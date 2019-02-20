«Меня и так все бьют!»

«Если бы я сама покупала эту квартиру, я бы никогда не взяла жилье в этом доме. Но покупала дочка-студентка, а сами мы приехали из Сибири. У меня муж после инсульта, и без того забот хватает, а тут еще такая Наташа. Как я понимаю, она оказывала интимные услуги. Может, чтобы подзаработать (пенсия-то у инвалидов копеечная). Может, потому что как все психически больные была сексуально озабоченная. Я не знаю. Но к ней ходили все — черные, белые, молодые, старые. Одно время, давно уже — у нее регулярно появлялся такой ухоженный солидный мужчина, не чета ее обычным кавалерам. Тетки наши говорили, что это отец ее младшего ребенка. У нее был сын. Точнее два — старшего забрали давно, он уже выпустился из детдома и живет в городе. А младшего забрали в 2012, тогда ему было три годика. Хорошенький такой мальчишка!».

Светлана Гавриловна живет в квартире рядом. Дверь в дверь. Может быть, еще и поэтому все эти годы не могла просто закрыть глаза на происходящее. Потому что это происходящее проникало к ней в квартиру в виде крыс, тараканов и мух. В виде ночных криков и пьяных скандалов. Однажды соседка вязала и перерезала Светлане провода — как выяснилось, приревновала к своим «женихам».