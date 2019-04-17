Великое уральское опыление

Как газоны стали главными врагами наших легких.
Авторы:Елена КормильцеваАрина Осипова

В Екатеринбурге грядет еще одно лето. Но пока оно не началось, и жители не зачихались от грязи и пыли, у местной администрации есть время, чтобы решить эту проблему. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский почти вооружился мойками высокого давления (конкурс на покупку техники уже объявили), которые должны очистить уральскую столицу до блеска. С помощью «водяных пистолетов» рабочие отмоют остановки, урны, лавочки и дорожные ограждения. И заживем! «Каждая хозяйка знает, что белье нужно замачивать, чтобы отстиралась вся грязь. Так и в сырую погоду. Например, в дождь. Он размягчит грязь, а мы отмоем», — заявил Высокинский на одном из объездов города.

Вот только не подумал мэр, что мытья улиц Екатеринбургу мало. На пути пешеходов и автомобилистов постоянно встречаются комья грязи и голая земля, которая идет вровень с бордюрами. Мы уверены, что газоны, возвышающиеся над тротуарами и проезжими частями и засеянные чахлой травой и окурками — одна из основных причин, по которой город захлебывается в грязи после самого незначительного дождя. ЕТВ разобрался вместе с экспертами, как должна выглядеть зелень мегаполиса и нужна ли она ему вообще.

У Екатеринбурга с пылью — особые отношения. Одной рукой он производит ее в избытке, а другой пытается с ней бороться, с интересом наблюдая за успешным опытом более чистых городов. Еще в самом начале своего расцвета столица Урала поражала иностранцев контрастом между техническими достижениями и тем, насколько мало эти достижения применяются в коммунальном хозяйстве. «Екатеринбург — один из лучших сибирских городов… — писал немецкий путешественник доктор Финш в 1876 году. — К сожалению, улицы его находятся в ужасном состоянии, это не просто испорченные мостовые, но все улицы и площади покрыты сплошной массой грязи».

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Удобрения в виде хлеба

Так выглядит «чистота» вокруг деревьев на улице Малышева в Екатеринбурге

Фото: ЕТВ

В 1932 году из Москвы в Свердловск собиралась десантироваться целая плеяда писателей, чтобы поднимать местную литературу, но доехал до Урала один Пастернак. В центре сухого промышленного города он жить не смог и вскоре переехал в дачный поселок у Шарташа. Но и здесь поэт не задержался, заболел и вернулся в Москву, сообщая жене письмом: «Тут отвратительный континентальный климат … и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемешиваемого и исковыренного многочисленными стройками». Прошло много лет, но каждая реплика узнаваема, и кажется, что городу не суждено отмыться от «грязного» клейма. Так ли это?

Часть I

Пыль на ваши головы

Как в Екатеринбург занесло пустыню Сахара?

Есть простой способ снять с себя ответственность за чистоту места жительства: вспомнить, что главный и неумолимый производитель пыли — мать-природа. С течением времени зарубежные (а чуть позже и российские) эксперты по благоустройству городского пространства пришли к практически единодушному выводу: наибольший вклад в опыление улиц вносит открытая почва. Главный враг наших легких — типичный газон, как бы парадоксально это ни звучало.

Усеянный редкой травой и красивыми цветами, которые не создают никакого фильтра между землей и окружающим миром, он источает не только саму пыль (в виде частиц почвы), но и грязь. Смешиваясь с водой, земля расползается с газонов через невысокие бордюры на дороги, где высыхает и разносится автомобилями далеко вокруг. Почему сухая голая почва заставляет вас чихать и плакать уже в апреле–мае, ЕТВ рассказывал в материале «Снег, который пыль».

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Коллаж: ЕТВ

Кроме этого, в состав обычной городской пыли могут входить мельчайший песок, кристаллы морской соли, вулканические выбросы и пепел лесных пожаров. Потоки воздуха подхватывают пылевые частицы и переносят их на огромные расстояния. Так что на уральские улицы легко может оседать измельченная магма из вулкана Сакурадзима, песок из Сахары и даже метеоритная пыль.

Эти частицы активно мигрируют, в городской среде за неделю состав пыли может меняться дважды. Человек в производстве пыли отстает от природы: его вклад — это промышленные выбросы после сжигания топлива, частицы сажи в выхлопных газах, разрушение и выветривание искусственных материалов — от автомобильных покрышек, трущихся об асфальт, до строительных смесей. И все же в человеческих силах остановить пылевое нашествие.

