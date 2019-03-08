Та женщина

Я не та Госпожа, которую обычно представляют: кожа, плетка, нижний ползает и вылизывает каблуки — это все не про меня. У меня чистый СМ.

У меня с детства была такая манера — мне нравилось кусаться. Я понимала, что это что-то не то, мне постоянно говорили, что так нельзя. Когда появился интернет, я начала интересоваться БДСМ, рассматривала для себя разные направления, но БД и ДС оказались не для меня. А вот причинять боль и получать обратную реакцию на эту боль — для меня. Я поняла, что могу это делать и даже интереснее, при этом не останавливая себя.

В самом начале мне попался очень хороший нижний. Он к тому времени был давно в Теме, чистый маз [мазохист, — прим. ред.], то есть ему тоже интересна только боль и ничего, кроме боли. У него была личная жизнь, между нами не было романтически отношений. И он потихоньку меня учил, показывал, что и как правильно.

Мы с ним долго практиковали, года четыре, наверное. У нас были встречи раз-два в месяц — этого достаточно, потому что все равно следы должны проходить, тело и мозги должны отдыхать. Вне сессии мы тоже общались — как друзья. Потом его повысили, и он уехал в другой город. Там он был в поисках Госпожи, но потом во время сессии что-то пошло не так и после этого ушел из Темы.

В Теме есть четкое ограничение — это БРД [безопасность, разумность, добровольность — основные принципы БДСМ-практик]. Эти правила не нарушаются. Если у человека есть какие-то табу, то их просто нельзя нарушать, потому что это означает преступить закон. У людей есть ограничения, это не совсем табу, но пока он не готов к этим практикам. И его к этому можно подготавливать.

Секса нет. Мне как СМ-практику секс с нижним не интересен совсем. Я получаю удовлетворение от обратной эмоции: когда нижний впадает в сабспейс [особое состояние, возникающее после воздействий] от определенной практики, у него происходит выплеск энергии, и я этой энергией питаюсь. Меня всю с ног до головы окутывает, и все, я улетела. Кончила мозгом.

У меня было несколько нижних, хорошие мальчики. Но с ними были проблемы — мы начинали с чистого СМ, а потом они в меня влюблялись, им хотелось отношений, хотя все обговаривалось заранее. С одним переписывались около двух месяцев. Да, это все не быстро — нужно узнать человека. Я решила для себя, что надо с ним увидеться. Мы встретились, поговорили, уже даже назначили сессию и что на ней будет. И в самый последний момент он мне сказал: «А можно я вам здесь под столом сделаю кунилингус?» Я говорю: «Ты вообще понимаешь, что говоришь?», а он: «Да, но вы такая Госпожа, так хочется сделать». Ну и все, тут до свидания. Потому что даже если он говорит, что исправится, у него эта мысль уже мелькнула, все. Нужно заканчивать.

Моя самая длинная сессия длилась двое суток. Там была Тема нон-стоп. Иглы, порка, хождение по улице в одном плаще по морозу, лежание в ванной в холодной воде, потом просто без воды. Там было и пси [психологический садизм], и СМ в чистом виде. Оставление одного в страхе — полная мумификация и тишина. Человек не понимает, кто есть в комнате, он связан, у него закрыты глаза и уши, он ничего не ощущает. Время теряется. Он был связан на час, но посчитал, что прошло часа три-четыре.

