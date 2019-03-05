«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»
Новая городская дума Екатеринбурга в массовом сознании выглядит неоднозначно. Депутаты остры на язык и не всегда думают о последствиях сказанного: журналистов не обязательно называть бестолочами, со школьным питанием можно обращаться нежнее. Потом — народные избранники голосуют за повышение зарплат чиновников, а через пару дней по указке сверху отказываются от решения. На этом список сомнительных изречений и поступков, к сожалению, не заканчивается.
Депутат гордумы Андрей Пирожков в плане крутых высказываний тоже преуспел: молодой коммунист прославился на всю России своими мыслями про ГУЛАГ, репрессии и Сталина. Затем 23-летний народный избранник оказался на страницах газеты The New York Times, назвав Владимира Путина «реальной проблемой России».
ЕТВ встретился с самым молодым депутатом гордумы Екатеринбурга и попытался узнать, почему тема сталинского времени так резонирует, действительно ли Пирожков винит нынешнего президента России во всех бедах России и стоит ли возвращать Краснознаменную группу. Также поговорили о городских проблемах и ровесниках депутата-коммуниста, половина из которых хочет покинуть Родину.
«Любому человеку сложно вливаться в бюрократию»
— Андрей, гордума работает уже пять месяцев. Вы как оцениваете промежуточные итоги работы?
— Я думаю, что предварительный результат достаточно хорош. Точно не сказал бы, что плохой. Но и выдающимся его назвать тоже нельзя. Мы выполнили самую главную задачу городской думы — приняли бюджет (хотя, по большому счету, это не совсем правда). Второе — мы вместе с администрацией входим в транспортную реформу. Третье — несостоявшееся повышение зарплат чиновникам. По всем этим направлениям вполне ожидаемый результат.
По зарплатам я был одним из тех, кто изначально голосовал «против». И «против» бюджета тоже голосовал. Да, областная власть помогла. Да, он больше предыдущего. Да, он социальный, но почти вся его социальность заключается в том, что большинство трат идут на зарплаты учителей и врачей. Бюджет направлен на сохранение существующих реалий, но никак не на развитие города.
Видео: ЕТВ
— Вам не тяжело было вливаться в работу думы — все-таки 23 года, первый созыв, первая серьезная должность?
— Не буду лукавить, депутатство для меня в определенный момент стало неожиданностью. За эти пять лет я хотел бы сделать много полезного, в первую очередь — в социальном плане. Вливаться в бюрократический процесс, в отлаженный механизм любому человеку действительно сложно. Но я бы не сказал, что у меня есть какие-то серьезные противоречия и проблемы… Никакого неравенства по возрасту нет.
— В каком смысле депутатство стало неожиданностью?
— Я не считаю, что депутатство на муниципальном, региональном или федеральном уровне должно быть самоцелью. Это не какое-то великое достижение, это не должность и статус, которыми можно гордиться. Я считаю этой возможностью воплотить в жизнь какие-то общественные проекты, решить чьи-то проблемы. Объективно, депутатский мандат помогает открывать некоторые двери, налаживать диалог с чиновниками.
Честно могу сказать, что я не шел к депутатству. Спокойно занимался в молодежном крыле Ленинского комсомола. В целом, меня это устраивало. Но, оглянувшись по сторонам, я понял, что без политической борьбы изменить ситуацию почти невозможно. Нужен системный подход. Я стремился во власть только с точки зрения организации, донесения своих идей до масс.
— Можете сказать, что в гордуме вы находитесь в меньшинстве?
— Я представитель оппозиционной партии, поэтому да.
— Ощущаете ли вы бессмысленность борьбы? По многих вопросам КПРФ остается в меньшинстве и продавить решения, которые вам кажутся правильными, а другим — нет, почти нереально. Вас же, коммунистов, всего шесть человек.
