Пересядь с Toyota Camry на такси
Российские чиновники, и уральские в том числе, страдают «аллергией» на общественный транспорт, пешие прогулки и велосипеды. Хрупкий организм не перенесет автобусной толкучки, помятого костюма, высоких физических нагрузок и противной пыли с дорог. Чтобы избежать проблем со здоровьем, муниципальные служащие принимают универсальное лекарство — автомобили премиум и бизнес-класса.
Как только они садятся на роскошное заднее сиденье, симптомы пропадают мгновенно. Запах кожаного салона и кондиционер защищают от ненужной городской пыли, а обилие свободного пространства не заставляет нервничать за рубашку и больные колени.
Неделю назад мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на покупку десятка автомобилей за 18 миллионов рублей. Судя по характеристикам машин, администрация хочет пополнить автопарк новыми Toyota Camry. Эта модель уже давно пользуется спросом не только в мэрии Екатеринбурга, но и в свердловском правительстве, и в региональном Заксобрании. Между тем, Toyota Camry выбирают и челябинские чиновники. В 2018 году управление делами губернатора и правительство соседней области закупило 11 таких авто и разместило их в гараже больницы.
ЕТВ пообщался с представителем Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максимом Едрышовым и узнал, почему чиновники Екатеринбурга выбирают Toyota вместо того, чтобы купить машину подешевле или пересесть на общественный транспорт, а также выяснил, не обойдется ли такси дешевле.
Раньше любимыми моделями чиновников были Nissan Teana и Nissan Maxima. Сейчас концерн не выпускает эти модели, поэтому муниципальным служащим приходится выбирать машины новее тех, что покупали еще в 2014–2015 годах. В таком случае подходящим вариантом становится Toyota Camry, которая относится к бизнес-классу и вписывается в разрешенную стоимость. Уточним, что на автомобили чиновникам разрешают тратить не больше 2,5 миллионов рублей.
Цена на Camry начинается с 1,6 миллиона рублей. «Сама машина действительно комфортная и надежная. Любой чиновник любит ездить на заднем сидении. Сзади места более чем достаточно, — отмечает представитель ФАР. — Другие автомобили иногда не способны конкурировать по цене и качеству. Toyota Camry – одна из немногих машин, которая соответствует требованиям надежности, комфорта и цены. В связи с этим делается выбор в их пользу».Ранее у этой модели были двигатели только на два и 2,5 литра. В 2018 году вышла обновленная версия, и у Camry появился мотор на 3,5 литра мощностью 249 лошадей, вес автомобиля увеличился в среднем с 1555 килограммов до 1690. На новенькой модели уже ездит мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Его администрации же решили купить поскромнее — на 2,5 литра мощностью 181 лошадиная сила. У Максима Едрышова есть свое мнение на этот счет.
Про нового четырехколесного друга Высокинского собеседник добавляет: «Этот автомобиль дороже в обслуживании. С большим расходом топлива. И зачем вообще мэру Екатеринбурга такой автомобиль, я искренне не понимаю. Автомобиль сам по себе комфортный, симпатичный получился, с разными элементами системы безопасности, но насколько он нужен чиновникам, я не знаю. Есть машины проще, и эксплуатация у них дешевле. Например, народные автомобили типа Hyundai Solaris. Мне кажется, этого вполне хватило бы, чтобы перемещаться по городу. Но это автомобиль до миллиона рублей, чиновникам он будет не интересен, поскольку не престижный».
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Ford Mondeo очень удобная и комфортная машина. Я сторонник того, чтобы по ценовому сегменту машины были не выше Camry. И мы [партия «Справедливая Россия» — прим. ЕТВ] даже вносили соответствующий законопроект, но его отклонили. Я считаю, высшие должностные лица могут ездить на Camry. И не нужно покупать Mercedes, BMW и прочую байду за сумасшедшие деньги.
Мэр и замы тоже вполне могут ездить на Camry. Пусть меня за это закидают камнями, но я думаю, мэр — должностное лицо, которое отвечает за крупный город. Он имеет право. Но дороже нельзя. Чиновники уровнем пониже могут ездить и на отечественных машинах. Хотя Camry тоже считается отечественной. Но я говорю о тех, что дешевле.
По данным Росстата, средний возраст автомобиля в нашей стране — 13 лет. Муниципальные служащие «освежают» автопарк спустя семь лет после покупки машин, сравнивает цифры представитель ФАР. «Новые автомобили покупают под предлогом того, что семь лет — это уже старые машины. Вроде как-то некрасиво чиновнику ездить на старом авто. В прошлом году еще и новую модель выпустили. Может быть, им ее и захотелось», — рассуждает Едрышов.У Toyota Camry существуют аналоги. Автоэксперт предлагает следующие варианты.
Но есть ухищрения, которые позволяют чиновникам покупать Audi и BMW по цене, выше разрешенной. Авантюра называется «Собери конструктор». Машину в базовой комплектации берут за 2,5 миллиона, а остальное «жизненно необходимое» закупают по допсоглашениям.
Тем временем президент России Владимир Путин рвет шаблон и рассекает на отечественном лимузине Aurus. В первых числах апреля глава государства приехал на открытие завода Mercedes именно на нем. К Aurus даже захотели приобщить всех госслужащих, как только в стране начнется массовое производство этой марки. Но какое будет качество и цена отечественных элитных седанов, пока неизвестно.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Но нужен ли вообще
чиновнику дорогой автомобиль? Мэрия Сургута пересадила своих работников на
такси и сэкономила за год 25 миллионов рублей. В Якутске глава города Сардана
Авксентьева продала внедорожники Toyota Land Cruiser (которые, кстати, любят и
на Ямале), чтобы расплатиться с долгами муниципального предприятия.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Вместе с Максимом Едрышовым мы посчитали количество поездок на такси, которые могут заменить люксовые авто. Так, екатеринбургский служащий может потратить те же 1,8 миллиона рублей в среднем на 6000 поездок (на такси мы тратим около 300 рублей, и это сумма с запасом, если учесть, что чиновники ездят в пределах центра). В месяц у служащего 22 рабочих дня, в год — 264. Если каждый из этих дней он будет перемещаться дважды, то за год он совершит 528 поездок. При таком раскладе денег хватит на 11 лет. Или меньше. Все зависит от перемещений. Зато администрации не придется тратить деньги на техобслуживание, ремонт автомобиля и зарплату водителям, что тоже повлечет за собой дополнительные траты.
Я понимаю, что есть люди, которые скажут, что депутаты и чиновники — бездельники. Но должна быть золотая середина. Если отправлять их пешком, это скажется на результатах работы. Особенно у тех, кто посещает много мероприятий в городе. Я не говорю о сидящих на месте. Надо проводить аудит. И если человек мотается по городу, у него должен быть транспорт.
Муниципальные работники вряд ли откажутся от предметов роскоши, потому что в России не принято иначе. «Это менталитет. Считается, что чиновники — это отдельная каста, которая должна стоять над всеми и пользоваться всеми благами за счет бюджета», — заключает Едрышов.
Коллажи на главной и в тексте: Николай Пекарский, ЕТВ