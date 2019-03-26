Полгода плохая погода
Как прошли первые шесть месяцев Александра Высокинского в должности мэра и почему прогрессивная общественность не прощает ему ошибок.
Прошло полгода с того момента, как мэром Екатеринбурга стал Александр Высокинский, ранее занимавший должность вице-губернатора Свердловской области. Депутаты гордумы, выбиравшие нового главу, проголосовали за него единогласно. А журналисты подытожили: вот он, новый «сильный мэр», который будет и руководителем города, и сити-менеджером. Предшественник Высокинского Александр Якоб, несмотря на праздничный настрой большинства, коротко заметил — работа будет тяжелой.
На новом посту Высокинский сразу поставил себе грандиозные цели: «жирная точка» в борьбе за ЭКСПО-2025 и подготовка к 300-летию города. На фоне этих событий, Екатеринбург представлялся ему локомотивом, который тащит за собой областные вагоны-городки. Но роль машиниста Высокинскому далась тяжело: остроумные высказывания и смелые идеи чаще вызывали негатив у горожан и становились областными, а иногда и федеральными мемами.
ЕТВ решил вспомнить главные события мэрского полугодия и выяснить, почему прогрессивная общественность не дает Высокинскому права на ошибку.
Вымыл улицу — молчи
«Это приведет к падению с Олимпа самого Высокинского»
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Первый месяц в новой должности Высокинский и правда отдал борьбе за всемирную выставку. В это время застыли все внутриполитические процессы в городе: судьба старой команды оставалась неясной, подготовка к зимнему сезону буксовала. После обидного поражения в борьбе за ЭКСПО Высокинский вернулся к настройке хозяйственной системы. Налаживать работу со старыми вице-мэрами и главами районов мэр не стал, но зато сформировал свой информационно-аналитический департамент: за вопросы информационной политики три месяца отвечал Анатолий Гагарин (который покинул пост по просьбе прокуратуры), а внутренние вопросы стал решать политолог Михаил Коробельников. Высокинский даже нашел себе советника по работе с недружественными СМИ — Екатерину Куземку. Политолог Алеексей Швайгерт считает, что первой ошибкой мэра стал подбор команды из числа друзей.
«Если гипотеза верна, тот же Гагарин не мог перечить мэру в силу дружественных отношений. Тот, кто придет на его место, должен пояснять, поправлять, не бояться идти на межличностный конфликт, а то утопит и себя, и мэра, который бесконтрольно говорит все, что у него в голове. Это страшно. Если же он считает, что это не его ошибки, а чей-то умысел, то это приведет к падению с Олимпа самого Высокинского», — считает Алексей Швайгерт.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Высокинский, успевший до назначения на пост главы проработать в мэрии Екатеринбурга десяток лет, воспринимался общественностью как человек, вернувшийся в свою среду. Никто не делал ставку на то, что три года он был в небытье, то есть в областном правительстве. И оказавшись в публичном городском поле, он решил покорить всех своей честностью. Так весь город узнал, что мэра не интересуют «диванные резонеры», фамилия у него — «про высоту», под ногами у нас «перхоть», а у заправок — «дикие владельцы». И это не считая бесконечного запаса мэрских поговорок.
По словам политолога Алексея Швайгерта, благодаря такому подходу и сложился образ «балагура, который сначала говорит, а потом делает». По его словам, все полгода Высокинский боролся с избыточным вниманием общественников и СМИ, хотевших видеть в нем идеального мэра, который переплюнет самого Чернецкого. Приходилось бороться и с самим собой.
Алексей Швайгерт
политтехнолог
Он экстраполировал методы убеждения чиновников на широкую общественность, которая и не смогла перевести этот птичий язык. Слава богу, что зима кончилась. Еще бы два месяца — и карьера Высокинского была бы под вопросом. У него слишком много вызовов, но никто не испытывает к нему сочувствия.
