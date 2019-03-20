Раздельная связь
«Я сегодня не хочу секса» — эту фразу и ее вариации слышали многие, кто состоит в отношениях. Причины (иногда выдуманные), по которым партнер отказывается от близости, бывают разные: заболела голова, устал, рано вставать, не тот день. Когда отказ повторяется раз-два, любимые терпят, а потом… Люди начинают копаться в себе, думать об изменах, искать проблемы в здоровье партнера или даже устраивать истерики и настаивать на своем. И ни одному не придет в голову, что его или ее пассия не чувствует сексуального влечения. Так бывает, и имя этому — асексуальность.
Журналист ЕТВ погрузился в тему и узнал, почему асексуальность не болезнь, как ее распознать, а также пообщался с героями из Екатеринбурга, которых не интересует близость с партнером.
Асексуальность не выдумка
Медики и сексологи активно заговорили об асексуальности в 80-е годы 20 века. Наряду с ней они использовали термин «фригидность» [сексуальная дисфункция, которая проявляется полным отсутствием или снижением полового влечения (либидо), возбуждения во время интимной близости и оргазма — прим. ЕТВ]. Но в отличие от фригидности асексуальность не является расстройством и не нуждается в лечении. В психологии и массовой культуре понятие «асексуальность» появилось еще позднее — в конце 1990-х — начале 2000-х годов.
В 2001 году в Сан-Франциско была основана группа поддержки «Сеть повышения осведомленности и образования по вопросам асексуальности» (AVEN — Asexual Visibility and Education Network). Понимание того, что часть людей может естественно не испытывать сексуального влечения, получило развитие, когда в 2004 году канадский ученый Энтони Богарт опубликовал работу под названием «Асексуальность: распространенность и сопутствующие факторы. Данные случайной выборки по стране».
На вопрос о том, что такое асексуальность, можно дать ответы с точки зрения психофизиологии и психологии. В первом случае, как говорит психолог Анна Гизуллина, «это временное или постоянное отсутствие сексуального влечения, отсутствия желания („охоты“) к сексуальной практике. При этом физиологические показатели организма обычно находятся в норме».
Чтобы убедиться в словах психолога, ЕТВ нашел четырех асексуалов из Екатеринбурга. Мы поговорили с героями о том, как они строят отношения, что думают о зачатии детей и какую жизнь ведут.
Примечание: среди героев есть люди небинарной идентичности. Их паспортное имя и гендер могут не совпадать с понятиями «женский/мужской пол». Подробнее о небинарности читайте здесь.
Виктор
Первый сексуальный контакт произошел достаточно рано. Как-то нелепо и странно. Обоим хотелось попробовать что-то новое, запретное. В итоге данное «исследование» своих тел закончилось несуразно, и какое-то время я не предпринимал попыток повторить это. Потом я попал в такую компанию, в которой мой стиль жизни напоминал фразу «секс, наркотики и рок-н-ролл». Исключительно из-за этого, когда ты не совсем трезвый и тебе хочется каких-то безумных поступков, ты идешь на неоправданные риски и шаги, совершенно не отдавая отчета в своих действиях. И я бы назвал это не ошибкой, а неким исследовательским опытом.
Весь мой сексуальный опыт был связан с тем, что мне было интересно попробовать, изучить, понять. Это как история с вкусным блюдом. Тебе сообщают, что оно есть. Ты пробуешь у первого повара, тебе не понравилось, у второго и третьего — тоже не понравилось. И так дальше. Ты начинаешь разочаровываться и думаешь, что такого есть в этом блюде, я не могу понять? Я искал ответ на вопрос: что такого есть в сексе, что о нем слагают песни, пишут книги? Во время пубертатного периода и окончания школы я вел себя довольно распущенно, даже маргинально, и это было моим становлением. И когда мне говорят фразу «у тебя просто не было нормального парня/девушки», в моей голове это звучит безумно нелепо.
Методом проб ошибок я понял, что секс не мое. У меня не вызывает это дискомфорт, просто опустошение. Я ощущаю, что потратил силы напрасно и не получил того результата, который мне пророчили мои знакомые, массмедиа. Мне хватает эмоций, которые я получаю от объятий или от того, что беру человека за руку.
Учитывая, что в классических парах секс — неотъемлемая часть отношений, часто человек, который асексуален, поддается давлению партнера. И это можно приравнивать к психологическому насилию и не редко к физическому и сексуальному насилию тоже. Я подвергался давлению со стороны второй половины. Справлялся по-разному. Отчасти это было скатывание с темы, побег от проблем со словами «давай не сегодня, мы слишком загружены, мы устали, нам пора спать».
