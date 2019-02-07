Хорошо там, где... Москва

Прожив год в столице, Лариса говорит, что в Москве есть своя неяркая экзотика: иначе начисляют коммуналку за тепло, безналичный расчет распространен меньше, чем в Екатеринбурге — даже у зубного не расплатиться карточкой. Но не в этих отличиях суть, не за новым бытом она отправилась. Да и ехать именно в столицу было не принципиально: просто так совпало, что там интересная работа. Город мог бы быть любым, включая Екатеринбург.

Уточним эту фразу: для мигранта в России город, действительно, может быть любым при условии, что это Москва. Или хотя бы какой-то из 10-15 крупнейших городов страны. Из статистики видно, что людей притягивают почти все милионники, не считая Омска и еще нескольких несчастных гигантов. В мегаполисы как через горлышко песочных часов медленно, но верно стекается все население страны. В среднем большие города прирастают на 0,7 процента в год, а лидеры (включая Екатеринбург) на целый процент.

Важно подчеркнуть: именно города, а не области (республики, края) и даже не макрорегионы притягивают новые силы. Все федеральные округа, не считая трех, расположенных вдоль западной границы России, отдают людей больше, чем получают.

Если вам не дорога психика, можете взглянуть безумную карту несуществующей военной операции захвата двух столиц и Черноморья. Уральский округ на этом штабном плане в стабильно тяжелом состоянии. Народ тянется в Москву, на берег Финского залива и в цветущие под теплым солнцем две кубанские де-факто миллионные агломерации, Краснодарскую и Сочинскую.

