Весенний приговор: ходить и пачкаться

Когда мы вживаемся в хтонический трэш и коммунальный ужас, который поглотил городское пространство, насущной проблемой встает вопрос: как к этому относиться? Первая реакция — раздражение, переходящее в гнев: «Я не создан для этой среды!» И эта эмоция тяжела, поэтому удобнее заменить ее смирением: «Екатеринбург никогда-никогда не был чистым, что же поделать». А тут уже пару шагов до выученной беспомощности. До того, что станет приемлемой мысль: «Если я сейчас брошу мусор мимо урны, улица грязнее не станет, поэтому — почему нет»?

Если вы пройдетесь по улице Малышева от Московской до Красноармейской, то поймете: все так и есть. И те горожане, которые прятали пустую, ставшую мусором, тару в сугробы, занимающие половину тротуара, не плохие. Возможно, они очень даже приличные. Просто — «грязь в душе», которая от того, что «среда заела».

Поэтому гневайтесь, друзья! И если в вашем дворе, на вашем ежедневном пути из дома на работу, не убрали снег — ищите виноватого. И заставляйте его исправить ошибку. Ведь неубранные кучи снега при первой же оттепели (а погодные условия, что метель, что резкое потепление, для наших коммунальщиков — это всегда неожиданность) сразу же поплывут, превращаясь в грязь. Ту самую гадкую субстанцию, справиться с которой практически невозможно.

Хотя, конечно, проще не замечать грязь, а смотреть на звезды. Правда, небо в центре Екатеринбурга засвечено. И вместо звезд-жемчужин (ведь их зачем-то зажигают) — огни «Высоцкого», который своей громадой заставляет вспомнить стихи:

Полунебоскребы

лесами поднял,

чтоб в электричестве

мыть вечера,

а рядом -

гриб,

дыра,

преисподняя,

как будто

у города

нету

«сегодня»,

а только -

«завтра»

и «вчера».

Владимир Маяковский написал эти строки 91 год назад — после того, как погостил в Свердловске. Ведь как в воду глядел! Уж напророчил так напророчил. Точно проклял.

Вот потеплеет и под ногами горожан разверзнется «дыра, преисподняя» из жидкой и липкой грязи. Такая же, как была год, десять, пятьдесят, сто лет назад. И всем нам останется ждать лета и зноя, который традиционно подсушит весеннее месиво. И тогда я спрошу: «Люди, не подскажете, где купить респиратор? А то дышать нечем!»



