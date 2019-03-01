Средство от бессонницы

К последней 20-минутке матча на арену подтягиваются игроки двух других команд — «Металлурга» и «Пионера» — которым также предстоит вторая встреча между собой в рамках полуфинала. Заодно обе банды присматриваются к, возможно, будущему сопернику по финалу в дивизионе.

Самым разговорчивым и открытым оказывается руководитель команды «Пионер», Алексей Строганов. Он приоткрывает и финансовую сторону НХЛ для клубов:

— Это отличное времяпрепровождение с друзьями. Интересно поучаствовать в таких матчах. Конечно, хочется попасть Сочи и представить там регион, стать чемпионами России по любителям. Но для этого нужно собрать коллектив, который будет отдаваться игре, приходить на тренировки, биться. Хоть команд у нас в лиге и не очень много, но они все ровные. И выиграть здесь тяжело. Если сложить игры и тренировки, то за неделю мы трижды выходим на лед. Есть те, кто занимается дополнительно, но это уже личное дело каждого.

Такое позднее время матчей на самом деле дается тяжело. Когда играешь после 22:00, сложно привыкнуть. Организм хочет спать, реакция и физика уже не те, бывает что потом до двух-трех ночи не можешь уснуть.

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то могу сказать только о своей команде. Сезон нам выходит примерно в два миллиона рублей. Эти цифры позволяют играть и оставаться на плаву. Кто-то тратит больше, кто-то меньше. Все зависит от желания руководства и спонсоров.