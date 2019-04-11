Пересядь с Toyota Camry на такси

Российские чиновники, и уральские в том числе, страдают «аллергией» на общественный транспорт, пешие прогулки и велосипеды. Хрупкий организм не перенесет автобусной толкучки, помятого костюма, высоких физических нагрузок и противной пыли с дорог. Чтобы избежать проблем со здоровьем, муниципальные служащие принимают универсальное лекарство — автомобили премиум и бизнес-класса.

Как только они садятся на роскошное заднее сиденье, симптомы пропадают мгновенно. Запах кожаного салона и кондиционер защищают от ненужной городской пыли, а обилие свободного пространства не заставляет нервничать за рубашку и больные колени.

Неделю назад мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на покупку десятка автомобилей за 18 миллионов рублей. Судя по характеристикам машин, администрация хочет пополнить автопарк новыми Toyota Camry. Эта модель уже давно пользуется спросом не только в мэрии Екатеринбурга, но и в свердловском правительстве, и в региональном Заксобрании. Между тем, Toyota Camry выбирают и челябинские чиновники. В 2018 году управление делами губернатора и правительство соседней области закупило 11 таких авто и разместило их в гараже больницы.

ЕТВ пообщался с представителем Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максимом Едрышовым и узнал, почему чиновники Екатеринбурга выбирают Toyota вместо того, чтобы купить машину подешевле или пересесть на общественный транспорт, а также выяснил, не обойдется ли такси дешевле.