Тень отца
Наследник империи
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Владыку заморских земель и уральских франков Антона Баков можно назвать прирожденным политиком. Он два раза участвовал в выборах губернатора, но оба раза занимал второе место, потом несколько созывов был депутатом Госдумы, а в 2018 году баллотировался на должность президента. Свою кандидатуру ему пришлось снять из-за двойного гражданства: России и Романовской империи, которую он решил возродить. Сейчас Антон Баков бросил основные силы на бизнес, но навсегда зарекомендовал себя как человек, умеющий превратить политическое противостояние в качественное шоу.
Антон Баков считает, что его наследие должны сохранить четверо детей и пятеро внуков. В разговоре с ЕТВ он признался, что родственники доставили ему много хлопот, но решение этих проблем он и считает настоящей счастливой жизнью.
Старший сын Антона Бакова Илья окончил московскую Академию внешней торговли и последние шесть лет возглавляет группу девелоперских компаний. Вместе с отцом он ездит по миру и рассказывает о Романовской империи (семья Баковых уже потратила шесть миллионов долларов на переговоры с иностранными государствами). В 2018 году Монархическая партия выдвинула его в качестве кандидата на пост мэра Москвы, которую он планировал превратить в особую экономическую зону. Свою идею Илья продвинуть так и не смог — не сумел преодолеть муниципальный фильтр. Илья Баков признался ЕТВ, что известная фамилия его никак не угнетает.
«В нашем города вся тусовка знает друг друга. Родители известны не просто так, а за какие-то заслуги. Нужно стремиться, чтобы твоих детей тоже называли СЫНОМ (сыном уже Ильи Бакова). У нас большая семья и мы все поддерживаем друг друга», — признался бизнесмен.
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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