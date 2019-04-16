Весна одежды нашей
Как екатеринбуржцы стремительно переоделись в ожидании тепла.
Прошлая неделя в Екатеринбурге стала генеральной репетицией весны: потеплело до +17 градусов, светило солнце, ветер
ласково трепал арматуру развевал локоны спешащих мимо дам. Пришло то самое время, когда горожане сбрасывают надоевшие пуховики и надевают все лучшее сразу. И осудить их не может даже самый строгий стилист — уральская погода имеет чудесное свойство меняться каждые три дня, поэтому нужно успевать выгуливать новые наряды. А то вдруг после похолодания сразу наступит жара, и переодеваться придется из пальто в купальник.
ЕТВ уже год изучает, как одеваются жительницы и жители Екатеринбурга, ценят ли они тренды или игнорируют их, оставаясь верными классике. Раз в сезон мы выходим на улицы и фотографируем тех, кто явно подумал прежде, чем что-то надеть.
Стритстайл разных сезонов
Спасибо теплому демо-периоду, мы смогли поглядеть, как екатеринбуржцы будут одеваться настоящей весной 2019.
Все оттенки бежевого
Эстетика французского бренда Celine Фиби Файло (лаконичные по цвету и крою вещи) пришла на смену гламурным нулевым и, видимо, останется надолго. Усталость от обилия принтов и фактур привела к тому, что люди совершенно разного достатка и социального положения выбирают один и тот же способ формировать гардероб — искать некую «униформу», то есть базу, внося разнообразие только аксессуарами. Идея выглядеть одинаково примерно всегда в 2019 году уже не кажется страшной и скучной.
Базовые, «чистые» цвета и универсальные вещи (типа джинсов, футболок, свитеров, пальто и кед) дают свободу от необходимости тщательно продумывать их сочетания. Все можно носить со всем — универсальный принцип минималистичного и практичного гардероба. Звучит заманчиво? Но и есть нюансы. Например, все выглядят примерно одинаково и покупают одни и те же вещи. Это не плохо, но если уникальность нулевых все еще давит, может быть тяжело, если вы встретите на улице человека, одетого слишком похоже на вас.
В этом сезоне та самая одинаковая вещь — это бежевое пальто. Смотрится всегда очень хорошо, подходит подо все: под лодочки и кроссовки. В екатеринбургских пейзажах идеально.
Кожа
Самый универсальный и практичный материал, вопреки всему, — это не деним, а искусственная кожа. Она выдержит пролитое вино, защитит от порывистого ветра и прибавит тысячу очков в глазах тех, кто чуть-чуть понимает в трендах. С натуральной кожей все сложнее: даже если отбросить этический аспект (хотя кожа — это побочный продукт выращивания животных для еды), то ухода и аккуратности она требует гораздо больше. Но выглядит еще эффектнее, тут не поспорить.
Классические косухи на улицах Екатеринбурга можно было встретить всегда, даже не на рокерах, а вот начиная с осени-2018 горожане начали экспериментировать с другой одеждой из кожи. Дизайнерские команды Miu Miu, Hermes, Burberry, Marni предложили юбки, брюки (свободные, не леггинсы), тренчи и рубашки — в общем, привычные вещи в непривычной текстуре. И это сработало!
Джинсовый закат
Деним хоть и популярен, но в любом другом варианте, кроме джинсов, встретить его сложно. Хотя и здесь екатеринбурженки умудряются экспериментировать — встречаются варианты от экстра-актуального молочного денима до классического синего.
Стилисты называли звездной вещью джинсовую юбку-карандаш еще в прошлом году, но в Екатеринбурге начали ее активно надевать только-только.
Вареного денима, как на показах Dior, Celine, stella McCartney, пока не видно — то ли не сезон еще (все-таки с летом ассоциируется), то ли слишком свежи в коллективной памяти воспоминания о том, как в дефицитные времена люди варили джинсы самостоятельно.
Милитари и сафари
Оттенки приглушенного зеленого и коричневого, накладные карманы, крой по фигуре…это может быть и стиль сафари, который в моде легитимизировал Ив-Сен Лоран еще в 1960-е, и униформа любого солдата. Сейчас и милитари, и сафари переживают второе рождение, поэтому заигрывания с около военной тематикой встречаются на подиуме (у Dsquared2 и Sacai, например) и в реальной жизни — на улицах Екатеринбурга.
Причем этот тренд касается обуви тоже. Грубые ботинки, которые одинаково пригодились бы в пустые и на болоте, актуальны для екатеринбуржцев даже в относительно теплую погоду. Иногда лучше перебдеть, да.
Модные всполохи
Кроме очевидных и больших трендов екатеринбуржцы активно пользуются трендами поменьше. Но и тех, кто их использует, гораздо меньше, настолько, что выделить их в отдельные пункты мы не можем. Но и не показать — тоже, ведь такая красота. Наслаждайтесь:
Фотографии в тексте и на входе: Марина Молдавская для ЕТВ
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