Если жители города не хотят болеть и умирать преждевременно, то город принимает меры. Лондон облагает особым налогом отрасли, ответственные за наибольшее загрязнение (например, Департамент транспорта), и на эти средства строит «зеленые стены» для задержания и утилизации пыли. В Париже применяют особую методику очистки улиц: в бордюры встроены ливневые канализационные выходы, часть которых не забирает воду, а выбрасывает. В верхней части улицы вода выливается на дорогу и течет вниз до стока, смывая грязь и пыль. Стоит ли говорить, что это — только дополнительные меры пылезащиты вдобавок к благоустройству всего городского пространства, где нет голых газонов, открытый грунт сведен к минимуму, а фасады старинных зданий защищены специальным составом от выветривания. К слову, не только Европа, но и Азия все выше поднимает планку городской чистоты.
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Район Букит-Баток в Сингапуре

Фото: Wikipedia

Процессуальный терапевт из Екатеринбурга Диана Моисеева, ныне живущая в Юго-Восточной Азии, рассказывает: «В Сингапуре очень дорогая во всех смыслах земля: и немногочисленные площади под застройку, и почва, которую страна закупает в Малайзии. С каждым годом Сингапур вырастает в сторону моря, насыпается берег, заливается бетоном, сверху кладется слой почвы. Пыли нет, потому что голой земли нигде не увидишь — либо асфальт, либо парковый газон.

Сингапур расположен почти на экваторе, почти каждый день идут тропические ливни. Если почва будет незащищена, то она утечет в ливневку. Такой ценный ресурс надо экономить, поэтому газоны в Сингапуре расположены ниже уровня тротуара, на улицах в горшках и кадках рассажены некрупные растения, а крупные, которые тоже покупаются в Малайзии, высаживаются как последний штрих в городской планировке. Застройщик не может сдать дом, пока полностью не облагородит территорию по четким нормативам. Автомобили дорогие, въезд в город платный, штрафы за неправильную парковку безумные — страшно представить, сколько стоит припарковаться на газоне».

Путем Эйнштейна

Предельно допустимые нормы нетоксичной пыли в населенных местах не должны превышать 0,15 мг/м3, хотя крупные города легко перешагивают этот барьер. В Екатеринбурге этот показатель превышен как минимум в два раза. Знаменитая грязь уральской столицы на 85% состоит из крупнодисперсной пыли.

«Мы не относимся к регионам с повышенным содержанием пыли в атмосфере, у нас нет пустынь, город окружен лесами и лугами, почвы в основном защищены от выветривания, осадков хватает, — говорит эколог Наталья Феофилова. — Основной источник городской пыли находится в самом городе и связан с его неважным благоустройством — это прежде всего открытые участки грунта, строительные площадки, газоны, которые приподняты над уровнем тротуара, или дороги».

Также в городе огромное количество транспорта, и пыль образуется от сажи в выхлопных газах, от истирания шин об асфальт и из-за разрушения самого асфальта, продолжает эксперт. Эта пыль уже страшна, потому что оказывает канцерогенное воздействие на человека.

Цивилизованная урбанистика выводит главное правило благоустройства городских улиц:

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Технически ни один город не может избавиться от пространств с открытым грунтом, но всегда есть возможность защитить почву от выветривания: опускать газоны ниже уровня тротуара или дороги и закрывать их посадками, мыть колеса спецтехники при выезде со строительных площадок, ограждать и закрывать коммунальные раскопы.

Грязь разносится по городу и из-за вторжения граждан на грунтовые поверхности: автомобилисты бездуховно паркуются на газонах, пешеходы ходят по ним. Эту проблему можно решать насильственным способом, устанавливая ограничительные бордюры и заборы и упрощая процедуру назначения штрафа за стоянку на газоне.

Но также неплохо зарекомендовал себя гуманный метод «следуй за человеком»: нужно привлечь к проектированию пешеходной зоны специалистов, которые проложат дорожки там, где удобно ходить людям, а редкие ошибки исправят, проложив «забытую» дорожку в первую же неделю «боевой» жизни нового участка прямо по человеческим следам. Так сделали Эйнштейн в Принстоне и Курчатов в своем институте, но современные градоначальники словно стесняются перенимать их опыт.

