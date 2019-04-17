Великое уральское опыление
В Екатеринбурге грядет еще одно лето. Но пока оно не началось, и жители не зачихались от грязи и пыли, у местной администрации есть время, чтобы решить эту проблему. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский почти вооружился мойками высокого давления (конкурс на покупку техники уже объявили), которые должны очистить уральскую столицу до блеска. С помощью «водяных пистолетов» рабочие отмоют остановки, урны, лавочки и дорожные ограждения. И заживем! «Каждая хозяйка знает, что белье нужно замачивать, чтобы отстиралась вся грязь. Так и в сырую погоду. Например, в дождь. Он размягчит грязь, а мы отмоем», — заявил Высокинский на одном из объездов города.
Вот только не подумал мэр, что мытья улиц Екатеринбургу мало. На пути пешеходов и автомобилистов постоянно встречаются комья грязи и голая земля, которая идет вровень с бордюрами. Мы уверены, что газоны, возвышающиеся над тротуарами и проезжими частями и засеянные чахлой травой и окурками — одна из основных причин, по которой город захлебывается в грязи после самого незначительного дождя. ЕТВ разобрался вместе с экспертами, как должна выглядеть зелень мегаполиса и нужна ли она ему вообще.
У Екатеринбурга с пылью — особые отношения. Одной рукой он производит ее в избытке, а другой пытается с ней бороться, с интересом наблюдая за успешным опытом более чистых городов. Еще в самом начале своего расцвета столица Урала поражала иностранцев контрастом между техническими достижениями и тем, насколько мало эти достижения применяются в коммунальном хозяйстве. «Екатеринбург — один из лучших сибирских городов… — писал немецкий путешественник доктор Финш в 1876 году. — К сожалению, улицы его находятся в ужасном состоянии, это не просто испорченные мостовые, но все улицы и площади покрыты сплошной массой грязи».
Так выглядит «чистота» вокруг деревьев на улице Малышева в Екатеринбурге
В 1932 году из Москвы в Свердловск собиралась десантироваться целая плеяда писателей, чтобы поднимать местную литературу, но доехал до Урала один Пастернак. В центре сухого промышленного города он жить не смог и вскоре переехал в дачный поселок у Шарташа. Но и здесь поэт не задержался, заболел и вернулся в Москву, сообщая жене письмом: «Тут отвратительный континентальный климат … и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемешиваемого и исковыренного многочисленными стройками». Прошло много лет, но каждая реплика узнаваема, и кажется, что городу не суждено отмыться от «грязного» клейма. Так ли это?
Пыль на ваши головы
Есть простой способ снять с себя ответственность за чистоту места жительства: вспомнить, что главный и неумолимый производитель пыли — мать-природа. С течением времени зарубежные (а чуть позже и российские) эксперты по благоустройству городского пространства пришли к практически единодушному выводу: наибольший вклад в опыление улиц вносит открытая почва. Главный враг наших легких — типичный газон, как бы парадоксально это ни звучало.
Усеянный редкой травой и красивыми цветами, которые не создают никакого фильтра между землей и окружающим миром, он источает не только саму пыль (в виде частиц почвы), но и грязь. Смешиваясь с водой, земля расползается с газонов через невысокие бордюры на дороги, где высыхает и разносится автомобилями далеко вокруг. Почему сухая голая почва заставляет вас чихать и плакать уже в апреле–мае, ЕТВ рассказывал в материале «Снег, который пыль».
Коллаж: ЕТВ
Фото: Wikipedia
Процессуальный терапевт из Екатеринбурга Диана Моисеева, ныне живущая в Юго-Восточной Азии, рассказывает: «В Сингапуре очень дорогая во всех смыслах земля: и немногочисленные площади под застройку, и почва, которую страна закупает в Малайзии. С каждым годом Сингапур вырастает в сторону моря, насыпается берег, заливается бетоном, сверху кладется слой почвы. Пыли нет, потому что голой земли нигде не увидишь — либо асфальт, либо парковый газон.
Сингапур расположен почти на экваторе, почти каждый день идут тропические ливни. Если почва будет незащищена, то она утечет в ливневку. Такой ценный ресурс надо экономить, поэтому газоны в Сингапуре расположены ниже уровня тротуара, на улицах в горшках и кадках рассажены некрупные растения, а крупные, которые тоже покупаются в Малайзии, высаживаются как последний штрих в городской планировке. Застройщик не может сдать дом, пока полностью не облагородит территорию по четким нормативам. Автомобили дорогие, въезд в город платный, штрафы за неправильную парковку безумные — страшно представить, сколько стоит припарковаться на газоне».