У меня были длительные отношения, с партнеркой, и, наверное, она воспринимала мои отказы довольно болезненно, потому что не являлась асексуальной персоной. И тут появляется конфликт, когда один из партнеров испытывает потребность, а другой нет. В таком случае, я считаю, нужно преодолеть свой страх и научиться говорить об этом. Лучше если вы идентифицируете себя как можно раньше, попробуете прислушаться к себе и своим ощущениям.
Если говорить об удовлетворении партнера и компромиссах, существуют левая и правая подружки, если вы понимаете, о чем я. Надо находить какие-то точки соприкосновения, а лучше встречаться с человеком из серого спектра [обширное понятие, сюда относятся люди, среди которых не все из них не испытывают романтические привязанности — прим. ЕТВ], который будет принимать вас таким/такой, какой/какая вы есть.
Юки
Я не так давно пришел к асексуальности, в прошлом году. Просто я не склонен задумываться о многих вещах, и мне не нужно это как-то доказывать другим и себе. Насколько я знаю, бывают биологические причины, но у меня просто так получилось. Может, я родился с асексуальностью.
Причин снижения либидо может быть невероятно много — от неосознаваемых детских переживаний, давления воспитания, религиозных установок, разнообразных травм сексуального, физического и психологического насилия до осознанного и принятого ощущения нежелания заниматься сексом. Оно может быть сформировано у человека до любых сексуальных практик или развиться в результате пресыщения ими, быть следствием нехватки каких-либо жизненно важных ресурсов или переутомления.
Но возможно и то, что отсутствие полового влечения — одна из индивидуальных особенностей личности, не связанная с травмирующим опытом или болезненными состояниями. Главный признак асексуальной идентичности — то, что она не отягощает человека, он/она не страдает по поводу отсутствия сексуальной жизни и не чувствует проблем из-за этого.
Мне всегда было непонятно стремление людей к сексуальным отношениям. Когда друзья начинали встречаться с кем-то ради того, чтобы с ним спать. Я бы сказал, что эта тема меня забавляет. Этакий контраст: людей возбуждает обнаженное тело, я же воспринимаю его исключительно с эстетической точки зрения.
Романтику я люблю. Не имею ничего против объятиев и поцелуев, но дальнейший контакт напрягает меня. В отношениях мне гораздо важнее ощущать доверие, спокойствие и защищенность. Что я могу подставить партнеру спину, и он меня не предаст. Что я буду чувствовать себя защищенным и смогу дать эту защиту любимому человеку.
Я встречался и с парнями, и с девушками. И секс с ними был. Он воспринимается мной как потребность. И если партнер испытывает ее, я могу помочь удовлетворить эту потребность. Если ему будет хорошо, то и мне хорошо. У меня развита эмпатия [сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека — прим. ЕТВ], я сильно ощущаю эмоции партнера. И мне не обязательно раздеваться для секса. Всегда можно найти компромисс. Но если мне придется снимать одежду, я постараюсь уйти от этого.
Партнерам я не говорил об асексуальности и родственникам тоже. Я пока не готов обсуждать с ними ни свой гендер, ни ориентацию. У меня много друзей, в том числе асексуалов, которые принимают меня, ведь человека ценят не за то, с кем он спит. И не обязательно заниматься сексом, чтобы быть хорошим человеком.
Влад
Я никогда не думал о том, гетеро я или нет, есть у меня сексуальное влечение или нет такового. О самой асексуальности я узнал лет в 16. Просто искал тогда информацию об ЛГБТ+, смотрел на флаги, и мне цвета понравились. О своей ориентации я ничего тогда не знал. Сначала я подумал о демисексуальности [отсутствие сексуального влечения до тех пор, пока не сформируется сильная эмоциональная привязанность к другому человеку — прим. ЕТВ] и перенес это на себя, вроде подошло. Но потом я еще пару месяцев порефлексировал и решил, что определение «асексуал» подходит мне больше.
Я разделяю романтическое и сексуальное влечение. У меня есть любимый человек, с которым мы вместе 3,5 года. Он в другой стране, но я пару раз приезжал к нему в гости. Мы обсуждали асексуальность с моим партнером, и это не вызвало негативную реакцию или непонимание. Мне, можно сказать, повезло, он демисексуален.
Асексуальность не следует понимать, как «ты еще не нашла или не нашел свою любовь», потому что это обесценивает жизненный опыт человека, которому вы это заявляете. Если асексуальность не доставляет никаких психологических проблем самому человеку, она не может повредить и никому другому. Если у нее и были какие-то глубинные биологические и психологические корни, она в любом случае только их следствие, а не причина.
