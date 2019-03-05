«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»

— Вам не тяжело было вливаться в работу думы — все-таки 23 года, первый созыв, первая серьезная должность?

— Не буду лукавить, депутатство для меня в определенный момент стало неожиданностью. За эти пять лет я хотел бы сделать много полезного, в первую очередь — в социальном плане. Вливаться в бюрократический процесс, в отлаженный механизм любому человеку действительно сложно. Но я бы не сказал, что у меня есть какие-то серьезные противоречия и проблемы… Никакого неравенства по возрасту нет.

— В каком смысле депутатство стало неожиданностью?

— Я не считаю, что депутатство на муниципальном, региональном или федеральном уровне должно быть самоцелью. Это не какое-то великое достижение, это не должность и статус, которыми можно гордиться. Я считаю этой возможностью воплотить в жизнь какие-то общественные проекты, решить чьи-то проблемы. Объективно, депутатский мандат помогает открывать некоторые двери, налаживать диалог с чиновниками.

Честно могу сказать, что я не шел к депутатству. Спокойно занимался в молодежном крыле Ленинского комсомола. В целом, меня это устраивало. Но, оглянувшись по сторонам, я понял, что без политической борьбы изменить ситуацию почти невозможно. Нужен системный подход. Я стремился во власть только с точки зрения организации, донесения своих идей до масс.

— Можете сказать, что в гордуме вы находитесь в меньшинстве?

— Я представитель оппозиционной партии, поэтому да.

— Ощущаете ли вы бессмысленность борьбы? По многих вопросам КПРФ остается в меньшинстве и продавить решения, которые вам кажутся правильными, а другим — нет, почти нереально. Вас же, коммунистов, всего шесть человек.

— Я приведу простой пример — повышение зарплат главе Екатеринбурга и его заместителям. Повторюсь, я чуть ли не единственный, кто по этому вопросу голосовал «против». Большинство депутатов выступили «за», но в итоге мы получили положительный для всех горожан результат — зарплаты не подняли. Начинать новый период работы администрации города с повышения зарплат самим себе — неправильно. Нужно начинать с рядовых сотрудников, учителей и врачей.

Бессмысленно? Ну, как бессмысленно… После нашего голосования, в том числе после моего высказывания на заседании гордумы, был общественный резонанс, нас услышали на федеральном уровне. Очень хорошо, что коллегам подсказали, как в этой ситуации лучше себя повести. Вот вам реальный пример, как оппозиция может влиять на решения.

