Снег в розовом цвете

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский решил , что с его приходом наступила новая эра уборки города. Еще осенью он мечтал взять в руки мойки высокого давления и облить урны , остановки и стены. Тогда жители смогли бы реализовать свои самые смелые желания. Например , надеть белые кроссовки и больше никогда их не снимать. Ходить в них по дому и даже лежать на диване , как в американских фильмах.





Но потом появился он — коварный белый снег. Город с ним стал чистым и красивым , а мысли о весне и той самой супермощной мойке постепенно растаяли , как сон. Но потом снег показал свое истинное лицо: во дворах выросли полутораметровые сугробы , дорожки превратились в узкие и скользкие траншеи. Потом снег совершил непоправимое — в виде упавшей с крыши мэрии льдины напал на бабушку. А тот , что мирно лежал на земле, — чернел , грозя весенней грязью.



