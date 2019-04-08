Алексей Федорченко. «Хвалить Сталина — это преступление»

— Это же ваша первая «Ника»? Волновались на церемонии?

— Да, у меня было много номинаций, но «Ника» действительно первая. Правда, на этот раз я совершенно не переживал — вызовут меня на сцену или нет. Я столько раз в своей жизни НЕ получил «Нику», что у меня уже атрофировался этот переживательный рефлекс. К тому же все номинанты — мои друзья.

— Итого — у «Войны Анны» сегодня три «Белых слона», два «Золотых орла» и две «Ники». «Кинотавр», который «прокатил» картину с гран-при и обидел продюсеров, должен кусать себе локти?

— «Кинотавр» нет. Жюри, наверное, в неловком положении, но жюри — это очень сложное дело, когда нужно много всего учесть. Тем более, если очень сложный конкурс. Я никого не виню, я не знаю, чем они руководствовались, но видимо чем-то руководствовались [награду в 2018 году получил фильм «Сердце мира», — прим. ЕТВ]. Я завтра сам лечу судить конкурс, буду заседать в жюри Сухумского кинофестиваля. Спорить готов, но «рубиться» — нет. Это игра. С одной стороны. А с другой стороны — это труд. Смотреть всю программу — это очень тяжело. И увидеть все нюансы и все открытия. Хочется же наградить не хорошее кино, а то кино, которое удивляет, где есть что-то новое в киноязыке и где есть высказывание автора. Если в программе конкурса попадаются такие фильмы — радостно быть в жюри, если таких фильмов нет — то очень тяжело.