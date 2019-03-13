Архитекторы VS горожане. Истории противостояния

Сегодня, когда очередной архитектурный проект, изменяющий облик города, выносят на суд общества, в соцсетях сразу находятся активные пользователи, готовые рубить с плеча: «Фу! Какой ужас!».

Сторонники этой позиции склонны критиковать настоящее и одновременно идеализировать прошлое: «В Свердловске такого не было!». Но у этой точки зрения есть и противники, которые любят впадать в другую крайность:

«При советах как партия сказала, так и было. Никто и пикнуть не смел! Все принимали без обсуждений».

Однако и те и другие — не правы.

На самом деле Свердловск в прошлом (точно так же, как Екатеринбург сейчас) был растущим городом, в котором шла постоянная борьба «хорошего с лучшим» за то, какими должны быть улицы, скверы и площади. И в это противоборство активно включались горожане. Более того, они влияли на окончательное решение!

Редакция ЕТВ проанализировала застройку города во второй половине XX века и выбрала пять проектов организации общественных пространств, которые вызвали в то время ожесточенные споры.