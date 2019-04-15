Все умрут. А я — останусь?

Марина Агапочкина — общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, осуществляющий экспертное содействие Уполномоченному в сфере здравоохранения. Если проще — адвокат врачей на Урале. Рост смертности она не связывает с разговорами о бедственном положении Свердловской медицины.

— Я давно работаю в этой сфере и не могу сказать, что за последний год или два у нас стало что-то кардинально хуже. Я слышала, что в 2018 году мы переходили на новый принцип статистики и этот рост вполне может быть связан именно с этим. Менялись критерии, которые связывают смерти и заболеваемость. Новая команда в областном минздраве по-новому взглянула на какие-то вещи. Как одна из версий — мы просто честно озвучили реальные цифры. Может быть, поэтому они всех напугали, — рассуждает медицинский юрист, защищающий в судах «честь белого халата».

На днях Марина вернулась из Ростова-на-Дону, где консультировала крупную сеть частных клиник, и говорит, что уровень правовой грамотности и цивилизованности, как минимум в организации частного здравоохранения, у нас гораздо выше: «Я слышала там такие вопросы, которые здесь мне уже давно никто не задает». Правда, из разговоров с врачами Марина сделала вывод, что проблем у частной медицины достаточно. Большинство пациентов по-прежнему обращается за помощью в государственные клиники. А в случае недовольства (обратная сторона правовой грамотности) — идут в суд.