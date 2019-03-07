Екатеринбург озаборенный

Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Авторы:Семен ЧирковМарина Сухогузова
Города России обрастают заборами. Каждый год они будто размножаются почкованием: вот был чистый перекресток, а в следующем сезоне его сковали ограждениями. Иногда они почти незаметны глазу — если улица достаточно широкая, то заборы не вызывают никаких вопросов. Просто потому, что не мешают. Но чаще всего мешают. Ограничивают. Делают привычное неудобным. В конце концов, почему сесть в припаркованную машину можно, только преодолев забор невесомой ланью?

Екатеринбург не смог проигнорировать всероссийский тренд и, например, перекрыл заборами пешеходный переход на 8 Марта — Куйбышева. Каждый месяц на портале госзакупок появляется очередной лот на установку новых дорожных ограждений в разных районах города. Вот самая свежая, от 26 февраля, скоро заборы за миллион рублей появятся на ВИЗе и у гостиницы Hayatt на Бориса Ельцина.

Но придорожные ограждения — это полбеды. Есть еще зарешеченные проезды между многоквартирниками, жители которых на одном из (мы уверены) самых первых собраний решили, что нужен забор. А как без него? Вдруг наших детей кто-нибудь украдет. Как скорой проехать? Да пусть звонят председателю ТСЖ, номер напишем на воротах мелким шрифтом. Так и победим. Кого? Внешнего врага, конечно.

ЕТВ рассказывает о том, как Екатеринбург озаборился и что с этим делать дальше, в новой серии проекта «Городские аксессуары».
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Начнем с того, что заборы, ограды, вообще любые ограничители, разделяющие пространство на две среды — внутреннюю и внешнюю — существовали в Екатеринбурге всегда. С самого его основания. Потому что наш город — это крепость-завод.

Поэтому, естественно, первой городской оградой была крепостная насыпная стена. Просуществовала она меньше столетия. В 1785 году растущий Екатеринбург вырвался из этих рамок в юго-западном направлении. В 1790-х годах была снесена восточная (левобережная) часть крепости, а в 1800-х — западная (правобережная).

В ХIX веке и в начале XX-го заборы Екатеринбурга в большинстве своем закрывали палисадники частных усадеб. А общественные здания были открыты. Правда, сквер купца Михаила Нурова, который открыли в 1870-х годах, все-таки обнесли невысокой оградой. Ее установили в том числе для защиту газонов и цветов сквера от коров и другой скотины, которая могла в те времена добредать до Главного проспекта.

А вот заборы, отделяющие проезжую часть от пешеходной, в Екатеринбурге (стоит только посмотреть старые фотографии города) не устанавливали довольно долго. Возможно, это связано со слабым движением транспорта. Первые оградки появились в начале 1940-х голов у здания Штаба военного округа. Правда, они не столько разграничивали дорогу и тротуар, сколько очерчивали периметр молодого сквера. После, с 1948 по 1953 год, этот сквер обрел чугунные решетки, отлитые по эскизам архитектора Моисея Рейшера, автора Белой башни.

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Фото: ЕТВ

Позже, с 1960 года, власти стали думать над реконструкцией проспекта Ленина. Тогда и появились ограды отделяющие центральную аллею от трамвайных путей.

В настоящее время об эстетике ограждений задумываются мало, если не сказать, что не думают вообще. И это «эстетическое проклятье» поразило город с 2013 года, когда под предлогом ремонта аллеи на проспекте Ленина решетки архитектора Моисея Рейшера демонтировали и увезли в неизвестном направлении, заменив на ширпотреб из сваренных вместе стальных труб.
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За заборы на дорогах отвечает муниципальная власть (то есть мэрия), действуя по федеральному ГОСТу. Это значит, что за ограничение пешеходов платят сами пешеходы — миллионы рублей каждый год.

При этом кроме мэрии в процессе участвует ГИБДД. Она своей железной рукой регулярно отправляет администрации письма о том, где еще не хватает забора. По словам вице-мэра по транспорту, благоустройству и экологии Алексея Бубнова, в сером доме не в восторге от того, сколько в Екатеринбурге заборов (и будет еще больше), но поделать ничего не могут — все-таки федеральные нормативы.

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Фото: ЕТВ

Я против [заборов], ведь эстетически это смотрится очень плохо и часто мешает убирать снег и грязь. Конечно, ГИБДД объясняет необходимость заборов соображениями безопасности, но снижения уровня аварийности пока не вижу.
Алексей Бубнов
вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии
Места, где нужно установить дорожное ограждения, устанавливает ГОСТ «Автомобильные дороги». В пункте 4.2 есть пространная характеристика:

«Опасные для движения участки автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями в соответствии с ГОСТ 26804, ГОСТ Р 52289, СНиП 2.05.02 и СНиП 2.05.03».

