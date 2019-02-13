Трудная высота

ЕТВ вспоминает небоскребы Екатеринбурга, которые так и остались в мечтах.
Авторы:Михаил Вербицкий

Строительство делового квартала «Екатеринбург-Сити» планируют завершить в 2014 году, говорил мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 10 декабря 2008 года. По его словам, первые объекты квартала сдадут уже до конца текущего года. «Думаю, кризис нам не будет в этом мешать», — подчеркнул мэр. Спустя десять лет построен лишь один небоскреб. Что будет с другими — неясно.

Высотные амбиции Екатеринбурга, по большому счету, остались на бумаге и на словах. Вместо десятка небоскребов город получил лишь два — «Исеть» и «Высоцкий». Что и почему потеряла уральская столица, а главное — ожидать ли 200-метровые башни в будущем, разбирался ЕТВ.

Как все начиналось

«В мою молодость высотными зданиями считались деловой дом Рубин“ и Второй дом Советов“ на улице 8 Марта», — рассказывает Михаил Вяткин, главный архитектор Екатеринбурга с 1996 по 2014 год. Именно в это время в город пришло высотное строительство; Вяткин был его активным сторонником.

Екатеринбург долго не мог набрать высоту. В Советском Союзе понятия «бизнес-центр» не было, а в жилищном строительстве возводились типовые дома — «панельки». «От пятиэтажек постепенно уходили к девятиэтажкам, позже появились здания в 16 этажей. И это был предел. Отказ от панельного домостроения можно считать точкой отсчета, началом современного высотного строительства», — говорит Михаил Вяткин. С крахом СССР во многие сферы жизни проникли новые веяния. Это коснулось и строительства — технологии изменилось до неузнаваемости. Миновав кризис 1998-го и войдя в «сытые» нулевые, уральская столица постепенно расправила плечи и вскоре превратилась в гигантскую стройку.

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Екатеринбург растет вверх. 2009 год
Фото: wikimedia

В 2005 году самым высоким зданием Екатеринбурга стал жилой комплекс «Аквамарин». Одна из трех башен достигает 26 этажей — таких домов в городе еще не строили. «Атомстройтрокомплекс» был активным новатором в сфере высотного строительства жилья. В 2006 году компания начала строить 140-метровую «Февральскую революцию», которая потом долго была самым высоким жилым небоскребом за пределами Москвы. «Сначала здание проектировали в 26 этажей. Но на заседании главы города и области нам задачу усложнили: Екатеринбург активно готовился к саммиту ШОС, а здание оказалось на гостевом маршруте. Поэтому мы увеличили высоту до 43 этажей. И первыми в Екатеринбурге проходили Главгосэкспертизу“ в Москве. Занимались ей полгода. Почему так долго? Тогда, как в принципе и сейчас, не было нормативно-правовой базы по высотному строительству, приходилось искать выходы», — рассказывал ЕТВ главный инженер «Атомстройскомплекса» Роман Комиссаров.

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ЖК «Февральская революция»

Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

Несколькими годами ранее за высотное строительство взялся Андрей Гавриловский. Бизнесмен строит три «Антея»: восьми-, 22- и 54-этажный. Последний в итоге обретает название «Высоцкий», статус первого офисного небоскреба на Урале и самого высокого за пределами Москвы.

Андрей Молоков и Владимир Грачев спроектировали и «Антей-1», и «Антей-2», и «Высоцкий». Надо понимать, что такого в России никто не делал. Все высотные здания, которые стоят в Москве, проектировали иностранцы. Воздвигали и курировали их тоже они. Мы же сделали ставку на наших, не просто российских, а уральских мастеров.
Андрей Гавриловский
бизнесмен
Первый «Антей» становится самым высоким офисником Екатеринбурга и провоцирует «гонку проектов», из которых только малую часть воплотят в жизнь.
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Все пять высоток построили за последние десять лет

Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Высотное предложение

Самый масштабный небоскребный проект города — «Екатеринбург Сити» — впервые показывают в 2006 году. УГМК хочет построить четыре небоскреба — 210-метровую башню «Исеть», 214-метровую башню «Татищев», 236-метровую башню «Де Геннин», 380-метровую башню «Урал», а также высотные здания — деловой дом «Демидов» и гостиницу Hyatt Regency Ekaterinburg. В этом же году начинают строить «Демидов» — и откроют его лишь через десять лет.

