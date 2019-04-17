Великое уральское опыление

В Екатеринбурге грядет еще одно лето. Но пока оно не началось, и жители не зачихались от грязи и пыли, у местной администрации есть время, чтобы решить эту проблему. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский почти вооружился мойками высокого давления (конкурс на покупку техники уже объявили), которые должны очистить уральскую столицу до блеска. С помощью «водяных пистолетов» рабочие отмоют остановки, урны, лавочки и дорожные ограждения. И заживем! «Каждая хозяйка знает, что белье нужно замачивать, чтобы отстиралась вся грязь. Так и в сырую погоду. Например, в дождь. Он размягчит грязь, а мы отмоем», — заявил Высокинский на одном из объездов города.

Вот только не подумал мэр, что мытья улиц Екатеринбургу мало. На пути пешеходов и автомобилистов постоянно встречаются комья грязи и голая земля, которая идет вровень с бордюрами. Мы уверены, что газоны, возвышающиеся над тротуарами и проезжими частями и засеянные чахлой травой и окурками — одна из основных причин, по которой город захлебывается в грязи после самого незначительного дождя. ЕТВ разобрался вместе с экспертами, как должна выглядеть зелень мегаполиса и нужна ли она ему вообще.