Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»

О жизни в России и своей карьере рассказывает бельгийская центровая баскетбольного клуба УГМК Эмма Меессеман.
Авторы:Михаил Вербицкий

Женский баскетбольный клуб УГМК давно прописался на российском и европейском Олимпе. За один год «лисицы» могут выиграть все возможные трофеи, а на следующий сезон — повторить успех. За УГМК всегда выступали не только российские звезды, но и зарубежные баскетбольные знаменитости. ЕТВ встретился с одной из них — бельгийской центровой Эммой Меессеман. Поговорили о детстве, переезде в Россию и различиях между Москвой и Екатеринбургом.

«Мы с самого начала стали очень интенсивно играть. Конечно, делали некоторые ошибки, но из этого состоит баскетбол — на недочетах мы учимся», — с Эммой Меессеман мы встречаемся в кафе Engels; центровая УГМК делится свежими эмоциями о вчерашнем победном матче с итальянской «Фамилой» (мы разговаривали 14 февраля — прим. ЕТВ). «Нам предстоит еще одна игра в регулярном сезоне Евролиги, и это здорово, потому что так мы сможем дальше тренироваться и готовиться к четвертьфиналу», — говорит бельгийка.

Эмма Меессеман родилась в 1993 году городке Ипр, его население — 20 тысяч человек. «Если вы окажетесь в Бельгии, то в первую очередь стоит посетить мой спокойный город! (смеется) Он окружен средневековыми стенами, многие памятники сохранились после Второй мировой войны. На это стоит посмотреть». Детство Эммы, как и любой баскетболистки, было напряженным и загруженным: постоянные тренировки, матчи, сборы, разъезды, лагеря. Даже на каникулах будущая звезда не оставалась дома. Такова суровая доля профессионального спортсмена.

mol_4251.jpg

Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Эмма начала играть с пяти лет. Когда в жизни появилась школа, приходилось совмещать. В 15-16 лет бельгийка уже выступала на серьезном европейском уровне, но продолжала учиться. Меессеман признается, что школа ее очень поддерживала и позволяла пропускать занятия.

Мать Эммы Меессеман — известная в прошлом баскетболистка, выступала за сборную страны и добивалась серьезных результатов. Поэтому вряд ли у дочери было много вариантов, чем заниматься в жизни. Хотя бельгийка такие предположения отрицает: «Конечно, я всю свою жизнь знала, что мама играла в баскетбол. Но она никогда не подталкивала меня к такому же пути, дала сделать выбор самой. Не скрою, мне тоже хотелось достичь ее уровня и, может быть, даже стать лучше, хотя я понимала, что это будет нелегко». В другой сфере, помимо спорта, Меессеман себя не представляет: «Максимум — стала бы физиотерапевтом, но без спорта я бы не смогла».

Первым профессиональным клубом Эммы Меессеман стала ипрская команда «Блю Кэтс». Бельгийская центровая затрудняется назвать свое первое, самое важное спортивное достижение: «Я бы сказала, что это целый период. Когда мне было 15 лет, в составе юниорской сборной Бельгии мы с командой шли на пятом месте. В один момент осознали, что у нас есть силы — и на следующий год взяли серебро. В 18 лет уже были первыми на молодежном чемпионате Европы».

mol_4313.jpg
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Меессеман скромничает и многое замалчивает. Например, на чемпионате Европы в 2009 году кадетская сборная Бельгии заняла второе место, а Эмму признали самым ценным игроком турнира. Уже на следующий год центровая успешно дебютировала в основной национальной команде. На юниорском чемпионате Европы в 2011 году баскетболистка разрывала всех соперников, а в финале против французской сборной набрала 25 очков и сделала девять подборов — невероятный результат.

Когда Эмма добилась всех высоких результатов на Родине, она переехала во Францию, в одно из сильнейших европейских первенств. За два года в команде «Вильнев-д’Аск» Меессеман была лучшей почти по всем показателям. «Тяжело покидала Бельгию. Тем более, что французский город, за чью команду я играла, находился в 30 минутах от моего родного: я как бы близко, но не могу уехать. Думаю, через это проходят все спортсмены. Переезжать в Россию или Штаты было гораздо проще», — считает Эмма Меессеман.

gvc1qt1b9f0.jpg

Фото: пресс-служба БК УГМК

«Во Франции мне очень запомнились фанаты. Своей доброжелательностью. Даже если сейчас туда поеду играть против Вильнева“, они все равно будут поддерживать меня, потому что следят за моей карьерой и уважают».

