Мужское разочарование

Пока добирался до места, выяснил что в том же здании, что и FanFan, находится еще и мужской spa-салон «Фентези». Мысли о том, что в какой-то момент можно ошибиться дверью, меня не покидали. Испытывая легкое волнение, нашел крыльцо с квадратным черным баннером и зашел внутрь.

За стойкой никого. Пахнет ароматическими маслами и не то кальяном, не то благовониями. Здесь же на экране проигрываются пиратское эротическое видео с голыми барышнями. Из-за угла появляется администратор Анастасия, полностью одетая (что немаловажно). Радушно приветствует и предлагает раздеться. Как трактовать этот призыв к действию я не до конца понимаю, жду подвоха, но снимаю только пуховик.

Проникнувшись атмосферой, понимаю, что не готов подставлять свою голову под машинку неизвестного мастера. «Переобуваюсь» на оформление бороды и усов.

В небольшой комнате меня ждет мастер, которая представляется как miss Kat. Высоченная платформа туфель, полупрозрачная ажурная накидка поверх черного нижнего белья и кружевная маска, призванная добавить антуража. Для чего еще она нужна сложно представить, ведь даже человек с фантазией дождевого червя легко узнает эту девушку на улице без маски. Со мной очень учтиво знакомятся, спрашивают о пожеланиях и улыбаются. О своем опыте работы барбером miss Kat рассказывает лаконично и не особо содержательно — общий стаж в два года и обучение в школе Manufactura.