— Я приведу простой пример — повышение зарплат главе Екатеринбурга и его заместителям. Повторюсь, я чуть ли не единственный, кто по этому вопросу голосовал «против». Большинство депутатов выступили «за», но в итоге мы получили положительный для всех горожан результат — зарплаты не подняли. Начинать новый период работы администрации города с повышения зарплат самим себе — неправильно. Нужно начинать с рядовых сотрудников, учителей и врачей.
Бессмысленно? Ну, как бессмысленно… После нашего голосования, в
том числе после моего высказывания на заседании гордумы, был общественный резонанс, нас услышали на федеральном уровне. Очень
хорошо, что коллегам подсказали, как в этой ситуации лучше себя повести. Вот
вам реальный пример, как оппозиция может влиять на решения.
Фото: Андрей Пирожков / Facebook
— Андрей, скажу честно, ни на одном заседании нынешнего созыва гордумы я не был, но общался с коллегами и в курсе повестки дня. Я ставлю себя на месте рядового горожанина и представляю, что гордума у меня ассоциируется с бесконечными скандалами: высказывание депутата Дерягиной про школьное питание, слова депутата Колесникова про журналистов и педофилов, история с с зарплатой Александра Высокинского, приватизация МУПов и так далее. Словом, создается негативный эмоциональный фон. Почему так получается?
— Это очень простой вопрос. Я сожалею, что представители СМИ в погоне за громкими заголовками стараются сделать все, чтобы их статьи читались вне зависимости от достоверности донесения информации. Я соглашусь с вами, что были неоднозначные высказывания. С некоторыми из них я не согласен. Но здесь проблема в том, что на данный момент общество протестно настроено к действующей власти, недовольно происходящим в городе и стране. И на любое высказывание любого представителя власти очень остро реагирует, что, в свою очередь, подхватывают СМИ. После этого создаются громкие заголовки, о которых вы говорите.
— Но повод-то дают.
— Повод дают. Но вот повод давал и я, по МУПам. Буквально несколько дней назад внес проект изменений устава — статья 25, часть 2 — по поводу согласования руководителей МУПов с гордумой. Я не заметил, что данное предложение громко прозвучало в СМИ, хотя это очень важная история, этап, шаг. Это усиление полномочий гордумы, это разделение полномочий с администрацией, это вовлечение общественности. Этот вопрос не подсветили [мы писали об инициативе Андрея Пирожкова, которая предполагает урезать власть мэрии в МУПах — прим. ЕТВ]. Но зато отлично озвучиваются высказывания Елены Евгеньевны Дерягиной, Александра Евгеньевича Колесникова. Я, честно, не против, когда СМИ гонятся за громкими заголовками. Я против, когда СМИ акцентируют внимание не на значимых вопросах.
— То есть журналисты — бестолочи?
— Да нет! Александр Евгеньевич [Колесников] высказался в порыве эмоций. Я понимаю, что многие журналисты затаили обиду. Но я так не считаю. Говорить о бестолочах точно бы не стал, но в топе не всегда находится актуальная и важная для горожан информация. И это факт.
— Думаю, что вы давно следите политикой, точно не с момента поучения мандата. Не кажется, что скандальных высказываний политиков и чиновников все-таки стало больше?
— Тот уровень жизни, который был у россиян в 2016 году, в 2019-м уже совершенно другой — значительно ниже. Социальное напряжение выливается в негатив к любым высказываниям и действиям власти. А если высказывание еще и острое, если человек где-то оговорился… Вот мы и получаем эти скандалы.
Видео: ЕТВ
«Раз за разом администрация натыкается на одни и те же грабли»
— Какие самые актуальные проблемы Екатеринбурга вы можете назвать?
— Понятно, что проблем много и администрация всеми силами будет их стараться решить. Среди самых основных — транспортная реформа, мусорная реформа, уборка снега.
— Окей, транспортная реформа. Что идет не так?
— Я бы зашел издалека. Ее планировали в 2017 году. Там мы увидели тенденцию, когда общественное мнение ломают через колено, навязывается свое видение без участия горожан. Именно по этой причине ничего не получилось.
