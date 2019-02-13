Трудная высота
Строительство делового квартала «Екатеринбург-Сити» планируют завершить в 2014 году, говорил мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 10 декабря 2008 года. По его словам, первые объекты квартала сдадут уже до конца текущего года. «Думаю, кризис нам не будет в этом мешать», — подчеркнул мэр. Спустя десять лет построен лишь один небоскреб. Что будет с другими — неясно.
Высотные амбиции Екатеринбурга, по большому счету, остались на бумаге и на словах. Вместо десятка небоскребов город получил лишь два — «Исеть» и «Высоцкий». Что и почему потеряла уральская столица, а главное — ожидать ли 200-метровые башни в будущем, разбирался ЕТВ.
Как все начиналось
Екатеринбург долго не мог набрать высоту. В Советском Союзе понятия «бизнес-центр» не было, а в жилищном строительстве возводились типовые дома — «панельки». «От пятиэтажек постепенно уходили к девятиэтажкам, позже появились здания в 16 этажей. И это был предел. Отказ от панельного домостроения можно считать точкой отсчета, началом современного высотного строительства», — говорит Михаил Вяткин. С крахом СССР во многие сферы жизни проникли новые веяния. Это коснулось и строительства — технологии изменилось до неузнаваемости. Миновав кризис 1998-го и войдя в «сытые» нулевые, уральская столица постепенно расправила плечи и вскоре превратилась в гигантскую стройку.
В 2005 году самым высоким зданием Екатеринбурга стал жилой комплекс «Аквамарин». Одна из трех башен достигает 26 этажей — таких домов в городе еще не строили. «Атомстройтрокомплекс» был активным новатором в сфере высотного строительства жилья. В 2006 году компания начала строить 140-метровую «Февральскую революцию», которая потом долго была самым высоким жилым небоскребом за пределами Москвы. «Сначала здание проектировали в 26 этажей. Но на заседании главы города и области нам задачу усложнили: Екатеринбург активно готовился к саммиту ШОС, а здание оказалось на гостевом маршруте. Поэтому мы увеличили высоту до 43 этажей. И первыми в Екатеринбурге проходили „Главгосэкспертизу“ в Москве. Занимались ей полгода. Почему так долго? Тогда, как в принципе и сейчас, не было нормативно-правовой базы по высотному строительству, приходилось искать выходы», — рассказывал ЕТВ главный инженер «Атомстройскомплекса» Роман Комиссаров.
Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»
Несколькими годами ранее за высотное строительство взялся Андрей Гавриловский. Бизнесмен строит три «Антея»: восьми-, 22- и 54-этажный. Последний в итоге обретает название «Высоцкий», статус первого офисного небоскреба на Урале и самого высокого за пределами Москвы.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Высотное предложение
Самый масштабный небоскребный проект города — «Екатеринбург Сити» — впервые показывают в 2006 году. УГМК хочет построить четыре небоскреба — 210-метровую башню «Исеть», 214-метровую башню «Татищев», 236-метровую башню «Де Геннин», 380-метровую башню «Урал», а также высотные здания — деловой дом «Демидов» и гостиницу Hyatt Regency Ekaterinburg. В этом же году начинают строить «Демидов» — и откроют его лишь через десять лет.
Фото: проектная документация
Фото: пресс-служба УГМК
В 2013 году «Уралэнергокомплекс» идет дальше и собирается строить два симметричных небоскреба в стиле сталинского ампира — ЖК «Первый Николаевский». Жилые высотки должны пробить высоту в 60 этажей (более 200 метров). Однако все пошло не по плану. Спустя два года небоскребы укорачивают до 50 этажей, а строительство остальных малоэтажных зданий комплекса прекращают. Начинается типичная история с «обманутыми дольщиками», меняется застройщик, постоянные переносы сроков, но в конце 2018 года первую очередь достраивают, и жители получают ключи от квартир.
Компания PRINZIP меняет концепцию проекта: теперь уже три башни как бы отсоединяются от «Первого Николаевского», получают название «Татлин», от сталинского ампира не осталось и следа. В проекте здания укорачивают до 35 этажей, теперь они даже не дотягивают до 100 метров, поэтому окончательно теряют статус небоскребов. Первую башню планируют построить к 2020 году.