В 2014 году Эмма Меессеман оказалась в России, она подписала контракт со «Спартой энд К» (Видное, Московская область). «В Европе говорили, что в России люди злые, еда невкусная и очень холодно. Но когда я сюда приехала, люди оказались приветливыми, а еда чудесной. Только про холод оказалось правдой. (смеется) Людям нужно увидеть Россию лично, чтобы поменять о ней представление. Все, что частенько говорят о России в Европе, — неправда. Другое дело, что, когда идешь по улице, не все здороваются, как это принято в Европе и южных странах. Но если попросишь помощи, то всегда откликнутся», — рассуждает бельгийка.

wkebc6m4elq.jpg

Фото: пресс-служба БК УГМК

За «Спарту» Эмма выступала с 2014 года. А спустя два года в жизни бельгийки замаячил Екатеринбург. «Предложение от УГМК стало огромной неожиданностью… Тем более оно поступило в середине сезона. Я была просто в шоке, в панике позвонила маме, чтобы рассказать об этом. Понимала, что для меня это правильный выбор, но в то же время не знала, что делать. Случился флэшбек: вспомнила ситуацию, когда переезжала во Францию, а там все оказалось в новинку — команда, люди… Да и Екатеринбург я толком не знала, всего два раза была».

Эмма Меессеман все-таки перешла в УГМК — и не прогадала. Бельгийка быстро стала частью команды и одной из полноправных звезд, ее здорово приняли в коллективе. С екатеринбургским клубом Эмма уже стала трехкратным чемпионом России. Дважды выигрывала Евролигу (2016 и 2018), а в прошлом сезоне к тому же стала самым ценным игроком финального матча. «Это мой пятый сезон в России, и я бы не осталась здесь, если бы мне не нравилось», — откровенничает Меессеман.

С 2013 года бельгийка параллельно выступает (так можно) в женской НБА — сильнейшей американской лиге. Эмма стала второй бельгийкой в истории, которая поиграла в заокеанской лиге. «В НБА очень серьезная конкуренция. И мы никогда не знаем, как закончится матч, все непредсказуемо, потому что много сильных и равных команд. В России по-другому: мы примерно представляем, какую команду обыграем на 20 очков, какую — на пять, а с какой — придется серьезно побороться».

Эмма Меессеман в деле: забивает «треху» с финальной сиреной

Если посмотреть на статистику матчей УГМК, то многие встречи «лисицы» заканчивают с 40-очковым отрывами, особенно в российском чемпионате. Даже матч Евролиги с итальянской «Фамилой» завершился со счетом 77:46. «Нам не скучно выигрывать. Для нас вызов — оторваться не на 40 или 50 очков, а показать свой лучший баскетбол», — говорит Эмма.

Любой домашний матч УГМК собирает аншлаг и готовит незабываемый перформанс для зрителей. Но и сами болельщики не отсиживаются: екатеринбургские фанаты известны своей дружной и громогласной поддержкой. «Это здорово, что зрителей много, хотя в Штатах их может быть еще больше. Разница в другом. В США мы защищены от зрителей, а в России можем поговорить после матча, нет никаких барьеров. И даже при выходе из зала выстраивается очередь из болельщиков, которые хотят пообщаться. Болельщики УГМК путешествуют за нами по всей России и Европе. Куда бы мы ни приехали, всегда знаем, что у нас будет солидная группа поддержки. Понятно, местные могут быть громче, но наших точно услышим. Это заряжает энергией», — считает Эмма Меессеман.

pgywohb3xtu.jpg

Фото: пресс-служба БК УГМК

Эмма с удовольствием вспоминает первые впечатления от Екатеринбурга. Самое основное — холод, который бельгийская центровая — что необычно — полюбила. Другое наблюдение баскетболистки особенно удивляет. «Когда приехала в город из аэропорта, мне немножко напомнило Европу. В Екатеринбурге гораздо больше людей, чем, к примеру, в Москве говорят на английском. В этом плане мне было проще. Естественно, не все владеют языком. Некоторые стесняются, но все равно пытаются заговорить. Мне кажется, проблема в том, что люди недостаточно открытые. Но я не настаиваю, чтобы люди со мной общались только на английском. Сама учу русские слова».