Дальнейшее отношение к Высокинскому будет зависеть от того, с чем он будет заходить в новый сезон. За летние месяцы ему предстоит настроить работу администрации и правильно расставить акценты в информполитике.
«Он как лидер должен отдавать себе отчет, что рациональный подход, который он исповедует, не подходит. Нужно быть осторожнее в высказываниях и не давать обещаний, которые можно высмеять. Если вымыл улицу — промолчи», — считает Швайгерт. Политолог советует Высокинскому на время выпасть из повестки и не давать комментарии, раз похвастаться пока нечем.
Как не убеждай — не поверят
«Нет действий, стабилизирующих ситуацию»
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
В наследство от прошлой городской команды Высокинскому досталась злополучная транспортная реформа. О ее необходимости он высказался в привычной метафоричной манере: «Нельзя допустить каннибализма маршрутов». Мэр рассказал, что мечтает оставить в центре трамваи и большие автобусы, а маршрутки отодвинуть на третье транспортное кольцо. Ради этого городские власти провели эксперимент и попытались отменить 024 маршрутку. Это вызвало народный гнев.
Урбанист Владимир Злоказов считает, что главная ошибка даже минимальных изменений в схеме общественного транспорта в том, что перестановки начали в 30-градусные морозы, а не в сезон летних отпусков. А в итоге, в том, что у Высокинского получится запустить новую маршрутную сети 1 июня сомневаются даже его сторонники. По словам Злоказова, если Высокинский намерен переломить ситуацию, нужно «рвать когти».
Владимир Злоказов
архитектор, урбанист, блогер
Реформу нужно переносить на лето 2020 года. Это не очень хорошо — все это время транспорт будет деградировать и нести убытки. Мы не закупаем подвижной состав. Нет никаких действий, стабилизирующих ситуацию. Но главный плюс перенос — это информирование: мэрия сможет подготовит навигацию, карты… Сейчас время упущено.
Проект затормозило и обновление руководства в транспортной сфере, считает урбанист. Реформу можно было бы запустить быстро, как это сделала московская команда. Но проблема в составе: там были активисты, а у нас — чиновники. По словам Владимра Злоказова, для того же вице-мэра Алексея Бубнова сейчас важнее сохранить рабочее место, а не продвигать прогрессивные идеи: «Реакция была негативной, но были и заявления, не соответствующие действительности. Теперь как ни убеждай — не поверят. Но администрация станет осторожнее».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Иногда мысли Александра Высокинского уходили очень далеко от маршруток и троллейбусов. Он мечтал о большем — о канатной дороге, которая соединит Ботанику и Академический. Но полет фантазии, как всегда, остановили деньги. Точнее, их отсутствие. Финансовая составляющая городского и областного бюджетов грозит уничтожить и еще одну мечту Высокинского (да и всех мэров Екатеринбурга) — вторую ветку метро. Сначала ее готовились пустить к ЭКСПО-2025. Но когда отошли от поражения — решили проложить сразу 12 станций уже к 2023 году. Все-таки юбилей.
Глава фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова считает, что заявлениям Высокинского в транспортной сфере не хватает точных расчетов. По ее словам, все публичные заявления мэра по этой теме выглядели голословно, а иногда даже абсурдно. «Новая схема маршрутов легла в основу транспортной реформы и предполагала параллельно еще несколько этапов: беспересадочный тариф (внедрили частично), перенос остановочных платформ (не сделано), выделенные полосы для общественного транспорта (не сделано). Сегодня заканчивается март, а каких-либо реальных шагов в направлении реализации транспортной реформы нет», — считает Бузунова.
Тактика — не дело стратегов
«Непонятно, что у него в голове и какие установки ему дают»
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Когда Александр Якоб говорил, что будет сложно, он не уточнил, что Екатеринбург — это поле боя. А главный враг здесь — тяжелый и грязный снег. Но Александр Высокинский про «Грязьбург» знал, поэтому решил приобрести новинку — мойки высокого давления. И даже сумел удачно их презентовать — помыл маленький кусочек города (одну остановку) своими руками. Но идею мытья Екатеринбурга пришлось отложить до весны, потому что пришло время спасать город и имидж мэра уборкой снега. Общественник Алексей Беззуб уверен — в этом году погода была на стороне мэрии. Осадков до Нового года было мало. В какой-то момент работу снегоуборщиков даже стали хвалить.
