Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега, увольнением.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский решил, что с его приходом наступила новая эра уборки города. Еще осенью он мечтал взять в руки мойки высокого давления и облить урны, остановки и стены. Тогда жители смогли бы реализовать свои самые смелые желания. Например, надеть белые кроссовки и больше никогда их не снимать. Ходить в них по дому и даже лежать на диване, как в американских фильмах.
Но потом появился он — коварный белый снег. Город с ним стал чистым и красивым, а мысли о весне и той самой супермощной мойке постепенно растаяли, как сон. Но потом снег показал свое истинное лицо: во дворах выросли полутораметровые сугробы, дорожки превратились в узкие и скользкие траншеи. Потом снег совершил непоправимое — в виде упавшей с крыши мэрии льдины напал на бабушку. А тот, что мирно лежал на земле, — чернел, грозя весенней грязью.
Тогда мэр снял розовые очки и понял — перед ним враг. Но отражать его атаки начали слишком поздно. Снег победил. А мэр понял одну важную вещь — у осадков были сообщники. Чтобы их вычислить, Александр Высокинский устроил объезд семи районов, обещая уволить всех, кто не справился с задачей по уборке города. Компанию ему составил и ЕТВ.
— Что это? — воскликнул Александр Высокинский, ступив на обледеневший тротуар в Верх-Исетском районе. «Нужно содрать всю эту дрянь», — добавил он. Сопровождающие лица молча согласились. Поняв, что дело плохо, мэр пояснил: скоро выйдет солнце, вся весенняя грязь исчезнет, но уборка снега должна ускорить этот процесс. С полным пониманием все направились дальше. Еще один важный вопрос, который волновал мэра на протяжении всего объезда: чье это? Снежные кучи, которые вот-вот начнут таять, выросли как грибы на территориях торговых центров, автозаправок и автомоек. Вывозить их подрядчики мэрии не должны, но могут повлиять на владельцев.
«Каждый кусок земли при уборки должен иметь фамилию. Тогда у каждой кучи будет фамилия. Тогда можно будет разбираться», — заявил мэр.
Главы районов должны создать карту, на которой будут обозначены территории всех управляющих компаний и коммерческих структур. Тогда мэрия сможет убрать снег своими силами и возместить затраты через суд. Тарифа, по которому можно рассчитать расходы, еще нет. Единственное требование мэра — сделать их высокими. «Штрафы будут немаленькие. Оставлять за собой грязь должно стать невыгодно», — заявил Высокинский. Однако решать проблемы с владельцами снега он предлагал и менее радикально. «Позвони Паше, он адекватный мужик», — предложил Высокинский заму главы Верх-Исетского района, вспомнив имя владельца одного из заснеженных автосалонов.
Во время объезда выяснилось, что 14 частных подрядчиков, которые должны чистить улицы города, отказываются вывозить снег. Потому что считают осадки одним из видов ТКО [твердые коммунальные отходы — прим. ЕТВ], а значит их должна вывозить «Спецавтобаза» [региональный «мусорный» оператор в Екатеринбурге — прим. ЕТВ]. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что подрядчики нагло пользуются мусорной реформой, которая вступила в силу с 1 января (тогда контракты на уборку уже были подписаны). То, что остается на улицах после таяния снега и правда является твердыми коммунальными отходами, но игнорирование уборки снега по такому поводу в мэрии считают настоящим саботажем.
Однако просто так расторгнуть контракт нельзя: на поиск нового подрядчика может уйти до 50 дней, а оставить город без уборки на такой срок просто невозможно. Подрядчики ведь не только вывозят снег, но и забирают мусор из урн, стригут газоны, деревья и так далее. Из-за этого мэр Высокинский осерчал, увидев в куче снега рядом с новенькой автомойкой строительный мусор.
«Это запредельно. Когда строительппый мусор внаглую выкидывают на дорогу. Будем обращаться в архстройнадзор», — сказал мэр.
После этих слов Александр Выскинский переместился в Железнодорожный район. Там он заметил одну закономерность: все узкие тропинки нечищены. Оказалось, что прошлая команда администрации не позаботилась о маленьких погрузчиках, которые могут заезжать на тротуары. Решили летом закупить по три штуки на район. «У нас есть некоторые проблемы из прошлого», — решил мэр.
Объезд, во время которого мэр обещал увольнять нерадивых глав районов случайно (или нет) совпал с Прощенным воскресеньем. По такому случаю Высокинский решил пожалеть людей и отказался от публичных увольнений. «Они будут, но в кабинетах с разговорами», — заявил Высокинский. Хотя свое обещание он чуть не нарушил в Орджоникидзевском районе. Эту территорию из-за самых высоких сугробов он сразу отметил как вражескую. Но потом его сверх меры шокировала автозаправка, которая вытолкнула снег на тротуар. «Они дикие что ль?», — воскликнул мэр. После этого выплеснул эмоциональную триаду на главу района: «У вас два зама на волоске — по благоустройству и торговле. За такое — будем прощаться», — заявил Высокинский, пообещав серьезный разговор.
Чиновники Орджоникидзевского района решили оправдаться тем, что на их территории много дорог третьей категории, снег с которых раньше не вывозили совсем, а теперь начали расчищать на 30%. «Людям не важно, какая категория. Жуть», — ответил мэр.
На Уралмаше и Эльмаше мэр заметил еще одну неприглядную деталь — снег, который собирается у уголках пешеходных дорожек: «Нужно избавиться от этой перхоти».
«Решить проблему полуторамиллионника за три месяца — это в фильмах. Нам предстоит долгий путь», — с грустью резюмировал Александр Высокинский. Свой объезд он решил повторить 20 марта. Район, который окажется самым запущенным, будут разбирать отдельно. Если окажется, что выделенных средств было достаточно для уборки, снова обещают увольнения.
Мэру удалось выполнить свою миссию и напугать районных чиновников. Тем более, что они еще хорошо помнят, как Александр Высокинский разменивал кадры старой команды администрации. А вот будет ли эффект от показательных увольнений, этой весной уже неважно. Жители Екатеринбурга пережили сугробы, гололед и морально подготовились к третьему (логичному) этапу проигранной борьбы с природной напастью — грязи. Она, судя по размерам и количеству сохранившихся до весны сугробов, неизбежна. И хотя, как заметил Александр Высокинский, с ней может справиться только солнце, горожан это вряд ли обрадует…
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