Куплю грязь. Дорого

В России, где до сих пор нет прозрачного арт-рынка, цена на произведения современного искусства складывается стихийно. Повлиять на нее может что угодно: возраст художника, выставки, в которых он участвовал, интерес со стороны музеев и известных коллекционеров, публикации арт-критиков, материал, из которого сделана работа, и даже ее размер.

В этих условиях угадать, кто будет востребован через пять-десять лет, а про кого забудут на следующий день, непросто. Особенно если вы не разбираетесь в искусстве. Но несколько универсальных правил все же есть. ЕТВ попросил экспертов арт-бизнеса дать советы начинающим коллекционерам, которые не только любят современное российское искусство, но и мечтают на нем заработать. Хотя бы чуть-чуть.