Голодный центр
В 2020 году о продуктовых киосках в центре Екатеринбурга будет напоминать только памятник, шутит (или нет) мэр города Александр Высокинский. Городские власти и депутаты твердо решили убрать ставшие родными шаурму и овощи с глаз долой. Свою миссию они считают благородной: очистят центр и спасут голодающий Юго-Западный район, где ситуация с общепитом «КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ». Да и в Европе, говорят, все именно так. А в центре, считают в мэрии, все проблемы с торговлей уже решены.
Возможность избавиться от нестационарных торговых объектов появилась с внесением изменений в областное законодательство. Мэрия заключила договор на три года со всеми владельцами киосков, а по истечении срока планирует выборочно не продлевать их, тогда предприниматели съедут. Депутаты предлагали использовать и более жесткие методы: устроить «ночь длинных ковшей» и снести ненавистные ларьки. К счастью, эту инициативу не поддержали.
Нужны ли киоски на окраинах Екатеринбурга? Конечно, да. Но это не означает, что жители центра должны отовариваться только в супермаркетах. Или закупать продукты на неделю вперед в «Ашане» и «Мегамарте». А придется.
ЕТВ смоделировал обычную, в общем-то, ситуацию. Пятница. Вечер. После работы нужно купить продукты, чтобы приготовить полупраздничный ужин для внезапных гостей. Мы определили пять адресов — жилых домов в центре и представили, что будет, если их жильцы захотят быстро (по пути с работы) купить нужные продукты.
Карта: Николай Пекарский, ЕТВ
Меню, которое гостеприимные хозяева, придумали для своих гостей, выглядит так:
- «Оливье» или «Капрезе»
- Рыба, запеченая с овощами
- Низкокалорийный готовый торт или тирамису с овсяными отрубями
Вперед, на поиски овощей, зелени, рыбы и прочих ингридиентов!
В поисках травы
Впереди пара часов на кухне, поэтому с покупками нужно разделаться максимально быстро. Магазин у дома может спасти мою гордость, но нет… В здании есть турагенство, салон красоты и «Бристоль». Но там не нашлось даже бутылочки нужного вина — хотелось Pinot Grigio (ну или что-то близкое, белое, сухое и не противное), но увы…
Иду дальше, вспоминаю, что неподалеку есть магазин «Курико». Понимаю, что вместо рыбы, возможно, придется мариновать курицу, и бегу дальше, захватив разрыхлитель для тирамису.
Опасная прогулка
Представьте, что вы — не местный. И стали счастливчиком, который незадорого снял квартиру в самом центре города. Окна ваши выходят на дорогу, за которой — башня «Исеть», и другие многоэтажные зубы из стекла и бетона. Однако шикарным видом поверх безобразной поверхности (ремонтируют Макаровский мост, поэтому — сорри за грязь под ногами) сыт не будешь. Надо-то где-то закупаться продуктами. Да и вообще, устроить праздничный ужин, отметить новоселье. На ваше счастье, хозяин квартиры оказался словоохотлив. И на вопрос «как тут с провиантом» прислал письмо-инструкцию.
Здравствуй, дорогой друг! Думаю, на первых порах тебе, как новоявленному обитателю центровых хрущевок понадобится мой совет. Итак, допустим, тебе нужно сварганить салат и приготовить пряную семгу с овощами. Да еще прикупить бутылку белого сухого. У местных дорогу до магазина лучше даже не спрашивай. Они могут сказать: «Дык рядом «Пятерочка!» и махнуть в сторону провалов вечереющих дворов.
Не будь дураком, ты явно загуглишь этот супермаркет и замеришь расстояние до него. Всего 508 метров. Но это все голая теория. И если ты решился на это коротенькое, казалось бы, путешествие, то тебя ждет испытание. В реальности топать через дворы — долго, по прямой идти невозможно, а встречи со средневозрастными алкогольными зомби травматичны для психики.
Поэтому, дорогой друг, до «Пятерочки» шагай прямым углом, по Челюскинцев в сторону Дворца молодежи до первого светофора. Потом поворот направо до Папанина. Два квартала по этой улице и мы на месте. 780 метров в один конец. Примерно тысяча шагов. 12 минут, если ты идешь как ужаленный.
Овощи ты купишь сразу. И винцо тоже найдешь. А вот с семгой, тимьяном и орегано тебя, вероятнее всего, будет ждать облом. Витрины станут манить пельмешками категории Г: «Би хэппи! Не парься! Купи нас, посыпав приправами с глутаматом натрия!» Но как бы не было велико искушение — не поддавайся.
Всегда есть выход. За приправами можно сгонять в ближайший «Кировский». Но ближайший, в твоем случае, звучит, конечно, как издевка. До этого супермаркета, где ты обретешь вожделенные тимьян и орегано, от твоего дома — 715 метров. Но семги может не быть и здесь!
