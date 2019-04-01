Мужское разочарование
Весть об открытии салона красоты для мужчин, где стригут дамы в нижнем белье, облетела Екатеринбург. Новостные ленты намекали на бордельность происходящего, а Telegram-каналы неистово высмеивали новомодную бизнес-идею. Решив, что лучше один раз попробовать, чем много раз об этом прочитать, я отправился в FanFan на встречу парикмахерским приключениям.
Аккаунт компании в Instagram, существовавший в первые дни, на момент моего желания записаться удален. Искать телефон и прайс пришлось на сайте. Меня как профессионального жлоба смутил средний ценник на услуги — от 1500 рублей. Причем цена на стрижку точно такая же, как на оформление бороды и усов. Есть еще и более дорогие комплексы. Наибольшее негодование вызывают такие позиции, как «Урологический массаж» (2000 рублей) и комбо «Стрижка/депиляция интимной зоны + массаж» (4000 рублей). Мысленно попросив прощения у своего барбера, я записался на стрижку и только.
Пока добирался до места, выяснил что в том же здании, что и FanFan, находится еще и мужской spa-салон «Фентези». Мысли о том, что в какой-то момент можно ошибиться дверью, меня не покидали. Испытывая легкое волнение, нашел крыльцо с квадратным черным баннером и зашел внутрь.
За стойкой никого. Пахнет ароматическими маслами и не то кальяном, не то благовониями. Здесь же на экране проигрываются пиратское эротическое видео с голыми барышнями. Из-за угла появляется администратор Анастасия, полностью одетая (что немаловажно). Радушно приветствует и предлагает раздеться. Как трактовать этот призыв к действию я не до конца понимаю, жду подвоха, но снимаю только пуховик.
Проникнувшись атмосферой, понимаю, что не готов подставлять свою голову под машинку неизвестного мастера. «Переобуваюсь» на оформление бороды и усов.
В небольшой комнате меня ждет мастер, которая представляется как miss Kat. Высоченная платформа туфель, полупрозрачная ажурная накидка поверх черного нижнего белья и кружевная маска, призванная добавить антуража. Для чего еще она нужна сложно представить, ведь даже человек с фантазией дождевого червя легко узнает эту девушку на улице без маски. Со мной очень учтиво знакомятся, спрашивают о пожеланиях и улыбаются. О своем опыте работы барбером miss Kat рассказывает лаконично и не особо содержательно — общий стаж в два года и обучение в школе Manufactura.
Фото: fan-fan-ekb.ru
К нам присоединяется администратор, которая хочет посмотреть на процесс стрижки. Через несколько минут приходит вторая сотрудница в нижнем белье и чулках, чтобы также побыть зрителем.
Я не испытываю даже легкого возбуждения, не пропитываюсь игривостью ситуации или очарованием дам, на которых минимум одежды. Ко мне стремительно приходит неловкость и легкое чувство стыда за происходящее. Я вижу как miss Kat неудобно на этих каблуках, как она всячески пытается быть со мной обходительной, учтивой и игривой. Но будь она без маски, в одежде и удобной обуви, мне было бы гораздо комфортней находиться в ее руках, вести светские беседы о погоде, работе и настроении в целом.
Кресло, в которое я сел, отказалось подниматься. Подголовник от легкого контакта с моей головой валится вниз. Я уже представляю, как из моего горла хлещет фонтан крови, в тот момент, когда miss Kat проводит опасной бритвой у моего кадыка, а подголовник предательски обваливается. Кульминацией процесса становится полотенце, опущенное в кипяток. Само собой это нужно для размягчения щетины и более легкого бритья. Но когда все это сворачивается в кокон на моей голове, я чувствую запах горячей мокрой тряпки, а не альпийских лугов.
Фото: Александр Мамаев для ЕТВ
Бритье опасной бритвой обходится без травм, а в финале по моему лицу проходятся мокрым холодным полотенцем. Странные ощущения. Протирают все лосьоном, кокетничают, приглашают продолжить общение за кальяном. На бритье ушло примерно 45 минут, что явно не соотносится с результатом, о котором чуть позже.
Выходим из комнаты для стрижек и попадаем в небольшой холл. Здесь пара кожаных коричневых диванов в лучших традициях саун. Небольшой журнальный столик, на котором уже разжарен невысокий кальян, стоит открытая коробка «Коркунова» с несколькими конфетами. На полке рядом выжидает свой час початый коньяк, рядом — коробка «Монополии» и серые атласные перчатки. В динамиках звучит одна из радиостанций, эфир которой успевает уйти на новости о сбитых людях и курсе доллара.
