Улетные цены

Каждый житель уральской столицы, который хоть раз в своей жизни летал в дальние страны, задавался вопросом: «Почему из родного Екатеринбурга в какой-нибудь Тель-Авив улететь дороже, чем туда же, но через Москву?» Простое сравнение цен приводит в ступор. Так, авиабилет на самолет, следующий по маршруту Екатеринбург — Пекин составляет минимум 20346 рублей. При этом, перелет из уральской столицы в главный город Поднебесной с остановкой в Москве обойдется почти в половину дешевле — 13707 рублей. И это притом, что в пути вы проведете минимум на три часа больше. Призывать законы логики и складывать километры здесь бессмысленно, ведь речь идет об экономике авиаперелетов. Так из чего же складывается стоимость авиабилетов. Разберем по порядку.

Авиаперевозчики в общем-то не делают секрета из составляющих цены билетов. Так, по их данным, около 26% от стоимости приходится на авиатопливо. Еще столько же с каждого пассажира берут за обслуживание и багаж. Сюда входят расходы на питание, напитки, а также погрузка и разгрузка багажа. На авиаобслуживание (страховка, мелкий ремонт воздушного судна) приходится 16% от стоимости. На зарплаты сотрудникам авиакомпании с каждого купленного билета уходит 10%. Еще столько же — на компенсацию износа судна и платежи по лизингу. Около 3% приходится на рекламу авиакомпании и административные расходы. За навигационную и метеорологическую поддержку во время перелета каждый пассажир отдает примерно 9% от стоимости билета.