Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.
В конце марта вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов вскользь упомянул, что сроки транспортной реформы будут сдвигаться. Это не то чтобы большая новость: новая городская команда во главе с Александром Высокинским с самого начала избегала прямо говорить о том, введут ли новую маршрутную сеть в срок (то есть 1 июля 2019). После того, как все СМИ подхватили слова Бубнова, мэру ничего не оставалось, как назвать разговоры о переносе транспортной реформы «политической спекуляцией».
Когда мы говорим «перенос транспортной реформы», мы подразумеваем, что 1, 2, 3 и так далее еще год или полтора, по заявлению Высокинского, автобусы трамваи и троллейбусы будут ездить по привычным маршрутам. Они по-прежнему будут забирать львиную часть транспортного бюджета Екатеринбурга, пару частных, скорее всего, отменят вслед за скандальной 024 или тихонько заменят на муниципальные, как хотят сделать с автобусом № 2. Но в целом — ничего не произойдет.
Почему транспортную реформу снова перенесли
Все автобусы попадают в рай
Следующая — конечная
Реквием по транспортной реформе
Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу
За эти год-полтора мэрия планирует подготовить себя и инфраструктуру Екатеринбурга к новой маршрутной сети. Причем если сама маршрутная сеть снизит транспортные убытки, то инфраструктура сделает его более приятным для пассажиров. И будь мэрия (прежнего состава или нынешнего — не так важно) посмелее, общественный транспорт стал бы сипатичнее уже в 2019 году. Но чего нет, того нет.
Открыв фотошоп и утерев слезы, редакция ЕТВ составила топ-7 транспортных изменений, которые нужны Екатеринбургу прямо сейчас, но придется подождать.
Выделенные полосы
Гиф: ЕТВ
То, что одни ненавидят (автомобилисты), а другие считают лучшим изобретением человечества (пассажиры общественного транспорта). То, что делает вашу маршрутку быстрее гепарда. То, от чего время в душном салоне проходит незаметно. Выделенные полосы.
Представьте, как по всему центру Екатеринбурга рисуют выделенки, и вы мчитесь мимо вечерней пробки домой, а злые водители бибикают вам в след…
Но это вряд ли — уж слишком ГИБДД не нравится, когда автомобилистов обижает кто-то, кроме нее. Поэтому: верните выделенку хотя бы на Розы Люксембург!..
Новые места для остановок
Гиф: ЕТВ
В новой сети станет больше пересадок, потому что маршруты станут короче. И чтобы это было не так болезненно и неприятно, нужно перенести некоторые остановки поближе друг к другу — тогда идти с одной на другую будет быстрее.
В центре города таких мест как минимум два: автобусная «Дом кино» по направлению к Карла Либкнехта и трамвайная/автобусная «Площадь 1905 года» в одноименной локации. Для первой уже наметили будущую дислокацию — ближе к перекрестку с Луначарского, еще зимой там поставили небольшой павильон, который до сих пор не работает. Против переноса «Площади 1905 года» ближе к перекрестку с 8 Марта и, соответственно, метро выступает мэрия, мол, это дорого и не нужно. Но разве ж это дело — идти от трамвая до подземки пять минут?..
Повременной тариф в метро
Гиф: ЕТВ
Все для тех же пересадок мэрия придумала пересадочный тариф Екарты. Теперь можно заплатить один раз и пересаживаться сколько угодно раз в течение 30 или 60 минут. Правда, в эту систему за год так и не смогли включить метро. В «И-сети», оператора Екарты, говорят, что терминалы в метро устаревшие и именно поэтому не могут принимать проездные с подключенным пересадочным тарифом.
Пассажиры, тем временем, постоянно возмущаются и называют пересадочный тариф грабежом. Как раз из-за того, что метро не включено. Решится этот вопрос или нет до новой маршрутной сети, не знает никто — ни мэр Александр Высокинский, ни вице-мэр Алексей Бубнов.
Умные светофоры
Гиф: ЕТВ
Пока за выделенные полосы идет вялая война с ГИБДД, мэрия заходит с другой стороны и пытается дать общественному транспорту преимущество с помощью «умных» светофоров. Он автоматически переключается на зеленый, когда к перекрестку подъезжает трамвай. Пока в Екатеринбурге работает только один такой — на ВИЗе: на перекрестке Татищева-Викулова.
В комитете по транспорту считают, что если «умных» светофоров станет больше, то все совершенно точно поедет. Просчитать их эффективность на тех участках, где проходят и трамваи, и троллейбусы тяжело, но можно сделать хотя бы там, где едет трамвай и испытывает при этом большие трудности. Например, на Куйбышева-8 Марта.
Информационные табло
Гиф: ЕТВ
Информационные табло появились на 14 остановках в центре Екатеринбурга, и это действительно удобно — всегда знаешь, когда приедет твой транспорт, и приедет ли он вообще. Чувствуете, как снижается уровень стресса и тревожности?
По мнению ЦОДа, который отправляет актуальную информацию на информационные табло, такие девайсы нужны не на всех остановках — в спальных районах они, например, ни к чему. Но в центре табло должны появиться практически везде. Мэрия рассматривает коллаборацию с бизнесменами, чтобы сделать «умные» остановки, потому что бюджетных денег на переоборудование всех пунктов в центре не хватит.
Сделайте хотя бы так, чтобы приложение Hubb показывало актуальную информацию, пожалуйста.
Одинаковые автобусы
Гиф: ЕТВ
Несколько лет назад горожане общими усилиями выбрали цвет для общественного транспорта — им стал зеленый. К чемпионату мира по футболу в 2018 году для Екатеринбурга купили 169 НефАЗов и МАЗов в жизнерадостной расцветке и передали МОАПу, но этого недостаточно. Большая часть автобусов, которые ездят по уральской столице, — частные, из-за чего все они выглядят по-разному.
Крупные предприятия, типа ПАТП «Город», «Ю Ви Эй Транс» и «Форт-Транс», заказывают новые автобусы в зеленом цвете, но компании поменьше не могут себе этого позволить. Но эта ситуация должна решиться, когда со всеми перевозчиками заключат новые контракты — там будет специальный пункт о цвете автобуса.
Цена проезда
Гиф: ЕТВ
В 2017 году, когда вышло первое постановление о новой маршрутной сети и случился первый большой скандал, мэрия и авторы проекта уверяли, что реформа снизит траты на транспортную систему. На два миллиарда рублей, которые тогда совпадали с размером ежегодных убытков. И это воодушевляло — ведь если снизятся траты, значит, возможно, чуть позже, потом когда-нибудь снизится и цена проезда. Была надежда.
Осенью 2018 года в интервью ЕТВ тогда глава комитета по транспорту Игорь Федотов рассказал, что сейчас о минимизации убытков речь не идет. Просто потому, что подорожали запчасти и топливо. Тем самым надежды на будущее снижение цены на проезд окончательно померкли.
Но все же повод для оптимизма есть. Александр Высокинский усомнился в проекте маршрутной сети, которую придумал «Город.PRO», и выдал еще 12,5 миллиона рублей на новое исследование. Вдруг новые специалисты смогут найти способ, чтобы снизить убытки транспортной системы, а значить — снизить стоимость проезда. Хотелось бы думать.
Мы очень надеемся, что время не будет в очередной раз потрачено зря, и городская транспортная инфраструктура преобразится. Тогда люди точно будут выбирать автобус, а не автомобиль, и на улицах станет легче дышать.
Новое и интересное
Куда катятся маршрутки
Городские истории
Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
Общественный транспорт — 2018
Городские истории
ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.