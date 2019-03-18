Парижская декорация

Татьяне 46 лет. Она живет в Кировграде и работает продавцом в «Пятерочке». У нее ВИЧ. И ей нужно регулярно приходить к врачу-инфекционисту за терапией, которая поддерживает иммунитет и борется с вирусной нагрузкой. Но Татьяна не хочет ходить к своему врачу в Кировграде, потому что он сидит в городской поликлинике. А Кировград — очень маленький город. И если ее увидят возле этого кабинета (соседи, коллеги, просто знакомые), то все сразу поймут, что у нее ВИЧ. И что тогда начнется — страшно подумать: пересуды за спиной, сплетни, а может даже и с работы попросят уйти.

Последний раз, когда Татьяна приходила за терапией, она едва не столкнулась со своей старой приятельницей. Она так разнервничалась, что потом несколько ночей не могла спать. Поэтому Татьяне проще раз в три месяца приезжать в Екатеринбург — в областной центр СПИД. Но здесь ее не могут включить в регистр и прикрепить к себе, потому что нужна прописка. И Татьяна начинает пропускать лечение и придумывать себе отговорки…