Из другого ГОСТа (Р 52289) выясняется, что ограждения должны быть:

  • на обочинах автомобильных дорог;
  • на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного полотна, тротуаре городской дороги или улицы;
  • с обеих сторон проезжей части мостового сооружения;
  • на разделительной полосе автомобильной дороги, городской дороги или улицы, мостового сооружения.
Добавьте к этому перекрестки, которые тоже почему-то считаются опасными для движения участками дорог, и получится, что ограждения нужно устанавливать примерно везде.
Зачем нужны все эти заборы? То есть дорожные ограждения, как их ласково называет ГОСТ. За расплывчатой формулировкой «ради безопасности» стоит забота о пешеходах, которые выбегают на дорогу в неположенном месте. Предполагается, что невысокий заборчик удержит горожан от соблазна срезать путь.

Возможно, так оно и есть, но эта проблема не повсеместна настолько, чтобы огораживать вообще все перекрестки, считает урбанист Владимир Злоказов. ЕТВ попросил его сформулировать основные претензии к дорожным ограждениям, которые цепями заковывают Екатеринбург.
Если мы пытаемся обезопасить пешеходов от автотранспорта, то ограждения совершенно никак не решают эту проблему, поскольку автомобиль легко их пробивает.

В то же время, ограждения не только не решают проблему перехода улицы в неположенном месте, мнимую или реальную, но и создают букет других проблем. Они ухудшают видимость для водителей, в результате чего автомобилист часто может заметить пешехода только когда он уже вышел на проезжую часть.

Наконец, ограждения мешают убирать улицы — там, где они стоят, всегда скапливается снег и грязь.
Владимир Злоказов
архитектор, урбанист, блогер
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Фото: ЕТВ

Решать проблему нужно не заборами, а более изящными методами, считает урбанист. Например, озеленением или элементами благоустройства, если реальной проблемы с тем, что пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте, нет. А если есть — то задуматься о новом переходе.

Правда, пока действуют ГОСТы по озабориванию городов, ничего не изменится. Нужно менять законы, которые предписывают ограждать пешеходов от автомобилей, а значит — мэрии городов должны выходить с такими предложениями к законодателю. Собирается ли это делать мэрия Екатеринбурга? Нет.
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И если проблема с дорожными ограждениями понятна каждому и имеет скорее юридический характер, то ситуация с заборами вокруг многоквартирников — концептуальная. Отгораживаться от внешнего мира совсем не обязательно, но такая опция у владельцев квартир и, соответственно, земли под домой есть. И чаще всего они ее используют. Почему? Возможно, из противодействия старой советской модели, где все у всех было общее, считает урбанист и журналист Сергей Ермак.
В девяностые эта модель [где у всех все общее] развалилась, общинность, которая была неплохим явлением, стали отвергать. Но в закрытости тоже нет ничего хорошего: она привела к разобщенности городских жителей. По этой причине в городе никто не может ни с кем договориться, даже городские сообщества и активисты не умеют разговаривать друг с другом.
Сергей Ермак
журналист-урбанист
Стремление огородить свою территорию — нормально, но сделать это можно более интеллигентно: например, живой изгородью или архитектурными формами — точно так же, как и отделить пешеходов от автомобильных потоков.
В то же время, Сергей Ермак выражает надежду, что ситуацию с заборами еще можно исправить. Например, в богатых европейских странах (Скандинавии и Швейцарии, например) не принято строить заборы — просто потому, что люди чувствуют себя в достаточной безопасности и на улице, а не только в своей квартире. Более бедные европейские страны также прибегают к установке заборов.

Заборы — отражение той [экономической] ступени, на которой стоит наше общество. Но людей можно подвигать к тому, что доверять другим можно. Потому что если публику не воспитывать, она сама себя не воспитает.

Сергей Ермак
журналист-урбанист

P.S.

В феврале 2017 года гордума Екатеринбурга внесла поправки в Правила благоустройства. Депутаты прошлого, шестого, созыва посчитали, что заборы вокруг многоэтажек не должны препятствовать передвижению пешеходов и инвалидов.

«В перспективе, если собственник своего здания, жилого или нет, решит, что он хочет огородить свою территорию по периметру, он должен согласовать это ограждение с администрацией города Екатеринбурга, департаментом архитектуры. В правилах благоустройства обозначено, какое должно быть ограждение: прозрачное или сплошное, какой высоты и какие требования устанавливаются, в том числе беспрепятственный проход, если там имеются пункты притяжения для общественных нужд», — говорила тогда глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

Спустя два года заборов в городе меньше не стало, а жители не спешат избавляться от уже возведенных. Может быть, ситуация и правда изменится. Не сразу. Но изменится.
Фотографии в тексте и на входе: Мария Войнакова, ЕТВ
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Авторы:
Семен ЧирковМарина Сухогузова
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Теги:
Городские истории, Городские аксессуары, урбанистика, мэрия, комитет по благоустройству, благоустройство, забор, Екатеринбург, Владимир Злоказов, Сергей Ермак
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