Путем Эйнштейна
Предельно допустимые нормы нетоксичной пыли в населенных местах не должны превышать 0,15 мг/м3, хотя крупные города легко перешагивают этот барьер. В Екатеринбурге этот показатель превышен как минимум в два раза. Знаменитая грязь уральской столицы на 85% состоит из крупнодисперсной пыли.
«Мы не относимся к регионам с повышенным содержанием пыли в атмосфере, у нас нет пустынь, город окружен лесами и лугами, почвы в основном защищены от выветривания, осадков хватает, — говорит эколог Наталья Феофилова. — Основной источник городской пыли находится в самом городе и связан с его неважным благоустройством — это прежде всего открытые участки грунта, строительные площадки, газоны, которые приподняты над уровнем тротуара, или дороги».
Также в городе огромное количество транспорта, и пыль образуется от сажи в выхлопных газах, от истирания шин об асфальт и из-за разрушения самого асфальта, продолжает эксперт. Эта пыль уже страшна, потому что оказывает канцерогенное воздействие на человека.
Цивилизованная урбанистика выводит главное правило благоустройства городских улиц:
Технически ни один город не может избавиться от пространств с открытым грунтом, но всегда есть возможность защитить почву от выветривания: опускать газоны ниже уровня тротуара или дороги и закрывать их посадками, мыть колеса спецтехники при выезде со строительных площадок, ограждать и закрывать коммунальные раскопы.
Грязь разносится по городу и из-за вторжения граждан на грунтовые поверхности: автомобилисты бездуховно паркуются на газонах, пешеходы ходят по ним. Эту проблему можно решать насильственным способом, устанавливая ограничительные бордюры и заборы и упрощая процедуру назначения штрафа за стоянку на газоне.
Но также неплохо зарекомендовал себя гуманный метод «следуй за человеком»: нужно привлечь к проектированию пешеходной зоны специалистов, которые проложат дорожки там, где удобно ходить людям, а редкие ошибки исправят, проложив «забытую» дорожку в первую же неделю «боевой» жизни нового участка прямо по человеческим следам. Так сделали Эйнштейн в Принстоне и Курчатов в своем институте, но современные градоначальники словно стесняются перенимать их опыт.
Между тем, сравнительно простой способ избавления улиц от «плешивых» газонов предложили в беседе с ЕТВ представители УрО РАН. «Существуют элементарные и известные любому специалисту правила агротехники, но, к сожалению, лица, ответственные за благоустройство территории, отступают от этих правил — по незнанию или из желания сэкономить, — говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселева. — Это приводит лишь к тому, что благоустройством приходится заниматься заново. К сожалению, город редко обращается к ученым по вопросам озеленения, а ведь их можно было бы эффективно решить, заключить хозяйственные договора с питомниками и Ботаническим садом, реализовать общегородскую идею о замене старых насаждений и организации новых. Это вполне реальная задача».
С выкладками экологов и урбанистов на тему неправильных газонов не согласен заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области и бывший глава комитета по экологии в Екатеринбурге Егор Свалов. По его словам, основной источник пыли в городе — автомобили. Иначе чем объяснить тот факт, что зимой, когда открытого грунта в городе практически нет, все сугробы покрыты серой грязной пеленой.
Сколько стоит двор построить?
«Не надо забывать о главном: если ты собственник квартиры, то тебе принадлежит и часть двора, — говорит директор по развитию «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин. — Вы вместе с соседями решаете, как будет выглядеть двор. Управляющая компания — нанятая структура, она просто выполняет задачи, которые перед ней ставят жильцы через, например, совет дома. Такой совет из нескольких активистов можно выбрать на общем собрании собственников. Разумеется, чтобы облагородить двор, нужен дополнительный бюджет. На тариф в пять рублей с квадратного метра город-сад не построишь. Так что алгоритм такой: жильцы определяются с общим видением обновленного двора, а затем с источниками денег на его благоустройство.
Есть же еще такой момент: управляющая компания тратит на постоянные нужды только часть средств, которые получает от жильцов. Но, допустим, есть такие статьи расхода, как текущий ремонт и уборка снега. Если ремонта не было и снег не вывозили, то куда эти деньги списываются со счета дома? Можно было бы их потратить на благоустройство двора и постепенно, за несколько лет сделать из него удобное красивое пространство. Все упирается в волю жильцов и их понимание того, на что тратятся их деньги».