Администратор закидывает меня вопросами разного рода и с удовольствием поддерживает беседу.
Кальян какой предпочитаете? Если крепко для вас, то мы легко перезабьем! Как вам обработка бороды? Вы к одному мастеру ходите? Чем обрабатываете бороду? По восприятию приятней же к женщине ходить, чем к мужчине?
Нас боятся, думают, что у нас тут интим-услуги, но нет же, это просто эстетика, приятно прийти, посмотреть на девочек! Хочется, чтобы было красиво. Реклама у нас прошла, и все начали хаять. Шеремет по нам тоже прошелся — начал жестковато, а к концу сбавил и нормально вроде закончил.
Есть уже те, кто возвращается. Приходят на подстрижку, а возвращаются на маникюр, педикюр или массаж. Ну а что мужчине еще нужно? Пришел, отдохнул, получил удовольствие с хорошей визуализацией!
Из зала, где мы сидим, можно попасть еще в две комнаты. Одна из дверей ведет в подсобку, откуда мне приносят кофе. В этот момент я вижу там человека невысокого роста и в спортивном костюме. Потом не раз замечаю тень — не то кальянщик, не то уборщик, не то охранник. Так и не выяснил. За другой дверью не горит свет. Там массажная зона, где и проходят остальные услуги салона.
Получив ответы на те вопросы, которые я даже не задавал, пытаюсь узнать о целевой аудитории и судьбе тех, кто захочет прикоснуться к мастеру в прямом смысле этого слова.
Мы сразу говорим — к девушкам прикасаться нельзя. Мастер вас трогает, вы его нет. Если что-то пойдет не так, у нас заявлен штраф в 5000 рублей. Если кто-то не принимает наши правила, то становится неприятно. У нас есть тревожная кнопка, мы ее нажмем, две минутки пройдет, и приедут дяденьки красивые в жилетиках.Порой приходят те, кто сильно зажат, им стоит предложить коньяк, расслабить. Начинаешь общаться, а он не может — глаза бегают, нервничает. Но если расслабляется, то уходит довольный. В основном люди приезжают на машинах, поэтому не пьют.
Пока я все это слушаю, в голове продолжает зреть самый главный вопрос, который хочется задать максимально деликатно, чтобы получить развернутый ответ.
«Тогда что такое урологический массаж?» — спрашиваю я
Тут они в голос произносят: «Это лечебный!»
После такой продолжительной беседы ко мне приходит вторая, не менее важная мысль — все время нахождения здесь меня не покидает ощущение того, что при желании и наличии финансов, я могу попросить здесь о том самом урологическом массаже. И вряд ли это будет штурм моей простаты со специальным медицинским аппаратом. А возможность помассировать девушку, по словам сотрудниц, была лишь шуткой — такой услуги не существует. Мол, все это «смишники» раздули, прошлись по салону как могли.
Местные декорации не располагают к релаксу, излишняя откровенность и маскарадность не добавляют флера, а лишь заставляют меня чувствовать себя подростком, который без разрешения родителей ушел к девчонкам на квартиру пить «Блейзер».
Меня неоднократно зазывают на массаж прямо сейчас, на массаж потом, на стрижку в тот момент, когда я обрасту, предлагают скидку как будущем постояннику. От всего отбиваюсь и понимаю, что такое отнекивание разрушает их бизнес-модель и тратит мое время. Деликатно ретируюсь. Рассчитываюсь переводом на карту по номеру телефона, беру визитку, и покидаю салон без приподнятого настроения.
Фото: Сергей Сивопляс
Решаюсь всмотреться в результат бритья — покраснение в районе кадыка, моя шея не выбрита начисто, как должно быть в случае с опасной бритвой. Кроме того, форма бороды не стала лучше или элегантней. Примерно на таком уровне я порой привожу свою растительность на лице в порядок в домашних условиях. Вот оно мужское разочарование.
Женщины могут быть прекрасными парикмахерами, они умеют стричь бороды и волосы на голове, вести интересные разговоры и отлично шутить. А для того, чтобы я захотел прийти к девушке-барберу еще раз, ей не обязательно раздеваться и пытаться меня очаровать. Достаточно просто быть мастером своего дела.
Как по мне, подобный бизнес, даже если в нем все-таки отсутствуют эротические услуги, лишь портит образ девушек-барберов. Получается, что тебе предлагают к просмотру эротику уровня неумелого российского хоум-видео с возможностью покопаться в твоих волосах, а не качественную стрижку в комфортной атмосфере.
Пока вы дочитываете этот текст, я уже смазываю шею пеной для бритья и смачиваю одноразовый станок под теплой водой, чтобы сбрить с себя это чувство испанского стыда.