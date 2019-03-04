Жизнь у раскаленной печи

Первое время сырье для стекла я закупала в США. Это очень дорого и неудобно — заказ надо делать за полгода. Теперь я использую российское бесцветное стекло, а к нему добавляю фритты [измельченное стекло, используемое для декорирования поверхности стеклянных изделий в процессе фьюзинга, а также в качестве основного материала в процессах печной и стекольной отливки — прим. ЕТВ], которые производят в Италии и Германии.

Сложность моей работы в том, что здесь все делается в момент, когда достается стекло. И если изделие не получилось, не понравился цвет, то все коту под хвост. На выброс. Существует, конечно, другой вид работы со стеклом — фьюзинг, когда задумку моделируют из осколков, кладут в печь, а на следующий день все готово. Но мне по душе создавать игру цвета именно так, как сейчас.

Я работаю по заказам. Делаю сувениры, тарелки (да, их тоже можно выдувать!), предметы интерьера. Большим спросом пользуются люстры. Концепция моей студии: никакого клея и мастики! Знаете, ко мне часто приходят клиенты, которые просят починить их люстры. То одно отвалится, то другое. Я же не хочу, чтобы мои изделия падали на головы людям. Поэтому люстры моей студии просто собираются на конструкцию.