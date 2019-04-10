Куплю грязь. Дорого
В России, где до сих пор нет прозрачного арт-рынка, цена на произведения современного искусства складывается стихийно. Повлиять на нее может что угодно: возраст художника, выставки, в которых он участвовал, интерес со стороны музеев и известных коллекционеров, публикации арт-критиков, материал, из которого сделана работа, и даже ее размер.
В этих условиях угадать, кто будет востребован через пять-десять лет, а про кого забудут на следующий день, непросто. Особенно если вы не разбираетесь в искусстве. Но несколько универсальных правил все же есть. ЕТВ попросил экспертов арт-бизнеса дать советы начинающим коллекционерам, которые не только любят современное российское искусство, но и мечтают на нем заработать. Хотя бы чуть-чуть.
1. Присмотритесь к цифровому искусству
Фото: annanova-gallery.ru
Самая прибыльная стратегия — коллекционирование искусства, которое складывается прямо сейчас. Это могут быть разные формы цифрового или акционистского искусства. Все то, что пока не добралось до музеев и галерей.
Пока никто не знает, как правильно упаковывать и преподносить новые формы, но в будущем музеи захотят музифицировать именно их. Если у вас будут права на такие произведения, это может оказаться перспективно.
Живопись в самом традиционном ее понимании — картина в раме — вряд ли вырастет в цене в ближайшие 25 лет, считают эксперты.
Марина Альвитр, владелица Alvitr Gallery, считает, что «интересно открывать новые имена, собирать то, что еще не стало аукционным (чего нет на Christie's), что находится в процессе становления — это работы, о которых пока нет однозначного мнения, хорошо это или плохо.
В качестве примера эксперт называет произведения художника Максима Свищева (его работы выставлялись в Ural Vision Gallery), Дмитрия Морозова и Сергея Касича, Владимира Абиха, супругов Ирины и Станислава Шминке, Сергея Акрамова, Алисы Гореловой, Анны Афониной, Анны Мартыненко, Натальи Спечинской.
Интересно сотрудничать с Владимиром Абихом, который делает работы в жанре видеопроекций. Это концептуальные, ироничные цифровые объекты. Также я бы назвала супругов Ирину и Станислава Шминке. Они талантливо работают со светом. Их работу — «Диван счастья» — можно было увидеть на фестивале «Не темно». Сейчас она находится в коллекции Екатеринбургской галереи современного искусства.
2. Ищите художников со смыслом
Фото: ifaspb.info
Есть и другая стратегия — составить коллекцию из перспективных и интересных художников небольшого временного отрезка. При этом жанр, в котором будут выполнены их произведения, не так важен. Часто один и тот же художник работает в нескольких направлениях — от скульптуры до VR.
«Современное искусство в первую очередь про смыслы, про идеи. Проекты художника — это книга, которую он составляет из своих знаков. Вопрос в том, насколько эта книга интересна сейчас и будет интересна в будущем, — размышляет Марина Альвитр. — Коллекция, составленная из работ перспективных художников, в будущем может заинтересовать музеи и, как следствие, повысить ее стоимость, а вы как коллекционер заработаете хорошую репутацию».
3. Советуйтесь с экспертами
Фото: Facebook Аси Маракулиной
Проще всего заручиться поддержкой эксперта — специалиста в области современного искусства, понимающего законы арт-рынка. Это арт-дилеры, галеристы и кураторы, которые помогут попасть в мастерскую к художнику, отличить хорошую работу от проходной.
Все лучшие работы из студии увозят в галереи или их забирают арт-дилеры и специалисты. Это без вариантов. В мастерской могут остаться проходные работы или работы в нетипичной для художника технике.
Кроме того, художник может предложить вам работу в экспериментальной технике, которая ему не интересна. Поэтому лучше общаться не напрямую к художнику, а к эксперту. Он подскажет, какие работы покупать через галерею, а какие — напрямую.
Как правило, у арт-дилеров уже выстроены отношения с художниками и им легче договориться, чтобы вам показали перспективные работы, которые еще не забрала галерея.
«Если коллекционер задумывается о создании собственного музея
или формировании коллекции, которая станет частью его бизнес-бренда, самым
правильным вариантом будет обратиться к эксперту. Он как минимум проанализирует бизнес и скажет, какая коллекция будет ему соответствовать, уверена Елена Шипицина. — Если
вы хотите, чтобы коллекция имела коммерческий успех, нужно определить целевую
аудиторию, понять, что ей интересно купить и что вы можете ей предложить как
владелец частного музея или галереи».
