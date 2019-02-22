Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»

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Мать Эммы Меессеман — известная в прошлом баскетболистка, выступала за сборную страны и добивалась серьезных результатов. Поэтому вряд ли у дочери было много вариантов, чем заниматься в жизни. Хотя бельгийка такие предположения отрицает: «Конечно, я всю свою жизнь знала, что мама играла в баскетбол. Но она никогда не подталкивала меня к такому же пути, дала сделать выбор самой. Не скрою, мне тоже хотелось достичь ее уровня и, может быть, даже стать лучше, хотя я понимала, что это будет нелегко». В другой сфере, помимо спорта, Меессеман себя не представляет: «Максимум — стала бы физиотерапевтом, но без спорта я бы не смогла».

Первым профессиональным клубом Эммы Меессеман стала ипрская команда «Блю Кэтс». Бельгийская центровая затрудняется назвать свое первое, самое важное спортивное достижение: «Я бы сказала, что это целый период. Когда мне было 15 лет, в составе юниорской сборной Бельгии мы с командой шли на пятом месте. В один момент осознали, что у нас есть силы — и на следующий год взяли серебро. В 18 лет уже были первыми на молодежном чемпионате Европы».