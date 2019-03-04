Жизнь у раскаленной печи
Людям, которые любят прохладу, здесь вряд ли понравится. Как только вы зайдете внутрь, вас охватит жар и специфический запах, от которого может стать дурно. На первый взгляд и не скажешь, что здесь рождаются шедевры. Деревянные облупившиеся окна, три печи, металлические палки, щипцы — все это напоминает средневековые камеры пыток. Лишь разноцветные стеклянные шары и тарелки на стенах говорят о том, что я глубоко ошибаюсь.
Непримечательная с виду комната — это стеклодувная студия Татьяны Тунис, которая уже семь лет радует екатеринбуржцев игрой цвета и формы. Женщина в одиночку выдувает изделия из стекла, которые потом украшают чужие дома и квартиры. О трудностях своего профессионального пути и мечтах Татьяна Тунис рассказала ЕТВ.
— По профессии я инженер-механик. В 1994 году окончила Уральский политехнический институт, но так и не работала по специальности. Сами понимаете, в девяностые выбирать не приходилось. Все работали лишь бы выжить и иметь хоть какие-то деньги.
Сначала я занималась украшениями из муранского стекла. Иными словами, лэмпворком [техника и искусство создания стеклянных бусин посредством плавления стекла в огне газовой горелки — прим. ЕТВ]. Но меня всегда тянуло к масштабным большим изделиям, в частности к люстрам. Я до сих пор помню картинку из далекого детства: по телевизору показывали раскаленное стекло. Наверное, это и стало отправной точкой для моего хобби, которое потом превратилось в дело всей жизни. В стеклодувном деле я семь лет.
Дарья Попова для ЕТВ
Проблем было очень много. Так как в России этому никто не учил, мне пришлось купить иностранные книжки. Я взяла учебник американского стеклодува и перевела его с помощью Google. Вторая проблема, с которой я столкнулась, — это печи. Их в студии три: стекловаренная, вторая, которая разогревает материал и последняя, в которой обжигается готовое изделие. Температура в первой и в третьей — 1100 и 515 градусов. На то, чтобы сделать нормальные печи, у меня ушло три года. Все известные екатеринбургские фирмы сразу отказали мне. Здесь-то мне и пригодилась моя инженерная специальность — взялась за оборудование сама.
С печью я и мои помощники справились, но инструменты все равно покупали за границей: трубы, ножницы, горелки, щипцы. Последние я называю «Джек», согласно переводу с английского. Печь, которая подогревает стекло, называется «кукушка».
Дарья Попова для ЕТВ
Первое время сырье для стекла я закупала в США. Это очень дорого и неудобно — заказ надо делать за полгода. Теперь я использую российское бесцветное стекло, а к нему добавляю фритты [измельченное стекло, используемое для декорирования поверхности стеклянных изделий в процессе фьюзинга, а также в качестве основного материала в процессах печной и стекольной отливки — прим. ЕТВ], которые производят в Италии и Германии.
Сложность моей работы в том, что здесь все делается в момент, когда достается стекло. И если изделие не получилось, не понравился цвет, то все коту под хвост. На выброс. Существует, конечно, другой вид работы со стеклом — фьюзинг, когда задумку моделируют из осколков, кладут в печь, а на следующий день все готово. Но мне по душе создавать игру цвета именно так, как сейчас.
Я работаю по заказам. Делаю сувениры, тарелки (да, их тоже можно выдувать!), предметы интерьера. Большим спросом пользуются люстры. Концепция моей студии: никакого клея и мастики! Знаете, ко мне часто приходят клиенты, которые просят починить их люстры. То одно отвалится, то другое. Я же не хочу, чтобы мои изделия падали на головы людям. Поэтому люстры моей студии просто собираются на конструкцию.
Сложно сказать, сколько времени уходит на одно изделие. Все индивидуально. Елочный шар, например, можно выдуть за семь минут. Он не будет таким легким, как те, которые продают в магазинах, потому что стекло толстое. Но благодаря фриттам он не выцветет и не поцарапается. Есть работы, которые я делаю несколько месяцев. Некоторые люстры состоят из двухсот элементов. Попробуй смастерить такую за пару часов!
Мне одинаково нравится все, что я делаю. Хотя я помню один из удивительных заказов. Как-то у меня заказали несколько марблов [монолитный тяжелый шар из стекла, пресс-папье — прим. ЕТВ]. Я не знала, с какой целью. А потом оказалось, что их использовали на вручении евразийской премии народного признания «Посол дружбы». Статуэткой с нашим марблом наградили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Последние три года мы проводим экскурсии для детей. В моей команде лэмворкер, айтишник и детский педагог. Один из первых вопросов, который я слышу от детей во время экскурсий: «Вы директор?». Когда я отвечаю, что да, я директор, они качают головой и говорят: «Таких директоров не бывает». Ребята думают, что управляющий должен сидеть на месте.
Во время экскурсий детям предлагают пофантазировать и нарисовать что-то фантастическое, несуществующее в мире. Каждый месяц я выбираю лучшую работу и по эскизу ребенка создаю новый экспонат для нашего музея.
Дарья Попова для ЕТВ
Классно было бы в будущем создать огромную люстру для театра [мы с фотографом предложили Татьяне помечтать об Оперном в Екатеринбурге — прим. ЕТВ] или инсталляцию в пять метров. А пока я думаю о том, чтобы взять в ученики мужчину, который будем помогать мне. Для крупных изделий требуется большая масса стекла. Для женщины это бывает просто физически тяжело.В США постоянно проводятся международные выставки и фестивали, куда съезжаются стеклодувы со всего мира и демонстрируют свои возможности и умения. Очень хотелось бы поучаствовать в этом и показать, что умеет мастер из России. На экскурсиях я всегда объясняю, что нашей стране есть, чем гордиться, просто не все об этом знают.
Фото: Дарья Попова для ЕТВ
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»