Екатеринбург другими глазами: «В России у меня нашли лишний вес»

— Не совсем в Милане, но можно и так сказать. От центра жил в семи километрах. Население моего района — 40 тысяч человек, его фактически считают за отдельный город. А детство было нормальное, родители у меня очень хорошие. В футбол играл каждый день, в Италии им болеют (смеется).

Говорят, что на моей Родине есть проблемы с ворами-карманниками, особенно в этом плане на слуху Неаполь. Но я особо не сталкивался. Если думаешь о своем и не обращаешь на преступников внимание, то все хорошо. В Екатеринбурге у меня тоже проблем с гопниками не было. Уже говорил, что всегда быстро бегаю (смеется). Однажды ехал на 070 маршрутке и увидел человека, который странно двигался, пытался обокрасть девушку. Что ж, не без этого.

— Почему вы решили стать преподавателем?

— Ох, это было давно! Я только заканчивал университет и работал в ресторане. Там однажды меня несколько родителей и спросили: «Ты хочешь учить моих детей английскому и французскому? У них плохо получается». Решил попробовать.

Помню первого студента. Как у вас по-русски называют человека, который медленно двигается? Лен… Лени…

— …ленивец?

— Да-да! Он был абсолютный ленивец. Подумал, что если каждый будет таким, то никогда не стану учителем. Но второй оказался нормальным, и я как-то успокоился.

Когда получил высшее образование, поехал в Англию, на Мальту. Там у меня были подростки, работал два года. Потом пошел в сферу логистики. Была возможность говорить по-английски и по-французски. Сейчас я понимаю шесть языков, разговариваю на четырех: испанский и немецкий немного позабыл. Самый трудный язык? Конечно, русский. Грамматика очень трудная. Мне сказали, что когда говоришь по-русски, голос должен идти назад, а на итальянском и английском он идет вперед. Тяжело перестраиваться. Есть несколько слов, которые до сих пор трудно выговаривать.