А в 2015 году Станислав Белых и его архитектурное бюро «Оса» показывают масштабный проект в духе Empire State Building — 50-этажный небоскреб за площадью 1905 года. В здании собираются разместить многоуровневый паркинг, куда можно будет убрать все автомобили с открытой стоянки. Высотное здание на этом месте согласовали еще в 2013 году. Среди принципиальных требований властей к проекту (помимо парковки) — проработать территорию всего квартала, разбить сквер на площади 1905 года вместо парковки. Но с 2016 года новостей о высотке, которой должна заняться группа компаний «ТЭН», не было.
Видео: «41 канал»
Наши дни
Проект «Екатеринбург-Сити» вперед не двигается. Последнее знаковое для комплекса событие произошло в декабре 2017 год, когда Минстрой утвердил новую планировку квартала — проект «Медная гора», созданный ульяновскими архитекторами. В пресс-службе УГМК пока отказываются комментировать планы по «Екатеринбург Сити». В конце 2018 года портал E1.ru брал интервью у Андрея Козицына и спросил про «Сити»: гендиректор УГМК подтвердил, что за основу проекта возьмут «Медную гору», но конкретные сроки не назвал: «Сейчас смотрим и перерабатываем это все в проект», — отметил Козицын.
И «Стражи Урала», которыми также занимается УГМК, до конца не законсервированы. В июле 2018 года в интервью «Интерфаксу» Андрей Козицын заявил, что первый объект комплекса — еще один Hyatt (14-этажный) — планируют закончить к марту 2019 года. Но по поводу высоток — опять же без конкретных планов.
Два года назад в интервью ЕТВ бизнесмен Андрея Гавриловский обмолвился, что хочет построить башню на 37 или 43 этажей между «Антеем» и «Высоцким» — с апартаментами, гостиницей и офисами.
Когда достроят ТДЦ «Свердловск» (бывшая «Призма») — неизвестно. Когда начнут возводить небоскреб в духе Empire State Building — тоже: архитектор Станислав Белых не владеет информацией о текущей судьбе проекта. Других амбициозных высотных проектов в Екатеринбурге пока нет.
Суровая реальность
А вот жилые высотки будут строить. К слову, башня «Исеть» изначально предполагалась офисной, а потом в ней остались одни апартаменты. Та же история, к примеру, с Opera Tower. Население Екатеринбурга с каждым городом растет, в том числе благодаря миграции, поэтому новое качественное жилье актуально. Сейчас в центре и на окраинах Екатеринбурга из строящихся высоток — почти все жилые. Площади многих недавно возведенных бизнес-центров простаивают: зачем строить еще?
Фото: проектная документация
Общее число высотных проектов в жилом строительстве в последние годы действительно заметно выросло. Проекты с этажностью 20-25 и выше строятся не только в центральной части города, но и на окраинах. Сегодня есть более десяти строящихся жилых комплексов, чья этажность выше 30.
В декабре 2018 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на форуме 100+ позитивно высказывался о высотном строительстве. «Нам нужна высота, даже моя фамилия про это», — пошутил градоначальник. По его словам, Екатеринбург должен расти вверх, но нужно не просто «втыкать небоскреб посреди чистого поля», а создавать целый комплекс зданий с инженерной системой и дорожной инфраструктурой.
Непонятно, появятся ли когда-нибудь на карте Екатеринбурга
упомянутые в этом тексте проекты или что-то похожее. В нынешних экономических и политических
условиях застройщикам невыгодно строить большие офисные здания, а жилые едва дотягивают до статуса небоскреба. Сейчас у нас не так уж и много высоток,
хотя разговоров велось столько, как будто город переродится в Нью-Йорк.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
«Все крупные города в развитых странах невозможно представить без высоток. Это современный общемировой тренд. Ведь города растут, растет скорость жизни, концентрация деловой жизни растет. Концентрация в сфере строительства — это плотность и высотность застройки. Так что высотное строительство, можно сказать, — отражение нашей современной жизни», — говорил бывший замглавы Екатеринбурга по капстроительству и землепользованию Сергей Мямин в 2015 году.
Сегодняшнее высотное строительство в Екатеринбурге — действительно, отражение нашей современной жизни, где ожидания и реальность — две абсолютно разные вещи.
Видео: ЕТВ