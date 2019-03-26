Полгода плохая погода

Первый месяц в новой должности Высокинский и правда отдал борьбе за всемирную выставку. В это время застыли все внутриполитические процессы в городе: судьба старой команды оставалась неясной , подготовка к зимнему сезону буксовала. После обидного поражения в борьбе за ЭКСПО Высокинский вернулся к настройке хозяйственной системы. Налаживать работу со старыми вице-мэрами и главами районов мэр не стал , но зато сформировал свой информационно-аналитический департамент: за вопросы информационной политики три месяца отвечал Анатолий Гагарин ( который покинул пост по просьбе прокуратуры), а внутренние вопросы стал решать политолог Михаил Коробельников. Высокинский даже нашел себе советника по работе с недружественными СМИ — Екатерину Куземку. Политолог Алеексей Швайгерт считает , что первой ошибкой мэра стал подбор команды из числа друзей.



