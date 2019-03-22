«Я выбью из тебя эту дурь!»

Школьники из Верхней Пышмы и Екатеринбурга на этой неделе стали мишенями православного активиста из Питера Тимура Булатова. Общественник, позиционирующий себя, как борец с гей-пропагандой, объявил «нравственный джихад» и написал заявления в школы и полицию с требованием разобраться с детьми, разместившими у себя на странице фотографии с радужным флагом.

Однако в департаменте образования Екатеринбурга предложили родителям самим написать заявление в полицию на общественного деятеля, который вмешивается в личную жизнь и распространяет персональные данные. Znak.com цитирует директора школы № 2 Верхней Пышмы: «Никаких действий с детьми, в том числе репрессивного характера, не производится. Мы просто побеседовали с ними. А также сообщили мамам, что есть такая информация в интернете. На этом наши действия закончены, дальше пусть реагируют, как считают нужным, родители».

Но тут-то и начинается самое интересное. Знают ли родители, как вести себя в ситуации, когда ребенок говорит, что он гей, лесбиянка или трансгендер? Какие слова и какая реакция бывает и может быть с обеих сторон — и со стороны мамы с папой, и со стороны ребенка? Какую ответственность друг перед другом несут и те, и другие? За ответами на эти вопросы я пошла на очередное заседание «родительского клуба» в «Ресурсный центр ЛГБТ» в Екатеринбурге. Раз в неделю отцы и дети собираются вместе, чтобы в доме и в голове не было войны.