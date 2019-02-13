Трудная высота

Строительство делового квартала «Екатеринбург-Сити» планируют завершить в 2014 году, говорил мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 10 декабря 2008 года. По его словам, первые объекты квартала сдадут уже до конца текущего года. «Думаю, кризис нам не будет в этом мешать», — подчеркнул мэр. Спустя десять лет построен лишь один небоскреб. Что будет с другими — неясно.

Высотные амбиции Екатеринбурга, по большому счету, остались на бумаге и на словах. Вместо десятка небоскребов город получил лишь два — «Исеть» и «Высоцкий». Что и почему потеряла уральская столица, а главное — ожидать ли 200-метровые башни в будущем, разбирался ЕТВ.