Сейчас идет вторая попытка, при новой администрации. И именно при взаимодействия с общественностью вновь много ошибок. Я говорю именно об администрации города. Яркий пример — 024 маршрут. Сначала сделали, а потом получили ответную негативную реакцию. Сам встречался по этой проблеме с жителями Чкаловского и Верх-Исетского районов. Собрали 500 подписей. Передал их главе Екатеринбурга. В процессе работы над этим вопросом вошел в экспертный совет по транспортной реформе. Получил ответ. Думаю, что пока мы идем в правильном направлении. Администрация оступилась, решение приняли плохое. Но недовольство горожан услышали — и запустили автобусы 57 и 57А.
Транспортная реформа назрела. Это факт. Но когда мы навязываем мнение жителям — это неправильно. Мы около девяти миллионов потратили на проект транспортной схемы. Сейчас говорим, что этот проект неактуальный, давайте его переделывать. Да, время прошло, но основные принципы никуда не могли деться. Сейчас заявляется, что мы около 10 миллионов потратим на новый проект. Давайте посмотрим старый проект, и на основе него сделаем новый. Я не совсем понимаю, почему раз за разом администрация натыкается на одни и те же грабли. Естественно, у общества будут вопросы.
Видео: ЕТВ
— Что с мусором? КПРФ проводит митинги, горожане опять недовольны. Что делать?
— Губернатор абсолютно правильно высказался: тарифы не совсем корректные. Мы знаем цены в Санкт-Петербург и Москве — это меньше ста рублей. А в Свердловской области — 148 рублей. Это явно никак не соотносится с имущественным, финансовым положением среднестатистического горожанина. Мы объективно занимаемся… Мы-мы. Опять я говорю «мы». Конечно, не мы всем этим занимаемся.
— Просто вы уже во власти. Андрей, вы — власть.
— Давайте вот так. Вот мы с вами прекрасно понимаем, что есть муниципальный, региональный и федеральный уровень. Обычные горожане не всегда разделяют уровни власти и понимают различия между ними. Зачастую, кстати, именно поэтому люди резко относятся к высказываниям власти. Живой пример — вопрос по школам: когда у нас упал сайт, и в Академическом появился класс с буквой «Х»… То есть проблем много, и не все может решить муниципалитет. Но вопросы возникают именно к департаменту образования.
А мусорная реформа — это грабеж. В этом плане я лаконичен.
— Дальше — уборка снега. И грязь. Город убирают плохо.
— Да, это объективно. Раньше, хотя бы год назад, город действительно убирали лучше.
— Почему стало хуже?
— Этот вопрос не ко мне.
— А вы спрашивали, почему?
— К сожалению, не смог присутствовать на комиссии по уборке снега в этом году. Но я, как житель спального района, живущий в пятиэтажной хрущевке, каждый день выхожу и сразу оказываюсь по колено в смеси грязи и снега. Если в центре можно спокойно пройти по улицам, то в спальных районах — нет. Снег стали убирать хуже, но, я надеюсь, выводы будут сделаны. Со своей стороны буду обращать на эту проблему внимание, но я в этих вопросах ничего не решаю.
Фото: ЕТВ
— Не слышал вашу позицию по поводу Краснознаменной группы.
— Уже на протяжении многих лет активисты выходят и проводят акции за ее возвращение. Очень много людей высказывается в положительном ключе. Конечно, я поддерживаю Высокинского в этом вопросе. Возвращение Краснознаменной группы — это нужно и важно. Но — с учетом мнения горожан. Если они хотят, то давайте вернем. Если нет — не надо.
— И что, теперь тоже проводить референдум?
— Нет, почему? Можно соцопросы — в интернете или на улице.
