Депутат-строитель Владимир Крицкий держит в тонусе не только рабочих , но и руководителей крупных строительных компаний. В политику он пришел в начале 2000-х , а после на протяжении восьми лет курировал вопросы капитального строительства в мэрии. Сейчас владимир Крицкий руководит девелоперской компанией « ЛСР. Недвижимость — Урал». Его сын Даниил Крицкий тоже нашел себя в строительной отрасли , но , как он признался в интервью « Деловому кварталу», столкнулся с предвзятым отношением.





« Я не был „ золотой молодежью“, таким мажорчиком , которого засунули на хорошую должность. Отец помог мне попасть на собеседования в четыре строительные компании. Я готовился , старался пройти их успешно. … Может быть , кому-то кажется , что меня держат здесь ( в „ УГМК-Холдинг“) из-за отца. Но он сейчас никаких постов во власти не занимает , так что смысла в этом нет. Думаю , если бы я плохо работал , меня бы давным-давно уволили ».



