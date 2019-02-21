Детская травма

До пятого класса Саша почти все время жил в детском доме. Подъем, завтрак, школа, домашние задания, ужин и сон. Дни шли однообразно, поэтому сейчас он не очень любит говорить о том времени. Помнит только, что ребята ладили друг с другом, и он не жаловался на жизнь. В пятом классе Александр начал заниматься спортом. «Друг рассказал, что к ним приходили из секции кикбоксинга, и позвал меня на тренировку. У нас тогда не было выбора, куда идти, и я решил попробовать себя в этом», — вспоминает Александр.

Пятикласснику понравились тренировки и он понял — ему без них не жить. И стремился быстрее распрощаться с домашкой, лишь бы успеть на кикбоксинг. «Мне даже ставили ультиматум: если не сделаешь уроки, не пойдешь на тренировку. В итоге у меня улучшилась успеваемость, поэтому я хорошо закончил школу. Я благодарен спорту за это. Он заставил меня быть более дисциплинированным», — отмечает выпускник детского дома.

Кроме дисциплины спорт принес Александру Муфтахитдинову золотые и серебряные медали. До девятого класса он регулярно выезжал на соревнования. На чемпионатах России мальчик превосходил «домашних» детей: дважды становился первым и столько же раз получал серебро. Но пришло время думать не только о спорте, надо было определяться с профессией. Саша выбрал электрогазосварку и отправился в училище Екатеринбурга, поселился в общежитии. Парню повезло с окружением. Никто и никогда не вспоминал о том, что он детдомовский.

Как общаться с детьми, которые остались без попечения родителей, не понаслышке знает координатор социальных проектов движения «Про.Добро» Яна Вегера. О том, как девушка помогает детдомовцам, ЕТВ писал в рубрике «Спасатели».