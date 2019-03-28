Авто, стоп

ЕТВ объясняет, почему «Автомобилист» не привез в Екатеринбург Кубок Гагарина.
Авторы:Михаил Вербицкий

«Автомобилист» завершил лучший сезон в своей истории. Команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат и пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина. В Екатеринбурге как будто ждали большего — хотя бы полуфинала. Оттого и поражение в серии с «Салаватом Юлаевым» стало болезненным и неожиданным.

ЕТВ проанализировал прошедший сезон и понял, чего команде Андрея Мартемьянова не хватило для большего успеха.

Победа за победой, разгром за разгромом. Серия из 18 побед подряд. Именно так «Автомобилист» начинал этот сезон. ЕТВ, конечно, не спортивное СМИ, но и мы тогда примерно понимали, почему «красная машина» так резко завелась (и написали об этом текст). Если коротко: в клуб пришли новые руководство и спонсор — Андрей Козицын и УГМК. За этим последовали роскошные финансовые вливания: бюджет вырос в два раза (в 2015 году на клуб тратили 0,85 миллиарда рублей, в 2018 — 1,8 миллиарда). Таких денег в свердловском хоккее не водилось никогда. Вот и лучший бомбардир прошлого сезона КХЛ Найджел Доус переезжает в Екатеринбург. Вслед за ним подтягиваются другие сильные легионеры — Дэн Секстон и Стефан да Коста.

Одно из главных приобретений — тренер Андрей Мартемьянов. Функционеры «Автомобилиста» не стали подписывать сверхтитулованного российского или иностранного специалиста, а положились на самобытного местного тренера. И не зря.

Перед сезоном Андрей Козицын ставил амбициозную задачу — попасть в финал Кубка Гагарина. «У нас есть все, чтобы попасть в финал и там уже побороться дальше. Но все-таки первоочередно надо попасть в финал. Команда у нас сильная, серьезная, в межсезонье это видно: новый уровень, тренер, штаб, новые люди — все с амбициями», — говорил президент «Автомобилиста». Но эксперты изначально считали, что ждать от команды быстрого восхождения на Олимп — преждевременно. Так в итоге и получилось.

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Главный тренер Андрей Мартемьянов (слева)

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В целом «Автомобилист» провел ровный сезон. Всероссийских рекордов команда не поставила, иногда буксовала (серии из нескольких поражений кряду), но первую строчку в Восточной конференции заняла уверенно. Екатеринбуржцев отметили наряду с ЦСКА, СКА и «Авангардом», назвав одним из главных фаворитов сезона. К слову, матчи с грандами КХЛ «Автомобилист» провел по-разному: с ЦСКА и «Авангардом — по победе и поражению, со СКА — два разгромных поражения.

В 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилисту» достался принципиальный соперник — челябинский «Трактор». Территориальные соседи провели скверный сезон, да и на плей-офф собраться не смогли. «Автомобилист» с легкостью прошел противника в четырех матчах, заставив южноуральских любителей хоккея гневаться и жаловаться в администрацию президента.

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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

«Салават Юлаев», который вышел на «Автомобилист» в полуфинале, — не «Трактор». Это стабильно попадающий в плей-офф, сыгранный, опытный коллектив. Уфимцы один раз увозили Кубок Гагарина домой и трижды играли в финале конференции. Но несмотря на былые заслуги, в нынешней регулярке «Салават» занял лишь шестое место, а обе очные встречи с «Авто» проиграл, не забив ни одной шайбы. Поэтому основная масса екатеринбургских болельщиков мыслями была в полуфинале.

Но ожидания не совпали с реальностью. Первую игру в серии «Автомобилист» бесславно уступил дома со счетом 0:1. Следующий матч удалось выиграть — 2:0. Кульминацией стал третий матч серии, когда в основное время команды победителя не выявили, а в овертайме чуть сильнее оказался «Салават Юлаев». Затем был еще один проигранный матч на выезде — 4:2. А завершилось противостояние завершилось в Екатеринбурге. 1:4 — и Уфа отправила «Автомобилист» в нокаут.
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Из КРК «Уралец» после проигранного матча болельщики уходили с грустью и досадой: в этом сезоне команда приучила к победам, хотелось большего. Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов назвал сезон успешным, а на победу в Кубке Гагарина особо не надеялся. Причинами вылета тренер назвал психологию и неопытность. А также классную игру соперника:

