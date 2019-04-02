Заложники Матрицы
Пожелания смерти. Оправдание угроз тем, что человек, выкладывающий фото в социальные сети, должен быть готов к негативу. Шантаж, обещание отследить, изнасиловать и убить. Это только часть того, что читают жертвы кибербуллинга в социальных сетях. Преследователи, так называют тех, кто травит людей в интернете, не задумываются о последствиях своих действий. Им плевать на чувства жертв. Главное для них — унизить и запугать. И интернет только упрощает эту задачу, предоставляя анонимность, которая дает карт-бланш на любые высказывания.
ЕТВ разбирается, почему кибербуллинг стал такой проблемой, из-за чего он ничем не лучше «обычного» буллинга, в чем отличие травли в реальной и виртуальной жизни и что может стать причиной безжалостного тролинга в соцсетях. А также рассказываем истории людей, которые пережили ЭТО.
Что такое кибербуллинг и чем он опасен?
Кибербуллинг — использование социальных сетей, мессенджеров, электронной почты, мобильного телефона, форумов и SMS-сообщений для неоднократного оскорбления, запугивания, смущения и преследования человека. Этот вид травли появился недавно — канадский ученый Билл Белси только в 2007 году определил это понятие.Несмотря на то, что исследователи заговорили о кибербуллинге только 12 лет назад, сейчас выходит множество работ на эту тему. Причина такой активности — возросшее количество травли в интернете среди подростков. Так, в США в 2018 году, по данным исследовательского центра Pew Research Center, 59% подростков подвергались преследованию в социальных сетях.
Что хуже — буллинг или кибербуллинг?
Первое и главное различие кибербуллинга и буллинга — жертва физически не контактирует с преследователем. Однако это не делает травлю в интернете менее опасной для человека — в сети сложнее скрыться от насмешек и осуждения. Что дает преследователям возможность издеваться над жертвой в любой момент времени.
«Мне не хотелось утром вылезать из-под одеяла»
Фото: предоставлено Полиной Дробиной
Полина работает в Ресурсном центре ЛГБТ — курирует феминистское направление и состоит в пресс-службе. Из-за профессиональной деятельности и интересов ее часто травят в интернете. Первый раз Полина столкнулась с кибербуллингом, когда вела группу, поддерживающую идеи феминизма, «Пища богинь». Контент страницы был посвящен рецептам простых в приготовлении блюд. «Однажды наш паблик подвергся атаке троллей — под каждым постом было множество злобных и оскорбительных комментариев. К тому времени я несколько лет администрировала фем-паблики и привыкла к подобным налетам — и мы с другими руководителями группы все удаляли и банили хейтеров», — вспоминает она.
Однажды подписчица пожаловалась Полине на угрозы и оскорбления от участников «налета» на паблик. Пострадавшая рассказала, что преследователи создали пост на LiveJournal, в котором выложили ее личные данные. Управляющая пабликом решила заступиться за девушку, пожаловалась на сообщение и его заблокировали. Кибербуллеры были недовольны тем, что их действия пресекли, и начали травить Полину.
После этого Полине длительное время угрожали изнасилованием, а ее семье — физической расправой. «В те дни мне не хотелось вылезать из-под одеяла по утрам. Мне было страшно за детей. Я понимала, что нам ничего не сделают, но страх меня буквально душил. Было невероятно обидно, ведь я не сделала ничего плохого», — рассказывает она. Пострадавшая хотела подать в суд на автора сообщений, но отказалась, что заявление нужно было подавать по месту жительства преследователя — в Тюмени. Полина решила, что ездить из Екатеринбурга будет неудобно — не с кем оставить детей.
Фото: Дмитрий Шевалдин
Спустя время травля прекратилась. Но произошел другой случай кибербуллинга. Полине угрожали убийством после того, как она употребила в тексте феминитив. «Мне писали угрозы физической расправы и сексуального насилия. Обещали выследить и убить. Я закрыла личные сообщения, удалила комментарии и забанила агрессоров, но некоторые из них писали моим подругам. Хейтеры просили передать мне, какая я мразь и что они хотя сделать со мной при встрече», — рассказала пострадавшая. По словам Полины, есть только одна причина, из-за которой она получает угрозы уже пять лет — ее феминистские взгляды.
После кибербуллинга собеседница ЕТВ дважды обращалась к психологу, который помог ей справится с последствиями. Полина рассказывает, главное после травли — найти поддержку и обезопасить себя, закрыв личные сообщения и комментарии. «Можно обратиться в тематические сообщества, онлайн-чаты с профессиональными психологами, позвонить на горячую линию. Женщинам я рекомендую феминистские паблики. Часто бывает, что подписчицы оказывают поддержку мощнее, чем близкие. Облегчение в ситуации травли никогда не наступает мгновенно», — отмечает она.
«Слова убивают, оскорбление и травля тоже»
Фото: Дмитрий Шевалдин
С кибербуллингом Елизавета столкнулась, когда училась в одиннадцатом классе. Причиной травли стало селфи, на котором был видел бюстгальтер. «Никаких 18+, голых сосков и прочего, только кусочек кружева», — делится Лиза. Спустя несколько часов после публикации фото стали распространять по пабликам школы, где стали осуждать поведение девушки.
Из-за травли Елизавета поссорилась со своими молодым человеком, который начал унижать ее после ажиотажа вокруг публикации. «Что в этой фотографии такого он и сам не понял, но виновата все равно была я. А я даже сейчас не понимаю, в чем и почему», — делится девушка.
