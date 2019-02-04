Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения.
В Екатеринбурге снова холодно. Да так, что ресницы и гусарские усы покрылись инеем по пути от дома до остановки. Мороз для Урала — дело не редкое, кто-то даже скажет, что бывало и хуже. Но каждый раз мы все так же болезненно переживаем холодные дни.
Рассуждать о стабильности февральских морозов хорошо, сидя в теплых офисах. Только пугает то обстоятельство, что уютное кресло все равно когда-то придется покинуть и бежать. Но есть и те, кому повезло еще меньше. В городе полно людей, которые оказались на улице по долгу службы или по неудачному стечению обстоятельств. Компанию им составляют отмороженные голуби и бездомные котофеи. Мы решили обогреть их необычными способами, но для начала попросили нашего дизайнера показать все это с помощью коллажей. Ну ведь даже МЧС сообщает, что пережить мороз поможет хорошее настроение.
Многие еще с уроков биологии помнят жуткие истории о синичках, которые теряют сознание на холоде, падают на землю и больше никогда не взлетают. Их маленькие пушистые трупики будут погребены под толстым слоем снега до самой весны (ну если чистить не будут). Чтобы избежать трагедии, школьникам обычно предлагали наполнять кормушки: синицам в мороз — сало, голубям — семечки (только не жареные), уткам — хлеб. Однако всем известно, что ничего не греет лучше, чем натуральный мех.
Конечно, зоозащитники скажут, что носить его — уподобляться варварам. Но одно дело, когда кто-то нацепил меха на вечеринку в жаркой Филадельфии, а другое — в холодном и сером Екатеринбурге. Мы прикинули и поняли, что меховое манто отлично смотрится на голубях. Ждем старые шубы из жарких стран и начинаем швейное производство. Не оставим моли шанса на выживание!
Современные жители Екатеринбурга не могут не сравнивать наше бренное существование в мороз с сюжетом «Игры престолов». «Вот же она, та самая бесконечная зима. А белые ходоки, если не приглядываться, они ведь так сильно похожи на соседа Анатолия», — думаешь ты. Мы предлагаем не ждать весны, а призвать Мать Драконов. А точнее, самих драконов. Они могут создать комитет помощи бабушкам и дворникам. Согревать дороги своим огненным дыханием и создавать уют. И людям поможем, и скользко не будет (но это не точно).
Памятник Владимиру Ильичу Ленину на площади 1905 года наблюдаеет за прохожими так давно, что на него совсем перестали обращать внимание. А ведь он круглый год стоит в легком пальто. Его обдувает ледяным ветром, засыпает снегом. А он даже и не думает застегнуться и надеть шапку. Конечно, говорят, что в тепле надо держать ноги, а не голову, но в особо холодные дни одно другому не мешает.
Властные мужчины обычно выбирают норковые шапки, но все еще с детства помнят, какой фасон помогает сохранять тепло несмотря ни на что. Это, конечно, шапка-дупло: она совмещает в себе функции шарфа и не дает ветру пробраться к ушам. А вождь должен выделяться, так что только яркие цвета.
Спасти дальнобойщиков со сломанной машиной посреди уральского леса может только чудо. А точнее проезжающий мимо патруль ГИБДД или неравнодушный автомобилист. Хотя бывали случаи, когда дальнобойщики отказывались оставлять свой груз, боясь за его сохранность. Это усложняло жизнь всем, но подстраховаться — дело не лишнее. Чтобы сохранить тепло в машине и защитить перевозимые предметы от воздействия извне, мы решили надеть на кузов варежку. Во-первых, она объединяет (пальцы и все остальное). Во-вторых, она красивая.
Хуже всего в мороз приходится бездомным собакам и кошкам. У них нет возможности погреться в теплом ресторане или выпить кофейку, закусывая горячей шаурмой. Чтобы скрасить их жизнь в мороз, нужен обогреватель. Ради него собаки и кошки даже заключат холодное перемирие. Сомнений в этом нет, ведь их домашние собратья неравнодушны к обогревателям даже в теплых квартирах. Костры в духе средневековой Европы, конечно смотрелись бы более готично на улицах Екатеринбурга, но мы решили обогреть животных используя инновации. Можно даже запустить депутатскую программу «обогреватель каждому котопсу».
Если без шуток, то холода для Екатеринбурга явление хоть и традиционное, но все же неприятное. Одевайтесь теплее, пейте горячий чай и помогайте пережить морозы всем, кто рядом, будь то сосед в легкой куртке или продрогший кот. Чтобы было проще, ЕТВ напоминает основные морозные правила:
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Иллюстрации в тексте: Николай Пекарский, ЕТВ
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