Голодный центр

В мэрии Екатеринбурга считают, что продуктовые киоски должны переехать на окраины. Жителям центра придется непросто… Эксперимент ЕТВ в поисках еды.
Авторы:Коллективный разум ЕТВ

В 2020 году о продуктовых киосках в центре Екатеринбурга будет напоминать только памятник, шутит (или нет) мэр города Александр Высокинский. Городские власти и депутаты твердо решили убрать ставшие родными шаурму и овощи с глаз долой. Свою миссию они считают благородной: очистят центр и спасут голодающий Юго-Западный район, где ситуация с общепитом «КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ». Да и в Европе, говорят, все именно так. А в центре, считают в мэрии, все проблемы с торговлей уже решены.

Возможность избавиться от нестационарных торговых объектов появилась с внесением изменений в областное законодательство. Мэрия заключила договор на три года со всеми владельцами киосков, а по истечении срока планирует выборочно не продлевать их, тогда предприниматели съедут. Депутаты предлагали использовать и более жесткие методы: устроить «ночь длинных ковшей» и снести ненавистные ларьки. К счастью, эту инициативу не поддержали.

Нужны ли киоски на окраинах Екатеринбурга? Конечно, да. Но это не означает, что жители центра должны отовариваться только в супермаркетах. Или закупать продукты на неделю вперед в «Ашане» и «Мегамарте». А придется.

ЕТВ смоделировал обычную, в общем-то, ситуацию. Пятница. Вечер. После работы нужно купить продукты, чтобы приготовить полупраздничный ужин для внезапных гостей. Мы определили пять адресов — жилых домов в центре и представили, что будет, если их жильцы захотят быстро (по пути с работы) купить нужные продукты.

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Адреса, где согласно легенде ЕТВ, ждут гостей

Карта: Николай Пекарский, ЕТВ

Меню, которое гостеприимные хозяева, придумали для своих гостей, выглядит так:

  • «Оливье» или «Капрезе»
  • Рыба, запеченая с овощами
  • Низкокалорийный готовый торт или тирамису с овсяными отрубями

Вперед, на поиски овощей, зелени, рыбы и прочих ингридиентов!

В поисках травы

Ленина, 54а

Впереди пара часов на кухне, поэтому с покупками нужно разделаться максимально быстро. Магазин у дома может спасти мою гордость, но нет… В здании есть турагенство, салон красоты и «Бристоль». Но там не нашлось даже бутылочки нужного вина — хотелось Pinot Grigio (ну или что-то близкое, белое, сухое и не противное), но увы…

Иду дальше, вспоминаю, что неподалеку есть магазин «Курико». Понимаю, что вместо рыбы, возможно, придется мариновать курицу, и бегу дальше, захватив разрыхлитель для тирамису.


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Неказистый. Одинокий. Нужный

О, чудо. Через дорогу — овощной киоск. В нем беру большую часть нужных продуктов: помидоры — обычные и черри, чеснок, петрушку, болгарский перец и морковь, лук. Дальше предстоит нелегкий выбор: все продуктовые магазины находятся на расстоянии в квартал. Компас ведет на север, поэтому я дохожу до «Елисея» на пересечении Бажова и Первомайской. Приходится побегать между рядами, но найти удается практически все: моцарелла, оливковое масло, бальзамический уксус и полный набор для тирамиссу, включая отруби. Но возникают проблемы со свежей зеленью, поэтому хватаю сушеные тимьян, базилик и орегано. Выхожу на улицу и бегу по диагонали в другой магазин. С огромными пакетами попадаю в «Верный». Там нахожу только бутылку подозрительно дешевого Pinot Grigio. Сил больше не осталось. Заменяю семгу на форель, а каперсы на соленые огурцы. Зелень только сушеная. Возможно, обед спасет тирамису.

Опасная прогулка

Челюскинцев, 7

Представьте, что вы — не местный. И стали счастливчиком, который незадорого снял квартиру в самом центре города. Окна ваши выходят на дорогу, за которой — башня «Исеть», и другие многоэтажные зубы из стекла и бетона. Однако шикарным видом поверх безобразной поверхности (ремонтируют Макаровский мост, поэтому — сорри за грязь под ногами) сыт не будешь. Надо-то где-то закупаться продуктами. Да и вообще, устроить праздничный ужин, отметить новоселье. На ваше счастье, хозяин квартиры оказался словоохотлив. И на вопрос «как тут с провиантом» прислал письмо-инструкцию.

