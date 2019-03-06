Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра

Прошлое принято (и так приятно) идеализировать.

Если оно недавнее, то в этом помогает вирус ностальгии, который диктует: «во времена моей молодости трава была зеленее». Если же старина совсем «седая», то ситуация упрощается еще больше. Тут уже начинает работать эффект тоски по «золотому веку», сами собой приходят на ум слова «традиции», «духовность»…

Так вот, говоря о первой половине XVIII века, то есть юности Екатеринбурга, удобнее всего рассказывать о работящем люде, заводах и созидательном гении Василия Татищева. Кажется, что время тогда было честное и правильное. Пришли русские люди на Урал и принесли коренным народам блага цивилизации с истинной верой придачу. И аборигены эти дары приняли с благодарностью и смирением. А потом все вместе стали жить-поживать и строить новый, лучший мир.

Но на самом деле это не так. 280 лет назад в Екатеринбурге было люто. Особенно, если ты — рабыня. И вдруг, сбежала, отринув православного бога.

За это сжигали на костре.

В аутодафе в черте Екатеринбурга сложно (до невозможности) поверить. Стереотипичное сознание отвергает сам факт того, что православные люди могли сжигать живьем людей иной веры. Да не где-то там, а у нас, на Урале! Многие скажут — бред! И такое отрицание по-человечески понятно. Как и успокоительная мысль: история про сожжение людей на кострах за отказ от православия — это придумка атеистической пропаганды!.

Однако, к сожалению, история 60-летней башкирки, которую казнили в Екатеринбурге через сожжение на костре — не выдумка. Не фейк. А факт, подтверждаемый документами, который хранятся в Государственном архиве Свердловской области.

И, в рамках серии публикаций «Дело Екатеринбурга» о самых громких уголовных процессах Урала, редакция ЕТВ решила рассказать эту драму насильно крещенной мусульманки Кисябики Байярсовой.