Высокинский даже сумел понять, почему в городе остаются снежные сугробы. По весне он устроил объезд и обнаружил, что главы районов переводят стрелки на бизнесменов и управляющие кампании, которые сами должны чистить свою территорию. Тогда прозвучала еще одна крылатая фраза Высокинского: «У каждой кучи должна быть фамилия». Районы получили дополнительные деньги на уборку и ГАЗели, в которые планируют загружать те самые мойки. Мэр также собирался профинансировать разработку супермашины, которая совместит в себе разные виды щеток. И в этот раз никто спорить не стал — идеи-то у мэра хорошие.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
«Одно дело мечты или хотелки, другое дело составить карту „дорожных действий“. Возможно, он раньше занимался стратегией. А тактикой — другие люди. Но мэр такого города как Екатеринбург — это тактик, желательно со стратегическим видением. Поэтому у Высокинского очень много проектов. Как его почитать, так у нас скоро будет город-сад. Только, когда идет снег, техника город не убирает», — считает Алексей Беззуб.
Общественник считает, что уборка города, несмотря на похвалу в начале зимы, стала хуже. Чтобы улучшить ситуацию, он предлагает Высокинскому, например, подумать об увеличении гарантийного срока на дороги.
Алексей Беззуб
общественник
Сложно сказать, что у него в голове и какие установки ему дают его начальники. Но полгода — это уже достаточный срок, чтобы были видны улучшения. Пока их нет.
Классика — не повод для остракизма
«Период общей настороженности прошел»
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Идея превратить Екатеринбург в мегаполис мирового уровня никогда не покидала Александра Высокинского (если не считать перерывы на борьбу со снегом). Одной из грандиозных идей мэра стало колесо обозрения. Как в Лондоне, ставить аттракцион решили в центре города. Но обсуждение постепенно утихло. Потому что Высокинский вспомнил, что на Плотинке чего-то не хватает и предложил восстановить Краснознаменную группу, чем поверг в шок местную ячейку КПРФ.
Креативные идеи мэра на этом не закончились. Своей главной мечтой он назвал гранитную набережную. По версии мэра, она продержится не один десяток лет: «Я приверженец классики. И сделал бы гранитную набережную. На века, как в Питере».
Экс-кандидат в мэры города Надежда Абакумова считает, что осуждать мечты Высокинского не стоит. Тем более, что глава города даже не успел застать сезон благоустройства — все начнется, когда сойдет снег. А его предложения как раз можно рассмотреть в рамках проектирования. «У нас демократия. За высказывание мнения не нужно подвергать остракизму. Но неплохо обсудить», — считает Надежда Абакумова.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
По словам Надежды, за полгода мэрия все же добилась определенных успехов в сфере благоустройства: за это время провели десять общественных слушаний, на каждом из которых присутствовали представители администрации. Похвалы, правда, удостоилась представительница старой команды Тамара Благодаткова. На обсуждение набережной пришли сразу шесть чиновников.
«Заставить чиновников прийти на обсуждения сложно, и они обычно лишь отмалчиваются, — объясняет Абакумова. — Теперь они не воспринимают их как бесполезную трату времени. Период общей настороженности, связанной с искусственными обсуждениями, прошел. Все привыкнут, что необязательно приходить, чтобы только орать».
После испытаний зимой, снегом и грязью Высокинского, возможно, ждет более спокойный в репутационном смысле весенне-летний сезон. Его участия и контроля потребуют проекты благоустройства, а вот ход опрессовок и дорожных работ напрямую от главы города зависеть уже не будет. Главное для мэра в такой ситуации — не расслабляться.
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