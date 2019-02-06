Эффект китайской водки

«Бабушка спрашивает, не будете ли вы возражать, если она положит вам с собой печенье и сладкий хворост?» Наш переводчик Юньмин (для русских просто Оля) еще не успела перевести ответ (мы, конечно, не против), как бабушка уже протянула нам пакет с миллиардом калорий в виде довольно симпатичных печеных и жареных сладостей. Из чего мы тут же сделали вывод, что бабушка и в Китае бабушка — накормить до отвала, а потом еще с собой дать два мешка. А вслух произнесли: «Сесе» — что по-китайски означает «спасибо».

Во время новогоднего застолья выяснилось, что наша «приемная» бабушка не только вкусно и много готовит, но еще и поет китайскую оперу. Она даже собиралась исполнить нам какую-то арию, но совершенно некстати расхворалась и посадила голос в канун самого Нового года. Все это мы выясняем за непринужденным разговором между китайскими пельменями и запеченным окунем (возможно, что это была какая-то другая рыба, но нам представили ее именно так).