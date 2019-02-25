Голодный центр

В 2020 году о продуктовых киосках в центре Екатеринбурга будет напоминать только памятник, шутит (или нет) мэр города Александр Высокинский. Городские власти и депутаты твердо решили убрать ставшие родными шаурму и овощи с глаз долой. Свою миссию они считают благородной: очистят центр и спасут голодающий Юго-Западный район, где ситуация с общепитом «КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ». Да и в Европе, говорят, все именно так. А в центре, считают в мэрии, все проблемы с торговлей уже решены.

Возможность избавиться от нестационарных торговых объектов появилась с внесением изменений в областное законодательство. Мэрия заключила договор на три года со всеми владельцами киосков, а по истечении срока планирует выборочно не продлевать их, тогда предприниматели съедут. Депутаты предлагали использовать и более жесткие методы: устроить «ночь длинных ковшей» и снести ненавистные ларьки. К счастью, эту инициативу не поддержали.

Нужны ли киоски на окраинах Екатеринбурга? Конечно, да. Но это не означает, что жители центра должны отовариваться только в супермаркетах. Или закупать продукты на неделю вперед в «Ашане» и «Мегамарте». А придется.

ЕТВ смоделировал обычную, в общем-то, ситуацию. Пятница. Вечер. После работы нужно купить продукты, чтобы приготовить полупраздничный ужин для внезапных гостей. Мы определили пять адресов — жилых домов в центре и представили, что будет, если их жильцы захотят быстро (по пути с работы) купить нужные продукты.