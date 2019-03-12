Принцесса татами
В Екатеринбурге 15 марта стартует международный турнир по дзюдо «Большой шлем», на который приедут 55 национальных сборных команд, в том числе и команда России. Среди тех, кто выйдет на татами под цветами флага нашей страны и пятеро наших земляков. Наверное, самая титулованная из них — 23-летняя Наталья Голомидова. Свое место в сборной она завоевала еще в 2011 году, будучи юниоркой. В 2016 году выиграла первенство Европы, а уже через два года в составе национальной команды стала бронзовым призером чемпионата мира.
ЕТВ поговорил с Натальей о выборе между гимнастикой и дзюдо, первой любви, форме национальной команды и узнали, как родители спортсменки делят медали между собой.
Фото: пресс-служба турнира «Большой Шлем 2019»
В девять лет в дзюдо нас с сестрой привел отец. Когда пришла на первую тренировку, сразу получила в спарринг-партнеры мальчика, тренеру понравилась, а уже через полгода выступила на первых соревнованиях. Сначала выступали вместе с сестрой. Но она через два года решила, что это не ее спорт, а я осталась. И осталась, как стало понятно позднее, навсегда.
В детстве мечтала заниматься гимнастикой. Детство я провела в селе Помары [республика Марий Эл — прим. ЕТВ]. До секции гимнастики надо было ехать час на машине, а до дзюдо дорога была короче. Тогда это решало все.
В сложные моменты отец помогал мне не сломаться и не бросить спорт. Он всегда поддерживал меня, ездил со мной на соревнования, записывал каждое выступление на камеру. Каждое воскресенье у нас был днем борьбы: мы вставали рано утром, ехали на тренировку. Он тратил все свободное время на меня, никогда не жалел ни времени, ни сил. Он вложил меня всю энергию.
Дорога на тренировку была тяжелая, особенно зимой. Несколько километров до остановки, потом ждешь автобус, мерзнешь. В 11 лет я хотела все бросить, но семья всегда поддерживала меня, и я нашла в себе силы продолжить. Наверное, только сейчас, став взрослой, я поняла, сколько пришлось вложить в меня родителям. Если бы не они, не было бы моих побед в дзюдо. Низкий поклон им за это.
Фото: пресс-служба турнира «Большой Шлем 2019»
В 17 лет я влюбилась. Это была та самая первая любовь. Я потеряла интерес к тренировкам, мне было сложно соблюдать режим. В какой-то момент все оборвалось. Мне было очень больно, и этот период был сложным для меня. Наверное, во многом благодаря спорту, я по-прежнему доверяю людям и верю в лучшее, эмоционально я сильный человек и быстро прихожу в норму, но стараюсь не вспоминать ту ситуацию — это тяжело морально.
С детства я понимала, что дзюдо — это навсегда. Отец всегда старался вдохновить, рассказывал про сборную России, про чемпионаты Европы и мира. Он говорил об этом так, будто это была его детская мечта, которую он воплощал во мне. Тогда я поняла, что останавливаться уже не буду, буду идти дальше, вперед. Зал стал моим вторым домом.
Сейчас зал, где я начинала заниматься, увешан моими фотографиями. Когда я приезжаю домой, то часто прихожу туда, общаюсь с тренером, даю мастер-классы. Газеты следят за моими выступлениями, меня часто узнают, спрашивают, как прошли последние соревнования или желают удачи на грядущих. Это приятно.
Фото: предоставлено на тальей Голомидовой
Форма сборной России — это символ высших достижений для девочки из маленькой глубинки. Когда я начала заниматься в сборной, в одном зале с сильнейшими дзюдоистками, все вокруг казалось каким-то нереальным. Я до сих пор помню момент, как получила свою первую форму члена сборной России. Мне дали огромную сумку, которая была больше меня и весила, наверное, как я (смеется): я тогда выступала в самой легкой категории — до 48 килограммов. И мы вышли на улицу с этими баулами, в новых костюмах, которые идеально на нас сидели. Я чувствовала себя, как минимум, Мисс мира! Это был сумасшедший момент вдохновения.
Первые соревнования за сборную России стали для меня сама самым сложным испытанием. Это был международный кубок Европы, проходил в Твери. Помню только финальную схватку, моя соперница — украинка Ольга Смольская. Почему-то тогда к концу дня я была невероятно измотана физически и эмоционально и выходила на татами как будто из последних сил.
Благодаря дзюдо я посетила около 20 стран. Спорт дал мне возможность путешествовать. Без дзюдо я бы не смогла посетить все эти страны. Зачастую, правда, мы ездим в одни и те же места, но я помню свою первую заграничную спортивную командировку — это была Украина. В России я люблю Сочи — здесь мы проводим сборы.
Фото: пресс-служба турнира «Большой Шлем 2019»
Каждый человек, заслуживает то, что у него есть. Это моя любимая цитата. Во время поездок много читаю и слушаю книги. Есть любимый писатель — Теодор Драйзер. Что касается музыки, то у меня есть особая любовь — это классика. Я росла в музыкальной семье, сестра играет на фортепиано, папа — на гитаре, я тоже немного на гитаре. Однажды играла у костра на музыкальном фестивале памяти Андрея Баранова.
Принято считать, что спортсмены не приспособлены к жизни. У меня таких проблем нет. В 14 лет я уехала, чтобы развиваться в спорте. Когда я оказалась одна, без родных рядом, мне пришлось через многое пройти и многому научиться. По разным причинам я пять раз меняла училища олимпийского резерва. Переезжала я всегда одна, очень многое смогла преодолеть самостоятельно, так что заплатить за квартиру или приготовить себе еду — не сложно для меня.
Родители делят мои медали. Мои родители живут отдельно, и каждая моя новая медаль становится причиной споров. Отец говорит привезти награду ему. Естественно, мама тоже хочет. Но у меня много наград, так что хватает всем. У отца есть отдельная полка, где стоят мои кубки, медали, фотографии. Для каждого гостя он проводит экскурсию. Очень гордиться мной.
Меня очень вдохновляет природа. Возможно, это связано с тем. что я родилась там, где по утрам поют птицы за окном, а на улице все цветет. Даже когда я езжу по разным странам, то меня восхищают не постройки и небоскребы, а природа. Там чувствуется душа, там мое место силы.