Российскую столицу Эмма Меессеман запомнила огромным городом-музеем. «Москва слишком большая. Конечно, выбиралась в центр, но нечасто. Надо было планировать заранее: могла сходить только в три места — и все. Для меня Москва ассоциируется с музеем. Если в Екатеринбурге можно все знаковые объекты пройти за раз, то в Москве — нет. Екатеринбург — город для жизни, Москва — для посещения достопримечательностей».

mol_4388.jpg

Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

В УГМК у Эммы есть компания друзей — Ника Барич, Татьяна Петрушина, Наталья Виеру. Девушки вместе ходят по ресторанам, катаются на снегоходах, участвуют в квестах. «В Екатеринбурге много кафе, но они полностью отличаются от бельгийских, потому у нас есть террасы со столиками на улицах. В плане архитектуры вообще несравнимо: в Екатеринбурге большие здания, все масштабное. И дорожное движение более интенсивное. Еще один момент — в европейских городках центр считается там, где стоит собор. Здесь не так, поэтому точно не знаю, где центр города».
mol_4355.jpg
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
В 2019 году Эмма Меессеман как обычно хочет выиграть с УГМК все, что можно — чемпионат России и Евролигу. Летом бельгийка поедет в Вашингтон и планирует «оторваться» в НБА. Другая цель — как минимум, попасть в топ-6 на чемпионате Европы со сборной Бельгии, чтобы в дальнейшем попасть в олимпийскую квалификацию. «Я никогда не ставила перед собой цели стать самым лучшим игроком. Я просто пытаюсь играть как можно лучше и приносить пользу команде. Но все-таки у меня есть мечта — попасть на Олимпиаду. Буду делать все возможное для этого», — рассказывает Эмма.
ehmma1.jpg

Фото: пресс-служба БК УГМК

А когда же отдыхать? «После игры мы обычно ходим ужинать с командой. В случае с Фамилой“ поехали в Хайят“, достаточно долго там задержались. Потом я пешком пошла домой, чтобы подышать свежим воздухом. И около 12 часов легла спать. Мне не надо много времени для отдыха. Я молода и полна энергии».

Благодарим пресс-службу УГМК за помощь в организации интервью.
Фото на входе: Марина Молдавская для ЕТВ

Понравилось? Читаем дальше!
Екатеринбург другими глазами: «В Осаке лучше роллы, но хуже грязь»
Екатеринбург другими глазами: город чистого метро и альтруистов
Екатеринбург другими глазами: монгольское нашествие и косые взгляды
Екатеринбург другими глазами: «В Мексике буду скучать по трамваям»
Екатеринбург другими глазами. «На Урале суровые только продавщицы»
Екатеринбург другими глазами. «А у вас торгуют людьми?»
Екатеринбург другими глазами: «Говорю друзьям, что живу в будущем»
Екатеринбург другими глазами: «Мне говорили, что в России едят детей»
Екатеринбург другими глазами: «Набережная у вас какая-то грустная»
Екатеринбург другими глазами: «У вас я впервые увидела сухари»
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Городские истории, Екатеринбург другими глазами, Екатеринбуг другими глазами, Эмма Меессеман, УГМК, баскетбол, Бельгия, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбург другими глазами: «В город меня привела любовь»
Городские истории
Екатеринбург другими глазами: «В город меня привела любовь»
Чех Йозеф Коварик приехал в Екатеринбург девять лет назад как путешественник. Но остался в городе. И теперь называет Екатеринбург своим вторым домом.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
27 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
МРТ. Женское здоровье
22 февраля в 18:00
С Максим Зырянов
Екатеринбург другими глазами: «Я выжил в девяностые в России»
Екатеринбург другими глазами: «Я выжил в девяностые в России»
История уроженца Пакистана, который устал отвечать на вопросы о погоде и объяснять, что не торгует оружием.