Райские кущи
Десять проектов, из-за которых любимые общественные пространства Екатеринбурга придется обходить стороной два ближайших лета.
Сейчас не очень в это верится, но однажды в Екатеринбурге наступит май, и независимо от температуры и погоды начнется великий и ужасный сезон благоустройства. Это значит, что-то тут, то там на пути будут возникать неожиданные препятствия, а однажды вы неизбежно столкнетесь с тем, что ваш любимый парк закрыли на реконструкцию. Ну или перекопали единственную дорожку в ближайшем сквере. И хоть это приведет к светлому будущему (что иногда сомнительно примерно настолько же, как и предлагаемые проекты), неудобства придется терпеть.
ЕТВ собрал десять самых заметных и больших проектов, которые будут претворять в жизнь летом 2019 и 2020 года — чтобы вы заранее знали, где ждать улучшений через страдания.
Зеленая роща
Ничего, кроме «наконец-то», говорить не хочется. Но мы все-таки скажем. Зеленая роща, небольшой парк между улицами Большакова — 8 Марта — Народной Воли — Шейнкмана, последний раз ремонтировался больше 20 лет назад — в 1997 году. С тех пор пространство, любимое горожанами и особенно местными жителями, убирали и чинили по необходимости. Дорожки там выглядят, прямо скажем, не очень, да и находящаяся по соседству заброшенная больница не прибавляет уюта. И если со вторым сделать ничего нельзя, то с первым — можно.
Скорее всего, ремонт Зеленой рощи растянется на три года. По крайней мере, такой срок называет профильный вице-мэр Алексей Бубнов. Хотя, по его же собственному признанию, мэрия предпочла бы на три месяца закрыть парк полностью и провести весь комплекс работ. Но выделить 200 миллионов рублей одномоментно невозможно.
В итоге Зеленая роща, наверное, будет выглядеть как-то так:
Набережная у реки Ольховки
Благоустройство набережной реки Ольховки от Колмогорова до пешеходного мостика давно напрашивалось. Неподалеку находятся учебный корпус УрГУПСа и целый жилой микрорайон Заречный, поэтому желающих совершить променад у водной глади достаточно. Скоро пройдут общественные слушания, а уже летом администрация Железнодорожного района и ее подрядчики начнут работу на объекте. Планов громадье, кстати: красивые мощеные лестницы, небольшая сцена, специальные зоны для детей и пенсионеров, водопады (!!!) и скейт-парк.
Набережная Исети (от Куйбышева до ЦПКиО)
К лету должен завершиться первый этап большого (федерального) проекта — возвращение набережной Исети жителям Екатеринбурга. Начиная с 2017 года мэрия ремонтирует участок от Малышева до Куйбышева, завершат его в 2019 году. Летом 2010 года, наконец, возьмется за участок от Куйбышева до ЦПКиО.
Одновременно с этим развернется большая стройка на месте снесенной телебашни — там будут строить Ледовую арену, в проект которой включено благоустройство прилегающей территории. В том числе, набережной. Поэтому мэрии и УГМК придется синхронизировать свои планы на этот участок.
Проект по отрезку от Куйбышева до ЦПКиО разрабатывало екатеринбургское архитектурное бюро «ОСА». Выглядеть все должно примерно так:
Сквер на проспекте Орджоникидзе
Мир и красота придут на Уралмаш: там благоустроят небольшой сквер на проспекте Орджоникидзе, который располагается между улицами Красных партизан и Банникова. Особенных подробностей проекта нет, кроме того, что в зеленую зону привезут новую детскую площадку, около деревьев положат новые приствольные решетки и по всей поверхности — тротуарную плитку «Квадрат». Там же ожидается строительство фонтана.
Рендеры от ООО «ПроектУрал.ру» только такие:
Площадь Обороны
Поговаривают, что Аллея славы с памятниками, похожими на могилки, из ЦПКиО переедет на площадь Обороны. Пока это не точно. Но совершенно точно, так это то, что летом 2019 года главное общественное пространство Октябрьского района преобразится.
По замыслу архитекторов из студии ROCK, на площади Обороны появится зонирование: транзитная зона, зона отдыха, зона тихого отдыха, интерактивные арт-объекты, горки (!), зона публичных собраний, детская площадка и входная зона. Зимой организуют пространство для ярмарки, зимней крепости и ледяных скульптур. Планируется, что под ногами посетителей появятся светодиодная тротуарная плитка на солнечных батареях, служащая дополнительным источником света вечером и ночью.
Концептуально благоустройство площади Обороны будет завязано вокруг темы памяти. «Память — это совокупность этих факторов, в основе которых лежит простое знание. Площадь обороны — это место, где знание должно быть отлито в металле, как символ подвига уральцев», — говорится в описании проекта.
Парк XXII партсъезда
Вообще, парк XXII партсъезда за Дворцом молодежи должны были благоустроить к чемпионату мира по футболу-2018. Он входил в проект «Бульварная лента», которая развернулась около «Екатеринбург Арены». Не хватило времени и денег, но мэрия не оставила эту идею, поэтому летом 2020 года в парк придет ремонт.
Существенно ничего не изменится, но появятся новые дорожки, освещение и детские площадки. В общем и целом парк станет комфортнее и приятнее для времяпрепровождения.
Сквер Первых строителей МЖК
На улице Высоцкого на ЖБИ появится Сквер первых строителей МЖК — знакового жилого комплекса, с которым заводской микрорайон ожил. Сквер представляет собой амфитеатр и мощеные камнями пешеходные дорожки. Мэрия уже выделила 450 тысяч рублей на легкое благоустройство, которое, скорее всего, тихо и незаметно пройдет летом 2019 года.
За полмиллиона рублей в сквере обустроят пешеходные дорожки, зоны для тихого отдыха и игры в шахматы, также комплекс, большую часть которого занимают крутые ступени, должен стать доступным для маломобильных горожан.
Осенью 2018 года Сквер первых строителей МЖК выглядел так:
Площадь Субботников
Общественное пространство у ДК ВИЗ облагородят уже в 2019 году. Администрация Верх-Исетского района посоветуется с горожанами и только тогда решит, какой быть площади Субботников. Заодно благоустроят сквер Авета Тертеряна в границах улиц Белореченская — Шаумяна — Ясная.
«Районные власти намерены обновить пространство этой площади, украсить ее малыми архитектурными формами, поставить там удобные скамейки и другие элементы для удобства и отдыха верхисетцев. Также на пространстве площади могут появиться несколько дополнительных зон активности горожан», — сообщала пресс-служба мэрии.
Фото: Юрий Ломакин/екатеринбург.рф
Сквер по улице Белинского
Аллея, прилегающая к парку Павлика Морозова буквой Т (ц) и претендующая на имя поэта Ильи Кормильцева, на улице Белинского должна получить второе дыхание в ближайшее время. Пару недель назад в городе прошли общественные обсуждения благоустройства, пока что есть два варианта для небольшой аллеи.
Один из вариантов включает в себя небольшую реку, другой — историческую справку о том, как жил сквер с момента строительства.
Парк Энгельса
Микроскопическое благоустройство, больше похожее на ситуативный ремонт, пройдет в парке Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова. На это выделили около миллиона рублей из городской казны. Мэрия требует от подрядчика провести освещение, оборудовать детскую площадку, сделать зоны для спорта и отдыха.
Кроме всего перечисленного в парке Энгельса должны обновить входную группу, высадить деревья и кустарники, а также сделать зеленую зону удобной для инвалидов. Работы пройдут в 2019 году.
Фото: ekbmap.ru
Иллюстрации в тексте: проектная документация/екатеринбург.рф
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