Здравствуй, дорогой друг! Думаю, на первых порах тебе, как новоявленному обитателю центровых хрущевок понадобится мой совет. Итак, допустим, тебе нужно сварганить салат и приготовить пряную семгу с овощами. Да еще прикупить бутылку белого сухого. У местных дорогу до магазина лучше даже не спрашивай. Они могут сказать: «Дык рядом «Пятерочка!» и махнуть в сторону провалов вечереющих дворов.

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Дефицитная семга

Не будь дураком, ты явно загуглишь этот супермаркет и замеришь расстояние до него. Всего 508 метров. Но это все голая теория. И если ты решился на это коротенькое, казалось бы, путешествие, то тебя ждет испытание. В реальности топать через дворы — долго, по прямой идти невозможно, а встречи со средневозрастными алкогольными зомби травматичны для психики.

Поэтому, дорогой друг, до «Пятерочки» шагай прямым углом, по Челюскинцев в сторону Дворца молодежи до первого светофора. Потом поворот направо до Папанина. Два квартала по этой улице и мы на месте. 780 метров в один конец. Примерно тысяча шагов. 12 минут, если ты идешь как ужаленный.

Овощи ты купишь сразу. И винцо тоже найдешь. А вот с семгой, тимьяном и орегано тебя, вероятнее всего, будет ждать облом. Витрины станут манить пельмешками категории Г: «Би хэппи! Не парься! Купи нас, посыпав приправами с глутаматом натрия!» Но как бы не было велико искушение — не поддавайся.

Всегда есть выход. За приправами можно сгонять в ближайший «Кировский». Но ближайший, в твоем случае, звучит, конечно, как издевка. До этого супермаркета, где ты обретешь вожделенные тимьян и орегано, от твоего дома — 715 метров. Но семги может не быть и здесь!

Так что-либо, дорогой друг, заменяй рыбу элитных сортов на идею тирамису с овсяными отрубями (все ингредиенты в «Кировском» есть) и возвращайся, либо еще накинь к своей прогулке как минимум 820 метров и дошагай до «Елисея». Ничего себе прогулочка, да? Но ведь ходить пешком так полезно.

А вообще не будь рохлей! Нужны продукты — бери рюкзак и езжай на автобусе в «Ашан», чтобы закупиться там на неделю. Всегда так делаю.

P.S.

Совсем забыл. В поисках продуктов ты можешь сходить в «Зеленое яблоко». Там есть все, что тебе нужно из списка продуктов для праздничного ужина. Правда чтобы добраться до этого супермаркета тебе придется перейти на другую сторону реки. И прошагать целый километр! Не совсем магазин у дома, но что есть, то есть.

Музей деликатесов

Антона Валека, 17

Для живущих в самом центре города (а центрее многоэтажек на Антона Валека, пожалуй, только обиталища нуворишей на Февральской революции) понятия «магазин у дома» отсутствует как класс. Зато есть выбор на любой вкус. В окрестностях дома № 17, где мне выпало счастье поселиться, есть народный магазин «Дикси», где всегда очереди и запашок бережливости (смесь земляных овощей и дезинфекции на хлоре), есть магазин выше (как кажется) классом — «Кировский» (хотя может все дело в помещении, которое просто просторнее) и есть напоминающий музей деликатесов «Елисеевский». Туда можно заглянуть сразу после зарплаты, на праздник (но только со списком продуктов, чтобы не купить ничего лишнего!).

И если у меня стоит задача приготовит праздничный ужин, то я, конечно же, найду в себе силы и дотопаю до «Елисеевского». Там найдется все, что нужно. Проверял. Правда семга там — под 1800 рублей за килограмм. Но мы ведь шикуем, правда? В будни я и картошкой в «Дикси» затарюсь.

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Уральский деликатес — свежая зелень

Если останавливаться на «Елисеевском», то дорога за продуктами и возвращение домой займут у меня, примерно (все зависит от того, как почистили от снега тротуары!) 745 шагов каждый раз, то есть в день.

Такая вот забота о здоровье и активности. Захотел купить соли — прогулялся. А вот если бы у меня был продуктовый магазин под боком, куда можно добежать в халате и тапочках, то я бы вконец разленился. А тут поход в магазин — целый процесс, где не место автоматизму!

