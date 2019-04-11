Пересядь с Toyota Camry на такси

ЕТВ разобрался, почему екатеринбургские чиновники не могут ездить на общественном транспорте и выбирают вместо него дорогие автомобили.
Авторы:Арина Осипова

Российские чиновники, и уральские в том числе, страдают «аллергией» на общественный транспорт, пешие прогулки и велосипеды. Хрупкий организм не перенесет автобусной толкучки, помятого костюма, высоких физических нагрузок и противной пыли с дорог. Чтобы избежать проблем со здоровьем, муниципальные служащие принимают универсальное лекарство — автомобили премиум и бизнес-класса.

Как только они садятся на роскошное заднее сиденье, симптомы пропадают мгновенно. Запах кожаного салона и кондиционер защищают от ненужной городской пыли, а обилие свободного пространства не заставляет нервничать за рубашку и больные колени.

Неделю назад мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на покупку десятка автомобилей за 18 миллионов рублей. Судя по характеристикам машин, администрация хочет пополнить автопарк новыми Toyota Camry. Эта модель уже давно пользуется спросом не только в мэрии Екатеринбурга, но и в свердловском правительстве, и в региональном Заксобрании. Между тем, Toyota Camry выбирают и челябинские чиновники. В 2018 году управление делами губернатора и правительство соседней области закупило 11 таких авто и разместило их в гараже больницы.

ЕТВ пообщался с представителем Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максимом Едрышовым и узнал, почему чиновники Екатеринбурга выбирают Toyota вместо того, чтобы купить машину подешевле или пересесть на общественный транспорт, а также выяснил, не обойдется ли такси дешевле.

Раньше любимыми моделями чиновников были Nissan Teana и Nissan Maxima. Сейчас концерн не выпускает эти модели, поэтому муниципальным служащим приходится выбирать машины новее тех, что покупали еще в 2014–2015 годах. В таком случае подходящим вариантом становится Toyota Camry, которая относится к бизнес-классу и вписывается в разрешенную стоимость. Уточним, что на автомобили чиновникам разрешают тратить не больше 2,5 миллионов рублей.

Цена на Camry начинается с 1,6 миллиона рублей. «Сама машина действительно комфортная и надежная. Любой чиновник любит ездить на заднем сидении. Сзади места более чем достаточно, — отмечает представитель ФАР. — Другие автомобили иногда не способны конкурировать по цене и качеству. Toyota Camry – одна из немногих машин, которая соответствует требованиям надежности, комфорта и цены. В связи с этим делается выбор в их пользу».

Ранее у этой модели были двигатели только на два и 2,5 литра. В 2018 году вышла обновленная версия, и у Camry появился мотор на 3,5 литра мощностью 249 лошадей, вес автомобиля увеличился в среднем с 1555 килограммов до 1690. На новенькой модели уже ездит мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Его администрации же решили купить поскромнее — на 2,5 литра мощностью 181 лошадиная сила. У Максима Едрышова есть свое мнение на этот счет.
Максим Едрышов
автоправозащитник
Зачем нашим чиновникам мощные двигатели, если часть перемещений происходит в городе в условиях пробок. А мигалок ни у кого нет. Какая разница, на каком двигателе стоять, на двухлитровом или на 2,5 литра? Но все равно машины покупаются.
Максим Едрышов

Про нового четырехколесного друга Высокинского собеседник добавляет: «Этот автомобиль дороже в обслуживании. С большим расходом топлива. И зачем вообще мэру Екатеринбурга такой автомобиль, я искренне не понимаю. Автомобиль сам по себе комфортный, симпатичный получился, с разными элементами системы безопасности, но насколько он нужен чиновникам, я не знаю. Есть машины проще, и эксплуатация у них дешевле. Например, народные автомобили типа Hyundai Solaris. Мне кажется, этого вполне хватило бы, чтобы перемещаться по городу. Но это автомобиль до миллиона рублей, чиновникам он будет не интересен, поскольку не престижный».

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Свое мнение насчет покупки дорогих автомобилей высказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который сам ездил на Camry, когда работал в свердловском Заксобрании. Сейчас Ионин не пользуется этим автомобилем. По его словам, у депутатов Госдумы нет служебных машин: «Большинство депутатов Госдумы заказывают служебку в режиме такси. Когда она освободится, подъедет и привезет. Это Ford Mondeo».
Дмитрий Ионин
депутат Государственной думы РФ

Ford Mondeo очень удобная и комфортная машина. Я сторонник того, чтобы по ценовому сегменту машины были не выше Camry. И мы [партия «Справедливая Россия» — прим. ЕТВ] даже вносили соответствующий законопроект, но его отклонили. Я считаю, высшие должностные лица могут ездить на Camry. И не нужно покупать Mercedes, BMW и прочую байду за сумасшедшие деньги.

Мэр и замы тоже вполне могут ездить на Camry. Пусть меня за это закидают камнями, но я думаю, мэр — должностное лицо, которое отвечает за крупный город. Он имеет право. Но дороже нельзя. Чиновники уровнем пониже могут ездить и на отечественных машинах. Хотя Camry тоже считается отечественной. Но я говорю о тех, что дешевле.

