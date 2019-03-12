Принцесса татами

В девять лет в дзюдо нас с сестрой привел отец. Когда пришла на первую тренировку, сразу получила в спарринг-партнеры мальчика, тренеру понравилась, а уже через полгода выступила на первых соревнованиях. Сначала выступали вместе с сестрой. Но она через два года решила, что это не ее спорт, а я осталась. И осталась, как стало понятно позднее, навсегда.

В детстве мечтала заниматься гимнастикой. Детство я провела в селе Помары [республика Марий Эл — прим. ЕТВ]. До секции гимнастики надо было ехать час на машине, а до дзюдо дорога была короче. Тогда это решало все.

В сложные моменты отец помогал мне не сломаться и не бросить спорт. Он всегда поддерживал меня, ездил со мной на соревнования, записывал каждое выступление на камеру. Каждое воскресенье у нас был днем борьбы: мы вставали рано утром, ехали на тренировку. Он тратил все свободное время на меня, никогда не жалел ни времени, ни сил. Он вложил меня всю энергию.

Дорога на тренировку была тяжелая, особенно зимой. Несколько километров до остановки, потом ждешь автобус, мерзнешь. В 11 лет я хотела все бросить, но семья всегда поддерживала меня, и я нашла в себе силы продолжить. Наверное, только сейчас, став взрослой, я поняла, сколько пришлось вложить в меня родителям. Если бы не они, не было бы моих побед в дзюдо. Низкий поклон им за это.