Гораздо больше вреда приносят установки, что всякий не занимающийся сексом — это больной и ненормальный человек и, чтобы быть таким же как все, необходимо заниматься тем, что тебе неприятно и доставляет эмоциональный дискомфорт. Любое принуждение к нежелательному сексу — противозаконно и противоестественно. Это насилие опасное и для человека, и для общества.
Не то чтобы я отрицал возможность изменения ориентации в принципе. Я думаю, человек в любой момент может изменить свое мнение о собственных ощущениях и, может, попытаться дать ему более точное определение. Мое настоящее ощущение в принципе влезает в определение асексуальности, поэтому я могу репрезентовать себя как представителя этой группы. Я не исключаю, что у меня может когда-то появиться человек, с которым мне захочется узнать, о, секс, что это за фрукт? Или что я дойду до этого с моим постоянным партнером. Все может измениться. Но пока что все как-то вот так.
Данил
В подростковом возрасте, когда мои сверстники говорили о сексе, я слушал это как сказку. Я мог поддержать разговор, но меня это не привлекало. Затем, когда я уже узнал об асексуальности и стал говорить об этом людям, то получал разную реакцию. Самый безобидный ответ: «У тебя еще будет» или «Ты еще не подрос». Некоторые отвечали, что я себя подавляю, и это звучало неприятно. Не нужно путать асексуальность с запретом. Были и такие, кто полагал, что у меня комплексы, зажимы или психологическая травма. Я думал об этом, общался с психологом и ничего в себе не нашел.
Многим тяжело понять, что можно жить без секса. Об асексуальности никто не знает. Если ты говоришь, я гей или лесбиянка, у человека складывается определенное мнение на этот счет. А тут люди удивляются. По лицам видно, что они не задумывались об этом до моего признания.
У меня бывает эрекция, поэтому реакция людей вроде «ой, а ты не импотент?» раздражает. Физически организм работает, но психологически я не чувствую возбуждения. Мне не хочется. У меня было пару раз, когда я целовался с человеком и объяснял при этом, что секса не будет. Но люди реагируют на это, как «я сейчас покажу тебе, что такое секс!», и думают, что откроют Америку. И ты разочаровываешься.
Я могу влюбиться, хотеть увидеться, обняться, но когда дело доходит до секса, я понимаю, что это не нужно. Лишнее. Нам и так хорошо вместе, зачем еще это? Сделать отношения лучше поможет явно не секс.
У меня есть жена, с которой мы познакомились в университете [пара поженилась в тайне от родителей и развелась, когда они об этом узнали; но Даниил по-прежнему считает девушку своей женой — прим. ЕТВ]. Мы вместе учимся на биофаке в УрФУ, но живем раздельно. Когда я сказал ей об асексуальности, она отреагировала спокойно. Ее приятно удивило, что я не из тех парней, которые смотрят на нее как на красивую женщину. В первую очередь она понравилась мне как личность.
Мы договорились с девушкой, если ей захочется секса, она может заниматься им с другой или другим. Она рассказывает мне, с кем гуляла. И я знаю, что у нее сегодня может быть секс. И я рад, что она не скрывает это. Главное, я знаю, что сегодня ночью она не скучает. Это хорошо влияет на ее настроение и здоровье. Я не считаю это изменой.
Построить крепкую семью и наладить в ней гармоничную сексуальную жизнь — очень непростая задача для любой пары. Конечно, у асексуального человека есть свои особые трудности в интимных отношениях. Но если люди любят друг друга, открыты друг другу и принимают друг друга в своих особенностях, у них есть шанс на полноценные семейные отношения.
Близость имеет много форм, и «традиционный секс» — далеко не все, что связывает и удерживает людей вместе. Если в этой семье желанны дети, то современные репродуктивные технологии помогают справиться и с этой задачей.
Моя мама долго переживала и думала, что я гей. Потом я сказал ей, что у меня есть девушка, и она вроде бы успокоилась. Я не собираюсь делать каминг-аут насчет своей асексуальности. Это и так личная жизнь. А секс можно с родителями не обсуждать, я считаю. И его отсутствие только меня и ее касается.
Меня возмущает, что в обществе такое странное отношение к сексу. Первое — однобокость восприятия. Когда парень хочет секса и предлагает его, люди считают его крутым ловеласом. И никто не задумывается о том, что девушка, которой он его предлагает, тоже имеет право хотеть его. Второе — окружающие думают, что секс как-то характеризует их отношения. Я слышал, как парень говорил: «Она мне не дает, значит, с ней что-то не так. Или со мной». А он не думал, что она просто не хочет? Почему-то к сексу очень сложное отношение. Нужно воспринимать его проще. Не надо возводить его высоко и недооценивать тоже.