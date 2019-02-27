Брошенные заводы Урала. Обретение дворца
Во всем мире археологи ценят ремонты дорог и прокладку новых коммуникаций. Палеонтологи пребывают в ажитации, стоит им узнать о том, что где-то начнут прокладывать трассу. И это не абсурд. Любая такая работа означает раскопки, на которые у любителей древностей просто нет денег. А там, где будут вскрывать слои почвы, могут обнаружиться ценные находки.
Примерно то же самое вскоре произойдет в Екатеринбурге. Только жителей ждет открытие не археологического (или палеонтологического), но архитектурного плана. Горожане узнают, что один из цехов бывшего Уральского приборостроительного завода — настоящий дворец. Кроме шуток. И вскоре (после реставрации, конечно) каждый получит доступ к этому общественному комплексу, который проектировал автор екатеринбургского Театра Оперы и Балета Константин Бабыкин.
А ЕТВ пока расскажет, как так случилось, что заводские цеха Уральского приборостроительного, выходящие на набережную Городского пруда, десятилетиями, точно створки раковины жемчужину, скрывали здание, которое создавалось как одно из красивейших в городе.
Дворец книги на 2 миллиона томов, достойный «великой эпохи»
Фото: проект библиотеки
Надо сказать, что в интернете, не взирая на бахвальство поисковиков, найдется далеко не все. Информации о том, какими были первые цеха Уральского приборостроительного завода, крайне малого. Все сводится к скупому упоминанию, что этот корпус зданий задумывался как новые помещения для Библиотеки имени Белинского и был простроен «в конце 1930-х годов». Чтобы найти более точные детали в свидетели нужно пригласить авторов. Понятно, что их уже нет в живых, но их проекты и концепции сохранились на бумаге. Как минимум в сборнике публикаций «Опыт стройки», в котором архитектор Константин Бабыкин описал свой Дворец книги.
В своей програмной статье за 1936 год Константин Бабыкин пишет:
«Основная работа проектируемой библиотеки рассчитана на выдачу книг и пользование ими в залах и кабинетах библиотеки. Кроме того, из специального фонда будет открыт абонемент — до 300 000 томов для выдачи книг на дом.
Большое внимание в работе библиотеки отводится также и
массовой научно-просветительской работе с читателями. В соответствии с
поставленными перед библиотекой задачами — запроектированы такие секторы и
отделы.
По хранению: книгохранилище на 2 000 000 томов и сектор хранения.
По внутренней работе библиотеки проектируются сектора: комплектования, обработки книг и справочно-библиографический.
Кроме того намечены: сектор обслуживания читателей, сектор по массовым мероприятиям и сектор по методической работе.
Особо широко проектируется сектор обслуживания читателя.
Здесь имеются: общий зал на 250 человек, зал для партийного, советского и
профессионального актива, зал газет и журналов и зал слепых по 50 человек
каждый. Намечены также 10 отдельных кабинетов для краеведов, нацменшинств и
пр. 20 кабинетов для индивидуальных занятий, чертежи, музыкальная комната, зал
карт, музей и выставка книги, зал каталогов, справочный отдел и т. Д.
Для массовой работы с читателем запроектирован специальный зал на 300 человек и при нем постоянная выставка по библиотечной работе».
Здание Свердловской областной
библиотеки Максима Горького (именно такое имя она должна была носить, а вовсе
не Белинского) создавали по заказу Народного комиссариата просвещения, то есть
на, как бы сейчас сказали, федеральные, а не областные деньги. Поэтому у архитекторов
была возможность для масштабных проектов. Это была, как подчеркивалось в
сборнике статей «Опыт стройки», «великая архитектура, достоянная нашей великой
эпохи».
Архитектор Константин Бабыкин в посянительной записке детально уточнял, зачем необходимо здание, обхемом с настоящий дворец:
«Особо широко проектируется сектор обслуживания читателя. Здесь имеются: общий зал на 250 человек, зал для партийного, советского и профессионального актива, зал газет и журналов и зал слепых по 50 человек каждый.
Намечены также 10 отдельных кабинетов для краеведов, нацменшинств и пр., 20 кабинетов для индивидуальных занятий, чертежи, музыкальная комната, зал карт, музей и выставка книги, зал каталогов, справочный отдел и т. д.
Для массовой работы с читателем запроектирован специальный зал на 300 человек и при нем постоянная выставка по библиотечной работе».
«Подобного рода украшения для города неприемлемы»
Фото: МИЕ
Если сравнить проект Константина Бабыкина и старую, редкую фотографию, на которой видно, что в итоге построили, то бросится в глаза несоответствие изначальной плана и итогового результата. Дело касается во внешнем оформлении здания. Бабыкин задумывал скульпутры на крыше здания (подобные сейчас венчают ратушу Екатеринбурга) колонны с капителями (то есть верхушками) в коринфском стиле. Он хотел, чтобы было празднично и по дворцовому торжественно. Бабыкин писал: «Здание библиотеки будет сооружаться на берегу пруда по Набережной Труда. Такой выбор места надо признать очень удачным. Самой набережной также дается архитектурная обработка. В смысле внешнего оформления здание запроектировано в простых монументальных формах. Для наружной облицовки используется уральский гранит».
