Транспортная утопия

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Представьте , как по всему центру Екатеринбурга рисуют выделенки , и вы мчитесь мимо вечерней пробки домой , а злые водители бибикают вам в след…





Но это вряд ли — уж слишком ГИБДД не нравится , когда автомобилистов обижает кто-то , кроме нее. Поэтому: верните выделенку хотя бы на Розы Люксембург!..

Точто одни ненавидятавтомобилисты), а другие считают лучшим изобретением человечествапассажиры общественного транспорта). Точто делает вашу маршрутку быстрее гепарда. Тоот чего время в душном салоне проходит незаметно. Выделенные полосы.