По Краснознаменной группе еще хочу добавить. Чтобы ее снять, потратили довольно много денег. В Facebook одного из депутатов госдумы есть фото, где изображено, в каком состоянии и где находится Краснознаменная группа: она лежит на улице, в полуржавом состоянии. В тот момент, когда ее снимали, транслировалась определенная позиция — о реставрации. Чтобы потом вернуть. Но сейчас мы видим, что никакой реставрации не проводилось. Понятно, что сейчас будут изготавливать новый памятник. Но те деньги, которые уже на это выделили, они где? Я думаю, что общественные деятели еще не раз зададут этот вопрос.
Видео: ЕТВ
«Людей волнуют не Ленин и Сталин, а медицина и образование»
— Широкой публике вы стали известны благодаря высказываниям в интервью изданию The Village — о репрессиях, Сталине и ГУЛАГе. Почему эти темы так резонируют?
— В обществе тема Сталина всегда вызывает раскол. Я считаю, что такая реакция объясняется тем, что нет объективной оценки событий того времени. Я предлагаю оставить Сталина, репрессии и ГУЛАГ историкам. И, надеюсь, что лет через десять мы сможем объективно подойти к этому вопросу.
Но не отметить позитивные моменты во время советского периода тоже нельзя. Я бы хотел, чтобы, как и в советский период, у нас в стране молодежь получала доступное, качественное образование. Именно поэтому в ближайшее время буду вносить предложение по поводу бесплатного проезда студентов-очников до университета в будний день. Что касается финансовой стороны этого вопроса, нужно все проанализировать. Могу сказать, что это не такие большие деньги. Мы можем стать первым городом России, кто это реализует. Не думаю, что такое предложение воспримут в штыки. Это будет большой шаг вперед.
Видео: ЕТВ
— Вы немного ушли от темы. Вам не кажется, что мы живем прошлым?
— Конечно. Когда мы говорим про громкие высказывания разных политиков, — это тот же самый уход от насущных проблем, как и разговор об истории. Давайте мы поговорим про настоящие проблемы, которые сейчас волнуют горожан. История с уборкой снега, медициной, доступным образованием — вот это сейчас реально волнует людей. А не Ленин и Сталин. Давайте говорить о настоящем!
— В феврале газета The New York Times выпустила большой материал про Ельцин Центр. Текст заканчивается вашими словами. Для начала технический вопрос — как на вас вышли американцы?
— Я пришел на общественные обсуждения транспортной реформы в Ельцин Центр. В буфете стоял в очереди за кофе, а передо мной — журналист Эндрю Хиггинс. Мы с ним заговорили, прообщались минут 15-20. Я не знал, что какие-то высказывания в дальнейшем будут использоваться для статьи. Говорили достаточно откровенно на разные темы.
— Ваша прямая цитата: «I am against making a personality cult around Yeltsin. But the real issue now is Putin» (Я против создания культа личности вокруг Ельцина. Но реальная проблема сейчас — это Путин — пер. ЕТВ). Вы так и сказали?
— Мы понимаем, что в Америке очень яростно относятся к нашему президенту. Я имел ввиду действующую власть в целом. Эндрю олицетворил ее с Владимиром Путиным, чтобы именно так преподнести. Да, я говорил, что выступаю против культа Ельцина, но не против Ельцин Центра. И сейчас главная проблема — не культ Ельцина, а то, как действующая власть реализует свои полномочия. Второй раз натыкаюсь на то, что мои слова перевирают. Не буду больше общаться с журналистами без диктофона. Вы — последний (смеется).
Фото: Андрей Пирожков / Facebook
— А почему вы в суд не подаете?
— Зачем? Высказался в The New York Times. Опубликовали — отлично. Специально за материалами в СМИ не слежу.
— Звучит-то очень грозно: «Реальная проблема — это Путин». И этим материал заканчивается.
— Да, то есть журналист целенаправленно собирал статью о том, как в России плохо. Я не считаю, что президент — главная проблема нашей страны. Это объективно не так. Речь идет о системе, о том, как полномочия реализуются на местах.
— Можете сформулировать свое отношение к Владимиру Путину?
