Эффект китайской водки
Журналист ЕТВ Оксана Маклакова оказалась в Гуанчжоу — городе-побратиме Екатеринбурга. Ее до отвала накормили китайскими сладостями, подарили букет чайных роз и рассказали о сборной по футболу: «В Россию на чемпионат мира из Китая поехали магниты, брелки, униформа. Все, кроме футболистов».
Итак. Русско-китайский дневник Оксаны Маклаковой. День первый:
«Наш китайский Новый год».
«Бабушка спрашивает, не будете ли вы возражать, если она положит вам с собой печенье и сладкий хворост?» Наш переводчик Юньмин (для русских просто Оля) еще не успела перевести ответ (мы, конечно, не против), как бабушка уже протянула нам пакет с миллиардом калорий в виде довольно симпатичных печеных и жареных сладостей. Из чего мы тут же сделали вывод, что бабушка и в Китае бабушка — накормить до отвала, а потом еще с собой дать два мешка. А вслух произнесли: «Сесе» — что по-китайски означает «спасибо».
Во время новогоднего застолья выяснилось, что наша «приемная» бабушка не только вкусно и много готовит, но еще и поет китайскую оперу. Она даже собиралась исполнить нам какую-то арию, но совершенно некстати расхворалась и посадила голос в канун самого Нового года. Все это мы выясняем за непринужденным разговором между китайскими пельменями и запеченным окунем (возможно, что это была какая-то другая рыба, но нам представили ее именно так).
Видео: Оксана Маклакова
Полчаса назад ушли телевизионщики (которые очень узнаваемо всеми командовали и переставляли мебель — оказывается, это, как и бабушки, интернациональная история) и репортер из местной газеты (тот скромно фотографировал в сторонке и показывал лайки большим пальцем) — и все как-то сразу выдохнули и стали говорить и чувствовать себя заметно свободнее. А может, сказался эффект китайской водки (52 градуса), которую налили в рюмки вместо белого чая сразу, как только выключили камеры.
Орхидеи вместо елки
«Фестиваль цветов» — уже традиционное мероприятие для администрации Гуаньчжоу. В канун Нового года они приглашают семьи из городов-побратимов со всего мира и знакомят их с местной культурой, с историей промышленной столицы южного Китая и, конечно, с традициями празднования Нового года. В этот раз приехали гости из 17 стран — Франция, США, Великобритания, Россия и другие. Из России сразу две семьи — наша из Екатеринбурга и еще одна семья из Казани (тоже город-побратим Гуаньчжоу).
Наша принимающая семья — господин Чжан, его супруга Лили и их девятилетний сын Никки — давно хотели побывать в России. И до сих пор мечтают выбраться зимой, чтобы увидеть застывший Байкал — друзья рассказывали им, что это очень красиво. Именно поэтому из всех приехавших семей они выбрали нашу. А, может быть, они втайне рассчитывали, что мы споем за новогодним столом их любимые «Катюшу» и «Подмосковные вечера». Но мы решили не портить отношение наших гостеприимных китайцев к русским песням и ограничились новогодним стихотворением от Юры и подарками из серии «рашн традишнл».
Видео: Оксана Маклакова
В наш новогодний «набор благодарного русского гостя» вошли:
- расписной платок с видами Екатеринбурга от дизайнера Нины
Ручкиной (робкое, но красивое доказательство того, что в России есть не только
«мэйд ин чина»),
- книга про Урал,
- авторская кукла-хранительница дома из магазина поделок,
- магнит с уральскими камнями и березкой,
- деревянная разделочная доска,
- русская водка,
- шоколад «Аленка»,
- пара банок сгущеного молока
Видео: Оксана Маклакова
Еще в России друзья сказали нам, что нужно взять именно такую продуктовую корзину и, судя по реакции, кажется, были правы. А, да, еще рисунок от сына и набор сувениров с чемпионата мира по футболу. Как выяснилось, сувениры с символикой российского мундиаля были сделаны, конечно же, в Китае. На что наши хозяева отреагировали милой шуткой: «У нас прошлым летом говорили так: в Россию на чемпионат мира из Китая поехали магниты, брелоки, униформа. Все, кроме футболистов. Мы вообще-то не питаем иллюзий по поводу нашей сборной — они очень слабые».
В свою очередь китайская семья подарила нам:
- набор для чайной церемонии,
- плюшевую китайскую свинку,
- портативный очиститель воздуха для автомобиля
И, конечно, красные конверты с денежкой для детей — традиционный китайский подарок. Здесь не принято заморачиваться за поиск оригинальных штуковин под елку — да и вместо елок здесь букеты из разных цветов и мандариновые деревья. Эти деревья, увешанные мандаринами богаче, чем елки игрушками, встречаются на каждом шагу.
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»
— Почему вы их не едите? — спросила я, убедившись, что
мандарины на ветках вполне себе настоящие.
