Космос как наследие

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с Байконура стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. А в 10:15, уже пролетая над Африкой, космонавт передал по радио: «Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо». И мир взорвался всеобщим ликованием. Причем весь. Не было никакого злорадства над «соперниками» из США. Но была чистая радость присутствия в моменте перелома истории, начала новой эры.

Человек в космосе!

Сейчас сложно представить тот накал позитивных страстей, который испытывали люди. И даже победи сейчас Россия в чемпионате мира по футболу, мы ощутим эффект совсем не той мощи, как тогда. А тогда был взрыв, раздвинувший горизонты.

ЕТВ узнал, как переживали первый полет человека в космос жители Екатеринбурга (а тогда, 58 лет назад, еще Свердловска), и сравнил эти ощущения с тем, как тема космоса живет на Урале сегодня.