 «Салават» очень организованно сыграл как в атаке, так и в обороне, практически слабых мест не было. Была блестящая игра вратаря, на высоком уровне. […] В «Салавате» стабильный и устоявшийся состав, есть сыгранность, в конце концов. Мы с нашим тренерским штабом, когда пришли сюда, мы в «руках держали» одного Литовченко. И за один сезон сложно команду сделать, а тем более, когда уровень морального напряжения достигает апогея, не все к нему оказались готовы. Многие ребята за десять лет выступления в КХЛ первый раз играют в плей-офф. Я понимаю, что мы заняли первое место, и в лиге всем Кубок Гагарина грезится. Давайте немножко на землю опустимся, Москва не сразу строилась.
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Один из самых авторитетных хоккейных авторов Sports.ru Родион Власов специально для ЕТВ разобрал причины поражения «Автомобилиста». По мнению Власова, во-первых, у команды Мартемьянов развалилось нападение: за пять игр хоккеисты забили лишь шесть шайб. «Это связано не только с тем, что вратарь Салавата“ Юха Метсола включил в воротах режим турбоГашек“ [Доминик Гашек, знаменитый чешский хоккеист — прим. ЕТВ]. По лидерам Автомобилиста“ максимально плотно работали индивидуально. Яркий пример — та же игра в большинстве, которая была лучшей в регулярке КХЛ: Салават“ очень плотно сыграл на пятаке и выключил большинство, а вместе с ним половину атакующего потенциала команды», — рассудил Власов.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Во-вторых, эксперт согласился с Андреем Мартемьяновым — «Автомобилист» подвела дисциплина и психология: «Победные голы Салавата“ в первой и третьей играх были забиты в большинстве после удалений за шестого полевого — более глупых штрафов в хоккее нет. Третья игра, которая фактически стала решающей в серии, вообще стала парадом идиотских удалений — оправданных среди них практически не было. Андрей Мартемьянов на финальной пресс-конференции отметил то, что и так бросалось в глаза: психологическое состояние команды было неважным (а судя по болезни Доуса — не только психологическое)».
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Свою роль в поражении мог сыграть и загадочный вирус, который подкосил «Автомобилист». «Половина состава вместо привычной подготовки к играм лежала под капельницами», — пишет газета «Спорт-Экспресс». После четвертого матча Андрей Мартемьянов говорил лишь о двух заболевших.

Среди объективных причин вылета «Автомобилиста» называют недостаток опыта. Им в уральской команде обладали легионеры да Денис Бодров с Александром Кучерявенко. Негусто, прямо скажем. «Отсутствие опыта еще до старта серии с СЮ“ называли минусом состава Автомобилиста“, но в современном хоккее это срабатывает не всегда — например, в прошлогоднем финале Западной конференции НХЛ играли Виннипег“ и Вегас“, в составе которых до такой стадии почти никто не доходил. В этой серии, скорее, отсутствие опыта ударило именно по психологии — в четвертом и пятом матчах после счета 0:2 игра Авто“ разваливалась, начиналась паника. Опыт плей-офф дает в первую очередь хладнокровие, которого у команды в серии практически не было», — говорит Родион Власов. Собеседник ЕТВ считает, что команда перенастроилась на «Салават», то есть просто перегорела.

Главное отличие регулярного сезона от плей-офф очень простое: в чемпионате соперник меняется, а в серии он остается тем же. Поэтому у тренеров больше времени, чтобы изучить соперника. В плей-офф чаще вступают в индивидуальные единоборства, играют по конкретному игроку. По всей видимости, тренерский штаб «Салавата Юлаев» подготовился к противостоянию, чем их коллеги из Екатеринбурга. «Те тактические варианты, которые даются, в отличие от соперника, мы не выполняли. Мы играли как в чемпионате, я как тренер это видел и переломить эту тенденцию я, к сожалению, не смог — это моя вина», — косвенно подтвердил нашу догадку Андрей Мартемьянов.

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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Так мог ли «Автомобилист» рассчитывать на финал Кубка Гагарина? В спорте бывает всякое, но, объективно говоря, вероятность такого взлета была очень низкой. «В Восточной конференции возможно практически все — например, Трактор“ в прошлом году залез в финал конференции с десятым бюджетом в лиге, причем во втором раунде выбил тот же Салават“. Предсезонная селекция Автомобилиста“ была понятна — Ак Барс“ в прошлом году выиграл кубок на плечах легионерской тройки, и наверняка планировалось, что ДоусДа КостаСекстон станут нашим ответом их тройке АзеведоЛандерСекач», — говорит Родион Власов.

