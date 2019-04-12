Космос как наследие
12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с Байконура стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. А в 10:15, уже пролетая над Африкой, космонавт передал по радио: «Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо». И мир взорвался всеобщим ликованием. Причем весь. Не было никакого злорадства над «соперниками» из США. Но была чистая радость присутствия в моменте перелома истории, начала новой эры.
Человек в космосе!
Сейчас сложно представить тот накал позитивных страстей, который испытывали люди. И даже победи сейчас Россия в чемпионате мира по футболу, мы ощутим эффект совсем не той мощи, как тогда. А тогда был взрыв, раздвинувший горизонты.
ЕТВ узнал, как переживали первый полет человека в космос жители Екатеринбурга (а тогда, 58 лет назад, еще Свердловска), и сравнил эти ощущения с тем, как тема космоса живет на Урале сегодня.
«И у каждого горделивым блеском засияли глаза…»
Фото: «Вечерний Свердловск»
Вот что писали в газете «Вечерний Свердловск»:
Фото: «Вечерний Свердловск»
В 10 часов 53 минуты московского времени прошла первая поздравительная телеграмма. И тут же следом за ней была передана вторая — это бригада работников Свердловского телеграфа послала свое приветствие в адрес героя. А потом…
Как будто огромная волна человеческой радости хлынула в просторное помещение аппаратной. Одна за другой спешили телеграммы со скупыми лаконичными адресами: «Москва, Гагарину», «Москва, ЦК КПСС», «Москва, редакция газеты…», — писал «Вечерний Свердловск».
«Подвиг майора Гагарина показывает, как надо относиться к делу».
«Ваш героический подвиг вдохновляет уральцев на новые трудовые дела».
«Рады, что это произошло в нашей стране».
«Завидуем… Возьмите нас в следующий полет»
Фото: «Вечерний Свердловск»
«Завидуем… Возьмите нас в следующий полет. Пожалуйста, обязательно возьмите».— Счастливые, — произнес вслух по адресу авторов этих строк пожилой участник Великой Отечественной войны. — Им наверняка еще удастся слетать в космос.
Фото: «Вечерний Свердловск»
«В первый момент я замерла, чувствуя, что что-то огромное и прекрасное вошло в мою жизнь. Хотелось петь. Я была счастлива за первого человека-космонавта и восхищена его мужеством».
«А Таня мечтает стать первой ученицей на Луне».
«Когда я вырасту, я буду учиться на биолога и, может быть, с экипажем одной из ракет полечу на Венеру или Марс изучать природу».
«Мне захотелось хоть немного побыть на месте Юрия Гагарина.
Но когда я подумала, что у меня не в порядке с некоторыми предметами, то
сказала себе, что попробую подтянуться. Ведь в космосе нужны образованные
люди».
«Я верю, что скоро человек полетит на Луну и другие планеты. Меня волнует вопрос: полечу ли я?».
«Мы все равно полетим в космос. Хоть не первыми, но полетим. Правильно поется в песне: „До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко!“. В этот день мы сделали из бумаги ракету, а в ней человека. Этот день самый замечательный в моей жизни».
«В этот день хотелось делать добро людям»
Фото: «Вечерний Свердловск»
Между свердловчанами 1961 года и нынешними екатеринбуржцами нет особой разницы. Однако, изучая реакцию людей прошлого, сложно не заметить одну знаковую деталь. Сейчас какая-либо победа, достижение, прорыв в спорте, науке или технике воспринимаются как повод для азартной гордости: «Мы вас сделали! Ура! Можем повторить!» И только. Примеры рефлексии, когда человек сравнивает себя с тем, кто на вершине успеха и, желая приблизится к нему, сам в чем-то малом становится лучше — вот этого в наше время практически не встретишь. А призывы к такому поведению выглядят неискренними, как пропаганда.
