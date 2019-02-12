Город мечты типичного екатеринбуржца

— Как жарко, я сейчас расплавлюсь, — начинает стонать наш мрачный русский мальчик (уже дома проваливший дипломатическую миссию второклассник Юра будет говорить своему другу Владу, что вообще-то в Китае ему понравилось все, кроме жары, еды и китайцев). На местных градусниках — плюс 26. Дома сегодня тоже 26, если верить погодным смс-кам. Только с минусом. Юра прячется в тени цветущей камелии и сходит с дистанции. Китайские девушки достают зонтики.

«В отличие от россиянок мы не фанатки загара, скорее наоборот, чем бледнее кожа, тем красивее», — объясняет поведение землячек прикрепленная к нашему семейству уроженка Гуаньчжоу и студентка МГИМО Юньминь Фанг.