В то же время эксперты считают, что купить финал [вложиться в команду, чтобы достичь результата — прим. ЕТВ] в хоккее в первый же сезон — это все-таки из разряда нереального. К примеру, сегодняшний монстр СКА свой первый Кубок Гагарина выиграл через восемь лет после того, как команду начали серьезно финансировать. Омскому «Авангарду» понадобилось семь лет. Не менее обеспеченный ЦСКА до сих пор не завоевал кубок.

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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

В женском баскетболе (УГМК спонсирует одноименный клуб) ситуация гораздо проще — конкуренции меньше и специфика другая. В КХЛ сегодня не просто борются бюджетами. В соревнование вмешивается политика «базовых клубов сборной» (ЦСКА и СКА), которые собирают у себя лучших отечественных хоккеистов. Между тем, в составе команды может играть только пять легионеров, включая вратарей. Высококлассный игрок с российским паспортом в дефиците, поэтому клубам победнее приходится искать решения.

Что ждать от «Автомобилиста» дальше? Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы УГМК отказалась от масштабного проекта. Тем более, компания строит ледовую арену «Автомобилисту», которую откроют в 2022 году. Думается, что именно в это время екатеринбуржцы смогут всерьез биться за победу в Кубке Гагарина. «Все зависит от селекции. Как мы знаем на примере баскетбола, УГМК не останавливается даже после десяти лет неудач, финансирование вряд ли будет урезано. Но для финала конференции нужно сделать немало», — уверен автор Sports.ru Родион Власов.

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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В межсезонье «Автомобилист» будет усиливать свои ряды. Первая задача — укрепить оборонительную линию. В современном хоккее от мобильных защитников зависит позиционная атака. Когда в плей-офф «Салават Юлаев» вел в счете и отдавал шайбу, игроки «Автомобилиста» просто растерянно вставали в зоне и бессистемно бросали. А разгонять такую атаку должны и защитники. Рынок русских игроков довольно скуден, поэтому придется подумать о приглашении иностранца.

Во вторую очередь «Автомобилисту» нужно углубить скамейку. У Андрея Мартемьянова есть как очень сильные хоккеисты, так и ребята значительно слабее классом. Из-за этого звенья контрастируют. Широкий выбор игроков — если не залог успеха в плей-офф, то весомый фактор. В серии с «Салаватом» у «Автомобилиста» в центре третьего звена играл Евгений Грачев, который сидел без контракта до осени, а у уфимцев — Александр Кадейкин, который может поехать на чемпионат мира.

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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Весьма вероятно, что «Автомобилист» пополнит Павел Дацюк: екатеринбуржец не раз говорил, что хочет закончить карьеру в Екатеринбурге, а контракт со СКА у него как раз заканчивается. Другой вариант — еще один местный хоккеист Федор Малыхин, который играет в казанском «Ак Барсе». В «Автомобилист» также сватают Яна Коваржа. Коллектив точно покинет Франсис Паре. Под вопросом будущее Стефана Да Коста и Якуба Коваржа. Последний сначала попрощался с Екатеринбургом в Instagram, а потом все-таки добавил, что переговоры о новом контракте идут.

Андрей Мартемьянов останется в «Автомобилисте» еще как минимум на год. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор команды Олег Гросс. «Для нас то, что мы сделали на этом уровне, — огромный шаг вперед. Мне некого упрекнуть: ни тренеров, ни игроков — они все, что могли, сделали, но спорт есть спорт, в хоккее есть проигравшие и победители. […] Трагедии никакой я не вижу, определенные задачи мы выполнили, но не все сразу, будем работать дальше и двигаться вперед», — добавил менеджер.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Если клуб проведет грамотную селекцию, то полуфинал и финал станут реальными. Сезон 2018/19 точно можно занести в актив «Автомобилиста»: команда сотворила историю и влюбила в себя сотни болельщиков — да так, что «Уралец» уже не вмещает всех желающих, а форумы ломятся от слов благодарности хоккеистам. Процесс запущен, машина едет. Надо дать «Автомобилисту» и Андрею Мартемьянову время. И трофеи придут.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Городские истории, спорт, КХЛ, Салават Юлаев, ХК Автомобилист, хоккей, Кубок Гагарина, Екатеринбург
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