Однако внешний вид здания значительно упростили. Не стали ставить скульптуры на крышу, облицовывать стены гранитом, оставив голый кирпич под штукатурку, сделали колонны более «сдержанными». И дело тогда было не в деньгах, а в разгромном отзыве, которые дали на проект Бабыкина его коллеги в журнале «Архитектура СССР».
Критики писали: «Для строительства этой библиотеки отведен один из лучших участков в центре города. Архитектура здания, задуманная в «монументальных, классических формах — по мнению автора — должна украсить город». Мы не можем согласиться с этим и целиком присоединяем свой голос к решению общегородского собрания свердловских архитекторов, признавших подобного рода «украшения» для города неприемлемыми. Архитекторы Свердловска совершенно правильно указывают, что «ложное эклектическое понимание монументальности, подход к Свердловску, центру Урала, как к дореволюционному Екатеринбургу — основной порок проекта».
Пока, наконец, понять, что даже безошибочно срисованные с увража капители и карнизы остаются все же только «непереваренной» классикой и что эти капители и карнизы отнюдь не являются неотъемлемыми атрибутами монументальности».
В библиотеку вселился завод и объект засекретили
После постройки дворца библиотеки ее ждала незавидная судьбе. Книжники планировали заехать в начале лета 1941 — здание уже было готово. Оставалось только оштукатурить внешние стены и завести необходимую мебель. Но началась Великая Отечественная война. 24 июля Народный комиссариат авиационной промышленности издал приказ об эвакуации завода № 214 в Свердловск. Этти производства и разместили в корпусах, которые должны были стать библиотекой, но так и не стали.После войны завод, который после стал Уральским приборостроительным, никуда съезжать с набережной Городского пруда не стал. Более того, в 1960-х предприятие оборонной промышленности расширилось. И новые корпуса закрыли для горожан творение архитектора Константина Бабыкина. Казалось, что навсегда. Ведь пропуск на эту режимную территорию (а Дворец Книги оказался как раз внутри) был строго органичен. А вотографировать запрещали.
Новое рождение — каким оно будет?
К счастью для горожан в 2014 году закрытые для посторонних производства Уральского приборостроительного завода перенесли с набережной пруда за город. Заброшенные корпуса приобрела строительная компания Prinzip. А в 2017 году впервые за десятки лет в этих цехал прошла 17 Уральская индустриальная биеналле, гости которой за время этого фестиваля смогли увидеть не только работы современных художников, но и творение архитектора Константина Бабыкина. Пусть и исковерканное промышленным использованием.
Компания Prinzip собиралась строить на месте Уральского приборостроительного завода жилье премиум-класса. Но весной 2018 года продала все корпуса УГМК. И концепция поменялась на более благоприятную для жителей города: предполагается, что вместо дома для нуворишей здесь появиться какие-то общественные пространства.
Представитель УГМК-холдинга» Данил Крицкий заявил редакции ЕТВ, что не готов пока прокомментировать будущее корпусов, принадлежавших ранее Уральскому приборостроительному заводу. Однако Крицкий заверил, что озвученные ранее в СМИ планы остаются в силе и никто их пока не менял. А в декабре прошлого года глава УГМК Андрей Козицын заявил в интервью E1.RU следующее:
«Хочу, чтобы на этом месте появился такой живой организм, связанный с восприятием современного мира и культуры. Чтобы это было не статично. В комплексе и музыка, и искусство, и танцы, и живопись, рисование, гончары, скульптура, бальные танцы, зал, который может трансформироваться под разные мероприятия и проекты…».
Что до корпусов, которые сейчас выходят на набережную, то о них Козицын также высказался предельно четко:
«Слава богу, это не памятник, его можно снести. Там не будет никаких четырех этажей. Этого здания не будет».
С одной стороны, сносить что-либо — это всегда деформировать ландшафт, который врезался в память горожан. То есть недовольные таким решением безусловно будут. С другой — корпуса Уральского приборостроительного завода из-за секретности производства за десятилетия своего существования так и не вошли в жизнь горожан. Не стали отдельным символом, с котором были бы связаны воспоминания. А были всегда фоном, который даже на сувенирах не тиражировался.
Так что если этот снос будет хотя бы частично означать возвращение к изначальному замыслу, по которому здание архитектора Бабыкина должно быть не закрыто, а доступно для всех горожан, то — почему нет? Понять такой ход будет можно.
А там, глядишь, в рамках реставрации корпус несостоявшейся библиотеки приведут в соответствие с проектом Бабыкина. Украсят колонны коринфскими капителями, облицуют стены камнем, а на крышу поставят статуи.
И горожане обретут дворец.
В это стоит и хочется верить.