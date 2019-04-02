Заложники Матрицы

Пожелания смерти. Оправдание угроз тем, что человек, выкладывающий фото в социальные сети, должен быть готов к негативу. Шантаж, обещание отследить, изнасиловать и убить. Это только часть того, что читают жертвы кибербуллинга в социальных сетях. Преследователи, так называют тех, кто травит людей в интернете, не задумываются о последствиях своих действий. Им плевать на чувства жертв. Главное для них — унизить и запугать. И интернет только упрощает эту задачу, предоставляя анонимность, которая дает карт-бланш на любые высказывания.

ЕТВ разбирается, почему кибербуллинг стал такой проблемой, из-за чего он ничем не лучше «обычного» буллинга, в чем отличие травли в реальной и виртуальной жизни и что может стать причиной безжалостного тролинга в соцсетях. А также рассказываем истории людей, которые пережили ЭТО.