Жизнь после войны. Афган — зачем это было

— Вы были одними из первых, кто вошел в Афганистан. Было ли у вас хотя бы примерное понимание того, что вас там ждет?



Василий Стародубцев: Не было никакого понимания. И дело даже не в какой-то тайне и секретности. А в том, что Афганистан со своими жителями был для советского человека неизведанной землей с незнакомым менталитетом и традициями. Ну, а мы, молодые, и вовсе ничего не знали. Нас же подняли по тревоге после Нового года. И 4 января мы были уже в Термезе. Часть людей, в том числе и я, получили оружие, бронетехнику. И нам поставили задачу — дойти до Кабула. Сказали, что, возможно, придется пробиваться с боями. Вот тогда это прозвучало новинку. Ведь нас забирали официально на учения.

— Страшно было, когда узнали, что все всерьез?

ВС: Честно скажу, ни я, ни ребята, которые вместе со мной заходили в Афган, страха не испытывали. В силу молодости, бойцовского воспитания. Был даже какой-то задор: вот мы, сильные, идем выручать братский народ из беды. Музыка в душах звенела. Вот такое было настроение.