную можно из Юго-Западного, Ботанического или Академического микрорайонов. Улицу Белинского, через которую лежит путь с Ботаники, чинили в прошлом году. С Юго-Запада дорога к даче проходит через улицу Амундсена, которую по чуть-чуть чинят почти каждый год. В 2018 асфальт перекладывали на участке от Московской до Объездной, а в 2019 отремонтируют участок от Объездной до Мостовой. Но самым проблемным выезд становится из микрорайона Академический, откуда выбраться, в принципе, очень тяжело.
Мы постарались выехать из двух точек: от перекрестка Амундсена — Краснолесья, который попадает в программу ремонта, и от перекрестка Вильгельма де Геннина — Краснолесья, где никакого ремонта не будет.
Карта: ЕТВ
На Амундсена — Краснолесья мы обнаружили не самые большие, особенно после Шефской, колеи:
Чуть печальнее выглядит перекресток Краснолесья — Вильгельма де Геннина. Самый оживленный в Академическом, он ежедневно выдерживает тысячи машин всех, кто едет из микрорайона в центр города. При этом альтернативы в ближайшее время не предвидится.
Напоминаем, что мэр Александр Высокинский активно заявляет, что быстро растущий Академический вскоре официально станет восьмым районом Екатеринбурга.
На подъезде к Объездной улица Вильгельма де Геннина становится вот такой:
Для жителей Академического скоро построят вторую развязку (Объездная — Серафимы Дерябиной — за 386 миллионов рублей), которая, предположительно, облегчит транспортную ситуацию в микрорайоне. Вдоль нее должна пройти трамвайная линия, у которой пока есть только проект и очень туманные планы на будущее.
Если вы хотите выехать на Ново-Московский тракт с ВИЗа, то ваш путь будет пролегать через улицу Металлургов, которая выглядит особенно печально в районе «Меги» и Metro. Но нам нечем вас обрадовать — улицы Металлургов снова нет в планах на ремонт в 2019 году.
Выезжаем на
Серовский тракт
с Сортировки
Серовский тракт любят называть «трассой смерти» из-за количества тяжелых ДТП, которые там регулярно случаются. Но если вам все-таки туда надо, то пути два: через Уралмаш или через Сортировку. Из этих вариантов мы выбрали второй, потому что именно там располагается многострадальная улица Расточная, которая постоянно и отчаянно нуждается в ремонте.
Карта: ЕТВ
Улица Расточная выглядит вот так на всем протяжении от Технической до Серовского тракта:
Итого: выезжать на большинство загородных трасс ради шашлыков или огорода вам будет не очень приятно. Хорошая новость в том, что некоторые улицы (Амундсена, Малышева, Шефскую и Расточную) отремонтируют уже в 2019 году, и разница между ними и центральными будет не очень сильной. Плохая — в том, что дорог, которые требуют ремонта, гораздо больше, а запланированных участков — всего 34 (изначально их было 53). Почему так мало? Почему нам постоянно кажется, что дороги ремонтируют только в центре? Почему одни дороги ремонтируют постоянно, а другие никогда? В конце концов, кто решает, какие улицы чинить, и можем ли мы на это повлиять?
Сейчас во всем разберемся. А пока посмотрите на список дорог, деньги на ремонт которых точно есть:
Какую улицу ремонтировать будем?
Несмотря на то, что деньги на ремонт екатеринбургских дорог выделяют из федерального и регионального бюджетов, список дорог утверждает только мэрия. Этот процесс регулируют законы о местном самоуправлении и вмешаться — значит нарушить их. Поэтому, как считает общественник и координатор свердловской «РосЯмы» Алексей Беззуб, Москва и регион так неохотно дают Екатеринбургу деньги на ремонт: контролировать его они все равно не могут.
Как уверяют в пресс-службе администрации Екатеринбурга, при составлении списков дорог, которые нужно отремонтировать, комитет по благоустройству опирается на мониторинг районов, данные ДЭУ и ГИБДД, а также на «Карту убитых дорог» (проект ОНФ) и жалобы жителей Екатеринбурга. Потом желания соотносят с бюджетом и… Обычно оказывается, что они превышают возможности. Каждый год на ремонт тратится ±1,5 миллиарда рублей, и этого недостаточно для того, чтобы чинить достаточно дорог. Но дело не только в деньгах.
В год Екатеринбург чинит 6-7% дорог, а выходит из строя за тот же период — 10%. Чтобы добиться хотя бы нулевой разницы, нужно не только вкладывать больше (около двух миллиардов ежегодно), но и увеличивать срок гарантии на верхний слой асфальта. Сейчас он составляет четыре года, что на два года меньше, чем на федеральных трассах. Общественники видят в этом коррупционную составляющую — так чиновники могут ремонтировать одни и те же дороги. К тому же в случае увеличения гарантийного срока подрядчик должен будет работать более качественно.
