Та женщина
Я не та Госпожа, которую обычно представляют: кожа, плетка, нижний ползает и вылизывает каблуки — это все не про меня. У меня чистый СМ.
У меня с детства была такая манера — мне нравилось кусаться. Я понимала, что это что-то не то, мне постоянно говорили, что так нельзя. Когда появился интернет, я начала интересоваться БДСМ, рассматривала для себя разные направления, но БД и ДС оказались не для меня. А вот причинять боль и получать обратную реакцию на эту боль — для меня. Я поняла, что могу это делать и даже интереснее, при этом не останавливая себя.
В самом начале мне попался очень хороший нижний. Он к тому времени был давно в Теме, чистый маз [мазохист, — прим. ред.], то есть ему тоже интересна только боль и ничего, кроме боли. У него была личная жизнь, между нами не было романтически отношений. И он потихоньку меня учил, показывал, что и как правильно.
Мы с ним долго практиковали, года четыре, наверное. У нас были встречи раз-два в месяц — этого достаточно, потому что все равно следы должны проходить, тело и мозги должны отдыхать. Вне сессии мы тоже общались — как друзья. Потом его повысили, и он уехал в другой город. Там он был в поисках Госпожи, но потом во время сессии что-то пошло не так и после этого ушел из Темы.
В Теме есть четкое ограничение — это БРД [безопасность, разумность, добровольность — основные принципы БДСМ-практик]. Эти правила не нарушаются. Если у человека есть какие-то табу, то их просто нельзя нарушать, потому что это означает преступить закон. У людей есть ограничения, это не совсем табу, но пока он не готов к этим практикам. И его к этому можно подготавливать.
Секса нет. Мне как СМ-практику секс с нижним не интересен совсем. Я получаю удовлетворение от обратной эмоции: когда нижний впадает в сабспейс [особое состояние, возникающее после воздействий] от определенной практики, у него происходит выплеск энергии, и я этой энергией питаюсь. Меня всю с ног до головы окутывает, и все, я улетела. Кончила мозгом.
У меня было несколько нижних, хорошие мальчики. Но с ними были проблемы — мы начинали с чистого СМ, а потом они в меня влюблялись, им хотелось отношений, хотя все обговаривалось заранее. С одним переписывались около двух месяцев. Да, это все не быстро — нужно узнать человека. Я решила для себя, что надо с ним увидеться. Мы встретились, поговорили, уже даже назначили сессию и что на ней будет. И в самый последний момент он мне сказал: «А можно я вам здесь под столом сделаю кунилингус?» Я говорю: «Ты вообще понимаешь, что говоришь?», а он: «Да, но вы такая Госпожа, так хочется сделать». Ну и все, тут до свидания. Потому что даже если он говорит, что исправится, у него эта мысль уже мелькнула, все. Нужно заканчивать.
Моя самая длинная сессия длилась двое суток. Там была Тема нон-стоп. Иглы, порка, хождение по улице в одном плаще по морозу, лежание в ванной в холодной воде, потом просто без воды. Там было и пси [психологический садизм], и СМ в чистом виде. Оставление одного в страхе — полная мумификация и тишина. Человек не понимает, кто есть в комнате, он связан, у него закрыты глаза и уши, он ничего не ощущает. Время теряется. Он был связан на час, но посчитал, что прошло часа три-четыре.
Больше всего люблю практики с иглами. Их можно ставить по-разному: узоры, композиции с ленточками, цветами, закапать воском. А когда не хочешь долго, тебе достаточно две иголочки — и все, нижний улетает. Работе с иглами училась у Мастера. Он ставил мне руку, показывал, где можно ставить, нельзя ставить, под каким углом.
На втором месте — порка. Различные девайсы — от простого флогера до кнута, розги. У меня небольшой кнут есть и стек. Я чередую эти ощущения. Тоже люблю поиграть на пси-садизме: когда нижний уже на грани, и ты меняешь девайс на более легкий. И он вроде как хочет, а ты начинаешь с ним играть.
Самое большое время, которое я провела без практики, — три месяца. Состояние ломки, нехватки эмоций. Опустошенность какая-то. Ты пытаешься ее заполнить чем-то, но ты как голодающий — не хватает именно этих эмоций. Смотришь, кого бы укусить, кого бы шлепнуть. Но, естественно, никого. Смотришь на флоггер, и аж руки трясутся. Голод очень ощутимый.
Для сессий обычно снимаем квартиру на несколько часов или сутки в зависимости от практики. Иногда проходят небольшие квартирники: собираются несколько человек, договариваемся и так же встречаемся. Если больше народу — то снимаем коттедж. Еще в Екатеринбурге есть специальный клуб, туда можно в любой момент приехать, провести сессию. Вход, конечно, платный, но там есть за что платить — все оборудование есть, подвесы.
На мероприятия БДСМ-клуба приезжают люди из разных городов. Туда можно попасть, если за тебя кто-то поручится или ты пройдешь фейсконтроль, то есть подтвердишь, что ты адекватный и понимаешь, что происходит. Все контролируется. Очень много людей, которые свою личную жизнь не выносят, у некоторых даже жены и мужья не знают, что они тематики. Поэтому полная анонимность.
Сначала идут официальные показы: приглашаются Мастера со своими практиками. В основном, это практики СМ — потому что они зрелищные (порка, например). Они идут как сессия, но больше рассчитаны на шоу. Проходит несколько экшнов, люди знакомятся, общаются. У нас периодически проходят разные семинары на этих мероприятиях — когда какой-нибудь Мастер рассказывает про технику бондажа или порки кнутом.
Многие думают, что это порно. Нет. Секс возможен, но он обговаривается между двумя людьми, которые создают пару, или, например, они приехали уже вдвоем и давно в Теме. У нас есть комната приватов, куда они могут уйти.
