Голубятня на уральской поляне

Если рацион хороший — птица летает на зерносклады, кормится там и улетает обратно в город — голубь будет наслаждаться жизнью долгие годы. Иногда до 20 лет. Какой вывод? Хлебом голубей кормить нежелательно. От пары крошек ничего страшного птичке, конечно, не будет. Но если булка входит в привычку, то голубь обречен на скорую смерть.

Самый главный слух в народе о голубях: «Эти птицы переносят заразу!» Но так ли это? Однозначно сказать сложно.

На бумаге все голуби могут переносить болезни, в том числе опасные для человека. Хворают массово, зачастую, из-за большой численности и высокой плотности: один голубь что-то подхватил — и понеслось по всей округе. Такая проблема существует и в Екатеринбурге.

Сегодня самая опасная зараза для голубей — это болезнь Ньюкасла, поражающая нервную систему. Впервые ее обнаружили в Европе в 80-х годах. В ходе этой болезни у голубя нарушается координация движений. Поначалу пернатый странно подергивает головой (обычные люди это не заметят, только голубеводы). Потом, если иммунитет не справляется, болезнь прогрессирует. Голубь начинает крутить головой, не может взлететь. Бывает, катается по земле. В результате птицы погибают, поскольку не могут нормально есть.