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Но просто купить дерево недостаточно. Растение нужно посадить и не забывать ухаживать за ним. В студии «Арт-ландшафт» ЕТВ рассказали, сколько стоит посадка нескольких деревьев. Так, за ствол высотой до двух метров вам придется заплатить 1500 рублей, от двух до трех метров — 2500 рублей, до пяти метров — 3500 рублей. Эта цена будет действовать при условии, что вы высаживаете не одно дерево на участок. В противном случае стоимость повышается в полтора раза.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Подробнее о видах газонов и канонах выращивания травы и деревьев в современных городских условиях рассказывает Светлана Сыпачева, ландшафтный дизайнер, занимавшийся двором по заказу застройщика — компании «Брусника».
Городские распылители
В неписанном рейтинге основных источников открытого грунта (по версии экологов и урбанистов) сразу за чахлыми газонами следуют несколько неотъемлемых техногенных примет городской среды.
Стройки
Строительные площадки неизбежно обеспечивают грязью и пылью близлежащие районы. Спецтехника вывозит грунт на собственных колесах и ровным слоем распределяет его по проезжей части. Жители новых районов (например, Академического) регулярно жалуются на грязь и пыльные торнадо в своих локациях. В то же время, по установленным в Екатеринбурге правилам благоустройства, а также договорам аренды земли застройщики обязаны следовать условиям содержания стройплощадок.
Коммунальные раскопы
Автомобили
Вносят свою «грязную» лепту не только выхлопными газами. На их колесах по городу разносится грязь с газонов, обочин и грунтовых автостоянок. Есть вполне четкие меры противодействия этим процессам, только вот, по старой российской традиции, прибегают к ним редко. Так, например, парковка на газоне или грунтовой поверхности, не предназначенной для этих целей, неминуемо облагается штрафом, но контроль за этим процессом находится вне зоны ответственности ГИБДД.
«ГИБДД не имеет отношения к парковке на газонах. Мы фиксируем только нарушения парковки на проезжей части или тротуаре, стоянкой на газоне занимаются квартальные инспекторы, которые обеспечивают контроль в сфере благоустройства», — прокомментировали ЕТВ в ведомстве.
Квартальные инспекторы, обходя дозором свои территории, должны фиксировать случаи парковки с заездом на газон или размещение транспортного средства на зеленых насаждениях. Правила благоустройства Екатеринбурга запрещают ставить машины на газоны и вблизи деревьев и кустарников, нарушители облагаются штрафом. Квартальный, фиксируя нарушение, делает запрос в ГИБДД по области, чтобы узнать имя владельца авто. Полученные данные он направляет в администрацию района, которая выписывает штраф.
Закон до гряземесов приняли снова в декабре 2018 года. До этого свердловский закон отменяли из-за его неясности. Напоминаем, за размещение автомобиля на газоне водителям придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Сумма штрафа для должностных и юридических лиц гораздо выше: от пяти до 40 тысяч рублей для первых и от 150 до 500 тысяч для вторых. «Была бы моя воля, платили бы по десять тысяч. Восстановление газона дорогое и это портит город», — комментировал ситуацию Высокинский.
Но процесс штрафования небыстрый, запросы в каждую инстанцию идут по месяцу. Эта ситуация находится в зоне ответственности мэрии, которая неспособна пока ускорить процесс и призвать на помощь другие ответственные региональные и федеральные структуры. Отдельным пунктом в теме запыления города проходит организация придомовых автостоянок. Кроме целого вороха норм и правил, которые нужно соблюсти при организации такой парковки, устроителям придется задуматься о дорожном покрытии стоянки, которое никак не может быть грунтовым.
Подводя черту
Зачатки благоустроенного газона мы нашли на улице Хохрякова
- Как упростить процесс привлечения к ответственности »грязнуль» любого уровня и контроля за рядовыми исполнителями, занимающихся благоустройством города?
- Как наладить взаимодействие муниципалитета с независимыми экспертами по благоустройству и озеленению городов?
- Чей опыт может стать эталонным в процессе выдворения пыли из Екатеринбурга?
- На каком уровне законодательства необходимо изменить нормы организации городского пространства, чтобы мы могли воспользоваться успешным опытом других стран?
- Сколько денег и других ресурсов нужно на грамотное благоустройство города, которое до минимума сократит уровень открытого грунта на улицах?
- И наконец — как побудить людей к тому, чтобы они сами занялись избавлением города от пыли: не только жаловались на нарушения, но и следили за тем, где они паркуются, и требовали от УК благоустройства дворов по всем канонам?