Чумазый Екатеринбург

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, но с первыми лучами солнца вся техника разбежалась по своим ДЭУ , и на улицах остались только единичные машины. Которые , конечно , не справлялись. Возмущенным постам в соцсетях не было конца и краяно с первыми лучами солнца вся техника разбежалась по своим ДЭУи на улицах остались только единичные машины. Которыеконечноне справлялись.





А дальше — вы и сами знаете. Резкое потепление на выходных , выглянуло солнце , снег растаял и превратился в грязь , которую тоже и не подумали убрать. Этому даже никто не удивился , потому что странно ждать чистоты там , где не убирали всю зиму. С нег даже из центра города не вывозили по три недели , горожане устали пробираться по узким тропинкам меж высоких грязно-белых куч и весну ждали с надеждой. С надеждой на то , что город , наконец-то , почистят. Что ж , некоторым мечтам не суждено сбыться.





ЕТВ выяснил , кто виноват , что Екатеринбург такой чумазый , и что делать тем , кто хочет чистоты.

По утру15 мартажители Екатеринбурга проснулисьв занесенном по ручку двери» городена покрытых льдом дорогах ожидаемо случился транспортный коллапса к автобусам невозможно было подобраться из-за огромных снежных завалов на остановках. Откудавсе по тем же Правилам благоустройстваснег должны убирать в первую очередь.