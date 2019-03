«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»

— Вы немного ушли от темы. Вам не кажется, что мы живем прошлым?

— Конечно. Когда мы говорим про громкие высказывания разных политиков, — это тот же самый уход от насущных проблем, как и разговор об истории. Давайте мы поговорим про настоящие проблемы, которые сейчас волнуют горожан. История с уборкой снега, медициной, доступным образованием — вот это сейчас реально волнует людей. А не Ленин и Сталин. Давайте говорить о настоящем!

— В феврале газета The New York Times выпустила большой материал про Ельцин Центр. Текст заканчивается вашими словами. Для начала технический вопрос — как на вас вышли американцы?

— Я пришел на общественные обсуждения транспортной реформы в Ельцин Центр. В буфете стоял в очереди за кофе, а передо мной — журналист Эндрю Хиггинс. Мы с ним заговорили, прообщались минут 15-20. Я не знал, что какие-то высказывания в дальнейшем будут использоваться для статьи. Говорили достаточно откровенно на разные темы.

— Ваша прямая цитата: «I am against making a personality cult around Yeltsin. But the real issue now is Putin» (Я против создания культа личности вокруг Ельцина. Но реальная проблема сейчас — это Путин — пер. ЕТВ). Вы так и сказали?

— Мы понимаем, что в Америке очень яростно относятся к нашему президенту. Я имел ввиду действующую власть в целом. Эндрю олицетворил ее с Владимиром Путиным, чтобы именно так преподнести. Да, я говорил, что выступаю против культа Ельцина, но не против Ельцин Центра. И сейчас главная проблема — не культ Ельцина, а то, как действующая власть реализует свои полномочия. Второй раз натыкаюсь на то, что мои слова перевирают. Не буду больше общаться с журналистами без диктофона. Вы — последний (смеется).