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Так «Екатеринбург-Сити» выглядел изначально

Фото: проектная документация

Котлован башни «Исеть» роют в феврале 2008 году, вскоре строительство приостанавливают, официально объект представят через девять лет. Быстро и в рамках сроков строят только 80-метровый Hyatt. К остальным объектам «Екатеринбург Сити» не приступили до сих пор.
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Башня «Исеть» в 2012 году

Фото: пресс-служба УГМК

В 2004 году начинают возводить торгово-деловой центр «Призма» — ныне третье по высоте здание Екатеринбурга. К концу 2010 года у небоскреба был полностью готов каркас, но спустя восемь лет не произошло никаких изменений, кроме косметических (на здание натянули белую пленку). 150-метровый ТДЦ «Свердловск» (новое название небоскреба) стал долгостроем, этаким памятником завышенным ожиданиям. В 2016 году проект обещали завершить в 2019-м, но кажется, что этого не будет.

А в марте 2006 года на выставке недвижимости в Каннах представляют мегамбициозный проект «Стражи Урала»: соединенные мостом две башни — одна 215-метровая, другая 195-метровая — даже не начнут строить. В 2007-м на площадке рубят деревья, готовят территорию к застройке, обносят ее с забором — и все: с того момента работы больше не велись.

В 2013 году «Уралэнергокомплекс» идет дальше и собирается строить два симметричных небоскреба в стиле сталинского ампира — ЖК «Первый Николаевский». Жилые высотки должны пробить высоту в 60 этажей (более 200 метров). Однако все пошло не по плану. Спустя два года небоскребы укорачивают до 50 этажей, а строительство остальных малоэтажных зданий комплекса прекращают. Начинается типичная история с «обманутыми дольщиками», меняется застройщик, постоянные переносы сроков, но в конце 2018 года первую очередь достраивают, и жители получают ключи от квартир.

Компания PRINZIP меняет концепцию проекта: теперь уже три башни как бы отсоединяются от «Первого Николаевского», получают название «Татлин», от сталинского ампира не осталось и следа. В проекте здания укорачивают до 35 этажей, теперь они даже не дотягивают до 100 метров, поэтому окончательно теряют статус небоскребов. Первую башню планируют построить к 2020 году.

А в 2015 году Станислав Белых и его архитектурное бюро «Оса» показывают масштабный проект в духе Empire State Building — 50-этажный небоскреб за площадью 1905 года. В здании собираются разместить многоуровневый паркинг, куда можно будет убрать все автомобили с открытой стоянки. Высотное здание на этом месте согласовали еще в 2013 году. Среди принципиальных требований властей к проекту (помимо парковки) — проработать территорию всего квартала, разбить сквер на площади 1905 года вместо парковки. Но с 2016 года новостей о высотке, которой должна заняться группа компаний «ТЭН», не было.

И проект «Башня Екатеринбург» у «Космоса» тоже не реализовали

Видео: «41 канал»

Наши дни

Проект «Екатеринбург-Сити» вперед не двигается. Последнее знаковое для комплекса событие произошло в декабре 2017 год, когда Минстрой утвердил новую планировку квартала — проект «Медная гора», созданный ульяновскими архитекторами. В пресс-службе УГМК пока отказываются комментировать планы по «Екатеринбург Сити». В конце 2018 года портал E1.ru брал интервью у Андрея Козицына и спросил про «Сити»: гендиректор УГМК подтвердил, что за основу проекта возьмут «Медную гору», но конкретные сроки не назвал: «Сейчас смотрим и перерабатываем это все в проект», — отметил Козицын.

И «Стражи Урала», которыми также занимается УГМК, до конца не законсервированы. В июле 2018 года в интервью «Интерфаксу» Андрей Козицын заявил, что первый объект комплекса — еще один Hyatt (14-этажный) — планируют закончить к марту 2019 года. Но по поводу высоток — опять же без конкретных планов.

