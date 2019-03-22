«Я выбью из тебя эту дурь!»
Школьники из Верхней Пышмы и Екатеринбурга на этой неделе стали мишенями православного активиста из Питера Тимура Булатова. Общественник, позиционирующий себя, как борец с гей-пропагандой, объявил «нравственный джихад» и написал заявления в школы и полицию с требованием разобраться с детьми, разместившими у себя на странице фотографии с радужным флагом.
Однако в департаменте образования Екатеринбурга предложили родителям самим написать заявление в полицию на общественного деятеля, который вмешивается в личную жизнь и распространяет персональные данные. Znak.com цитирует директора школы № 2 Верхней Пышмы: «Никаких действий с детьми, в том числе репрессивного характера, не производится. Мы просто побеседовали с ними. А также сообщили мамам, что есть такая информация в интернете. На этом наши действия закончены, дальше пусть реагируют, как считают нужным, родители».
Но тут-то и начинается самое интересное. Знают ли родители, как вести себя в ситуации, когда ребенок говорит, что он гей, лесбиянка или трансгендер? Какие слова и какая реакция бывает и может быть с обеих сторон — и со стороны мамы с папой, и со стороны ребенка? Какую ответственность друг перед другом несут и те, и другие? За ответами на эти вопросы я пошла на очередное заседание «родительского клуба» в «Ресурсный центр ЛГБТ» в Екатеринбурге. Раз в неделю отцы и дети собираются вместе, чтобы в доме и в голове не было войны.
Обряд экзорцизма
«Одну девочку родители пытались лечить. Когда они узнали, что она лесбиянка, они возили ее к шаману, к ним домой приходил какой-то чернокнижник и пытался это выбить. Затем родители водили ее на обряд экзорцизма, батюшка ходил кругами, приговаривал, кадилом махал», — такую историю «изгнания бесов» Алла услышала однажды на родительском клубе.
Среда, семь вечера. Чай, печенье, диван, три мамы и четыре ребенка. Разговор — глубокий и честный. Тема на повестке — сила, свобода и ответственность. Я понимаю, что историй про трэш и средневековье, которые накануне рассказала мне ведущая клуба Алла Чикинда, сегодня не будет. Будет что-то другое.
— Я получила сообщение от дочери по компьютеру — Алла училась за границей и написала мне, что живет с девочкой и что она вот такая. Я подумала, ну ладно, лишь бы душа хорошая была. Потом Алла вернулась и постепенно все мне рассказала, приобщила меня. Я стала интересоваться. В глубине души я хотела бы, чтобы у меня внуки были, но видимо не в этой жизни. Я без трагедии это говорю. У меня есть еще сын, он женат, у него традиционная семья, но детей они не хотят. Что тут поделаешь, — говорит мама Аллы Ирина.
По образованию Алла переводчик и преподаватель английского. В ресурсном центре она ведет различные лекции, семинары, свой разговорный клуб. А еще — помогает родителями и детям принимать друг друга такими, какие они есть. Свой камин-аут перед мамой считает ошибкой. Не в смысле, что говорить об этом было не нужно. Но в том смысле — что сделать это сейчас она хотела бы по-другому. На своих ошибках сейчас учит других.
— Я просто отправила мейл. Вывалила все это на бедную маму, а сама жила за тысячи километров во Франции. Ни обнять, ни объяснить толком. Как она полгода со всем этим ходила — не знаю, — говорит Алла.
Алле повезло. И с мамой, и с папой. Папа, конечно, не ходит на встречи в ресурсный центр, чтобы поддержать «дочерний проект». Но хотя бы не ругается и не обвиняет в смертных грехах.
«Холостяк» против Бузовой
«Когда моя дочь мне позвонила и сказала что у нее роман с девушкой — мне захотелось одного, чтобы я была рядом с ней. Есть какие-то знаковые вещи, когда родитель должен быть рядом. Я приняла эту новость спокойно. Я за такое отношение — главное, чтобы человек был хороший. А с кем ты спишь, это не так важно. Важно, чтобы человек был хороший. Но я могу понять тех, кто начинает сердиться. Мы воспитаны в советские годы, я родилась в 70-е и всегда были стереотипы — человек должен сходить в садик, закончить школу, потом институт, потом свадьба, работа и дети. Но сейчас все меняется. В приоритете просто человеческие отношения. Но для многих геи и лесбиянки это по-прежнему обзывательства и ругательные слова», — говорит мама Генриетты Алена.
Она не первый раз на родительском клубе. Но признается, что еще ни разу встреча не была для нее такой эмоциональной. Папа Алены, дедушка Генри лежит в больнице с онкологией. И Алена периодически выходит из комнаты, чтобы позвонить. И возвращается со слезами. Генри тоже плачет.
— Я боюсь, что у меня нет времени и я должна рассказать деду. Но я не знаю, как это сделать. Однажды я нечаянно совершила камин-аут как феминистка. Мы смотрели телевизор, и я сказала, что мне нравится шоу «Замуж за Бузову». На что дедушка рассердился и сказал, что вот «Холостяк» — это православное шоу, то есть хорошее, а Бузова — нет. Как же я ему расскажу, что я еще и лесбиянка? — Генри улыбается сквозь слезы.
А я понимаю, что вместо драмы с изгнанием дьявола, я увидела что-то более серьезное и настоящее. Что-то такое, на фоне чего назвать предрассудки и стереотипы горем уже не поворачивается язык.
«Возьму справку и покажу маме!»
Впрочем, не всегда встречи на клубе проходят с таким согласием и пониманием. Мама Аллы вспоминает свою «коллегу» из армии мам, которая так и не смогла простить и принять свою дочь. Она называла ее «позором семьи», обвиняла в своих страданиях и в конце концов… осталась одна. Дочка со своей спутницей просто переехали в другой город.
— Я знаю, что для моей мамы будет сложно принять эту новость. Я еще не сообщала ей. С одной стороны, ее любимая церковь, с другой стороны я, которую церковь считает греховной. Я в более выигрышной ситуации, чем другие. Я — бисексуал. И если встречу человека противоположного пола, с которым захочу провести всю жизнь, то, в общем, можно ничего и не рассказывать родителям. Конечно, я ощущаю дискомфорт из-за недосказанности. Но, если честно, могу понять обе стороны. Осуждаю, когда родители с кулаками и криками бросаются на ребенка. Но понимаю — это такая позиция — «я твой родитель и я лучше знаю, что для тебя хорошо!». И это ведь не только про ориентацию, — говорит Аня.
Аня однажды рассказала о своей природе отцу. Она готовила курсовую на тему «Движение ЛГБТ в Америке», но тему постоянно заворачивали. Однажды она стала жаловаться об этом папе и незаметно рассказала ему о себе. «Ну, у девочек это бывает!», — сказал отец. Больше эту тему они не поднимали.
Столкнуться с родительской позицией — «ты можешь сказать мне что угодно, но не факт, что я тебе поверю» — боится и Марк, совершающий трансгендерный переход в мужчину:
— В детстве родители на меня срывались и могли побить. Это не было воспитанием, а скорее освобождение от каких-то своих негативных эмоций. Мне исполнилось 18, и я съехал в свою квартиру — она досталась мне от прабабушки. Сейчас я на гормонотерапии. И я понимаю, что мне рано или поздно придется все рассказать. Я планирую сделать это, когда у меня будет справка — о прохождении экспертизы. Лет в десять я начал испытывать потребность говорить о себе в мужском роде, но я не мог подойти к маме и сказать — «знаешь, я не чувствую себя девочкой».