Дмитрий Ионин

По данным Росстата, средний возраст автомобиля в нашей стране — 13 лет. Муниципальные служащие «освежают» автопарк спустя семь лет после покупки машин, сравнивает цифры представитель ФАР. «Новые автомобили покупают под предлогом того, что семь лет — это уже старые машины. Вроде как-то некрасиво чиновнику ездить на старом авто. В прошлом году еще и новую модель выпустили. Может быть, им ее и захотелось», — рассуждает Едрышов.

У Toyota Camry существуют аналоги. Автоэксперт предлагает следующие варианты.
Максим Едрышов
автоправозащитник
Если мы берем по стоимости, то ближайший аналог — Kia Optima. Но наши чиновники почему-то не любят этот автомобиль, может, считают их ненадежными, не такими престижными. Альтернативой подороже выступают BMW5 и Audi6. Если взять Москву и Питер, там в основном Audi и BMW. Но, видимо, нашим не хватает денег на эти автомобили, поэтому они берут Toyota.
Максим Едрышов

Но есть ухищрения, которые позволяют чиновникам покупать Audi и BMW по цене, выше разрешенной. Авантюра называется «Собери конструктор». Машину в базовой комплектации берут за 2,5 миллиона, а остальное «жизненно необходимое» закупают по допсоглашениям.

Тем временем президент России Владимир Путин рвет шаблон и рассекает на отечественном лимузине Aurus. В первых числах апреля глава государства приехал на открытие завода Mercedes именно на нем. К Aurus даже захотели приобщить всех госслужащих, как только в стране начнется массовое производство этой марки. Но какое будет качество и цена отечественных элитных седанов, пока неизвестно.

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

В феврале 2018 года депутат Госдумы Василий Власов направил запрос по отечественным автомобилям министру промышленности Денису Мантурову. Он предложил другой российский вариант — Lada Vesta Signature, которая, как считает Власов, «ориентирована на госзакупки и использование ее во властных структурах». За два года до этого другой депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал запретить иномарки для чиновников. А еще раньше, в 1997 году, вице-премьер Борис Немцов пытался пересадить служащих на «Волгу». Но как-то не прижилось. На вопрос, чем плоха Lada Vesta и что не так с нашим автопромом, Максим Едрышов отвечает, будто выносит приговор.
Максим Едрышов
автоправозащитник
Всем. И надежностью, и комфортом. Хотя «АвтоВаз» в последнее время делает большие усилия. И сейчас выходят машины с климат-контролем, подогревом задних сидений. Но по комфорту они не могут догнать авто иностранных брендов. Ни один чиновник в здравом уме не скажет: «Дайте мне Lada Vesta, а не Toyota Camry». Впрочем, Lada Vesta — один из первых автомобилей, который стал походить на европейские машины по дизайну. Наши модели стали более симпатичны. На них не так страшно смотреть. Но по комфорту они уступают японцам. Вместе с тем, у нас практически не производят автомобили бизнес-класса.
Максим Едрышов

Но нужен ли вообще чиновнику дорогой автомобиль? Мэрия Сургута пересадила своих работников на такси и сэкономила за год 25 миллионов рублей. В Якутске глава города Сардана Авксентьева продала внедорожники Toyota Land Cruiser (которые, кстати, любят и на Ямале), чтобы расплатиться с долгами муниципального предприятия.

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Вместе с Максимом Едрышовым мы посчитали количество поездок на такси, которые могут заменить люксовые авто. Так, екатеринбургский служащий может потратить те же 1,8 миллиона рублей в среднем на 6000 поездок (на такси мы тратим около 300 рублей, и это сумма с запасом, если учесть, что чиновники ездят в пределах центра). В месяц у служащего 22 рабочих дня, в год — 264. Если каждый из этих дней он будет перемещаться дважды, то за год он совершит 528 поездок. При таком раскладе денег хватит на 11 лет. Или меньше. Все зависит от перемещений. Зато администрации не придется тратить деньги на техобслуживание, ремонт автомобиля и зарплату водителям, что тоже повлечет за собой дополнительные траты.

Дмитрий Ионин
депутат Государственной думы РФ

Я понимаю, что есть люди, которые скажут, что депутаты и чиновники — бездельники. Но должна быть золотая середина. Если отправлять их пешком, это скажется на результатах работы. Особенно у тех, кто посещает много мероприятий в городе. Я не говорю о сидящих на месте. Надо проводить аудит. И если человек мотается по городу, у него должен быть транспорт.

Дмитрий Ионин

Муниципальные работники вряд ли откажутся от предметов роскоши, потому что в России не принято иначе. «Это менталитет. Считается, что чиновники — это отдельная каста, которая должна стоять над всеми и пользоваться всеми благами за счет бюджета», — заключает Едрышов.

Коллажи на главной и в тексте: Николай Пекарский, ЕТВ

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Городские истории, автомобиль, чиновники, машины, Свердловская область , Администрация Екатеринбурга, Екатеринбург
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