Два года назад в интервью ЕТВ бизнесмен Андрея Гавриловский обмолвился, что хочет построить башню на 37 или 43 этажей между «Антеем» и «Высоцким» — с апартаментами, гостиницей и офисами.

Будем пытаться, но пока даже с документами подступиться не получается. Однозначно будет сложнее [«Высоцкого»], потому что ситуация на рынке крайне тяжелая, экономика развивается не туда, высотки никому не нужны. Кроме того, всю нормативную базу ужесточили. Приняли много законов, под которые очень трудно подстроиться.
Андрей Гавриловский
бизнесмен
Сегодня бизнесмен говорит ЕТВ, что не отказался от своих планов. Но вновь ссылается на сложные законодательные акты и бумажную волокиту, которая замедляет процесс; не так просто и найти инвесторов. «Еще люди же постоянно меняются во власти, а они должны это дело согласовывать. Вроде бы новая городская команда за высотное строительство… Понимаете, небоскребы во всем мире делают кустами“, у нас должно быть так же. Кстати, у меня по-прежнему есть планы поставить высотку и во дворе гостиницы Центральной"», — добавил Гавриловский.
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Гавриловский хочет поставить башню между «Антеем» и «Высоцким»

Фото: skyscrapercity.com

Когда достроят ТДЦ «Свердловск» (бывшая «Призма») — неизвестно. Когда начнут возводить небоскреб в духе Empire State Building — тоже: архитектор Станислав Белых не владеет информацией о текущей судьбе проекта. Других амбициозных высотных проектов в Екатеринбурге пока нет.

Суровая реальность

Некоторые эксперты полагают, что небоскребы Екатеринбурга «приговорил» мировой финансовый кризис 2008 года: если бы не он, к 2011–2012 годам в городе могли стоять пять-шесть небоскребов, а дальше — больше. Позднее ситуация на рынке опять ухудшилась. Строительство высотных бизнес-центров перестало быть актуальным, поскольку они оказались не нужными, в том числе иностранным партнерам.
Михаил Вяткин
глава Градостроительного совета Екатеринбурга
Сегодня у нас нет крупных международных компаний со штаб-квартирами, которые будут приобретать и арендовывать высотные здания. Это проблема. Есть БЦ «Президент» — хорошее здание, невысокое, но впитавшее в себя все. А есть стоящий рядом «Демидов», который по-видимому не очень хорошо заселяется. Офисное высотное строительство окончательно сойдет на нет, потому что нет спроса.
Михаил Вяткин

А вот жилые высотки будут строить. К слову, башня «Исеть» изначально предполагалась офисной, а потом в ней остались одни апартаменты. Та же история, к примеру, с Opera Tower. Население Екатеринбурга с каждым городом растет, в том числе благодаря миграции, поэтому новое качественное жилье актуально. Сейчас в центре и на окраинах Екатеринбурга из строящихся высоток — почти все жилые. Площади многих недавно возведенных бизнес-центров простаивают: зачем строить еще?

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Такой Opera Tower мы никогда не увидим

Фото: проектная документация

Глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в разговоре с ЕТВ соглашается, что рынок коммерческой недвижимости Екатеринбурга насытился, а высотных жилых проектов стало больше.
Михаил Хорьков
глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости

Общее число высотных проектов в жилом строительстве в последние годы действительно заметно выросло. Проекты с этажностью 20-25 и выше строятся не только в центральной части города, но и на окраинах. Сегодня есть более десяти строящихся жилых комплексов, чья этажность выше 30.

Но уникальных высотных объектов, как башня «Исеть» или БЦ «Высоцкий», в настоящий момент не возводят. Интерес к таким проектам угас около десяти лет назад. Рынок коммерческой недвижимости насытился. Рациональный подход к проектированию и строительству побеждает, но это не исключает того, что могут появиться новые проекты, где во главу угла будут поставлены амбиции.
Михаил Хорьков
Директор агентства недвижимости «АТОМ» (компания «Атомстройкомплекс») Данил Кузнецов в разговоре с ЕТВ подчеркнул, что важным преимуществом Екатеринбурга выступает его компактность, и город нуждается в коммерческих, жилых, социальных помещениях, но свободной земли под застройку в центре осталось крайне мало. «Небоскребы позволяют городу расти вверх, а не вширь, насыщать здания новыми функциями «по вертикали», при этом сохранять место на земле под развитие инфраструктуры, под организацию зеленых просторных дворов. Принцип многофункциональности — наличие в доме рецепции, отельного сервиса — тоже рациональнее организовывать в небоскребе», — говорит Даниил Кузнецов.

