Метро за три года. Как?

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга мэрия во главе с градоначальником Александром Высокинским пророчат всем нам бурное развитие общественного транспорта. В том числе, метро. Местные власти обещают построить вторую линию подземки с запада на восток — от улицы Металлургов до Каменных палаток, а уже существующую ветку продлить на юг и на север. Всего замахнулись на дюжину новых станций.

Как пояснил директор «Метростроя» Юрий Дозорец, который, собственно и строил первую (и пока единственную) линию нашего метро, подземка — это проект линейный. Можно копать с одной стороны. Можно одновременно с двух сторон. Что, естественно, ускорит процесс, но и, понятное дело, потребует больше денег. Причем, одномоментно — в режиме «здесь и сейчас».



Поэтому очень важно, как будут поступать средства — порционно или сразу во всем объеме. Давайте же мечтать дерзко, как наши чиновники: деньги на метро выделят чохом, на всю стройку «под ключ». И что — тогда? Успеем ли открыть 12 станций подземки к 300-летию Екатеринбурга? Даже в ситуации «идеального газа», когда все идет как по маслу, без проволочек, эта задача выглядит, крайне амбициозной.

«А что если, мы начнем строить не одну станцию сразу, не две, а одновременно все двенадцать? И на каждую станцию „посадим“ отдельную компанию? Это реально, были бы деньги. А теперь по срокам. Работы начнутся не раньше 2020 года. Поэтому я бы сказал, что успеть в срок к юбилею города будет очень и очень сложно. Но… шансы есть», — считает директор «Метростроя» Юрий Дозорец.