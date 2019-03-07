Екатеринбург озаборенный
Начнем с того, что заборы, ограды, вообще любые ограничители, разделяющие пространство на две среды — внутреннюю и внешнюю — существовали в Екатеринбурге всегда. С самого его основания. Потому что наш город — это крепость-завод.
Поэтому, естественно, первой городской оградой была крепостная насыпная стена. Просуществовала она меньше столетия. В 1785 году растущий Екатеринбург вырвался из этих рамок в юго-западном направлении. В 1790-х годах была снесена восточная (левобережная) часть крепости, а в 1800-х — западная (правобережная).
В ХIX веке и в начале XX-го заборы Екатеринбурга в большинстве своем закрывали палисадники частных усадеб. А общественные здания были открыты. Правда, сквер купца Михаила Нурова, который открыли в 1870-х годах, все-таки обнесли невысокой оградой. Ее установили в том числе для защиту газонов и цветов сквера от коров и другой скотины, которая могла в те времена добредать до Главного проспекта.
А вот заборы, отделяющие проезжую часть от пешеходной, в Екатеринбурге (стоит только посмотреть старые фотографии города) не устанавливали довольно долго. Возможно, это связано со слабым движением транспорта. Первые оградки появились в начале 1940-х голов у здания Штаба военного округа. Правда, они не столько разграничивали дорогу и тротуар, сколько очерчивали периметр молодого сквера. После, с 1948 по 1953 год, этот сквер обрел чугунные решетки, отлитые по эскизам архитектора Моисея Рейшера, автора Белой башни.
Фото: ЕТВ
Позже, с 1960 года, власти стали думать над реконструкцией проспекта Ленина. Тогда и появились ограды отделяющие центральную аллею от трамвайных путей.В настоящее время об эстетике ограждений задумываются мало, если не сказать, что не думают вообще. И это «эстетическое проклятье» поразило город с 2013 года, когда под предлогом ремонта аллеи на проспекте Ленина решетки архитектора Моисея Рейшера демонтировали и увезли в неизвестном направлении, заменив на ширпотреб из сваренных вместе стальных труб.
Фото: ЕТВ
- на обочинах автомобильных дорог;
- на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного полотна, тротуаре городской дороги или улицы;
- с обеих сторон проезжей части мостового сооружения;
- на разделительной полосе автомобильной дороги, городской дороги или улицы, мостового сооружения.
Фото: ЕТВ
Заборы — отражение той [экономической] ступени, на которой стоит наше общество. Но людей можно подвигать к тому, что доверять другим можно. Потому что если публику не воспитывать, она сама себя не воспитает.