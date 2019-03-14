Тень отца

Чернецкий, Крицкий, Баков… ЕТВ узнал, легко ли жить сыновьям известных всему Екатеринбургу отцов.
Авторы:Мария ВойнаковаАрина Осипова
Совсем недавно фронтмен группы «Ноль калорий» Станислав Чернецкий выпустил свой первый клип на песню «Не Баден-Баден». Он представил себя в роли офисного работника, которому не терпится в отпуск, чтобы полежать на белоснежных пляжах, выпить виски и посмотреть на красоток. Эмоции героя, который выбрался с работы описали просто: «Стасон в раю». Несмотря на то, что песня Станислава была далеко не первой, а музыкой занимался долго и старательно, в заголовках местных СМИ он почему-то так и остался «сыном экс-мэра Екатеринбурга». ЕТВ решил познакомиться с носителями известных фамилий в столице Урала и узнать, следуют ли они за отцами по жизненному пути.

Наследник империи

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Илья и Антон Баковы

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Владыку заморских земель и уральских франков Антона Баков можно назвать прирожденным политиком. Он два раза участвовал в выборах губернатора, но оба раза занимал второе место, потом несколько созывов был депутатом Госдумы, а в 2018 году баллотировался на должность президента. Свою кандидатуру ему пришлось снять из-за двойного гражданства: России и Романовской империи, которую он решил возродить. Сейчас Антон Баков бросил основные силы на бизнес, но навсегда зарекомендовал себя как человек, умеющий превратить политическое противостояние в качественное шоу.

Антон Баков считает, что его наследие должны сохранить четверо детей и пятеро внуков. В разговоре с ЕТВ он признался, что родственники доставили ему много хлопот, но решение этих проблем он и считает настоящей счастливой жизнью.


Антон Баков
основатель Монархической партии России
Человек не хомячок — он живет очень сложно, у него свои вопросы и свои ответы. Здесь никакого конвейера быть не может. Это вам не школа. Они все похожи на меня, даже если у них сиськи есть. Когда мы рождаем следующее поколение, мы создаем наш клон и клон наших любимых, и в этом смысле мы обретаем бессмертие. Но это уже не совсем наше бессмертие.
Антон Баков

Старший сын Антона Бакова Илья окончил московскую Академию внешней торговли и последние шесть лет возглавляет группу девелоперских компаний. Вместе с отцом он ездит по миру и рассказывает о Романовской империи (семья Баковых уже потратила шесть миллионов долларов на переговоры с иностранными государствами). В 2018 году Монархическая партия выдвинула его в качестве кандидата на пост мэра Москвы, которую он планировал превратить в особую экономическую зону. Свою идею Илья продвинуть так и не смог — не сумел преодолеть муниципальный фильтр. Илья Баков признался ЕТВ, что известная фамилия его никак не угнетает.

«В нашем города вся тусовка знает друг друга. Родители известны не просто так, а за какие-то заслуги. Нужно стремиться, чтобы твоих детей тоже называли СЫНОМ (сыном уже Ильи Бакова). У нас большая семья и мы все поддерживаем друг друга», — признался бизнесмен.

Политэкономия

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Александр и Вячеслав Вегнеры

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Депутат свердловского Заксобрания от КПРФ Вячеслав Вегнер известен как человек, круглосуточно наблюдающий за политическими событиями. Все свои критические мысли он записывает в блоге на просторах Facebook. Там он подает себя как эрудит, обладающий глубокой самоиронией и, как он любит себя называть, интернет-тролль. Политическая карьера Вячеслава Вегнера началась в начале 2000-х. Сначала в качестве депутата Каменского округа, потом и Екатеринбурга.

Сын Вячеслава Вегнера Александр появился в информационной повестке всего полгода назад. Оказалось, что он работает в администрации Екатеринбурга, где курирует вопросы платных парковок. В разговоре с ЕТВ он рассказал, что как и отец интересуется политикой и даже хотел бы поработать в этом направлении.
Александр Вегнер
специалист комитета по транспорту
Каждый живет своей жизнью, совершает свои ошибки. За политикой в городе я слежу. Да и как не следить, сам работаю в администрации. По образованию я экономист. Выбрал, наверное, потому, что в тот момент была мода на экономистов и юристов. Отец никогда не звонит мне, чтобы сказать «молодец», но ему наверняка приятно, если я делаю успехи
Александр Вегнер
По словам Александра, он бы не хотел, чтобы его дети полностью повторяли его карьеру: «пусть выбирают сами», — заключил он.