История екатеринбургской грязи
Грязная история
Грязные советские традиции
Грязная реальность Екатеринбурга

Между тем, сравнительно простой способ избавления улиц от «плешивых» газонов предложили в беседе с ЕТВ представители УрО РАН. «Существуют элементарные и известные любому специалисту правила агротехники, но, к сожалению, лица, ответственные за благоустройство территории, отступают от этих правил — по незнанию или из желания сэкономить, — говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселева. — Это приводит лишь к тому, что благоустройством приходится заниматься заново. К сожалению, город редко обращается к ученым по вопросам озеленения, а ведь их можно было бы эффективно решить, заключить хозяйственные договора с питомниками и Ботаническим садом, реализовать общегородскую идею о замене старых насаждений и организации новых. Это вполне реальная задача».

С выкладками экологов и урбанистов на тему неправильных газонов не согласен заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области и бывший глава комитета по экологии в Екатеринбурге Егор Свалов. По его словам, основной источник пыли в городе — автомобили. Иначе чем объяснить тот факт, что зимой, когда открытого грунта в городе практически нет, все сугробы покрыты серой грязной пеленой.

Часть II

Сколько стоит двор построить?

Считаем затраты на райский уголок
Можно сколько угодно пенять на нерасторопность и неделикатность муниципальных служб, которые в силу разных причин не могут обеспечить правильное озеленение Екатеринбурга и уход за газонами и деревьями. Но даже если однажды все муниципальные газоны будут приведены к правильному знаменателю, весь эффект от проделанной работы может пойти насмарку. Если горожане не начнут борьбу с пылью с себя. А точнее — со своих дворов.

Конечно, сегодня при строительстве новых жилых комплексов и районов современный застройщик сразу закладывает в смету зеленые насаждения, часто отталкиваясь от лучших европейских образцов и проектов. Но и видавший виды двор можно привести в порядок — для этого нужно четко видеть конечную цель и знать, на что ваша УК тратит ваши деньги. Важно так же понимать: красивый, грамотно устроенный и обихоженный двор сегодня перестает быть прерогативой элитного жилья. Что доказывает пример двора домов 16 и 18 на улице Красных Героев в Березовском.
Илья Сотонин («Лига ЖКХ») о том, как превратить двор в сад

«Не надо забывать о главном: если ты собственник квартиры, то тебе принадлежит и часть двора, — говорит директор по развитию «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин. — Вы вместе с соседями решаете, как будет выглядеть двор. Управляющая компания — нанятая структура, она просто выполняет задачи, которые перед ней ставят жильцы через, например, совет дома. Такой совет из нескольких активистов можно выбрать на общем собрании собственников. Разумеется, чтобы облагородить двор, нужен дополнительный бюджет. На тариф в пять рублей с квадратного метра город-сад не построишь. Так что алгоритм такой: жильцы определяются с общим видением обновленного двора, а затем с источниками денег на его благоустройство.

Есть же еще такой момент: управляющая компания тратит на постоянные нужды только часть средств, которые получает от жильцов. Но, допустим, есть такие статьи расхода, как текущий ремонт и уборка снега. Если ремонта не было и снег не вывозили, то куда эти деньги списываются со счета дома? Можно было бы их потратить на благоустройство двора и постепенно, за несколько лет сделать из него удобное красивое пространство. Все упирается в волю жильцов и их понимание того, на что тратятся их деньги».

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Информация из прайс-листа art-landshaft.ru

Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Но просто купить дерево недостаточно. Растение нужно посадить и не забывать ухаживать за ним. В студии «Арт-ландшафт» ЕТВ рассказали, сколько стоит посадка нескольких деревьев. Так, за ствол высотой до двух метров вам придется заплатить 1500 рублей, от двух до трех метров — 2500 рублей, до пяти метров — 3500 рублей. Эта цена будет действовать при условии, что вы высаживаете не одно дерево на участок. В противном случае стоимость повышается в полтора раза.

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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Подробнее о видах газонов и канонах выращивания травы и деревьев в современных городских условиях рассказывает Светлана Сыпачева, ландшафтный дизайнер, занимавшийся двором по заказу застройщика — компании «Брусника».

Светлана Сыпачева, ландшафтный дизайнер, о правильном озеленении

«Город создает посевные газоны, за которыми обязательно нужно ухаживать», — уточняет Светлана Сыпачева. Но уход за газонами — дело трудоемкое, и не всегда есть как человеческие, так и денежные ресурсы для того, чтобы вырастить в Екатеринбурге густую сочную траву. Но был (и надеемся, что будет) в городе газон, который похвалил блогер Илья Варламов. Владелец Талицкого молокозавода Юрий Окунев вместе с несколькими помощниками обустроил по швейцарскому образцу землю на улице Горького. Покрытие по периметру оформили бордюрными камнями. За счет этого землю с лужаек не вымывает на дорогу.

