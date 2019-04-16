Весна одежды нашей

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Базовые , «чистые» цвета и универсальные вещи ( типа джинсов , футболок , свитеров , пальто и кед) дают свободу от необходимости тщательно продумывать их сочетания. Все можно носить со всем — универсальный принцип минималистичного и практичного гардероба. Звучит заманчиво? Но и есть нюансы. Например , все выглядят примерно одинаково и покупают одни и те же вещи. Это не плохо , но если уникальность нулевых все еще давит , может быть тяжело , если вы встретите на улице человека , одетого слишком похоже на вас.





В этом сезоне та самая одинаковая вещь — это бежевое пальто. Смотрится всегда очень хорошо , подходит подо все: под лодочки и кроссовки. В екатеринбургских пейзажах идеально.

Эстетика французского бренда Celine Фиби Файлолаконичные по цвету и крою вещи) пришла на смену гламурным нулевым ивидимоостанется надолго. Усталость от обилия принтов и фактур привела к томучто люди совершенно разного достатка и социального положения выбирают один и тот же способ формировать гардероб — искать некуюуниформу», то есть базувнося разнообразие только аксессуарами. Идея выглядеть одинаково примерно всегда в 2019 году уже не кажется страшной и скучной.