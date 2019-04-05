Снег, который пыль
Екатеринбург ждет месяц чистоты. В конце апреля начнутся субботники, благодаря которым город станет чище (или нет). Но до этого еще больше двух недель, и пока мэр Александр Высокинский продолжает упорно бороться с нерастаявшим снегом. Грязным снегом. Суровые черные сугробы еще прячутся на окраинах уральской столицы, а там, где они растаяли, о кучах упорно напоминают окурки и прочий мусор. Но глава Екатеринбурга уже радуется и предвкушает, как город будет блестеть после включения моек высокого давления, которые закупила мэрия.
Мэр хочет придать лоск уральской столице. Отмыть от нечисти должны не только дороги, но и заборы, ограждения, облицовочную плитку. Тогда Екатеринбург встретит весну не только без жижи, как говорит Александр Геннадьевич, но и без пыли. Но сейчас пыль есть. И оставшийся после зимы реагент тоже. Эта гремучая смесь приносит жителям не только эстетический дискомфорт, но и серьезно подрывает здоровье. О том, как последствия грязного снега и несовершенной уборки влияют на наш организм, ЕТВ поговорил с руководителем центра аллергологии и иммунологии Сергеем Шувариным и заведующей клинико-диагностической лабораторией Еленой Карбовничей в клинике «УГМК-Здоровье».
Коварный грунт
Одна из напастей, которая может настигнуть вас ранней весной, — это аллергия. Некоторые читатели подумают: «Какая, собственно, аллергия? Пыльцы еще нет!» И это верно. Частично. Потому что во влажном грунте, на котором не успела вырасти трава, скрываются плесневые грибы. Осенью листву убирают не полностью. Она перемешивается землей, ее сдабривают дожди, и все это гниет. Создается идеальная среда для развития плесени. Потом наступает зима, землю накрывает снег. А в марте, когда сходит снежный покров, мы видим открытый грунт. На нем абсолютно ничего не растет. Когда земля немного подсохнет, подует ветер, вся аллергенная группа: кладоспорий, альтернария, аспергиллы [виды плесневых грибов — прим. ЕТВ] — поднимется в воздух.
Люди, которые страдают от аллергии на плесневые грибы, но живут в сухой квартире без комнатных растений (что тоже может способствовать развитию аллергии), начинают сезонным образом контактировать с возбудителями. Плесень довольно неприятный аллерген. Она может быстро развить аллергическую реакцию в виде ринита или риноконъюнктивита с переходом в бронхиальную астму.
По словам Сергея Шуварина, плесень — это круглогодичный аллерген. Хотя в последнее время к ней перестали так относиться. «Плесень дома? Ну и ладно. Нет плесени? И хорошо». Она ушла из фокуса внимания врачей, перестала быть для них актуальной. Но оказалось, что аллергия на плесневые грибы не только не теряет актуальности, но и наращивает ее в наших современных городских условиях. Наибольший риск «подхватить» грибы приходится на период с начала марта и до середины апреля.
Мои пациенты, не сговариваясь, выдают такую фразу: «Сергей Викторович, как только начинает таять снег…» Когда я ее слышу, то понимаю, что, скорее всего, речь пойдет о плесени. Эта аллергия входит в топ-5 самых распространенных. Первое место у пыльцевой аллергии (деревья, луговые, сорные травы), второе — кошки и собаки, третье — домашние клещи. И уже четвертое-пятое место занимают плесневые грибы. Они настолько актуальны, что против них разрабатывают аллерговакцину.
Реакция на грибы может появиться не сразу. Сергей Шуварин говорит здесь о «нереализованной предрасположенности». «К примеру, у мамы или у папы есть аллергия на пыльцу, на кошек или клещей, в таком случае у ребенка есть предрасположенность. Все остальное зависит от обстоятельств. Человек может жить без аллергии 20, 25, 30 лет. При этом может повышаться чувствительность, но аллергических проявлений не будет. Он живет и понятия не имеет, что у него есть чувствительность к какому-то аллергену на иммунном уровне. А потом по совокупности факторов: экологических, психоэмоциональных, болезненных — аллергия дает о себе знать истинно клиническим образом».