В октябре 2018 года на «Горсовете» Окунев предложил Высокинскому взять его газон за основу и внести работу в правила благоустройства города. Мэр пообещал обсудить этот вопрос, но, кажется, запамятовал. А весной 2019 года энергетики раскурочили газон Окунева, потому что чинили линию электропередач. Специалисты ЕЭСК поклялись восстановить поляну.
Часть III

Городские распылители

Еще три кита вечной уральской проблемы

В неписанном рейтинге основных источников открытого грунта (по версии экологов и урбанистов) сразу за чахлыми газонами следуют несколько неотъемлемых техногенных примет городской среды.

Стройки

Строительные площадки неизбежно обеспечивают грязью и пылью близлежащие районы. Спецтехника вывозит грунт на собственных колесах и ровным слоем распределяет его по проезжей части. Жители новых районов (например, Академического) регулярно жалуются на грязь и пыльные торнадо в своих локациях. В то же время, по установленным в Екатеринбурге правилам благоустройства, а также договорам аренды земли застройщики обязаны следовать условиям содержания стройплощадок.

Коммунальные раскопы

Еще одна неизбывная брешь в стене благоустройства города. Ситуация с раскопами усложняется тем, что если земляные работы проводятся в холодное время года, то благоустроить место раскопа сразу невозможно. Ямы засыпаются землей и щебнем и ждут своего часа. В надлежащий вид улицы и дворы коммунальщикам удается привести только к июню-июлю, а до тех пор горожане ищут пути обхода перекопанных мест или месят ногами грязь, которую ветер поднимает в воздух в виде пыли.

Так, в середине апреля «Водоканал» насчитал в городе 744 участка, где нужно восстановить постоянное благоустройство. Статистику раскопок ведет профильный комитет администрации города, он же контролирует проведение земляных работ, связанных с нарушением внешнего благоустройства. Практика показывает, что около 15% работ проводятся со срывом сроков, однако штрафы за это нарушение получает лишь десятая часть подрядчиков.

Автомобили

Вносят свою «грязную» лепту не только выхлопными газами. На их колесах по городу разносится грязь с газонов, обочин и грунтовых автостоянок. Есть вполне четкие меры противодействия этим процессам, только вот, по старой российской традиции, прибегают к ним редко. Так, например, парковка на газоне или грунтовой поверхности, не предназначенной для этих целей, неминуемо облагается штрафом, но контроль за этим процессом находится вне зоны ответственности ГИБДД.

«ГИБДД не имеет отношения к парковке на газонах. Мы фиксируем только нарушения парковки на проезжей части или тротуаре, стоянкой на газоне занимаются квартальные инспекторы, которые обеспечивают контроль в сфере благоустройства», — прокомментировали ЕТВ в ведомстве.

Как сделать город чистым и красивым
Удобства во дворе
Удобства на районе. Эпизод первый
Удобства на районе. Эпизод второй

Квартальные инспекторы, обходя дозором свои территории, должны фиксировать случаи парковки с заездом на газон или размещение транспортного средства на зеленых насаждениях. Правила благоустройства Екатеринбурга запрещают ставить машины на газоны и вблизи деревьев и кустарников, нарушители облагаются штрафом. Квартальный, фиксируя нарушение, делает запрос в ГИБДД по области, чтобы узнать имя владельца авто. Полученные данные он направляет в администрацию района, которая выписывает штраф.

Закон до гряземесов приняли снова в декабре 2018 года. До этого свердловский закон отменяли из-за его неясности. Напоминаем, за размещение автомобиля на газоне водителям придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Сумма штрафа для должностных и юридических лиц гораздо выше: от пяти до 40 тысяч рублей для первых и от 150 до 500 тысяч для вторых. «Была бы моя воля, платили бы по десять тысяч. Восстановление газона дорогое и это портит город», — комментировал ситуацию Высокинский.

Но процесс штрафования небыстрый, запросы в каждую инстанцию идут по месяцу. Эта ситуация находится в зоне ответственности мэрии, которая неспособна пока ускорить процесс и призвать на помощь другие ответственные региональные и федеральные структуры. Отдельным пунктом в теме запыления города проходит организация придомовых автостоянок. Кроме целого вороха норм и правил, которые нужно соблюсти при организации такой парковки, устроителям придется задуматься о дорожном покрытии стоянки, которое никак не может быть грунтовым.