Это та особая способность, которую мы утеряли,
но которая для свердловчан 1961 года была естественной. В апрельские дни, когда
полет Юрия Гагарина растревожил весь мир, для горожан было в порядке вещей не
только гордиться, но продолжить это радостное, приятное ощущение вопросом: «А я? А кто я? А что же я?» И,
отвечая сами себе, люди давали искренние
зароки и обеты, обещая совершенствоваться на пути к светлому будущему и веря в
свои слова.
Собственно этот эффект — одно из самых, пожалуй, важных составляющих влияния полета Гагарина на людей. Он упрочил надежду на общество идеальных граждан, которое можно создать, если постарается каждый.
Часть из таких обещаний свердловчан публиковали в «Вечернем Свердловске»:
- И все-таки известие о старте космического корабля «Восток» с пилотом товарищем Гагариным — ошеломляющее. Крылья вырастают за плечами. Хочется учиться и работать так, чтобы быть достойным эпохи, своей страны, которая, подобно космическому кораблю, устремляется в прекрасное будущее (А. Зиновьев, студент-выпускник факультета журналистики Уральского госуниверситета).
- Вся наша бригада взволнована этой вестью. Мы гордимся, что первым в космосе проложил дорогу наш соотечественник. И сразу же мы подумали: чем можем отметить это событие? Решили оставшееся до конца смены время работать так, чтобы перекрыть задание в полтора раза (М. Колмогорцев, прессовщик кузнечно-прессового цеха УЗТМ).
- В этот день всем хотелось совершить что-то новое, неожиданное. Хотелось делать все хорошо и красиво. И хотелось делать добро людям. Я все уроки выучила. Все прибрала (Нина, ученица свердловской школы № 45).
Спасибо, Юра, оставил след!
Фото: «Вечерний Свердловск»
Бригада назвала мальчика Юрой. Это очень знаменательно — родиться в такой великий день!
«Поздравляем рождением сына,
Бригада Юрой его назвала
И пусть пока он малого роста,
Стать великаном — его судьба.
Сын-богатырь взлетит к Венере,
Не зря родился он в этот день,
Когда его чудесный тезка,
Открыл нам в космос первым дверь!»
Фото: Тимофей Радя
Но самый заметный след, мимо которого сложно пройти любому жителю Екатеринбурга — это улица Гагарина. Единственная, к слову, которую назвали в честь человека еще при его жизни. А произошло это 13 апреля 1961 года.
До этого дня улица называлась Кузбасской.
Колонизировать Марс можно только сообща, всем миром
Фото: страница Сергея Прокопьева / vk.com
Как ни крути, новости о космосе сейчас не взрывают социум, как 12 апреля 1961 года. Тот день был первым, а потому не повторимым. Сейчас деятельностью «вахтовиков с МКС» интересуются только, если на орбите произойдет какое-нибудь ЧП. Например, выйдет из строя туалет. Такое отношение может говорить о том, что в глазах простых людей космос уже перестал быть мечтой человечества, а превратился в высокотехнологичную астрономически дорогую рутину. Немного грустно это осознавать, но что есть, то есть: на космонавтов сейчас не сбегутся стадионы фанатов, как на суперзвезд. А вот собрать верных поклонников в кинотеатре — это им по силам. Что собственно и сделал единственный космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, проведя встречу в «Салюте».
И отвечая на извечные вопросы («А что вы едите?», «Как спите?», «Видели ли вы инопланетян?»), Сергей Прокопьев сказал очень важную вещь: тема освоения космоса несет в себе важное объединяющее начало. На орбите нет места политическим дрязгам, а все люди — земляне. Потому что в одиночку, одной страной этот процесс просто не потянуть.
«Сейчас китайцы пытаются что-то свое создать, но тут одни только деньги не спасут. Я думаю, что если мы хотим достичь успеха в освоении Марса и Луны, то это все-таки будет международное сотрудничество», — добавил Сергей Прокопьев.
Так что могут еще и на Марсе яблони цвести, как поется в советской песне. Может быть когда-нибудь. Если это действительно станет общей, мировой мечтой.
Вы бы хотели?