Так что-либо, дорогой друг, заменяй рыбу элитных сортов на идею тирамису с овсяными отрубями (все ингредиенты в «Кировском» есть) и возвращайся, либо еще накинь к своей прогулке как минимум 820 метров и дошагай до «Елисея». Ничего себе прогулочка, да? Но ведь ходить пешком так полезно.
А вообще не будь рохлей! Нужны продукты — бери рюкзак и езжай на автобусе в «Ашан», чтобы закупиться там на неделю. Всегда так делаю.
P.S.
Совсем забыл. В поисках продуктов ты можешь сходить в «Зеленое яблоко». Там есть все, что тебе нужно из списка продуктов для праздничного ужина. Правда чтобы добраться до этого супермаркета тебе придется перейти на другую сторону реки. И прошагать целый километр! Не совсем магазин у дома, но что есть, то есть.
Музей деликатесов
Для живущих в самом центре города (а центрее многоэтажек на Антона Валека, пожалуй, только обиталища нуворишей на Февральской революции) понятия «магазин у дома» отсутствует как класс. Зато есть выбор на любой вкус. В окрестностях дома № 17, где мне выпало счастье поселиться, есть народный магазин «Дикси», где всегда очереди и запашок бережливости (смесь земляных овощей и дезинфекции на хлоре), есть магазин выше (как кажется) классом — «Кировский» (хотя может все дело в помещении, которое просто просторнее) и есть напоминающий музей деликатесов «Елисеевский». Туда можно заглянуть сразу после зарплаты, на праздник (но только со списком продуктов, чтобы не купить ничего лишнего!).
И если у меня стоит задача приготовит праздничный ужин, то я, конечно же, найду в себе силы и дотопаю до «Елисеевского». Там найдется все, что нужно. Проверял. Правда семга там — под 1800 рублей за килограмм. Но мы ведь шикуем, правда? В будни я и картошкой в «Дикси» затарюсь.
Если останавливаться на «Елисеевском», то дорога за продуктами и возвращение домой займут у меня, примерно (все зависит от того, как почистили от снега тротуары!) 745 шагов каждый раз, то есть в день.
Такая вот забота о здоровье и активности. Захотел купить соли — прогулялся. А вот если бы у меня был продуктовый магазин под боком, куда можно добежать в халате и тапочках, то я бы вконец разленился. А тут поход в магазин — целый процесс, где не место автоматизму!
В общем, как советует пресс-служба администрации Екатеринбурга, во всем надо видеть позитив.
Квест по сугробам
В поисках продуктов для пятничного ужина (семги с овощами, «Оливье», диетического «Тирамису» и вина) здесь не просто нужно выйти на улицу — надо выбраться из двора сквозь снежные кучи и потоки подтаявшей грязи. Но это только начало квеста. Потому что если случайно выйти не в ту сторону, то единственным местом со съестным окажется небольшой ларек «Фрукты-овощи» на перекрестке Попова и Сакко и Ванцетти. Там можно купить картошку, огурцы, морковь и яблоки, помидоры, чеснок и болгарский перец. Итого: семь необходимых ингредиентов из 24. Это, если быть уверенным в том, что дома есть соль и перец. Идем дальше.
В поисках рыбы можно забрести в магазин «Рыбсеть», где семга стоит 1400 рублей за килограмм.
Следующий магазин находится в доме № 25 по улице Попова — от ларька до него идти больше квартала. Круглосуточный супермаркет формата «Здесь можно купить все: от лака для ногтей до пива» внезапно удивил ассортиментом. Нашлись обезжиренный творог, колбаса, сметана, майонез, яйца, петрушка. Но отделаться от ощущения сельского продуктового невозможно. Что ж, итого: 13 из 24.
Дальше на пути — перекресток Попова и Московской, от которого недалеко до «Алатыря» и спасительной «Карусели». Разумеется, там есть все (кроме, почему-то, орегано и овсяных отрубей). Но это последняя надежда, поэтому попробуем найти недостающие продукты в пределах улиц Сакко и Ванцетти — Попова — Московская — Малышева. В «Бруснике» на Малышева добираем зеленый горошек, тимьян, сахарозаменитель и вино. Итого: 18 из 24. За остальными шестью ингредиентами придется прогуляться до «Алатыря».
Спасите горбушу
Отправляться на поиски ингредиентов для закуски «Капрезе» все равно что искать клад. Особенно, если вы живете на Карла Либкнехта, 40, в той самой пятиэтажке, о которой знают благодаря новому проекту филармонии. Вокруг дома ни одного магазина или киоска, на противоположной стороне улицы только обувные бутики, чуть ниже в сторону проспекта Ленина — ТЦ «Сила воли». Название торгового центра говорит само за себя: вставай на беговую дорожку, тренируйся, не ешь! И в нем действительно ничего нет, кроме спортивных магазинов и лавки со здоровым питанием. Но гости вряд ли оценят пророщенные зерна пшеницы, поэтому разочарованно идем в сторону ТЮЗа.
