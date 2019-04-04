Улетные цены
Каждый житель уральской столицы, который хоть раз в своей жизни летал в дальние страны, задавался вопросом: «Почему из родного Екатеринбурга в какой-нибудь Тель-Авив улететь дороже, чем туда же, но через Москву?» Простое сравнение цен приводит в ступор. Так, авиабилет на самолет, следующий по маршруту Екатеринбург — Пекин составляет минимум 20346 рублей. При этом, перелет из уральской столицы в главный город Поднебесной с остановкой в Москве обойдется почти в половину дешевле — 13707 рублей. И это притом, что в пути вы проведете минимум на три часа больше. Призывать законы логики и складывать километры здесь бессмысленно, ведь речь идет об экономике авиаперелетов. Так из чего же складывается стоимость авиабилетов. Разберем по порядку.
Авиаперевозчики в общем-то не делают секрета из составляющих цены билетов. Так, по их данным, около 26% от стоимости приходится на авиатопливо. Еще столько же с каждого пассажира берут за обслуживание и багаж. Сюда входят расходы на питание, напитки, а также погрузка и разгрузка багажа. На авиаобслуживание (страховка, мелкий ремонт воздушного судна) приходится 16% от стоимости. На зарплаты сотрудникам авиакомпании с каждого купленного билета уходит 10%. Еще столько же — на компенсацию износа судна и платежи по лизингу. Около 3% приходится на рекламу авиакомпании и административные расходы. За навигационную и метеорологическую поддержку во время перелета каждый пассажир отдает примерно 9% от стоимости билета.
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
А теперь прикинем. Полет между Екатеринбургом и Прагой длится в среднем 4,5 часа. Допустим, мы летим на самолете «Уральских авиалиний» Airbus A320. Расход топлива там составляет в среднем 2700 литра в час, а салон в типичной компоновке вмещает 150 пассажиров. То есть за полет воздушное судно съест около 12 тысяч литров топлива, которое обойдется в 539,5 тысячи рублей. Разделим эту сумму на всех пассажиров и получим чуть больше 3,5 тысячи рублей на человека. Это минимум, куда не входят многие траты авиакомпаний.
Стоит учитывать, что цены на топливо разнятся, даже внутри страны. Средняя стоимость авиационного керосина в России сегодня составляет, по данным Росавиации, 54,5 рублей за литр. Если заправляться в Москве, то цена составит 47 рублей, в Кольцово — 44,4 рублей. На внутренних рейсах ко всему вышеперечисленному добавляется еще и НДС — с 2018 года ставка составляет 18%. Вот и получается, что за рубеж лететь дороже, минимум на 18%.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
На стоимость билета влияет также размер самолета — чем меньше вместимость воздушного судна, тем больше себестоимость билета на каждого пассажира. То есть, самыми дорогими оказываются региональные перевозки, которые обслуживаются обычно самолетами на 30-50 человек. Не последнее значение имеют и колебания курсов валют, причем даже на внутрироссийских рейсах. Дело в том, что некоторые статьи расходов авиакомпаний, такие как лизинг, страхование, ремонт, номинированы в валюте. В общем объеме издержек авиакомпании на валютные статьи приходится в среднем от 25 до 35%. Таким образом, если курс доллара вырастет вдвое, то авиабилеты подорожают на 12-18%.
Но одним из главных ответов на вопрос «почему билеты внутри России в среднем дороже, чем полеты за рубеж?», является доступность наземной инфраструктуры. Не секрет, что аэропорты берут плату с авиакомпаний за свои услуги. Размер ее каждая воздушная гавань устанавливает самостоятельно. При этом во всем мире существует такое понятие, как второстепенный аэропорт, а у нас нет.
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
После распада СССР авиация испытала сильный шок, оправиться от которого смогли далеко не все. Многие гавани просто закрылись, а другие решили, что они главные и никаких скидок давать никому не будут. За рубежом лоукостеры летают, как правило, именно во второстепенные аэропорты, которые позволяют снижать цены на перевозки. Российские лоукостеры экономят на чем-то другом. Однако российские власти не оставляют надежды на то, что ситуацию удастся исправить, например, за счет привлечения в отрасль коммерческих структур.
Главными причинами, по которым в России через столичные аэропорты летать выгоднее, являются конкуренция на направлении и спрос. Например, на направлении Москва — Екатеринбург работает сразу несколько авиакомпаний, а количество рейсов исчисляется десятком. Поэтому перевозчики намеренно снижают цены на билеты, чтобы загрузить самолеты и удержать свои позиции. Менее популярные направления, куда летят не так охотно, стоят много дороже, ведь на авиакомпании никто не давит в процессе ценообразования.
Однако дешевые билеты все же появляются даже при перелетах из Екатеринбурга.
- Главное заранее (за полгода) определиться с направлением и методично просматривать предложения.
- Существует еще сезонность, например, поисковики дешевых билетов давно посчитали, что выгоднее всего путешествовать в марте и ноябре.
- Правительство также вносит свою лепту в мечту многих россиян чаще летать. Недавно, например, Ростуризм поддержал предложение Минтранса отменить НДС при внутренних авиаперевозках. Если это случится, бюджет недополучит доходы от налогов, зато в выигрыше наверняка останутся туристы, авиакомпании и туроператоры.