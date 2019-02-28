Екатеринбург другими глазами: «Русская грамматика сложнее китайской»
Рассказывая о «Екатеринбург другими глазами», ЕТВ переобщался с людьми из самых разных стран. Гражданам Китая мы посвятили только один текст, хотя, казалось бы, город наводнен мигрантами из Поднебесной. Мы решили исправиться и поговорили с преподавателем китайского языка Гуань Хунянь, которая живет на Урале почти десять лет.
Я приехала в Екатеринбург 18 октября 2009 года. Всегда нравилась Россия. На первых порах мне было непросто, потому что совсем не знала русский язык. Поэтому пошла его учить на филологический факультет УрФУ. Через некоторое время поняла, что в России очень мало людей понимают китайский, и наоборот. Захотелось помочь таким людям.
Тогда я решила стать преподавателем китайского. Чтобы между Китаем и Россией развивались культурные и экономические связи. Чтобы наши страны дружили, передавали хорошие отношения из поколения в поколение. В 2015 году начала работать в «Талисмане». Мои ученики — разного возраста: от семи лет до самых взрослых. Обычно в группе по пять-шесть человек.
Какой язык сложнее? Я считаю, что китайский. Но произношение точно легче, потому что в китайском только 1200 слогов. Чтобы хорошо знать наш язык, нужно учить иероглифы. Понимаю, что внешне они выглядят сложно… Но в России люди очень умные! Наши ребята пишут почти без ошибок, большинство из них — где-то 95% — без проблем запоминают иероглифы. Я проверяю их знания на диктантах. Сначала удивлялась, но потом привыкла. В русском языке грамматика гораздо сложнее, чем в китайском. Ко мне приходили китайцы, которые хотят выучить русский. Я сказала, что лучше обратиться к русскому преподавателю…
Я родилась в провинции Хэйлунцзян, что на северо-востоке Китая. Мой родной город находится рядом с Владивостоком. Там есть большое известное озеро. И рис растет под землей. Да, под землей, не в воде! Очень красиво и вкусно. Есть у нас и промышленность, но особенно развито сельское хозяйство.
Первое впечатление от Екатеринбурга: везде красиво! В России очень много чудесных женщин. Мне нравятся парки, люблю гулять по аллее на улице Ленина. Я была в театре оперы и балета на «Лебедином озере». Так здорово! К сожалению, сейчас не так много времени на культурные события. Любимые рестораны? Редко хожу, обычно ем дома. Бывала несколько раз, и все понравилось. Овощи и фрукты в России очень свежие, а еда вкусная: борщ, пельмени, блины, салат «Оливье»… Еще в городе чистейший воздух.
В Екатеринбурге есть места, где висят китайские фонарики. Вообще, если висит фонарик, то это знак ресторана. Четыре фонарика — хороший ресторан, высший уровень. Два фонарика — средний. Фонарики на Вайнера висят для красоты, так тоже можно.
У меня есть любимый праздник — китайский новый год. 10 февраля все сотрудники «Талисмана» собрались со мной отпраздновать, и это было большое счастье! Они для меня как самые близкие родственники. Я много знаю русский новый год. Каждая семья покупает елку и шарики, а Дед Мороз приходит и дарит подарки. 31 декабря в полночь президент поздравляет народ. Люди начинают есть пельмени и «Оливье», а потом запускают салют. У нас на новый год тоже пельмени и салют!
Несколько раз ездила за Екатеринбург на озеро. Я люблю путешествовать. В этом году хочу съездить в Европу. Я знаю, что Екатеринбург расположен на границе Европы и Азии. Это здорово! Но культурой город все-таки больше похож на Европу.
По Екатеринбургу езжу на трамвае. Очень удобно. На моей Родине есть только автобусы. Я каталась на метро в Екатеринбурге, но оно очень короткое. Мне не нравится эскалатор: очень крутой наклон, под углом почти 90 градусов. Непривычно.
Мне не холодно зимой, потому что уже привыкла. Это мое любимое время года. Нравится, когда идет снег. Я очень ему радуюсь. Но все-таки скучаю по Китаю, по родным. Последний раз была на Родине два года назад.
Китай и Россия — очень дружные страны. Старшие поколения говорят: «Россия — мой старший брат». Молодежь, дети тоже так говорят. Почему так? Россия — сосед. Мы рассматриваем соседей как близких родственников. Они лучше отдаленных знакомых. В Китае между соседями всегда дружба. Когда мы живем вместе, нужно дружить и не ссориться. Наши политические отношения такие же. Мы не любим войну, мы любим мир.
Благодарим
лингвистический центр «Талисман» за помощь в организации интервью.
Благодарим Ли Цзывэнь за помощь в переводе.
Фото на входе и в тексте — Марина Молдавская для ЕТВ.