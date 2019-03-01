Средство от бессонницы

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Несмотря на прошедший чемпионат мира по футболу и воскресшую любовь к ногомячу, Россию до сих пор принято считать хоккейной страной (особенно когда родной «Автомобилист» решил всерьез претендовать на Кубок Гагарина). С этим утверждением можно поспорить, когда видишь, как в каждой дворовой коробке мужики по вечерам кроют друг друга матом и бьют со всей дури по мячу. Но есть и хоккейная сторона медали. Восемь лет назад в России зародилась Ночная хоккейная лига.
НХЛ (не путать с NHL) — это именно тот турнир, во время которого команда президента Путина побеждает со счетом 15:10, а на его личном счету десять голов и пять голевых передач. Хоккейная встреча с участием ВВП — это гала-матч, который становится развлекательным апогеем турнира. Но для простых смертных главной целью НХЛ является попадание в сочинский финал, где в случае победы в дивизионе 40+ команда получает не только 20-килограммовый красивый кубок, но и грант на сто миллионов рублей, чтобы построить крытую ледовую арену в своем городе.
На один из таких грантов (с добавлением денег из областного бюджета) была построена «Дацюк Арена» в Екатеринбурге. Это стало возможно благодаря победе команды «Неоплан» в 2014 году в финале в Сочи. В ближайшее время нас ждет еще одна арена, так как клуб «Авто» сумел выиграть финал еще раз в 2016 году.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В НХЛ Свердловской области насчитывается три дивизиона. «Лига надежды», где играют только любители. «Лига мечты», где также выступают любители, но допускают учеников спортшкол. И последний — это «Лига 40+», самый уважаемый дивизион, за который можно получить ледовый дворец и рукопожатие самого мощного хоккеиста-любителя страны.
Часть команд — это корпоративные банды, которые полезно и здорово проводят вечера в компании коллег. Есть просто группы по интересам, которые со временем превратились в команды и теперь играют в турнире. Этими же составами они могут выступать и на первенстве Екатеринбурга —это не возбраняется.
Лиги Дмитрий Ушаков, региональный представитель самого крутого дивизиона 40+ и «Лиги Мечты», охотно делится с ЕТВ информацией и идеологией:
— Многие игроки прошли спортивные школы, привыкли играть в хоккей, но профессионально с ним жизнь не связали. Поэтому НХЛ становится отличным массовым мероприятием на постоянной основе. Вообще в Лиге по всей России участвуют почти три тысячи хоккеистов. Каждый из них хочет попасть на финал в Сочи, кто-то мечтает побиться за арену для своего города, другим достаточно просто поиграть с лучшими любительскими командами страны и получить удовольствие. Кроме того, это, конечно же, здоровый образ жизни и положительные эмоции.
Лига играет на многих площадках. На «Дацюк Арене» и на «Спартаковце», в Верхней Пышме и в Курганово. Кортов много и за сезон на каждом из них проходят матчи НХЛ. Турнир продолжается с сентября по 31 марта. Именно в этот день завершаются региональные этапы и определяется участник финала в Сочи. А мы, оставшиеся здесь, смотрим трансляции, болеем за своих и поддерживаем, как можем.
Видео: ЕТВ
Я попал на матч двух команд «Таганского ряда». Вывеска звучит достаточно странно, но как выясняется по турнирным раскладам, первая команда как раз-таки метит на финал в Сочи, победив в первом матче своих со-товарищей со счетом 14:0. Но ожидание голевой феерии себя не оправдывает. Первый период завершается с минимальным преимуществом фаворита со счетом 1:0. Отличился у команды в красно-синих свитерах капитан — Михаил Лопашенко.
«Ночная хоккейная лига это всегда драйв и отличные эмоции. Несмотря на позднее время игр, это никак не мешает работе. Наоборот, помогает отвлечься от рутины и порой скучных будней. Конечно, мы хотим добраться до финала в Сочи, но для этого надо и дальше уверенно побеждать. Думаю, нам это по силам», — резюмировал запыхавшийся Михаил, который потратил свой перерыв не на отдых, а на болтовню со мной.
Между скамейками запасных на одиноком стульчике сидит скромный мужчина в медицинской униформе, который уже не первый год обслуживает матчи НХЛ. Поскольку хоккей любительский, здесь запрещены силовые приемы, а значит, впечатать игрока в борт на ультразвуковой скорости не получится. Но и без травм не обходится.
