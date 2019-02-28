Екатеринбург другими глазами: «Русская грамматика сложнее китайской»

Я приехала в Екатеринбург 18 октября 2009 года. Всегда нравилась Россия. На первых порах мне было непросто, потому что совсем не знала русский язык. Поэтому пошла его учить на филологический факультет УрФУ. Через некоторое время поняла, что в России очень мало людей понимают китайский, и наоборот. Захотелось помочь таким людям.

Тогда я решила стать преподавателем китайского. Чтобы между Китаем и Россией развивались культурные и экономические связи. Чтобы наши страны дружили, передавали хорошие отношения из поколения в поколение. В 2015 году начала работать в «Талисмане». Мои ученики — разного возраста: от семи лет до самых взрослых. Обычно в группе по пять-шесть человек.