У меня была практика, когда я на одном из мероприятий начала пороть нижнюю, и меня никто не предупредил, что она к порке не чувствительна. Я понимаю, что уже начала выдыхаться, а она лежит и улыбается. Причем у нее уже фиолетовые следы, кровоподтеки, но она просто не чувствует эту боль. Я понимаю, что что-то не то. Я у ее Верхнего спрашиваю, что происходит. А он говорит: я думал, хоть ты ее пробьешь. На следующий день она получает ощущения от болезненных следов, но во время — ничего. А вот от пары иголочек улетает.
При любой практике Верхний должен понимать, что делает. Начиная от обработки девайсов, то есть это все должно быть под контролем, ни на кого ты в этом положиться не можешь. Девайс твой, нижний твой, ты полностью за это отвечаешь. Как езда на машине за рулем. Если ты сел за руль, ты не можешь по дороге отсесть, и пусть сама едет. В данный момент жизнь этого нижнего в твоих руках. Если что-то пойдет не так, это твоя вина.
Я практикую восемь лет. И с каждым годом я хочу все больше, хочу развиваться в этом, понимаю, что мне есть к чему стремиться. И есть практики, которые хочу освоить. Например, асфиксию. Это не болевая практика, и этому нужно очень долго учиться. В первую очередь, как выводить нижнего из этого состояния, выучить все экстренные ситуации, что может быть. А потом уже самой технике. Сначала теория, потом практика.
Если человек хочет в Тему, то для начала ему нужно понять, а чего он хочет. Что тебе интересно? Для чего тебе это? Что тебе это даст? Что ты получишь от этого? Что ты дашь для этого? Что ты готов отдать? Это очень много вопросов. Только кажется, что легко — пошел, взял плетку. Готов ли ты учиться, развиваться? У него должно быть полное представление о том, что такое Тема для него. Есть ресурсы, искать, общаться, проходить фейс, опять общаться, понимать, нужно это дальше или нет. В принципе, это не сложно.
У нас очень рады новичкам. Тема развивается. Потому что часто новички придумывают себе Тему. Возьмут себе девочку и начинают там с ней практиковать. Заканчивается все плачевно. Очень много нижних девочек приходят после таких «господ», которые кроме «На колени!» ничего не могут. И они считают, что это тема. Результат — ломаная психика. нижние хотят настоящего СМ, БД, а ими пользуются просто для секса под таким видам. Поэтому мы рады новичкам, чтобы показать как выглядит Тема на самом деле. Если он этого не понимает и не готов понимать, мы уже с этим ничего не сделаем.
Не Тема — когда оказывается давление, психологическое. Оно не имеет места быть в начале, только изучив человека, ты понимаешь, куда можно давить. Тема нужна для того, чтобы получать удовольствие. Когда человек пытается самоутверждаться за счет унижения, это не Тема. В БДСМ унижение тоже есть, но в Теме есть БРД. Это не просто поиграться. В настоящей Теме живут.
Тема всегда остается внутри меня. У большинства тематиков есть своя жизнь вне БДСМ. Иногда это тяжело, особенно когда приходится скрывать. Но Тему очень тяжело вынуть из головы. Это определенные эмоции. Когда Темы нет, ты понимаешь, что чего-то не хватает. Это уникальный опыт. Ни с чем не сравнить.
Мы вступили в отношения, когда я уже была в Теме. Он не тематик. Он мужчина с сильной энергетикой и не может быть нижним, но опять же — я не смогу воспринимать его как Верхнего, мы с ним на равных. Он мой партнер, с этим проблем нет. Есть пары, которые живут вместе, создают семью, даже дети появляются. И внутри пары они периодически практикуют.
Я особо не распространяюсь о БДСМ, но у меня есть пара подруг, которые в курсе моих увлечений, ходят, охают, не понимают. Говорят: покажи, расскажи. У них нет понимания, как можно сделать человеку больно и кайфануть от этого.
В детстве я хотела стать патологоанатомом. Родители не дали мне эту возможность, говорили, что это страшно, что у меня с головой не все в порядке. Поэтому по образованию я педагог. Училась доминированию, в общем. Сейчас я в этой сфере не работаю, но опять же — руководящая должность дает о себе знать. Тут уже начинается ДС и БД в реальной жизни — у тебя полный контроль. Мне достаточно взгляда, чтобы руководить.
Я никогда ни на кого не кричу. Зачем я буду тратить свои силы? Если с первого раза не понимает, со второго, то, извините, увольнение. Я очень добрый человек. Все садисты добрые, белые и пушистые. У меня есть семья, у меня есть дети. Для родных я добрый и отзывчивый человек, очень спокойная, иногда очень скромной даже бываю. Иногда. Я не агрессивный человек в жизни. Даже если я голодная.
Тема стала популярной после «50 оттенков серого». Но Темы там нет. нижние девочки, которые приходят после него, думают, что БДСМ — это тебя пошлепали, трахнули и денег дали. На самом деле, они хотят быть содержанками, а не нижними.
Верхний в любом случае должен уважать Нижнего. Неважно, кто ты, что ты, что ты делаешь. Без уважения тут даже делать нечего. Кто-то из Верхних смотрит свысока на нижних, кто-то на равных. У нижних тоже свой этикет — опущенный взгляд, нужно спрашивать разрешения на какие-то действия, ухаживания за Верхним опять же — чай, кофе, обращение на вы. Если идет сессия, обращение на вы обязательно. Если отношения — тоже. Но у нормального Верхнего нет проблем, если его назвали на ты. Он просто посмотрит на Нижнего, и тот все поймет. Если ты Верхний, то ты умеешь управлять взглядом. И тебя слушают.