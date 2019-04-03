Екатеринбург другими глазами: «Приехал в августе… и замерз»

— Я знаю что вы с братьями занимаетесь благотворительностью. Что именно вы делаете?

— Наша организация работает в Яунде. Мы пытаемся помогать людям, у которых нет доступа к чистой питьевой воде. Помогаем бездомным детям: их на улицах очень много. Помогаем беременным женщинам: чтобы попасть в госпиталь, нужны деньги — у многих не хватает ресурсов.

Мы пытается вывести нашу благотворительность на уровень выше. Поэтому создаем новую организацию под названием «Баобаб». Баобаб — это самое сильное, крепкое дерево в мире. Кроме того, это было прозвище моего отца. Вместе с братьями будем двигаться шаг за шагом, чтобы сделать действительно большое дело. Наша организация будет помогать людям во всем мире, но особенно — в Африке.

— Как часто бываешь на родине?

— Редко. Но в последнее время это стало получаться чаще, потому что меня вызывают в сборную Камеруна: дома мы проводим игры и тренировочные сборы. Я всегда мечтал о вызове в национальную сборную. В прошлом году этого добился. Пока сыграл только две игры, хотелось бы больше. В перерывах между матчами провожу время со своими родственниками.