4. Ходите на аукционы и выставки
Фото: abikh.art
Попробуйте разобраться в современном искусстве, чтобы иметь
собственное мнение о работах. Для этого нужно ходить на выставки, аукционы и как минимум быть в курсе дискуссий, которые ведутся вокруг резонансных работ. «Современное искусство — это визуализированная мысль. Оно
отвечает на вызовы времени, поэтому, как правило, оно противоречиво, — объясняет Елена Шипицина. — К нему
нужно быть готовым интеллектуально, а для этого требуется насмотренность. Нужно
много читать и сравнивать, как художники разных культур и стран отзываются на
главные вызовы своего времени. Например, как они осмысляют тему войны».
Центрами мирового арт-рынка считаются Лондонская и Венская ярмарки, Scope Art Show в Нью-Йорке, в России — ярмарка Cosmoscow. Если вы пока не готовы скупать художников в мировым именем, начните с аукционов попроще. Например, Vladey.
В 2015 году на Vladey была выставлена отпечатанная на стали фотография работы Тимы Ради «Я бы обнял тебя, но я просто текст». Она ушла с молотка за 16 тысяч евро. На «Все по 100» и торгах Artmossphere часто появляются работы еще одного уральского художника — Славы Ptrk (в 2017 году Слава и Владимир Абих выставили на Artmossphere портрет из своего знаменитого проекта «Уличная грязь». Стартовая цена составила 500 евро). Еще один интересный аукцион — «Кости» супругов Черепановых из Нижнего Тагила.
Есть форматы, которые позволяют быстро стать коллекционером, причем за небольшие деньги. Например, аукцион «Кости». Благодаря этому проекту Аня и Виталик Черепановы на пустом месте, практически из ничего, за полтора-два года сформировали новое поколение коллекционеров.
5. Смотрите, кто работает с художниками
Лучший способ определить, как изменится стоимость арт-объектов художника в будущем — посмотреть, кто работает с ним сейчас. Если в списке значатся статусные российские и европейские галереи, можно предположить, что художник будет расти в цене. Как говорит Марина Альвитр, «галереи заинтересованы, чтобы стоимость работ их художников увеличивалась»: «Поэтому они делают все, чтобы продвигать их на международных выставках, включают в статусные проекты, а это и есть то, благодаря чему работы растут в цене».
6. Дружите с художниками
Фото: annanova-gallery.ru
Молодых художников пока нет в галереях, потому что они не успели сделать имя, поэтому их лучше покупать напрямую. При этом часто художники сами не знают, сколько стоят его работы, и готовы отдать их за деньги, которые предложит покупатель. Марина Альвитр гвоорит, что «работы молодых художников можно купить недорого, если знать, где искать; за два года цена на них, как правило, вырастает в три-пять раз».
Среди перспективных художников, которым еще нет 30, называют Асю Маракулину, Аню Афонину, Кирилла Гаршина, Алину Глазун, Наталью Спечинскую, Анну Мартыненко, Алису Горелову. Также можно следить за работами Ивана Плюща, Ирины Дрозд, Евгения Алтуфьева, Андрея Кузькина, Влада Кулькова.
7. Сделайте коллекцию международной
Фото: mutualart.com
Ограничиваться работами только российских художников не стоит. Попробуйте разбавить ее европейскими именами и тем самым сделать международной.
Я советую не замыкаться на российском и, тем более, уральском искусстве. Когда уральское искусство будет интересно с коммерческой точки зрения где-нибудь, кроме как на Урале, — большой вопрос. Если ввести в коллекцию хотя бы небольшой процент восточно- и центральноевропейского искусства, она станет международной. Это значит, что коллекция будет интересна не только российским, но и зарубежным музеям и институциям. Она будет иметь больший культурологический и коммерческий интерес.
В качестве примера Марина Альвитр приводит коллекционеров, которые в 1970-80 годы покупали современных художников-авангардистов. В то время они не были известны, и их работы стоили три-четыре тысячи евро. Сейчас живопись венгерских абстрактных художников Дора Мауэр, Лазло Беке, Лазло Фехер выставляется Tate Modern и MoMA, ее стоимость может достигать 100 тысяч евро.
8. Думайте о качестве, а не о количестве
Фото: Facebook Тимофея Ради
Публичные коллекционеры тоже соревнуются между собой. Если коллекция состоит из хороших работ, другие художники стремятся в нее попасть. Поэтому при ее составлении уделите особое внимание качеству работ.
«Начинающие коллекционеры стремятся купить как можно больше работ за небольшие деньги, а потом ждут, что кто-то из художников „выстрелит“. Такая стратегия возможна, но при непубличном ведении коллекции. Я бы посоветовала не спешить и покупать по одной работе в месяц, — советует Марина Альвитр. — При этом не обязательно иметь много денег. Например, десять хороших работ молодых российских художников можно купить примерно за 500 тысяч рублей». Эксперт советует начать с небольших сумм и тратить не более 50-100 тысяч рублей в месяц, но только на перспективных авторов.
Фото на входе: Тимофей Радя. Проект «Фигура #1: Стабильность»