Часть IV

Подводя черту

Как приблизить избавление от пыли?
В это, наверно, многим будет сложно поверить, но у Екатеринбурга есть Правила благоустройства, а в них — четкие требования к содержанию городской территории, перечень работ с периодичностью их выполнения и те, кто несет за все это ответственность. А именно — владельцы или пользователи земли и сооружений на ней. Нерадивых владельцев контрольные органы наказывают предписаниями и штрафами.

В Правилах ясно сказано: нельзя растаскивать грунт и грязь по улицам и дорогам, сыпучие и жидкие материалы можно перевозить только в закрытом кузове, летом проводить исключительно влажную уборку улиц. Разумеется, далеко не все способны жить по Правилам, и контроль над всеми установить невозможно. Хорошая новость заключается в том, что в Екатеринбурге растет гражданская сознательность: обращение в надзорные органы переходит из статуса экзотического развлечения в повседневную жизнь горожанина. Мэрия усердно призывает жаловаться на нарушителей чистоты и порядка. В то же время законодатели указывают на то, что и муниципальным властям есть куда развиваться в этом направлении.

«Очень важно стимулировать гордуму пересмотреть строительную политику и внести поправки в Правила землепользования и застройки, запретить уничтожение зеленых насаждений, — считает депутат Госдумы Андрей Альшевских. — Разумеется, город борется с пылью: моет улицы, контролирует стройки и устройство газонов, но без стратегических мер мы не сможем выправить ситуацию. И эти процессы находятся в компетенции местного самоуправления, которое должно так планировать деятельность и бюджет, чтобы решать эту задачу. А контролировать этот процесс, я считаю, должно население. Граждане могут наилучшим образом следить за этой ситуацией, стучаться в администрацию, жаловаться и требовать улучшений. Никакая полиция или другие структуры власти не смогут сделать это лучше».
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Некоторые перенимают опыт Окунева

Зачатки благоустроенного газона мы нашли на улице Хохрякова

Фото: ЕТВ
В том, что Екатеринбург задыхается в пыли по традиции нет однозначно виноватых. У города есть правила, но для их соблюдения не хватает ни рвения исполнителей, ни пристрастности контролеров. ГИБДД научилась более-менее эффективно бороться с дикарской парковкой везде, кроме газонов. По неочевидным причинам это нарушение, которое и калечит зелень, и способствует дальнейшему разнесению грязи по всему городу на колесах авто, отдали на откуп квартальным, результативность работы которых постоянно подвергается самой резкой критике со всех сторон. Не говоря уже о том, что ГИБДД должна проверять любые грузовики со стройплощадок. Каждый раз, когда на дороге появляется очередной такой грузовик, окутанный облаком бетонной пыли, деревянными щепками и разнообразным мусором из кузова, об этой обязанности инспекторов вспоминаешь с грустной ухмылкой. С такой же ухмылкой, наблюдая за пылевыми и мусорными смерчами во дворах Эльмаша или Елизаветы, вспоминаешь и об обязанностях управляющих компаний, и об элементарных правилах чистоплотности.

Становится ясно, что избавление города от пыли — это вопрос не только воли города, не только запретительных мер или увеличения расходов на поддержание чистоты в городе. Этот процесс должен охватывать огромное поле, начиная от умов и менталитета горожан и заканчивая изменениями в федеральном законодательстве. Это сложно, но ведь мы все помним, что правильно поставленная задача — уже наполовину решена. ЕТВ формулирует вопросы:
  • Как упростить процесс привлечения к ответственности »грязнуль» любого уровня и контроля за рядовыми исполнителями, занимающихся благоустройством города?
  • Как наладить взаимодействие муниципалитета с независимыми экспертами по благоустройству и озеленению городов?
  • Чей опыт может стать эталонным в процессе выдворения пыли из Екатеринбурга?
  • На каком уровне законодательства необходимо изменить нормы организации городского пространства, чтобы мы могли воспользоваться успешным опытом других стран?
  • Сколько денег и других ресурсов нужно на грамотное благоустройство города, которое до минимума сократит уровень открытого грунта на улицах?
  • И наконец — как побудить людей к тому, чтобы они сами занялись избавлением города от пыли: не только жаловались на нарушения, но и следили за тем, где они паркуются, и требовали от УК благоустройства дворов по всем канонам?
Авторы:
Арина ОсиповаЕлена Кормильцева
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Теги:
Городские истории, аллергия, пыль, трава, газон, Екатеринбург, Александр Высокинский
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