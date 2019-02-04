Морозное чтиво

В Екатеринбурге снова холодно. Да так , что ресницы и гусарские усы покрылись инеем по пути от дома до остановки. Мороз для Урала — дело не редкое , кто-то даже скажет , что бывало и хуже. Но каждый раз мы все так же болезненно переживаем холодные дни.



