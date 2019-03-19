Чумазый Екатеринбург
Почему грязь в городе не закончится никогда — в материале ЕТВ.
14 марта, четверг. На едва подсохший от весенней грязи Екатеринбург обрушился суровый челябинский снегопад, который за ночь до этого не дал нескольким самолетам приземлиться в Баландино. Он начался около 11 утра и не заканчивался весь день, всю ночь и еще половину следующего дня.
Редакция ЕТВ томно, а потом и тревожно всматривалась в белую пелену над перекрестком 8 Марта — Малышева, силясь разглядеть хотя бы один грейдер, но к 17:00 14 марта на горизонте все еще было пусто. Шел шестой час снегопада…
Между тем, в Правилах благоустройства, опубликованных на сайте екатеринбург.рф, четко написано: как только начался снегопад, на улицы должны выходить машины и прометать дороги. Где в это время находились грейдеры, тракторы и остальные машины, которыми владеют районные ДЭУ? Где угодно, кроме центральных улиц Екатеринбурга, — и, в основном, в депо.
Фото: ЕТВ
По утру, 15 марта, жители Екатеринбурга проснулись «в занесенном по ручку двери» городе, на покрытых льдом дорогах ожидаемо случился транспортный коллапс, а к автобусам невозможно было подобраться из-за огромных снежных завалов на остановках. Откуда, все по тем же Правилам благоустройства, снег должны убирать в первую очередь.
Возмущенным постам в соцсетях не было конца и края, но с первыми лучами солнца вся техника разбежалась по своим ДЭУ, и на улицах остались только единичные машины. Которые, конечно, не справлялись.
А дальше — вы и сами знаете. Резкое потепление на выходных, выглянуло солнце, снег растаял и превратился в грязь, которую тоже и не подумали убрать. Этому даже никто не удивился, потому что странно ждать чистоты там, где не убирали всю зиму. Снег даже из центра города не вывозили по три недели, горожане устали пробираться по узким тропинкам меж высоких грязно-белых куч и весну ждали с надеждой. С надеждой на то, что город, наконец-то, почистят. Что ж, некоторым мечтам не суждено сбыться.
ЕТВ выяснил, кто виноват, что Екатеринбург такой чумазый, и что делать тем, кто хочет чистоты.
Как должно быть
Уборкой полуторамиллионного Екатеринбурга занимаются семь районных ДЭУ, они могут нанимать (и нанимают) подрядчиков на те участки, с которыми не справляются сами. Весь этот процесс контролирует комитет по благоустройству мэрии, он же каждый год запрашивает деньги из бюджета. И все они живут по регламентам.
В Екатеринбурге всего два уборочных сезона: зимний (с 15 октября по 15 апреля) и летний (с 16 апреля по 14 октября). Для каждого из них есть отдельный регламент, который определяет приоритеты. Так, зимой силы коммунальщиков должны быть брошены на сгребание и вывоз снега, а летом — на мытье улиц и подметание тротуаров. Для каждой операции определены сроки.
Фото: Дмитрий Сальник для ЕТВ
Зимний регламент
Зимой на Урале выпадает снег. Почему-то каждый раз (которые можно перечесть по пальцам одной руки обычно) это становится целым испытанием для коммунальщиков. Тем временем, зимний регламент определяет не только последовательность действий при небольшом, среднем и сильном снегопаде, но и расставляет приоритеты — где нужно убирать осадки в первую очередь, а где можно чуть позже.
С началом снегопада на улицы Екатеринбурга должна выходить техника и сразу же прометать дороги, тротуары и проезды. Вслед за ней выезжают тракторы, которые распределяют противогололедный материал (у нас используется «Бионорд») — спустя 15-45 минут после того, как упала первая снежинка. Через 1,5-2 часа получившуюся от ПГМ кашу сметают. В целом, на обработку и уборку дорог от снега дается 5-6 часов. Если снегопад не заканчивается, то операция повторяется через каждые пять сантиметров выпавших осадков. Полностью убрать дороги после разгула стихии должны в течение тех же 5-6 часов. Иначе — грязь…
С началом снегопада на улицы Екатеринбурга должна выходить техника и сразу же прометать дороги, тротуары и проезды. Вслед за ней выезжают тракторы, которые распределяют противогололедный материал (у нас используется «Бионорд») — спустя 15-45 минут после того, как упала первая снежинка. Через 1,5-2 часа получившуюся от ПГМ кашу сметают. В целом, на обработку и уборку дорог от снега дается 5-6 часов. Если снегопад не заканчивается, то операция повторяется через каждые пять сантиметров выпавших осадков. Полностью убрать дороги после разгула стихии должны в течение тех же 5-6 часов. Иначе — грязь…
История грязи
Особо в регламенте оговариваются ситуации, когда на дорогах образуется опасный стекловидный лед. В этом случае увеличивается расход «Бионорда» — даже при околонулевой температуре он повышается в пять (!) раз.
