Снег, который пыль

Реакция на грибы может появиться не сразу. Сергей Шуварин говорит здесь о «нереализованной предрасположенности». «К примеру, у мамы или у папы есть аллергия на пыльцу, на кошек или клещей, в таком случае у ребенка есть предрасположенность. Все остальное зависит от обстоятельств. Человек может жить без аллергии 20, 25, 30 лет. При этом может повышаться чувствительность, но аллергических проявлений не будет. Он живет и понятия не имеет, что у него есть чувствительность к какому-то аллергену на иммунном уровне. А потом по совокупности факторов: экологических, психоэмоциональных, болезненных — аллергия дает о себе знать истинно клиническим образом».

Чтобы исключить или подтвердить аллергию, необходимо обратиться к врачу. Грамотный специалист сможет определить, действительно ли это реакция на плесень, а не простуда. Если появятся подозрения на аллергию, доктор назначит диагностику. В современных клиниках ее делают по анализу крови, а не только с помощью скарификационной пробы [пациенту наносят царапины и капают на них аллергены, по-простому такую пробу называют «царапками» — прим. ЕТВ]. Анализ показывает ту информацию, которую запросил врач. Если вы хотите узнать, если ли у вас аллергия, можно пройти комплексный тест, который включает 112 компонентов.