В общем, как советует пресс-служба администрации Екатеринбурга, во всем надо видеть позитив.

Квест по сугробам

Сакко и Ванцетти, 54

В поисках продуктов для пятничного ужина (семги с овощами, «Оливье», диетического «Тирамису» и вина) здесь не просто нужно выйти на улицу — надо выбраться из двора сквозь снежные кучи и потоки подтаявшей грязи. Но это только начало квеста. Потому что если случайно выйти не в ту сторону, то единственным местом со съестным окажется небольшой ларек «Фрукты-овощи» на перекрестке Попова и Сакко и Ванцетти. Там можно купить картошку, огурцы, морковь и яблоки, помидоры, чеснок и болгарский перец. Итого: семь необходимых ингредиентов из 24. Это, если быть уверенным в том, что дома есть соль и перец. Идем дальше.

В поисках рыбы можно забрести в магазин «Рыбсеть», где семга стоит 1400 рублей за килограмм.

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Креветки тоже есть

Следующий магазин находится в доме № 25 по улице Попова — от ларька до него идти больше квартала. Круглосуточный супермаркет формата «Здесь можно купить все: от лака для ногтей до пива» внезапно удивил ассортиментом. Нашлись обезжиренный творог, колбаса, сметана, майонез, яйца, петрушка. Но отделаться от ощущения сельского продуктового невозможно. Что ж, итого: 13 из 24.

Дальше на пути — перекресток Попова и Московской, от которого недалеко до «Алатыря» и спасительной «Карусели». Разумеется, там есть все (кроме, почему-то, орегано и овсяных отрубей). Но это последняя надежда, поэтому попробуем найти недостающие продукты в пределах улиц Сакко и Ванцетти — Попова — Московская — Малышева. В «Бруснике» на Малышева добираем зеленый горошек, тимьян, сахарозаменитель и вино. Итого: 18 из 24. За остальными шестью ингредиентами придется прогуляться до «Алатыря».

Спасите горбушу

Карла Либкнехта, 40

Отправляться на поиски ингредиентов для закуски «Капрезе» все равно что искать клад. Особенно, если вы живете на Карла Либкнехта, 40, в той самой пятиэтажке, о которой знают благодаря новому проекту филармонии. Вокруг дома ни одного магазина или киоска, на противоположной стороне улицы только обувные бутики, чуть ниже в сторону проспекта Ленина — ТЦ «Сила воли». Название торгового центра говорит само за себя: вставай на беговую дорожку, тренируйся, не ешь! И в нем действительно ничего нет, кроме спортивных магазинов и лавки со здоровым питанием. Но гости вряд ли оценят пророщенные зерна пшеницы, поэтому разочарованно идем в сторону ТЮЗа.

Минуточку! Напротив «Силы воли» есть остановка с киоском «Продукты». Моцарелла, каперсы, бальзамический уксус? Конечно же, здесь ничего нет. Максимум, что мы можем купить в киоске, — это шоколад или сигареты. А ведь нам нужна не только закуска, но и семга на горячее, вино Pinot Grigio и низкокалорийный торт.

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Так вот они какие, каперсы

Топаем в сторону ТЮЗа. Вот оно, спасение! На перекрестке Карла Либкнехта — Шевченко алеет «Магнит». Влетаем в магазин и понимаем, что гостям не светит ничего кроме яичницы с сосисками. Или моцареллы с помидорами, луком, перцем, морковью и чесноком. Королем стола станет портвейн, водка или шампанское «Российское», потому что ничего лучше здесь нет. Зато есть бальзамический уксус и оливковое масло. А вот базилик только сушеный. Про орегано и тимьян вообще забудьте.

Что ж, попытаем счастье с каперсами и семгой. Подходим к прилавку с консервированными овощами. Огурчики, помидорчики, фасоль и… Внезапно мед-суфле с имбирем по соседству. Ох, уж эти изыски, но совсем не те. Продавец, который рядом наводит ревизию на полках, недоуменно хлопает глазами на вопрос «Есть ли у вас каперсы?», а затем с видом сонной мухи отвечает: «Нет». Кажется, наш «Капрезе» будет без них…

Рыба, судя по ее виду, приказала долго жить. Минтай, креветки в толстой ледяной глазури, полуфабрикаты в панировке. И где-то в углу морозилки затесался пакет горбуши, которая кричит «Help me!» черной надписью на упаковке. А семгу не ждите, фигушки. Значит, обойдемся без горячего. Хотя есть еще последняя надежда — десерт! Если не поедим, так хоть чай с тортиком попьем, но обязательно с низкокалорийным, побережем фигуру. Увы и ах, низкокалорийными десертами в «Магните» не пахнет. Вокруг только обычные пряники, конфеты, печенье, вафли.