К тротуарам зимний регламент более суров. Очищать их от осадков можно сразу после того, как кончится снегопад. Если он продолжается достаточно долго, то посыпать противогололедным материалом (в Екатеринбурге используется мелкофракционный щебень) тоже нужно каждые пять сантиметров выпавшего снега. Коммунальщики могут убирать тротуары как вручную, так и с помощью машин — главное, чтобы снег и лед были счищены до покрытия. Допускается полоска снега шириной в метр для детских санок.
Фото: ЕТВ
Снег, который сгребли с проезжей части и тротуаров, нужно вывозить. Регламент четко определяет только первоочередную уборку — с остановок, пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов. Оттуда снег должны вывозить в течение трех дней. Остальное — в течение девяти дней, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. В регламенте этот срок не указан.
Особняком всегда стоит вопрос уборки снега из дворов. Так как эта территория принадлежит жителям домов, вывозить снежные кучи — их забота. Обычно этим занимает УК или ТСЖ, которые управляют многоквартирником. То есть им нужно заказать погрузчик и самосвал (что бывает непросто — домов много), предупредить жильцов о дате, чтобы те успели убрать машины, и проконтролировать уборку.
По словам главы «Лиги ЖКХ» Ильи Сотонина, вывоз снега — дорогое удовольствие. Он привез цифру в 400 тысяч рублей в год для многоквартирника в Уфе. В Екатеринбурге цены принципиально не отличаются.
Проблема в том, что на этом рынке конкуренция идет не за счет сервиса и качества услуги, а другими способами. Поэтому если можно не вывозить снег и сэкономить, то не вывезут и сэкономят.
Тротуары около магазинов и торговых центров должны чистить собственники.
Летний регламент
Тот недолгий период, когда над Екатеринбургом чаще светит солнце, а температура воздуха поднимается гораздо выше нуля, — почти рай для коммунальщиков. Основная работа, по летнему регламенту, проходит по ночам и заключается, по большей части, в мытье и подметании проезжих частей и тротуаров. Последнюю операцию запрещают проводить без предварительного смачивания поверхности.
График работы устанавливается с 23:00 до 7:00 следующего дня — за это время ДЭУ и их подрядчики должны подмести дороги (в первую очередь — большие магистрали и дороги, по которым ходит общественный транспорт) и тротуары, очистить урны и вывезти мусор.
Одна из немногих операций, которая предусмотрена летним регламентом днем, — это уход за газонами. Да, те, кто косит траву под вашими окнами в семь утра, делают все правильно.
В периоды межсезонья (то есть осенью и весной) к заботам коммунальщиков прибавляется грязь, которую нужно сметать и вывозить. Остатки можно убрать с помощью подметально-уборочной машины, когда станет совсем тепло (выше +3 по ночам) — вакуумной машины.
Кроме подметания и мытья улиц летом ДЭУ следят за состоянием бордюров, урн — и меняют их по необходимости — и ограждений, а также за дорогами и тротуарами, выполняя мелкий ремонт. По регламенту, на покрытии не должно быть выбоин и любых других повреждений, мешающих дорожному движению.
Фото: ЕТВ
Если бы регламенты исполнялись от и до, то Екатеринбург был бы самым чистым городом на свете. Ну ладно, в России. Потому что в мечтах мэрии зимой уборочная техника появляется на улицах с началом снегопада, засыпает улицы реагентом, а спустя положенные по технологии часы прометает дороги снова, чтобы на них не было ледяной корки. И так круглые сутки. Летом еще лучше: каждую ночь на улицы Екатеринбурга выходят машины и моют, моют, моют город, чтоб к утру он блестел от чистоты. Никакой пыли, никакой грязи в межсезонье… Красота.
Реальность, увы, немного отличается от регламентов.
Как есть на самом деле
Зимний сезон 2018/2019 выдался для Екатеринбурга сложным: мало того, что посреди январских морозов мэрия отменила 024 маршрутку, так еще и уборка снега неожиданно стала настолько плохой, что это заметили даже те, кто на городские проблемы не обращает внимание. Например, миллиардер и одиозный политик Антон Баков написал большой пост в Facebook об очень плохой уборке снега:
Антон Баков
основатель Монархической партии России
В общем, снега так много, потому что его никто не убирает. И эта проблема, чтобы нам не говорили лукавые чиновные умы, не решается закупкой новой снегоуборочной техники и расширением штатов муниципальных предприятий. Зачем это нужно, если у нас всего-то 4-5 снегопадов в год?
