Голубятня на уральской поляне
Екатеринбург населяют бесчисленные стаи голубей. Эти подозрительные птицы скрывают в себе много тайн. Начнем с того, что никто не видел их птенцов. Где они живут? Говорят, что голуби переносят опасные заболевания. А могут ли они смертельно заразить человека? Очевидно, пернатые едят все, что под ноги попадается. А что им действительно полезно? И главное: съедобны ли они, голуби екатеринбургские? ЕТВ отвечает на эти и другие вопросы в третьей серии «Зверомегополиса».
Спойлер: в конце есть комикс с голубями!
В Екатеринбурге обитают особенные голуби. Не дикие, не домашние, а так называемые синантропные — то есть живущие рядом с человеком. Они кормятся на остановках, около мусорных баков, на элеваторах и хлебопунктах. Как они появились, орнитологи однозначно сказать не могут. Скорее всего, дикие голуби однажды потянулись в Екатеринбург, облюбовали новую местность, скрестились с домашними — и стали синантропными. В то же время есть сведения, что такие голуби постепенно расселяются по окрестностям. Все зависит от еды. У вас в деревне есть корм? Значит голубь летит к вам.
В уральской столице живут голуби разной окраски. Вообще, эти птицы отличаются полиморфизмом. Таким широким разнообразием форм больше не может похвастаться никто из домашних животных — ни собаки, ни лошади, ни даже курицы. У голубей высокий уровень изменчивости внешних признаков. К примеру, по степени оперенности ног встречаются как полностью голые, так и те, у кого перья на пальцах ног длиннее, чем на крыльях.
На Урале голубеводство существует 300 лет. Порой, домашние голуби сбегали от своих хозяев, оседая в уральской столице. Поэтому сегодня на улицах можно встретить разные виды этих птиц. Интересно, что у всех диких голубей — на Британских островах, в Средиземноморье, Казахстане — одинаковая окраска: пернатые там светло-сизые с черными полосками. А вот на Среднем Урале такой облик есть лишь у 10% синантропных голубей. У нас больше темных, которых в природе больше нигде не существует, и пестрых; иногда встречаются белые, бурые и даже хохлатые с оперенными лапами.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Голубей в Екатеринбурге не считают. Это очень сложно: тот случай, когда цель не оправдывает средства. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» Руслан Салимов проводил учеты на полиморфизм, соотношение окрасок. Делал выборки в разных районах — всего около трех тысяч голубей. Пришел во двор, насыпал корм — голуби слетелись, посчитал. И зафиксировал, что в Екатеринбурге больше всего темных, пестрых, красных и черных-меланистых.
Домашние голуби могут жить до 20 лет. Самки сохраняют плодовитость 8-10 лет, самцы — 15 лет. Синантропные, по данным московских орнитологов, в среднем живут два года. Максимум — семь лет. Все упирается в рацион питания. Если он плохой — пища на остановках и в мусорных баках, — голубь долго не протянет. От хлеба тоже приходится худо. Исследователи отлавливали и вскрывали пернатых, смотрели печень и внутренние органы. У питающихся хлебопродуктами — большие проблемы в организме, они быстрее стареют. Кормящиеся на остановках — почти всегда больные голуби.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Если рацион хороший — птица летает на зерносклады, кормится там и улетает обратно в город — голубь будет наслаждаться жизнью долгие годы. Иногда до 20 лет. Какой вывод? Хлебом голубей кормить нежелательно. От пары крошек ничего страшного птичке, конечно, не будет. Но если булка входит в привычку, то голубь обречен на скорую смерть.
Самый главный слух в народе о голубях: «Эти птицы переносят заразу!» Но так ли это? Однозначно сказать сложно.
На бумаге все голуби могут переносить болезни, в том числе опасные для человека. Хворают массово, зачастую, из-за большой численности и высокой плотности: один голубь что-то подхватил — и понеслось по всей округе. Такая проблема существует и в Екатеринбурге.
Сегодня самая опасная зараза для голубей — это болезнь Ньюкасла, поражающая нервную систему. Впервые ее обнаружили в Европе в 80-х годах. В ходе этой болезни у голубя нарушается координация движений. Поначалу пернатый странно подергивает головой (обычные люди это не заметят, только голубеводы). Потом, если иммунитет не справляется, болезнь прогрессирует. Голубь начинает крутить головой, не может взлететь. Бывает, катается по земле. В результате птицы погибают, поскольку не могут нормально есть.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
В литературе говорится, что якобы для человека эта болезнь опасна: проходит как грипп с температурой 38-40 градусов. Иммунитет человека справляется с этим вирусом. На практике наши собеседники не знают случаев, когда голубеводы или просто люди чем-то заражались от своих подопечных. Но риск есть всегда, поэтому целоваться с синантропными голубями все-таки не стоит.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Синантропные голуби ночуют на чердаках домов. Птенцов выводят там же. В гнезде — всего два яйца. Таких кладок за лето получается несколько — иногда до девяти. Причем делают несколько гнезд параллельно. Насиживают по очереди: вечером — самка, днем — самец. Один родитель сидит на яйцах, второй кормится. Голубятам дают птичье молоко, которое образуется в зобе. Его срыгивают прямо в клюв птенцу. Позднее детишек начинают баловать полупереваренной пищей: родители передают содержимое зоба детям в клювик.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Могут
ли голуби друг друга убивать? Если в замкнутом пространстве окажутся одинокие самец
с самкой, то драки не будут. Если в одну клетку поместить «женатого» самца и «замужнюю» самку, то голубь может заклевать голубку насмерть.
Два самца тоже с трудом уживаются вместе. А самки не такие агрессивные, чтобы убивать.
С другой стороны, в большой стае голуби не дерутся из-за хлеба. Здесь включается рациональность: пока ты в бою, кусок заберет другой. Голуби конкурируют с другими птицами, к примеру, с утками на Плотинке за хлеб. Только вот кряквам такая пища на пользу, а голубям — во вред.
Если вы внимательны, то иногда можете замечать леску на лапке голубя. Такие веревки наматываются случайно. У голубей потом из-за этого даже отмирают пальцы. А иногда среди синантропных голубей гуляют домашние: если присмотреться, можно заметить вместо веревки у них на ноге кольцо.
Можно ли есть голубей? Синантропных — опасно. У них очень высокое содержание вредных веществ в организме — почти вся таблица Менделеева. Зато существуют специальные крупные породы голубей — кинги или тексаны, например. Вот их едят. Особенно в Италии или Венгрии. В советское время на Украине были колхозы, где выводили мясные породы голубей. Но взять да поймать и съесть голубя екатеринбургского — затея самонадеянная.
А если вы верующий, то в ближайшие недели о мясе даже помышлять нельзя. Тем более о голубином.
Видео: ЕТВ