По его словам, небоскребы требуют сложных проектных и инженерных решений, сложной процедуры согласования, а потому под силу только крупным и опытным строительным компаниям. «Атомстройкомплекс» имеет в портфеле три построенных жилых небоскреба и один строящийся; мы можем отметить, что спрос на жилье в небоскребах стабилен — это априори жилье высокого класса, продуманное и комфортное, с большим набором дополнительных сервисных услуг, выгодное в плане инвестиций, а потому привлекательное для покупателей», — резюмирует директор агентства недвижимости «АТОМ».

Для высотного строительства есть не только экономические препятствия, но и законодательные препоны. В России долгое время не было единой нормативно-правовой базы: приходилось буквально ездить в Москву и заверять каждое здание. Сейчас ситуация стала не сильно лучше: инвесторы очень долго возятся с документами, мучительно подгоняя их под стандарты. Из этой же истории проблема «нельзя уничтожать культурное наследие».

Застройщики испытывали и продолжают испытывать трудности со сносом памятников, большинство из которых, будем честны, и гроша выеденного не стоят. «На Февральской революции [на месте «Екатеринбург Сити"] есть несколько объектов культурного наследия. В этом плане у нас очень жесткое законодательство. Было бы здорово собрать все эти памятники в одном месте, на одной улице, но так нельзя — законом запрещено», — говорит Михаил Вяткин.
Михаил Вяткин
глава Градостроительного совета Екатеринбурга
Высотные здания начали предлагать не чиновники, а именно инвесторы, которые ощутили эту необходимость. Высотные здания — показатель технологического уровня развития города. Слабые в техническом отношении страны не будут строить высотки. Сегодня не столько инвестор должен предлагать городу высотные здания, сколько администрация. Был всплеск высотного строительства, но сейчас все поутихло. Почему? Слова расходятся с делами. Администрация вроде на словах поддерживает, но на деле применяются ограничения.
Михаил Вяткин

В декабре 2018 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на форуме 100+ позитивно высказывался о высотном строительстве. «Нам нужна высота, даже моя фамилия про это», — пошутил градоначальник. По его словам, Екатеринбург должен расти вверх, но нужно не просто «втыкать небоскреб посреди чистого поля», а создавать целый комплекс зданий с инженерной системой и дорожной инфраструктурой.

Непонятно, появятся ли когда-нибудь на карте Екатеринбурга упомянутые в этом тексте проекты или что-то похожее. В нынешних экономических и политических условиях застройщикам невыгодно строить большие офисные здания, а жилые едва дотягивают до статуса небоскреба. Сейчас у нас не так уж и много высоток, хотя разговоров велось столько, как будто город переродится в Нью-Йорк.

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Эти «стекляшки» Екатеринбургу не светят

Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

«Все крупные города в развитых странах невозможно представить без высоток. Это современный общемировой тренд. Ведь города растут, растет скорость жизни, концентрация деловой жизни растет. Концентрация в сфере строительства — это плотность и высотность застройки. Так что высотное строительство, можно сказать, — отражение нашей современной жизни», — говорил бывший замглавы Екатеринбурга по капстроительству и землепользованию Сергей Мямин в 2015 году.

Сегодняшнее высотное строительство в Екатеринбурге — действительно, отражение нашей современной жизни, где ожидания и реальность — две абсолютно разные вещи.

Высотное строительство — символ мегаполиса или уродство?

Видео: ЕТВ

Фото на входе: ЕТВ
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Высотные амбиции. Как строился первый небоскреб Екатеринбурга
Высотные амбиции. Как строилась первая жилая высотка Екатеринбурга
Высотные амбиции. Как возводили башню «Исеть»
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Городские истории, Высотные амбиции, высотки, небоскребы, Екатеринбург, строительство
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