В городе полно не муниципальных бульдозеров, экскаваторов и грузовиков, и как они борются со снежными заносами? Никак? Потому что им больше не звонят и не дают разнарядок из обкома, который нынче в Вашингтоне?..
Хотя зачем? Ведь горожане и так перетопчутся, а бюджет перепилится? Не так ли, дорогая мэрия?
Мало того, что снег редко и не очень хорошо сгребали, так еще и кое-как убранный, он лежал на проезжей части целыми днями, а иногда неделями. Причем это происходило не только в спальных районах (откуда снег должны вывозить в течение девяти дней, по регламенту), но и в центре Екатеринбурга.
Фото: ЕТВ
Критической ситуация стала в начале марта, когда температура внезапно стала колебаться около нулевой отметки. К такому раннему началу теплого сезона оказали не готовы ни коммунальщики, ни мэрия во главе с Александром Высокинским. Причем настолько, что главе города пришлось устроить показательную порку: 10 марта он вместе с журналистами и профильным замом Алексеем Бубновым отправился на объезд по всем семи районам Екатеринбурга, грозясь уволить тех, кто не уберет снежные завалы. Спойлер: не убрал никто, но никого так и не уволили.
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Во время объезда Александр Геннадьевич грозно обозревал кучи снега высотой с него самого (а мэр у нас высокий), грязные кучи, ледяные кучи, кучи на остановках и перекрестках, кучи во дворах и у заправок. Мэр яростно отчитывал подчиненных, делая драматичные пасы руками, но от этого кучи, к сожалению, не исчезали сами собой. По пути пинок получили подрядчики ДЭУ, которых обвинили в саботаже уборки.
Главы районов, тем не менее, прислушались к начальнику и к среде город немного почистили. По тротуару можно было идти, а не красться, на дорогах — о, чудо! — робко показался асфальт. Потеплело. И всю эту идиллию разрушил челябинский снегопад.
Убирать снег, который начал падать еще в 11 утра, техника вышла только ночью. И то не вся. По словам общественника Алексея Беззуба, в Ленинском районе на борьбу со стихией отправились четыре трактора (из имеющихся восьми) и шесть комбинированных дорожных машин (из имеющихся 10-12). За сутки на дороги вышла только одна смена.
Несоблюдение технологий уборки, нехватка рабочих — Алексей Беззуб рассказал ЕТВ, что были ситуации, когда покупали новую технику, а работать на ней некому — и игнорирование прогнозов погоды привели к коллапсу.
После снегопада, который продолжался сутки, и резкого потепления, пришедшего ему на смену, передвигаться по Екатеринбургу неприятно до сих пор. И этот эпизод — один из череды многих, случившихся в этом году. Мэрия систематически проваливает одну из самых важных задач, уборку улиц, и никак не может научиться на собственных ошибках.
Алексей Беззуб считает плохую уборку логичным последствием того, что летом 2018 года в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра. Александр Высокинский не отчитывается перед горожанами и, соответственно, не реагирует на их жалобы. Влияние на него имеют только те, кто его выбрал. То есть аппарат губернатора.
Алексей Беззуб
общественник
Неубранный снег — это управленческая проблема, которая возникла из-за того, что Александр Высокинский мечется между двух огней. С одной стороны те, кто его выбрал (команда губернатора), а с другой — его подчиненные, коллектив мэрии.
Губернатор говорит ему, убери снег, и Высокинский едет строить своих подчиненных под камерами, что абсолютный его провал как руководителя. А сам при этом может считать, что на самом деле город убирают хорошо.
Из-за того, что снег не убирали всю зиму, теперь Екатеринбург заливает грязевыми потоками, бороться с которыми даже и не пробовали — хотя, по регламенту (правда, летнему, который вступит в силу только 16 апреля), должны. Дальше грязь превратится в пыль, а с приходом осени — обратно в грязь.
Круговорот екатеринбургской грязи в природе может остановить сильное возмущение горожан, считает Алексей Беззуб. Если народный гнев по поводу уборки будет таким же, как после отмены 024 маршрутки, тогда есть шанс достучаться до чиновников, которые отвечают за избавление Екатеринбурга от снега, грязи и пыли. Причем обращаться нужно не к мэру и его подчиненным, а тем, кто его выбрал — то есть к губернатору. Так и победим.
Фото: ЕТВ
P. S. Да, при Якобе-Ройзмане тоже были проблемы с уборкой (и грязь, как все помнят, в душе), но такого масштаба они не достигали. «Одно дело — уволить старую команду, другое — работать лучше них», — заключил Алексей Беззуб. У команды Высокинского это пока не получается.
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