— Владимир Путин явно войдет в учебники истории как правитель, расширивший территорию государства. Но период, который Россия переживает с 2000 года, постепенно превращается в застой. Я считаю, что должна быть сменяемость власти и демократия.
«Молодежь тоньше всего чувствует негативные изменения в стране»
— Вас часто представляют примерно так: «23-летний коммунист» или «юный коммунист-сталинист». И в этом нет особого лукавства. Вы действительно самый молодой депутат гордумы этого созыва…
— Самый молодой депутат гордумы в истории.
— … вам это льстит, или давит?
— Я спокойно к этому отношусь. Я представляю молодежь, людей своего возраста. У нас есть и люди старшего поколения. Каждый знает проблемы в разрезе своей аудитории. Именно поэтому я и предлагаю идею о бесплатном проезде для студентов.
— Когда вы решили пойти в политику? Какой это был возраст, обстоятельства?
— Политикой, историей, обществознанием я интересовался с 8-9 класса. В Ленинский комсомол вступил в 18 лет.
— А толчок какой был?
— Несправедливость в обществе. Любой молодой человек, который видит несправедливость, пытается найти пути решения. Зачастую самым логичным путем получается вступление в ту или иную молодежную организацию. Большинство подобных организаций в России обслуживают интересы определенных лиц, определенный капитал. Когда мы говорим об идеях этих организаций… Какая идеология у «Молодой гвардии Единой России»? Ее нет. Это просто сообщество людей, которые занимаются общественными проектами. Вступление в МГЕР не подразумевает ориентацию на то, что происходит вокруг. Вступление в МГЕР — это американская мечта. Вступление в Ленинский комсомол — это про решение реальных проблем.
Видео: ЕТВ
— А есть еще команда Навального.
— Какая у них идеология?
— Я не про идеологию. У вас были мысли, чтобы кооперироваться со сторонниками Алексея Навального? Это же ваша аудитория.
— Я очень хорошо отношусь к расследованиям Навального. Я думаю, что они значительно повлияли на отношение россиян к конкретным персонам. Алексей эксплуатируют левую повестку, что бы он ни говорил.
— То есть у КПРФ и Навального много точек соприкосновения.
— Алексей Навальный только использует эту тему. Я не знаю, что он планирует делать с точки зрения реализации своих идей. Пока у него есть блог, YouTube-канал и череда разоблачений. А конкретики нет.
— Акции протеста?
— Это правильный шаг. Но акция протеста заключается в чем? «Алексей Навальный пойдет в президенты?» Наш кандидат [в президенты России в 2018 году] Павел Грудинин шел с конкретной программой — с предложениями о введении прогрессивной шкалы налогообложения и так далее. Как только Алексей будет формулировать конкретные решения, можно будет находить точки соприкосновения.
— Насколько высок уровень ваших амбиций? Президентом-то хотите стать?
— Как и депутатство, президентство — это не мечта. С точки
зрения своего нынешнего статуса я не стремился к этому. Сейчас я понимаю, что у
меня есть определенная возможность влиять на разного рода решения. И вот через
пять лет, если обернусь назад и скажу, что сделал что-то хорошее, подумаю о
будущем.
Фото: Андрей Пирожков / ВКонтакте
— Заключительный вопрос — о будущем, не о прошлом. Недавний опрос Левада-Центра показал, что 40% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать жить за границу. Это катастрофа?
— Абсолютно. Планомерное снижение уровня жизни.
— Переломить этот тренд можно?
— Только смена вектора политики государства — в сторону социальных гарантий. Если этого не произойдет, уехать захотят не 40, а 70%. Молодежь тоньше всего чувствует негативные изменения в стране. Если в будущем мои сверстники смогут купить квартиру без бешеных процентов по ипотеке, спокойно учиться в университете, не думая, что стипендии хватит на два доширака, устроиться на работу и так далее… Когда мы закроем эти вопросы, никто не захочет уезжать из страны по таким мотивам.
Видео: ЕТВ