Чтобы исключить или подтвердить аллергию, необходимо обратиться к врачу. Грамотный специалист сможет определить, действительно ли это реакция на плесень, а не простуда. Если появятся подозрения на аллергию, доктор назначит диагностику. В современных клиниках ее делают по анализу крови, а не только с помощью скарификационной пробы [пациенту наносят царапины и капают на них аллергены, по-простому такую пробу называют «царапками» — прим. ЕТВ]. Анализ показывает ту информацию, которую запросил врач. Если вы хотите узнать, если ли у вас аллергия, можно пройти комплексный тест, который включает 112 компонентов.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Затем врач назначит терапию, которая может включать при риноконъюнктивите, например, назальные спреи, антигистаминные препараты, капли. Форму препарата и само лекарство подбирают в зависимости от проявлений аллергии. Принимать лекарства пациенту придется до тех пор, пока не вырастет трава, закрывающая голую землю. А это может затянуться до середины мая. Впрочем, на этом страдания не закончатся. Если вы обожаете огород, ждите обострения. Сергей Шуварин отмечает: «Люди едут на грядки, начинают копаться в земле, со слезами на глазах садят рассаду, учихиваются до тапочек».
«Ничего не меняется: еда, вода, экология не становятся лучше. Мы можем ожидать, что аллергия будет прогрессировать. Был ринит, были легкие симптомы, потом они стали умеренные, потом выраженные. Две недели. Три недели. Потом препараты первого порядка перестали помогать, человек стал пить препараты второй линии, начал комбинировать, увеличивать дозировку. Потом проявляется другая аллергия, человек начинает кашлять, развивается астма. Подключают другой препарат, который защищает бронхи…» — добавляет аллерголог-иммунолог.
Избавиться от аллергии невозможно. Пока вокруг будут летать споры грибов, восприимчивые уральцы будут чихать, плакать и чесать глаза. Поэтому спасти нас может только уборка.
Во-первых, нужно убирать листву, чтобы она не гнила. Во-вторых, закрывать грунты. Трава должна расти. В этом уже огромное количество положительных моментов. А пока в нашем городе будет грязь, перемешанная с листвой, все мокрое на тротуарах и во дворах, ничего не произойдет. Убирать надо, чтоб чисто было. Это как в квартире. Если там душно, грязно и влажно, никто не убирается, там плесень начнет расти. У меня большие надежды на новую администрацию города.
Но даже если вас не захватила плесень, готовьтесь. «В конце апреля появится пыльца букоцветных. Король всех пыльцевых аллергенов — береза. К середине мая в зависимости от погоды концентрация пыльцы будет максимальная. В начале июня начнут пылить луговые травы. Люди станут говорить: „У меня аллергия на тополиный пух“. Но дело в том, что аллергии на тополиный пух нет. Это дерево-простачок, его все обвиняют. На самом деле это аллергия на луговые травы. У нас их очень много. В июле начнет пылить последняя группа — сорные травы. У нас это полынь, потом лебеда и амброзия. Они попылят весь август. Если будет хорошая погода, все затянется до октября», — объясняет Сергей Шуварин.
Фантастические твари
Заведующую клинико-диагностической лабораторией «УГМК-Здоровье» Елену Карбовничую в вопросе грязного снега беспокоит биологический фактор.
Снег — нестерильная среда. Мы по нему ходим, плюем на него, крыски бегают, собачки какают. Все здесь живет, скапливается и концентрируется. Потом снег тает, и это все мы счастливо приносим домой на подошве обуви, на одежде. Здесь в принципе возможна глистная инвазия. Тем более, если у вас в доме есть домашние кошечки. Их любимое место — это коврик у входа, на котором вы можете оставить паразитов. Если есть маленькие дети, то они побегут вас встречать, потрогают все, а потом понесут руки в рот.
Фото: Николай Пекарский, ЕТВ
Домашние животные могут стать промежуточными хозяевами паразитов. Если человек погладит, поцелует кошку, почистит ее туалет, то с легкостью обзаведетесь еще одним «питомцем». Поэтому не зря ветеринары рекомендуют проводить дегельминтизацию кошек и собак дважды в год. Если вы кого-нибудь подцепили, то скоро у вас появятся боли в животе, сухость и шелушение кожи. А в долгосрочной перспективе вы начнете худеть. Общий анализ крови в таком случае покажет, что у вас эозинофилия [своеобразный симптом, который указывает на наличие в организме человека различных аллергических, инфекционных, аутоиммунных и прочих патологий — прим. ЕТВ]. Тогда есть повод искать в организме паразита как одну из причин.
