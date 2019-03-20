Раздельная связь

Первый сексуальный контакт произошел достаточно рано. Как-то нелепо и странно. Обоим хотелось попробовать что-то новое, запретное. В итоге данное «исследование» своих тел закончилось несуразно, и какое-то время я не предпринимал попыток повторить это. Потом я попал в такую компанию, в которой мой стиль жизни напоминал фразу «секс, наркотики и рок-н-ролл». Исключительно из-за этого, когда ты не совсем трезвый и тебе хочется каких-то безумных поступков, ты идешь на неоправданные риски и шаги, совершенно не отдавая отчета в своих действиях. И я бы назвал это не ошибкой, а неким исследовательским опытом.

Весь мой сексуальный опыт был связан с тем, что мне было интересно попробовать, изучить, понять. Это как история с вкусным блюдом. Тебе сообщают, что оно есть. Ты пробуешь у первого повара, тебе не понравилось, у второго и третьего — тоже не понравилось. И так дальше. Ты начинаешь разочаровываться и думаешь, что такого есть в этом блюде, я не могу понять? Я искал ответ на вопрос: что такого есть в сексе, что о нем слагают песни, пишут книги? Во время пубертатного периода и окончания школы я вел себя довольно распущенно, даже маргинально, и это было моим становлением. И когда мне говорят фразу «у тебя просто не было нормального парня/девушки», в моей голове это звучит безумно нелепо.