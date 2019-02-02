Знаменитый уральский кузнец: «Последний раз брился сорок лет назад»

— Есть у меня новые циклы. Я хочу погрузиться в космическую тему — летающие метеориты. Это то ли камни, то ли полузеркала, в которых мы отражаемся. Ну, и всякие фантазии [на эту тему]. Жизнь земная и рассудочная, материальная достаточно примитивна и скучна. Если можно сказать громко, то духовная природа человека гораздо богаче и, подобно океану, не исследована. Если есть возможность залезать в себя в этом смысле, посещать подсознание и будить его, то там много чего интересного можно найти. Научиться бы это делать еще.

— Не думали открыть школу-мастерскую для юных кузнецов?

— К нам каждый день разные люди приходят, пытаются устроиться учениками. У меня с этим большая проблема и разочарование. Я когда-то читал рассказ Борхеса «Учитель» — про учителя, к которому пришел ученик и приставал к нему, говорил: «Научи меня тому, что умеешь, чудесам». Учитель отвечал: «Да я вообще ничего не знаю». Тот даже высыпал деньги — но безуспешно. И перед тем, как уйти, бросил розу в камин. Потом учитель прикоснулся к пеплу, и роза ожила. Я, когда читал, ничего не понял, но умные люди потом мне кое-что объяснили.

Во-первых, если не хочешь учиться, никогда не научишься. Во-вторых, большая разница в возрасте — это препятствие. Как мы с вами договоримся, если вы даже не на десять и не на 20 лет моложе меня? Услышать разумное можете, а пережить — нет.

Короче говоря, с учениками дрянь. Все они ненадежные. Гореть надо.



— Если горишь — научишься?

— Конечно! Я же сам искал мастера, готов выть был, будучи молодым. Так и не нашел. Пришлось все самому. Я вот в этом смысле и думаю, почему никто не приходит и не скажет: «Просто буду около вас стоять и наблюдать за вами». И очень многому бы научился, глядя на мои поступки, слушая разговоры, следуя советам. Я все-таки опытный человек. Опыт — это конец развития человека: все, кранты (смеется).