Первое, что нужно сделать, — пойти к терапевту, потому что самолечение вещь опасная и затратная, которая не всегда приводит к тому результату, который хотелось бы наблюдать. Из лабораторных методов самый простой и доступный — исследование на яйца гельминтов. Дальше уже можно посмотреть антитела, но ряд специалистов считает, что это не очень специфичный показатель. Можно провести ПЦР [полимеразная цепная реакция — прим. ЕТВ] анализ на гельминтов.
Если вы не хотите себе «фантастических тварей» и переживаете, что с налипнувшими со снегом фекалиями вы принесете в дом нового жильца, полюбите уборку. Обрабатывайте коврик, мойте обувь и все остальное. Особенно руки. И не забывайте переодеваться в домашнюю одежду, когда приходите с улицы.
Тяжелые элементы
В меньшей степени опасны для человека металлы. Точнее, опасны, но, чтобы «напитаться» ими из грязного снега, нужно постараться. Ранее ЕТВ собрал пять литров сугробов на перекрестке Малышева — 8 Марта и выяснил, что в нем содержится гремучая смесь: свинец, медь, железо, марганец, алюминий, кадмий, хром, кобальт, никель, цинк, стронций, фосфор и немного мышьяка. Откуда берется настолько обогащенный снег, нам отвечал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Сам по себе снег не является причиной образования грязи. Летом мы моем улицы, потом приходят холода — еще до выпадения снега. Мы перестаем поливать дороги, и на них копится пыль. Снег перемешивается с пылью — получается грязный снег. Если собирать эту пыль, результат будет другой.
Тяжелые металлы обладают токсическим и заместительным действием. Существуют металлы, которые участвуют в обменных процессах в организме. И есть металлы, которые тормозят эти обменные процессы. Заведующая КДЛ в «УГМК-Здоровье» Елена Карбовничая говорит, что «тяжелые металлы могут превносить в нашу жизнь некоторую астению [болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью и истощаемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов — прим. ЕТВ]». Но это может усугубить уже сложившуюся ситуацию.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
У нашего организма высокие адаптивные свойства, но в один прекрасный момент он говорит: «Все, больше не могу». И случается тот самый обвал, который проявляется астенией, плаксивостью, светобоязнью, чем угодно. Но астения может быть связана также с дефицитом витаминов, респираторными вирусными инфекциями, дефектами питания и синдромом хронической усталости. Чаще всего это боли в животе, в суставах, то есть самые общераспространенные проявления, которые бывают не только при отравлениях металлами. Это могут быть мышечные судороги, усталость и раздражительность.
Специалисты диагностируют отравление тяжелыми металлами при помощи анализа крови. Так можно посмотреть концентрацию металлов здесь и сейчас. Но есть другой вариант, когда специалист отслеживает накопительный эффект с помощью волос пациента. Кроме того, как и в случае с аллергенами, есть комплексное исследование на 40 металлов. Но чтобы екатеринбуржцам не пришлось тратиться на анализы, повторим простую истину — нужно тщательно убирать город. При идеальном раскладе — мыть шампунями.
Мы ведь не забываем, что у нас есть куча реагента, который остается на газонах. Из чего состоят они? Соли кальция, соли натрия. Вроде как бы безобидно, но в то же время это все уходит в землю и остается у нас. Наверное, это нужно сразу убирать. Посыпали реагентом, все растаяло. Убираем. А не ждем, когда это все замерзнет, растает, снова замерзнет.
Земля, как и наш организм, тоже стремится к равновесию, но в один прекрасный момент происходит тот самый перевес и случается декомпенсация. Поэтому, если мы не будем чистить, не будем убирать, мы превратимся в город, который не совсем безопасен для нашей жизни и для нашего здоровья.
P.S.: редакция ЕТВ не призывает вас бежать к врачу. Если вы обнаружили у себя какие-либо из перечисленных симптомов, это вовсе не значит, что виноват снег. Хотя все возможно. Но не накручивайте себя и не думайте, что вы смертельно больны. Желаем вам крепкого здоровья и хорошего весеннего настроения!
Гифка на входе: Виталий Калистратов, ЕТВ
Коллажи: Николай Пекарский, ЕТВ