Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
Прошлое принято (и так приятно) идеализировать.
Если оно недавнее, то в этом помогает вирус ностальгии, который диктует: «во времена моей молодости трава была зеленее». Если же старина совсем «седая», то ситуация упрощается еще больше. Тут уже начинает работать эффект тоски по «золотому веку», сами собой приходят на ум слова «традиции», «духовность»…
Так вот, говоря о первой половине XVIII века, то есть юности Екатеринбурга, удобнее всего рассказывать о работящем люде, заводах и созидательном гении Василия Татищева. Кажется, что время тогда было честное и правильное. Пришли русские люди на Урал и принесли коренным народам блага цивилизации с истинной верой придачу. И аборигены эти дары приняли с благодарностью и смирением. А потом все вместе стали жить-поживать и строить новый, лучший мир.
Но на самом деле это не так. 280 лет назад в Екатеринбурге было люто. Особенно, если ты — рабыня. И вдруг, сбежала, отринув православного бога.
За это сжигали на костре.
В аутодафе в черте Екатеринбурга сложно (до невозможности) поверить. Стереотипичное сознание отвергает сам факт того, что православные люди могли сжигать живьем людей иной веры. Да не где-то там, а у нас, на Урале! Многие скажут — бред! И такое отрицание по-человечески понятно. Как и успокоительная мысль: история про сожжение людей на кострах за отказ от православия — это придумка атеистической пропаганды!.
Однако, к сожалению, история 60-летней башкирки, которую казнили в Екатеринбурге через сожжение на костре — не выдумка. Не фейк. А факт, подтверждаемый документами, который хранятся в Государственном архиве Свердловской области.
И, в рамках серии публикаций «Дело Екатеринбурга» о самых громких уголовных процессах Урала, редакция ЕТВ решила рассказать эту драму насильно крещенной мусульманки Кисябики Байярсовой.
Взяли в рабство, окрестили Катериной
Фото: ok.ru/znayislam
Изучая историю Кисябики Байярясовой, не устаешь удивляться, как похожи между собой империи, которые колонизируют уже занятые аборигенами пространства. Что конкистадоры, что пионеры-первопоселенцы, что мы, русские. Мирная колонизация оборачивается мифом. Так было и на Урале. Башкиры, у которых отнимали земли, в ответ поднимали восстания. И это мешало Василию Татищеву, который отвечал за постройку, работу и безопасность сети железоделательных заводов и рудных приисков.
Восстания башкир назывались тогда «замешательствами». И подавлялись жестоко. После карательных экспедиций «горой власти» выживших женщин и детей забирали в плен. И отдавали фактически в рабство. Человек получал статус пленника. Конечно, его нельзя было продать на невольничьем рынке, но свободы и прав он лишался.
Так и произошло с Кисябикой Байрясовой.
Фото: ГАСО
Фото: ГАСО