Печальный и неутешительный вывод: жителям дома на Карла Либкнехта, 40 придется постараться, чтобы приготовить изысканный или оригинальный ужин. И это явно не десять минут ходьбы до «Магнита», а полноценная прогулка до «Гиперболы», ближайшая из которых находится в «Пассаже», или до «Перекрестка» в ТЦ «Антей».

Неизбежные запасы

Толмачева, 17

Люди, которые обитают рядом с кинотеатром «Салют», кажется, питаются манной небесной. В доме на Толмачева, 17 и перпендикулярном ему Ленина, 36 можно найти только одежду, косметику и диабет в виде шоколадной «Аленки». Любители кофе, полезных снеков, фаст-фуда и вьетнамской кухни найдут себя на нечетной стороне Ленина. Или на Карла Либкнехта, где екатеринбуржцам часто предлагают заработать гастрит в Burger King. Но если к вам приезжает дорогие сердцу родственники или друзья, есть смысл приготовить вкусно самим.

Из продуктовых поблизости только «Брусника». В этом магазине вы найдете сладости, выпечку, фрукты, готовую еду в контейнерах, но не то, что необходимо для полноценного ужина. Поэтому нам приходится спускаться вниз на Малышева и резвым шагом идти в «Антей», где есть «Перекресток». Людям помоложе это не составит труда — мы добрались за десять минут, но тем, кто уже не в расцвете сил, прогулка до супермаркета покажется мукой. Хотя «Перекресток» вознаградит вас за старания.

В магазине мы нашли все, кроме десерта: помидоры (включая черри), лук, свежий базилик, орегано, петрушку, тимьян, болгарский перец, белый лук, морковь. Порадовало, что на полках было несколько видов моцареллы, оливкового масла и бальзамического уксуса. А среди вина оказалась пара бутылок белого сухого Pinot Grigio. После долгого блуждания среди маринованных листьев винограда и щавеля мы, наконец, откопали каперсы. А на колотом льду обнаружили одинокого лосося в окружении порционных кусков семги. К сожалению, неразделанную рыбу отыскать не удалось.

И вот уже в предвкушении обильного ужина мы отправились за десертом, как вдруг нас настигло разочарование. Холодильник с тортами оказался полупустым, и с полок на нас смотрели аппетитные кремовые, жирные, бьющие по диете десерты, которым не суждено было попасть на наш стол. Впрочем, голодными гости уже не останутся: их ждет «Капрезе» и семга на овощной подушке. А если добавить к этому пару найденных бутылок Pino Grigio, они даже не вспомнят о десерте. Один совет: покупайте продукты заранее, поскольку рядом с Толмачева, 17 магазинов с едой нет.

Итого… Результатом нашего эксперимента стало понимание того, что жителей центра практически насильно заставляют покупать продукты в супермаркетах, расположенных в торговых центрах. Это во-первых. И во-вторых, их также почти в принудительном порядке заставляют приобретать автомобили: ведь на общественном транспорте или пешком за продуктами на неделю в супермаркет не отправишься.

А в это время жители окраин тихо радуются многочисленным овощным, молочным, мясо-колбасным киоскам в двух шагах от дома.

ЕТВ благодарит администрацию Екатеринбурга за променад по сугробам в центре города в поисках еды

Инфографика: Виталий Калистратов и Николай Пекарский, ЕТВ
Фото: pixabay.com, Мария Войнакова, Марина Сухогузова, Арина Осипова, ЕТВ
Мы их теряем
Ищем замену шаурме. Гирос нашего времени
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Ищем замену шаурме. Подключиться к вафле
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Авторы:
Коллективный разум ЕТВ
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Теги:
Городские истории, Администрация Екатеринбурга, мэрия, продукты, супермаркет, магазин, киоски, торговля
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