Авто, стоп

Свою роль в поражении мог сыграть и загадочный вирус, который подкосил «Автомобилист». «Половина состава вместо привычной подготовки к играм лежала под капельницами», — пишет газета «Спорт-Экспресс». После четвертого матча Андрей Мартемьянов говорил лишь о двух заболевших.

Среди объективных причин вылета «Автомобилиста» называют недостаток опыта. Им в уральской команде обладали легионеры да Денис Бодров с Александром Кучерявенко. Негусто, прямо скажем. «Отсутствие опыта еще до старта серии с „СЮ“ называли минусом состава „Автомобилиста“, но в современном хоккее это срабатывает не всегда — например, в прошлогоднем финале Западной конференции НХЛ играли „Виннипег“ и „Вегас“, в составе которых до такой стадии почти никто не доходил. В этой серии, скорее, отсутствие опыта ударило именно по психологии — в четвертом и пятом матчах после счета 0:2 игра „Авто“ разваливалась, начиналась паника. Опыт плей-офф дает в первую очередь хладнокровие, которого у команды в серии практически не было», — говорит Родион Власов. Собеседник ЕТВ считает, что команда перенастроилась на «Салават», то есть просто перегорела.

Главное отличие регулярного сезона от плей-офф очень простое: в чемпионате соперник меняется, а в серии он остается тем же. Поэтому у тренеров больше времени, чтобы изучить соперника. В плей-офф чаще вступают в индивидуальные единоборства, играют по конкретному игроку. По всей видимости, тренерский штаб «Салавата Юлаев» подготовился к противостоянию, чем их коллеги из Екатеринбурга. «Те тактические варианты, которые даются, в отличие от соперника, мы не выполняли. Мы играли как в чемпионате, я как тренер это видел и переломить эту тенденцию я, к сожалению, не смог — это моя вина», — косвенно подтвердил нашу догадку Андрей Мартемьянов.