Как не стать президентом

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Станислав и Аркадий Чернецкие

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого в Екатеринбурге знают и уважают как настоящего «сильного» мэра. Харизматичный политик во время руководства городом не боялся вступать в споры, покоряя противников железной логиком и непробиваемыми аргументами. Его сын Станислав остался холоден к политическим баталиям и занялся бизнесом. Один из его проектов — паб Ben Hall, который он решил открыть после поездки в Лондон. Чернецкому-младшему также принадлежит пакет акций в банке «Екатеринбург».

Еще одно увлечение Станислава Чернецкого — это музыка. В арсенале его группы есть каверы хитов звезд мировой сцены 60-х — 90-х годов. На концертах музыканты исполняли песни Beatles, Rolling Stones, Nirvana, Queen. В 2017 году артисты записали альбом «Чему быть, тому быть…». Солиста Станислава они сами характеризуют как «музицирующего человека и неординарного артиста.
Станислав Чернецкий. «Не Баден-Баден»

Станислав Чернецкий — музицирующий человек, фронтмен группы «Ноль калорий», яркий неординарный артист

Стройка на выживание

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Владимир и Даниил Крицкие

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Депутат-строитель Владимир Крицкий держит в тонусе не только рабочих, но и руководителей крупных строительных компаний. В политику он пришел в начале 2000-х, а после на протяжении восьми лет курировал вопросы капитального строительства в мэрии. Сейчас владимир Крицкий руководит девелоперской компанией «ЛСР. Недвижимость — Урал». Его сын Даниил Крицкий тоже нашел себя в строительной отрасли, но, как он признался в интервью «Деловому кварталу», столкнулся с предвзятым отношением.

«Я не был золотой молодежью“, таким мажорчиком, которого засунули на хорошую должность. Отец помог мне попасть на собеседования в четыре строительные компании. Я готовился, старался пройти их успешно. … Может быть, кому-то кажется, что меня держат здесь (в УГМК-Холдинг“) из-за отца. Но он сейчас никаких постов во власти не занимает, так что смысла в этом нет. Думаю, если бы я плохо работал, меня бы давным-давно уволили».

Даниил получил строительное и экономическое образование, а потом попал на практику в УГМК. Начинал с бетонщика второго разряда и только потом стал штатным инженерам. Сейчас Даниил отвечает, в частности, за строительство ледовой арены, которая разместится на месте разрушенной телебашни.

Про кастинг дома

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Даниил и Владимир Макеранцы

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Кинорежиссер и оператор Владимир Макеранец с 16 лет работал на Свердловской киностудии: успел отснять 56 картин и возглавил союз кинематографистов. Сейчас он продвигает кино в городе, устраивая кинофестивали: «Кинопробу» и Уральский открытый фестиваль российского кино.

Его сын Даниил, насмотревшись на съемочный процесс, поступил в театральный институт и решил стать ведущим. В Екатеринбурге его причисляют к числу celebrity за умение организовывать мероприятия и привлекать инвестиции. Даниил Макеранец остается учредителем event-агентства Be Brand Group и мелькает на массовых городских мероприятиях в качестве ведущего.

Виски-школа

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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Бывший вице-мэр по вопросам организации управления Вадим Дударенко тоже попал на муниципальную службу в начале 2000-х: разбирал архивы администрации, следил за инвестиционными предприятиями. Даже подумывал о работе в областном правительстве. А сын чиновника Артем решил держаться подальше от мэрии и открыл в Екатеринбурге быстро завоевавший популярность InTouch Cocktail Bar. Дударенко-младший долгое время занимался импортом премиального алкоголя и распространял его по барам гостиницам, но потом решил создать нечто большее.

«Мое погружение в мир виски произошло на курсах сомелье больше десяти лет назад и на последующих многочисленных дегустациях во время работы на алкогольном рынке. Сортов виски в мире великое множество: шотландский скотч, ирландский, канадский, американский, японские сорта. Не хватит жизни, чтоб оценить все», — рассказывал Артем Дударенко в интервью ЕТВ.


Авторы:
Арина ОсиповаМария Войнакова
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Городские истории, Екатеринбург, семья, политики, отношения, психология, Владимир Крицкий, Вадим Дударенко , Илья Баков, Антон Баков, Владимир Макеранец, Вячеслав Вегнер
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