Инфографика: ЕТВ
Если увеличить гарантию и финансирование до двух миллиардов, то получится ремонтировать по 10% в год, а через десять лет процесс закольцуется.
Исходя из этих данных, мы умножили 2*10 и получили цифру в 20 миллиардов рублей — такую сумму нужно потратить, чтобы отремонтировать все дороги Екатеринбурга одновременно, если представить, что все они в этом нуждаются. Эта цифра подтверждается при подсчетах по расценкам ремонта: в 2016 году стоимость одного квадратного метра дороги была 1,6 тысячи рублей. Если умножить их на 14 миллионов квадратных метров дорог Екатеринбурга, получится 22,4 миллиарда рублей.
Инфографика: ЕТВ
Безумные траты
Денег на ремонт 10% дорог не хватает, но и расход имеющихся часто вызывает вопросы. Одним из последних громких скандалов стало благоустройство проспекта Ленина от Вайнера до Московской в 2017 году перед чемпионатом мира по футболу.
На ремонт тротуаров, велодорожку (которая все еще не работает), фигурные скамейки (дизайн которых украли) и новые урны израсходовали 189 миллионов рублей. Члены Общественной палаты разглядели в проекте необоснованные траты: например, на скругленные бордюры, которые стоят в два раза больше обычных, но не необходимы на проспекте Ленина. ЕТВ делал подробный репортаж с эпичной встречи общественников и представителей комитета по благоустройству, которая все равно ничего не изменила.
Как ремонтировали проспект Ленина
Удобства на улице
Московский дизайнер упрекнул Екатеринбург в воровстве скамеек
Мэрия лишила горожан велодорожек на проспекте Ленина
Суд отклонил апелляцию «Атомстройкомплекса» по брусчатке на Ленина
При этом проспект Ленина не нужно было ремонтировать совсем — на этом участке он и так был в хорошем состоянии, а плитку на аллее вообще перекладывали годом ранее, в 2016-м. В конечном итоге, на главной улице Екатеринбурга только слегка изменились тротуары: на них появились велодорожки, которые до сих пор не обозначили ни знаком, ни разметкой (прошло два года), и уклон, из-за которого во время дождя и снега по большей части тротуара невозможно пройти.
Фото: ЕТВ
Среди спорных ремонтных решений Алексей Беззуб также называет часть Объездной дороги около заправки «Лукойл» и улицу Шевченко около ТЮЗа. Причем последний — из-за того, что несмотря на явно плохое состояние дороги, отремонтировали ее только после того, как закончился гарантийный срок предыдущих работ.
Часто складывается ситуация, когда чиновники экономят деньги подрядчика и не заставляют переделывать брак. Потом же можно снова оплатить ремонт этого участка. Точно так же часто встречаются завышения цены на отдельные позиции в смете. Например, подрядчики продавали мэрии бордюры по пять тысяч рублей за квадратный метр, но они столько не стоят.
Есть федеральный стандарт — 3,5 тысячи, сейчас он считается предельным, поэтому подрядчики продают его по этой цене. Но это же стандарт на всю Россию, который не учитывает, есть ли рядом заводы, сколько он реально стоит. А на самом деле в сметах можно найти цены и по пять тысяч, и по 1,5. И мэрия покупает. Это явное нарушение.
И только за счет бордюров можно было бы сэкономить до 70 миллионов рублей, а это еще одна дорога в каком-нибудь отдаленном районе.
Кроме того, Алексей Беззуб указывает, что из 1,5 миллиардов рублей, которые ежегодно тратятся на ремонт дорог, 90% отыгрывают в пользу крупных компаний (ГУДСР, «Атомстройкомплекс» и другие), а 10% — в пользу мелких. При этом крупные подрядчики снизили цены только на 25 миллионов рублей, тогда как мелкие — 30 миллионов. При соотношении 90/10, да.
Если бы не все это, то вместо 6-7% дорог в год на те же 1,5 миллиарда можно было бы ремонтировать 9%. А это гораздо ближе к необходимому количеству.
Вместо итогов
Общественник Алексей Беззуб предлагает радикальное решение проблемы с нерациональным использованием бюджетов: уволить весь комитет по благоустройству.
Сейчас там нет компетентных людей. Единственным специалистом был Евгений Липович. Все благоустройство надо разгонять и нанимать специалистов. Не понимаю, почему [Александр] Высокинский не сделал этого до сих пор.
Какими будут решения мэра Екатеринбурга Александра Высокинского после этого сезона благоустройства, узнаем осенью. Глава профильного комитета Тамара Благодаткова — одна из немногих членов старой команды, кто сохранил свой пост после того, как у города появился новый мэр.
Новое и интересное
Снег в розовом цвете
Городские истории
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега, увольнением.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Анна Чиповская и спектакль Кинастон