Брошенные заводы Урала. Обретение дворца

Надо сказать, что в интернете, не взирая на бахвальство поисковиков, найдется далеко не все. Информации о том, какими были первые цеха Уральского приборостроительного завода, крайне малого. Все сводится к скупому упоминанию, что этот корпус зданий задумывался как новые помещения для Библиотеки имени Белинского и был простроен «в конце 1930-х годов». Чтобы найти более точные детали в свидетели нужно пригласить авторов. Понятно, что их уже нет в живых, но их проекты и концепции сохранились на бумаге. Как минимум в сборнике публикаций «Опыт стройки», в котором архитектор Константин Бабыкин описал свой Дворец книги.

В своей програмной статье за 1936 год Константин Бабыкин пишет:

«Основная работа проектируемой библиотеки рассчитана на выдачу книг и пользование ими в залах и кабинетах библиотеки. Кроме того, из специального фонда будет открыт абонемент — до 300 000 томов для выдачи книг на дом.

Большое внимание в работе библиотеки отводится также и массовой научно-просветительской работе с читателями. В соответствии с поставленными перед библиотекой задачами — запроектированы такие секторы и отделы.

По хранению: книгохранилище на 2 000 000 томов и сектор хранения.

По внутренней работе библиотеки проектируются сектора: комплектования, обработки книг и справочно-библиографический.

Кроме того намечены: сектор обслуживания читателей, сектор по массовым мероприятиям и сектор по методической работе.

Особо широко проектируется сектор обслуживания читателя. Здесь имеются: общий зал на 250 человек, зал для партийного, советского и профессионального актива, зал газет и журналов и зал слепых по 50 человек каждый. Намечены также 10 отдельных кабинетов для краеведов, нацменшинств и пр. 20 кабинетов для индивидуальных занятий, чертежи, музыкальная комната, зал карт, музей и выставка книги, зал каталогов, справочный отдел и т. Д.

Для массовой работы с читателем запроектирован специальный зал на 300 человек и при нем постоянная выставка по библиотечной работе».