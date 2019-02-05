«Мурашки — дело исключительно музыкальное»

— Директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин упоминал, что зритель, выходя из зала, редко говорит: «Ах, какой дирижер, какой оркестр, как звучала ария. Пока чаще звучит другое — шикарная постановка». Можно ли изменить отношение публики к музыкальной составляющей спектакля?

— Я постараюсь. У оркестра все должно получиться: музыканты живые, они отзываются, сами хотят что-то сделать, заинтересованы в том, чтобы играть хорошо, и все для этого делают.

Вариант, когда зрители говорят: «На сцене не пойми что… Но как играют!» — конечно, хороший. Но это не про наш театр: мне очень нравится то, что происходит на сцене. Критерий качества постановки может быть один — есть мурашки или нет. А мурашки при всей тонкости сценографии и остальных компонентов спектакля — дело исключительно музыкальное.

— Дирижер может повлиять только на работу музыкантов оркестра? Или выступления солиста тоже зависит от взмаха его рук?

— У оперных солистов очень специфическая эмоциональная составляющая работы. Если вокалист попытается изобразить эмоцию, как обычный человек (по-настоящему рыдать навзрыд, а не использовать актерское мастерство), это будет смешно и не дойдет до зрителя. Но если артист знает, как заставить зрителя плакать, он будет это делать. Может ли ему в этом помочь (или помешать) дирижер? Кто знает…

Совершенно точно знаю, нельзя сказать: «Ты руками води так, и у людей побегут мурашки». Дирижер — это профессия, в которой нет технических критериев. Лишь то, что идет изнутри и передается оркестру на уровне энергетики.

Помню, я учился у Геннадия Рождественского и наблюдал за коллегами, которые пытались его копировать. Смешно получалось, когда человек думал, что сделает сейчас красивое движение и оркестр заиграет. А оркестр вообще не играл. Что касается мурашек… на каждый спектакль надо идти, как будто он для тебя последний.

— Вы можете назвать спектакли Ural Opera Ballet, которые вам понравились?

— Я счастливый человек, мне пока все нравится. «Жизель» — очень красиво. «Пиковая дама» — потрясающая: в этих декорациях полный простор для актерской игры. «Царская невеста», «Летучий голландец» — прекрасные постановки. Я поймал себя на мысли, что иду на работу получать удовольствие. Точнее, не на работу, а в театр: смотреть хороший спектакль. Но при этом еще могу и повлиять на него.