Лиза вспоминает, что первые дни травли перечитывала комментарии и плакала. Она удаляла сообщения, но через некоторое время появлялись новые. Спустя три недели после кибербуллинга девушка пришла к выводу, что не делала ничего плохого и ни в чем не виновата. «Я перестала чистить аск, диалоги, прекратила болезненно реагировать на то, что пишут в группе, и заходить туда каждые десять минут в страхе увидеть что-то еще. Мне стало безразлично. Я поняла, что это абсолютно чужие для меня люди, которых через несколько лет я даже не смогу вспомнить и с которыми после выпускного видеться не буду. Я просто продолжила жить», — говорит Елизавета.
Травлю девушка связывает с анонимностью, чувством безнаказанности и отдаленности, благодаря которой она не могла ответить всем недоброжелателям. По словам Лизы, писать комментарии — легко, а чтобы сказать подобное в жизни нужна смелость и сила: «У людей, которые тратят свое время на оскорбление других в сети, нет ничего из этого».
Фото: Дмитрий Шевалдин
Лиза не обращалась в полицию и к психологам, чтобы справиться с произошедшим — хватило поддержки близких — мамы и подруги. Вместе они просматривали негативные посты и приходили к выводу — угрозы не перейдут в реальный мир: «Мне повезло, у меня закаленный жизнью характер и толстая кожа. Я смогла абстрагироваться, смогла понять, что эти комментарии не определяют меня, а кто-то бы не смог. Поэтому вот совет для тех, кто занимается травлей. Вы согласны взять на себя ответственность за смерть человека? Вы хотите знать, что ваши слова стали последней каплей для человека? А сами бы убить смогли? Слова убивают, оскорбление и травля тоже».
«Боюсь оказаться бесполезным для мира человеком»
Фото: прелдоставлено Иваном Сурвилло
Профессиональная деятельность часто становится причиной кибербуллинга. Так получилось и в ситуации Ивана — он журналист. За 2018 год Сурвилло сделал более 50 интервью. Его собеседники — Олег Кашин, Алексей Венедиктов, Илья Красильищик и многие другие. В марте 2019 он стал героем проекта Esquire «12 апостолов», в рамках которого редакция журнала выбирает перспективных деятелей из разных сфер. Именно эта популярность и стала причиной травли Ивана. Его высмеивали в Twitter, называли бездарностью, мажором, всезнайкой. Такое отношение к себе Иван не мог не заметить.
Фото: Дмитрий Шевалдин
Проблему молодой человек обсудил с близкими, после чего понял причину травли и смирился с тем, что люди могут писать про него негативные комментарии. «Люди распяли Иисуса. А я хочу, чтобы они про меня хорошее в соцсетях писали. Если серьезно — большинство общих знакомых и просто людей, с которыми я обсуждал происходящее склоняются к тому, что это зависть», — заявил Сурвилло.
Психолог Ольга Александрова объясняет: «Целями кибербуллинга обычно является самоутверждение за счет унижения достоинства другого, удовлетворение от власти, своего превосходства и разрядка агрессии. В некоторых случаях кибербуллинг возникает как средство мести — некоторые люди „застревают“ на негативных чувствах, не умеют разрешать конфликты или попросту трусят в реальной жизни ответить обидчику, и поэтому используют травлю в интернете. Кибербуллинг так же может также начаться из зависти. Или из желания развлечься, когда имеет место неразвитые эмоциональный интеллект и эмпатия».
Сейчас Иван перестал серьезно относиться к комментариям буллеров. «Пару раз обсудил с друзьями, поржали, пару раз серьезно проговорил со знакомыми, понял мотивацию и отпустило. Колет что-то внутри, но не сильно и все меньше», — подытоживает он.
«Бывший возлюбленный желал мне смерти»
Фото: Дмитрий Шевалдин
Вика впервые столкнулась с травлей в 17 лет. Тогда она заканчивала 11 класс. Но вместо подготовки к ЕГЭ и выбора университета девушка занималась тем, что удаляла комментарии буллеров, пытаясь сохранить свое психологическое здоровье. «Мои одноклассники оскорбляли меня за то, что я была активисткой — пыталась занять позицию лидера и быть первой во всем: от учебы до внеучебной деятельности», — рассказывает пострадавшая от травли.Одноклассникам девушки не нравилось такое поведение. «Они хотели, чтобы я не выделялась и сидела тихо», — говорит Вика. По ее словам, травля началась в школе, после чего перешла в социальные сети.
Спустя время травля прекратилась. За Викой стал ухаживать мальчик. «Я не хотела быть с ним, поэтому сказала, что не хочу отношений. Это, видимо, задело его самолюбие. Он и его друзья стали писать мне в комментариях и личных сообщениях угрозы. Они называли меня шлюхой, говорили, что мастурбируют на мои фотографии», — рассказывает она.
«Потом кто-то создал мою фейковую страницу. Туда выложили мои фотографии и скопировали посты. И я бы даже не узнала о ее существовании, если бы буллеры сами не написали с нее. Они говорили, что у моих родителей нет денег и они не могут позволить себе одежду. Писали, будто я хожу в обносках, всячески осуждали и оскорбляли мою семью. Я сих пор не знаю, кто это делал и зачем. Мне было неприятно читать эти сообщения — я ничем не заслужила такого обращения», — вспоминает Виктория.
Фото: Дмитрий Шевалдин
Вика вспоминает, что в момент травли ее никто не поддерживал. Бывший парень не пытался спорить с преследователями и защитить, а спустя время и вовсе присоединился к буллерам. «Уже бывший возлюбленный писал мне, чтобы я и мои будущие дети умерли, оскорблял мою покойную бабушку и говорил, что я скоро к ней отправлюсь», — говорит Виктория. — «Не знаю, как это получилось, но со временем я научилась не обращать внимание на кибербуллинг. Те, кто занимаются травлей в интернете — дураки, так как тратят свое время, чтобы кого-то оскорбить. Их надо жалеть».