«Поскольку кто-то играет в полноценных шлемах с сеткой, а кто-то просто в визорах, возникают самые разные ситуации. Простые и частые травмы — это рассечения и ушибы, тогда хватает холода и повязок. Но бывает, что шайба на полном ходу может залететь под визор и рассечь лицо. Тогда приходится останавливать кровотечение и зашивать раны. Бывают переломы подбородка, челюсти и носа. Самое страшное из того, что было, — это повреждение позвоночника, когда игрок не чувствовал ног и его забирали со льда уже на носилках» — рассказывает Сергей Журавлев, врач по спортивной медицине, который и спасает хоккеистов после травм.
Будто бы желая проиллюстрировать бескомпромиссность любительского хоккея, один из игроков первого «Таганского ряда» получает шайбой в лицо под свой защитный визор. Дабы не травмировать психику нашего фотографа, я не зову ее скорей снимать травмированного, но сам с любопытством изучаю мощное рассечение губы в нескольких местах. Холодный компресс, обработка раны… И вот врач залепляет ее так, чтобы можно было доехать то травмпункта. Матч для этого парня в красном свитере завершен, а его команда забивает еще одну шайбу в ворота соперников во втором периоде и при счете 2-0 уходит на последний перерыв в этой встрече.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
К последней 20-минутке матча на арену подтягиваются игроки двух других команд — «Металлурга» и «Пионера» — которым также предстоит вторая встреча между собой в рамках полуфинала. Заодно обе банды присматриваются к, возможно, будущему сопернику по финалу в дивизионе.
Самым разговорчивым и открытым оказывается руководитель команды «Пионер», Алексей Строганов. Он приоткрывает и финансовую сторону НХЛ для клубов:
— Это отличное времяпрепровождение с друзьями. Интересно поучаствовать в таких матчах. Конечно, хочется попасть Сочи и представить там регион, стать чемпионами России по любителям. Но для этого нужно собрать коллектив, который будет отдаваться игре, приходить на тренировки, биться. Хоть команд у нас в лиге и не очень много, но они все ровные. И выиграть здесь тяжело. Если сложить игры и тренировки, то за неделю мы трижды выходим на лед. Есть те, кто занимается дополнительно, но это уже личное дело каждого.
Такое позднее время матчей на самом деле дается тяжело. Когда играешь после 22:00, сложно привыкнуть. Организм хочет спать, реакция и физика уже не те, бывает что потом до двух-трех ночи не можешь уснуть.
Если говорить о финансовой стороне вопроса, то могу сказать только о своей команде. Сезон нам выходит примерно в два миллиона рублей. Эти цифры позволяют играть и оставаться на плаву. Кто-то тратит больше, кто-то меньше. Все зависит от желания руководства и спонсоров.
Видео: ЕТВ
В третьем периоде обе команды «Таганский ряд» прибавили в реализации и в итоге на двоих накидали еще шесть шайб. Победа, как и предсказывали до матча, оказалась за первым «Таганским» — 6:2. В концовке встречи кто-то из второй команды захотел высказать судье что-то обидное в лицо, но игроки обеих команд постарались успокоить дебошира, его отправили в раздевалку принять душ.
Тем временем, я узнаю, что один из судей на этом матче — Антон Голышев. Старший брат нападающего хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолия Голышева. К сожалению, как здесь говорят, у Антона не задалось с профессиональным хоккеем, но судья он высокого класса. Работает на матчах ВХЛ и МХЛ, а также отрабатывает другие турниры самого разного уровня. По всем хоккейным законам Голышев-старший не может давать интервью после матчей.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»
Оба «Таганских Ряда» уходят в раздевалки, чтобы принять душ, обсудить прошедшую игру, а заодно освободить лед для заливочной машины, которая уже готовит площадку для следующей встречи.
Действительно отличная атмосфера, теплое общение, а главное максимальный уровень доступа к телу хоккеистов. Никто не прогонит тебя отсюда, если ты пришел посмотреть хоккей, поболеть за друга или же написать материал для городского портала с большой буквой Е. Скоростей КХЛ здесь не увидеть, но насладиться хоккеем можно вполне. Главное не проспать завтра работу, а то поговаривают, что после такого до двух-трех ночи можно и не заснуть.