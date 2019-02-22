Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»
Женский баскетбольный клуб УГМК давно прописался на российском и европейском Олимпе. За один год «лисицы» могут выиграть все возможные трофеи, а на следующий сезон — повторить успех. За УГМК всегда выступали не только российские звезды, но и зарубежные баскетбольные знаменитости. ЕТВ встретился с одной из них — бельгийской центровой Эммой Меессеман. Поговорили о детстве, переезде в Россию и различиях между Москвой и Екатеринбургом.
«Мы с самого начала стали очень интенсивно играть. Конечно, делали некоторые ошибки, но из этого состоит баскетбол — на недочетах мы учимся», — с Эммой Меессеман мы встречаемся в кафе Engels; центровая УГМК делится свежими эмоциями о вчерашнем победном матче с итальянской «Фамилой» (мы разговаривали 14 февраля — прим. ЕТВ). «Нам предстоит еще одна игра в регулярном сезоне Евролиги, и это здорово, потому что так мы сможем дальше тренироваться и готовиться к четвертьфиналу», — говорит бельгийка.
Эмма Меессеман родилась в 1993 году городке Ипр, его население — 20 тысяч человек. «Если вы окажетесь в Бельгии, то в первую очередь стоит посетить мой спокойный город! (смеется) Он окружен средневековыми стенами, многие памятники сохранились после Второй мировой войны. На это стоит посмотреть». Детство Эммы, как и любой баскетболистки, было напряженным и загруженным: постоянные тренировки, матчи, сборы, разъезды, лагеря. Даже на каникулах будущая звезда не оставалась дома. Такова суровая доля профессионального спортсмена.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Мать Эммы Меессеман — известная в прошлом баскетболистка, выступала за сборную страны и добивалась серьезных результатов. Поэтому вряд ли у дочери было много вариантов, чем заниматься в жизни. Хотя бельгийка такие предположения отрицает: «Конечно, я всю свою жизнь знала, что мама играла в баскетбол. Но она никогда не подталкивала меня к такому же пути, дала сделать выбор самой. Не скрою, мне тоже хотелось достичь ее уровня и, может быть, даже стать лучше, хотя я понимала, что это будет нелегко». В другой сфере, помимо спорта, Меессеман себя не представляет: «Максимум — стала бы физиотерапевтом, но без спорта я бы не смогла».
Первым профессиональным клубом Эммы Меессеман стала ипрская команда «Блю Кэтс». Бельгийская центровая затрудняется назвать свое первое, самое важное спортивное достижение: «Я бы сказала, что это целый период. Когда мне было 15 лет, в составе юниорской сборной Бельгии мы с командой шли на пятом месте. В один момент осознали, что у нас есть силы — и на следующий год взяли серебро. В 18 лет уже были первыми на молодежном чемпионате Европы».
Когда Эмма добилась всех высоких результатов на Родине, она переехала во Францию, в одно из сильнейших европейских первенств. За два года в команде «Вильнев-д’Аск» Меессеман была лучшей почти по всем показателям. «Тяжело покидала Бельгию. Тем более, что французский город, за чью команду я играла, находился в 30 минутах от моего родного: я как бы близко, но не могу уехать. Думаю, через это проходят все спортсмены. Переезжать в Россию или Штаты было гораздо проще», — считает Эмма Меессеман.
Фото: пресс-служба БК УГМК
В 2014 году Эмма Меессеман оказалась в России, она подписала контракт со «Спартой энд К» (Видное, Московская область). «В Европе говорили, что в России люди злые, еда невкусная и очень холодно. Но когда я сюда приехала, люди оказались приветливыми, а еда чудесной. Только про холод оказалось правдой. (смеется) Людям нужно увидеть Россию лично, чтобы поменять о ней представление. Все, что частенько говорят о России в Европе, — неправда. Другое дело, что, когда идешь по улице, не все здороваются, как это принято в Европе и южных странах. Но если попросишь помощи, то всегда откликнутся», — рассуждает бельгийка.
Фото: пресс-служба БК УГМК
Эмма Меессеман все-таки перешла в УГМК — и не прогадала. Бельгийка быстро стала частью команды и одной из полноправных звезд, ее здорово приняли в коллективе. С екатеринбургским клубом Эмма уже стала трехкратным чемпионом России. Дважды выигрывала Евролигу (2016 и 2018), а в прошлом сезоне к тому же стала самым ценным игроком финального матча. «Это мой пятый сезон в России, и я бы не осталась здесь, если бы мне не нравилось», — откровенничает Меессеман.
С 2013 года бельгийка параллельно выступает (так можно) в женской НБА — сильнейшей американской лиге. Эмма стала второй бельгийкой в истории, которая поиграла в заокеанской лиге. «В НБА очень серьезная конкуренция. И мы никогда не знаем, как закончится матч, все непредсказуемо, потому что много сильных и равных команд. В России по-другому: мы примерно представляем, какую команду обыграем на 20 очков, какую — на пять, а с какой — придется серьезно побороться».
Любой домашний матч УГМК собирает аншлаг и готовит незабываемый перформанс для зрителей. Но и сами болельщики не отсиживаются: екатеринбургские фанаты известны своей дружной и громогласной поддержкой. «Это здорово, что зрителей много, хотя в Штатах их может быть еще больше. Разница в другом. В США мы защищены от зрителей, а в России можем поговорить после матча, нет никаких барьеров. И даже при выходе из зала выстраивается очередь из болельщиков, которые хотят пообщаться. Болельщики УГМК путешествуют за нами по всей России и Европе. Куда бы мы ни приехали, всегда знаем, что у нас будет солидная группа поддержки. Понятно, местные могут быть громче, но наших точно услышим. Это заряжает энергией», — считает Эмма Меессеман.
Фото: пресс-служба БК УГМК
Российскую столицу Эмма Меессеман запомнила огромным городом-музеем. «Москва слишком большая. Конечно, выбиралась в центр, но нечасто. Надо было планировать заранее: могла сходить только в три места — и все. Для меня Москва ассоциируется с музеем. Если в Екатеринбурге можно все знаковые объекты пройти за раз, то в Москве — нет. Екатеринбург — город для жизни, Москва — для посещения достопримечательностей».
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Фото: пресс-служба БК УГМК
А когда же отдыхать? «После игры мы обычно ходим ужинать с командой. В случае с „Фамилой“ поехали в „Хайят“, достаточно долго там задержались. Потом я пешком пошла домой, чтобы подышать свежим воздухом. И около 12 часов легла спать. Мне не надо много времени для отдыха. Я молода и полна энергии».
Благодарим пресс-службу УГМК за помощь в организации
интервью.
Фото на входе: Марина Молдавская для ЕТВ