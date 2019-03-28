Авто, стоп
«Автомобилист» завершил лучший сезон в своей истории. Команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат и пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина. В Екатеринбурге как будто ждали большего — хотя бы полуфинала. Оттого и поражение в серии с «Салаватом Юлаевым» стало болезненным и неожиданным.
ЕТВ проанализировал прошедший сезон и понял, чего команде Андрея Мартемьянова не хватило для большего успеха.
Одно из главных приобретений — тренер Андрей Мартемьянов. Функционеры «Автомобилиста» не стали подписывать сверхтитулованного российского или иностранного специалиста, а положились на самобытного местного тренера. И не зря.
Перед сезоном Андрей Козицын ставил амбициозную задачу — попасть в финал Кубка Гагарина. «У нас есть все, чтобы попасть в финал и там уже побороться дальше. Но все-таки первоочередно надо попасть в финал. Команда у нас сильная, серьезная, в межсезонье это видно: новый уровень, тренер, штаб, новые люди — все с амбициями», — говорил президент «Автомобилиста». Но эксперты изначально считали, что ждать от команды быстрого восхождения на Олимп — преждевременно. Так в итоге и получилось.
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
В целом «Автомобилист» провел ровный сезон. Всероссийских рекордов команда не поставила, иногда буксовала (серии из нескольких поражений кряду), но первую строчку в Восточной конференции заняла уверенно. Екатеринбуржцев отметили наряду с ЦСКА, СКА и «Авангардом», назвав одним из главных фаворитов сезона. К слову, матчи с грандами КХЛ «Автомобилист» провел по-разному: с ЦСКА и «Авангардом — по победе и поражению, со СКА — два разгромных поражения.
В 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилисту» достался принципиальный соперник — челябинский «Трактор». Территориальные соседи провели скверный сезон, да и на плей-офф собраться не смогли. «Автомобилист» с легкостью прошел противника в четырех матчах, заставив южноуральских любителей хоккея гневаться и жаловаться в администрацию президента.
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Свою роль в поражении мог сыграть и загадочный вирус, который подкосил «Автомобилист». «Половина состава вместо привычной подготовки к играм лежала под капельницами», — пишет газета «Спорт-Экспресс». После четвертого матча Андрей Мартемьянов говорил лишь о двух заболевших.
Среди объективных причин вылета «Автомобилиста» называют недостаток опыта. Им в уральской команде обладали легионеры да Денис Бодров с Александром Кучерявенко. Негусто, прямо скажем. «Отсутствие опыта еще до старта серии с „СЮ“ называли минусом состава „Автомобилиста“, но в современном хоккее это срабатывает не всегда — например, в прошлогоднем финале Западной конференции НХЛ играли „Виннипег“ и „Вегас“, в составе которых до такой стадии почти никто не доходил. В этой серии, скорее, отсутствие опыта ударило именно по психологии — в четвертом и пятом матчах после счета 0:2 игра „Авто“ разваливалась, начиналась паника. Опыт плей-офф дает в первую очередь хладнокровие, которого у команды в серии практически не было», — говорит Родион Власов. Собеседник ЕТВ считает, что команда перенастроилась на «Салават», то есть просто перегорела.
Главное отличие регулярного сезона от плей-офф очень простое: в чемпионате соперник меняется, а в серии он остается тем же. Поэтому у тренеров больше времени, чтобы изучить соперника. В плей-офф чаще вступают в индивидуальные единоборства, играют по конкретному игроку. По всей видимости, тренерский штаб «Салавата Юлаев» подготовился к противостоянию, чем их коллеги из Екатеринбурга. «Те тактические варианты, которые даются, в отличие от соперника, мы не выполняли. Мы играли как в чемпионате, я как тренер это видел и переломить эту тенденцию я, к сожалению, не смог — это моя вина», — косвенно подтвердил нашу догадку Андрей Мартемьянов.
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
В то же время эксперты считают, что купить финал [вложиться в команду, чтобы достичь результата — прим. ЕТВ] в хоккее в первый же сезон — это все-таки из разряда нереального. К примеру, сегодняшний монстр СКА свой первый Кубок Гагарина выиграл через восемь лет после того, как команду начали серьезно финансировать. Омскому «Авангарду» понадобилось семь лет. Не менее обеспеченный ЦСКА до сих пор не завоевал кубок.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
В женском баскетболе (УГМК спонсирует одноименный клуб) ситуация гораздо проще — конкуренции меньше и специфика другая. В КХЛ сегодня не просто борются бюджетами. В соревнование вмешивается политика «базовых клубов сборной» (ЦСКА и СКА), которые собирают у себя лучших отечественных хоккеистов. Между тем, в составе команды может играть только пять легионеров, включая вратарей. Высококлассный игрок с российским паспортом в дефиците, поэтому клубам победнее приходится искать решения.
Что ждать от «Автомобилиста» дальше? Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы УГМК отказалась от масштабного проекта. Тем более, компания строит ледовую арену «Автомобилисту», которую откроют в 2022 году. Думается, что именно в это время екатеринбуржцы смогут всерьез биться за победу в Кубке Гагарина. «Все зависит от селекции. Как мы знаем на примере баскетбола, УГМК не останавливается даже после десяти лет неудач, финансирование вряд ли будет урезано. Но для финала конференции нужно сделать немало», — уверен автор Sports.ru Родион Власов.
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Во вторую очередь «Автомобилисту» нужно углубить скамейку. У Андрея Мартемьянова есть как очень сильные хоккеисты, так и ребята значительно слабее классом. Из-за этого звенья контрастируют. Широкий выбор игроков — если не залог успеха в плей-офф, то весомый фактор. В серии с «Салаватом» у «Автомобилиста» в центре третьего звена играл Евгений Грачев, который сидел без контракта до осени, а у уфимцев — Александр Кадейкин, который может поехать на чемпионат мира.
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