Минуточку! Напротив «Силы воли» есть остановка с киоском «Продукты». Моцарелла, каперсы, бальзамический уксус? Конечно же, здесь ничего нет. Максимум, что мы можем купить в киоске, — это шоколад или сигареты. А ведь нам нужна не только закуска, но и семга на горячее, вино Pinot Grigio и низкокалорийный торт.
Что ж, попытаем счастье с каперсами и семгой. Подходим к прилавку с консервированными овощами. Огурчики, помидорчики, фасоль и… Внезапно мед-суфле с имбирем по соседству. Ох, уж эти изыски, но совсем не те. Продавец, который рядом наводит ревизию на полках, недоуменно хлопает глазами на вопрос «Есть ли у вас каперсы?», а затем с видом сонной мухи отвечает: «Нет». Кажется, наш «Капрезе» будет без них…
Рыба, судя по ее виду, приказала долго жить. Минтай, креветки в толстой ледяной глазури, полуфабрикаты в панировке. И где-то в углу морозилки затесался пакет горбуши, которая кричит «Help me!» черной надписью на упаковке. А семгу не ждите, фигушки. Значит, обойдемся без горячего. Хотя есть еще последняя надежда — десерт! Если не поедим, так хоть чай с тортиком попьем, но обязательно с низкокалорийным, побережем фигуру. Увы и ах, низкокалорийными десертами в «Магните» не пахнет. Вокруг только обычные пряники, конфеты, печенье, вафли.
Печальный и неутешительный вывод: жителям дома на Карла Либкнехта, 40 придется постараться, чтобы приготовить изысканный или оригинальный ужин. И это явно не десять минут ходьбы до «Магнита», а полноценная прогулка до «Гиперболы», ближайшая из которых находится в «Пассаже», или до «Перекрестка» в ТЦ «Антей».
Неизбежные запасы
Люди, которые обитают рядом с кинотеатром «Салют», кажется, питаются манной небесной. В доме на Толмачева, 17 и перпендикулярном ему Ленина, 36 можно найти только одежду, косметику и диабет в виде шоколадной «Аленки». Любители кофе, полезных снеков, фаст-фуда и вьетнамской кухни найдут себя на нечетной стороне Ленина. Или на Карла Либкнехта, где екатеринбуржцам часто предлагают заработать гастрит в Burger King. Но если к вам приезжает дорогие сердцу родственники или друзья, есть смысл приготовить вкусно самим.
Из продуктовых поблизости только «Брусника». В этом магазине вы найдете сладости, выпечку, фрукты, готовую еду в контейнерах, но не то, что необходимо для полноценного ужина. Поэтому нам приходится спускаться вниз на Малышева и резвым шагом идти в «Антей», где есть «Перекресток». Людям помоложе это не составит труда — мы добрались за десять минут, но тем, кто уже не в расцвете сил, прогулка до супермаркета покажется мукой. Хотя «Перекресток» вознаградит вас за старания.
В магазине мы нашли все, кроме десерта: помидоры (включая черри), лук, свежий базилик, орегано, петрушку, тимьян, болгарский перец, белый лук, морковь. Порадовало, что на полках было несколько видов моцареллы, оливкового масла и бальзамического уксуса. А среди вина оказалась пара бутылок белого сухого Pinot Grigio. После долгого блуждания среди маринованных листьев винограда и щавеля мы, наконец, откопали каперсы. А на колотом льду обнаружили одинокого лосося в окружении порционных кусков семги. К сожалению, неразделанную рыбу отыскать не удалось.
И вот уже в предвкушении обильного ужина мы отправились за десертом, как вдруг нас настигло разочарование. Холодильник с тортами оказался полупустым, и с полок на нас смотрели аппетитные кремовые, жирные, бьющие по диете десерты, которым не суждено было попасть на наш стол. Впрочем, голодными гости уже не останутся: их ждет «Капрезе» и семга на овощной подушке. А если добавить к этому пару найденных бутылок Pino Grigio, они даже не вспомнят о десерте. Один совет: покупайте продукты заранее, поскольку рядом с Толмачева, 17 магазинов с едой нет.
Итого… Результатом нашего эксперимента стало понимание того, что жителей центра практически насильно заставляют покупать продукты в супермаркетах, расположенных в торговых центрах. Это во-первых. И во-вторых, их также почти в принудительном порядке заставляют приобретать автомобили: ведь на общественном транспорте или пешком за продуктами на неделю в супермаркет не отправишься.
А в это время жители окраин тихо радуются многочисленным овощным, молочным, мясо-колбасным киоскам в двух шагах от дома.
ЕТВ благодарит администрацию Екатеринбурга за променад по сугробам в центре города в поисках еды