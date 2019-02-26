Райские кущи

,

,

,

,

,

,

(

,





ЕТВ собрал десять самых заметных и больших проектов , которые будут претворять в жизнь летом 2019 и 2020 года — чтобы вы заранее знали , где ждать улучшений через страдания.

Сейчас не очень в это веритсяно однажды в Екатеринбурге наступит майи независимо от температуры и погоды начнется великий и ужасный. Это значитчто-то тутто там на пути будут возникать неожиданные препятствияа однажды вы неизбежно столкнетесь с темчто ваш любимый парк закрыли на реконструкцию. Ну или перекопали единственную дорожку в ближайшем сквере. И хоть это приведет к светлому будущемучто иногда сомнительно примерно настолько жекак и предлагаемые проекты), неудобства придется терпеть.