— Во-первых, потому что они кислые. Во-вторых, это символ процветания. Поэтому до нового года мы их не трогаем, а потом собираем и маринуем.
— Что???
— Ну засаливаем в банках — мандарины, соль и время — отличное средство против всех болезней горла.
В канун Нового года (в этом году по лунному календарю это 4 февраля) наша китайская семья забирает нас у организаторов для визита на рынке цветов. На рынке — не протолкнуться. Море цветов и море людей. Кажется, что все 16 миллионов китайцев, живущих в Гуаньчжоу, сейчас здесь. Говорят, так будет до двух ночи. А потом рынок, как и другие три таких же по городу, закроется до следующего Нового года.
Лили торгуется с продавцами и покупает мне чайные розы, мы не знаем, как торговаться, поэтому за озвученные 90 юаней (один юань — десять рублей) берем букет лилий. А потом Лили берет нас и ведет в храм Будды. Красивейшее огромное здание в шесть этажей с «фирменными» летящими крышами, статуями Будды, цветами и фруктами. Фрукты и сладости люди приносят и составляют на специальном столе. Это подарки для самого Будды.
— Моя мама ходит молиться в этот храм, — обьясняет Лили.
— А зачем такое большое здание? Что там — на верхних пяти этажах?
— Это помещения Бога.
Гаджеты — залог детской дружбы
— Мама, я ведь не умею дружить с китайцами, я же всегда дружил только с русскими детьми, — переживал наш восьмилетний сын Юра перед дружественной поездкой в китайский город-побратим.
— Ну вы же дети, разберетесь как-нибудь, — успокаивала я, — Опять же «Лего» оно и в Китае Lego.
Однако, все оказалось сложнее, чем я думала. Дежурные сцены любезных приветствий и обнимашек-рукопожатий на уровне детей забуксовали. «Пусть мальчики возьмутся за руки», — просит нас репортер местного телеканала и в итоге не может снять даже такого элементарного кадра. Потому что детям до лампочки весь наш политес и дипломатия. Они первый раз видят друг и друга и не знают «о чем общаться и держаться за руки». Положение и русско-китайскую дружбу спасают гаджеты — Юра достает планшет и показывает Никки свою любимую игру про сверхскоростного ежика Соника. Никки сперва осторожно заглядывает через плечо, но уже вскоре начинает подсказывать и помогать прохождению уровня. Лед тает, языковые барьеры рушатся, народы — дружат.
Тем временем я с мамой господина Чжана отправляюсь на кухню — опускать в огромный чан с кипящим маслом хворост из кунжутового теста. Самое сложное — доставать готовые залипухи китайскими палочками. «Сейчас бы шумовку и не морочиться, — думаю я. — Вот это был бы культурный обмен, настоящая революция».
Пока я жонглирую палочками у шкворчащего чана, мой муж украшает вход в квартиру традиционными красными лентами с иероглифами. Черным по красному — все, что хотят привлечь в дом в новом году его хозяева: здоровье, счастье, но, главное, богатство. Вообще, ощущение, что в Китае про деньги говорят гораздо больше, чем в России. Или просто говорят об этом честнее? Вместо Деда Мороза здесь в новогодний дом приходит другой бородач — Бог богатства, наследие языческих верований. Вместо мешка с подарками — поднос с конфетами: чем больше возьмешь, тем богаче будешь.
Без Путина, петард и курантов
На часах семь вечера, мы начинаем ставить блюда на стол: суп с овощами (свиной бульон, кукуруза и морковь), запеченная рыба и курица, свиные ребрышки в апельсиновом соусе, креветки, отварные сушеные грибы, мясной фарш, запеченный в омлете, тушеные овощи, пельмени с зеленью и капустой, желе с изюмом и орехами, сладости, которые мы доставали из кипящего масла. И тут я понимаю — о, ужас! — на столе нет ни одного салата с майонезом.
Мы начинаем рассказывать про наш новогодний стол — про кастрюлю с оливье, который едим потом три дня, про селедку под шубой, про доску с пельменями на балконе. Это вызывает особое изумление: ведь у них на балконе растут орхидеи в горшке и мастхэв каждого приличного дома — мандариновое дерево.
Но настоящий разрыв шаблона случается, когда мы понимаем, что никто здесь не собирается включать телевизор.
— Постойте, а куранты? А обращение президента, ну то есть
генерального секретаря правящей коммунистической партии?
— Нет, ничего такого у нас нет, — говорят нам хозяевами. — Мы немного посидим, поздравим друг друга и пойдем спать.
— Что, даже салют не пойдете запускать?
— Нет, если кому-то хочется громкого и шумного нового года, то можно пойти на рынок цветов — там толпа и шумиха, а во дворах почти никто салюты не запускает.
В десять вечера мы с двумя пакетами подарком и букетом роз едем в отель. Так и не понимая — очарованы мы китайским Новым годом или наоборот? Но гостеприимством китайской семьи очарованы безусловно.