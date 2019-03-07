Екатеринбург озаборенный

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, например , заборами пешеходный переход на 8 Марта — Куйбышева. Каждый месяц на портале госзакупок появляется очередной лот на установку новых дорожных ограждений в разных районах города. , от 26 февраля , скоро заборы за миллион рублей появятся на ВИЗе и у гостиницы Hayatt на Бориса Ельцина. Екатеринбург не смог проигнорировать всероссийский тренд инапример перекрыл заборами пешеходный переход на 8 Марта — Куйбышева. Каждый месяц на портале госзакупок появляется очередной лот на установку новых дорожных ограждений в разных районах города. Вот самая свежаяот 26 февраляскоро заборы за миллион рублей появятся на ВИЗе и у гостиницы Hayatt на Бориса Ельцина.





Но придорожные ограждения — это полбеды. Есть еще зарешеченные проезды между многоквартирниками , жители которых на одном из ( мы уверены) самых первых собраний решили , что нужен забор. А как без него? Вдруг наших детей кто-нибудь украдет. Как скорой проехать? Да пусть звонят председателю ТСЖ , номер напишем на воротах мелким шрифтом. Так и победим. Кого? Внешнего врага , конечно.





ЕТВ рассказывает о том , как Екатеринбург озаборился и что с этим делать дальше , в новой серии проекта « Городские аксессуары».

Города России обрастают заборами. Каждый год они будто размножаются почкованием: вот был чистый перекрестока в следующем сезоне его сковали ограждениями. Иногда они почти незаметны глазу — если улица достаточно широкаято заборы не вызывают никаких вопросов. Просто потомучто не мешают. Но чаще всего мешают. Ограничивают. Делают привычное неудобным. В конце концовпочему сесть в припаркованную машину можнотолько преодолев забор невесомой ланью?