Знаменитый уральский кузнец: «Последний раз брился сорок лет назад»
Кузнеца с Шарташа знают все. Александр Лысяков уже 35 лет предан любимому делу. В то же время умеет не только ковать металл. Недавно колоритный бородач решил вспомнить молодость, когда активно рисовал, и сделал 500 картин. Свои работы Лысяков решил раздать уральцам. С 11 февраля в арт-пространстве «Палуба» откроется выставка, на которой можно выбрать понравившуюся работу кузнеца и на время забрать домой.
ЕТВ повезло: нашей реакции знаменитый уральский кузнец отдал свою картину навсегда. Пользуясь случаем, мы поговорили с Александром Лысяковым о его необычной акции, планах на будущее, молодежи, главном деле жизни, бороде и счастье.
— Александр Андреевич, почему вы нарисовали именно 500 картин?
— Взял такое число для простоты счета. Может быть, по факту, их меньше 500, а может быть — и больше. Мне хотелось еще порисовать, и, наверное, получилось бы… Хотя, возможно, я чересчур самонадеянный.
В ранней художественной биографии у меня была другая живопись. А потом я 35 лет сидел в кузнице как чалдон, и это постоянно мучало. Слава Богу, вернулся к этому творчеству. Сейчас рисую на компьютере: несложный сюжет, декоративное пятно, много современных зданий, невымученные пейзажи с коровками и зеленым лужком.
— Сколько времени потратили на работу?
— Года полтора. А сейчас настало время, чтобы освободиться от них [картин]. На старости лет я стал думать о благотворительности. Решил, что было бы здорово раздать мои картины людям. Кому-то отдадим в аренду, кому-то — в качестве подарка, кому-то — за небольшую плату.
— Насколько она будет небольшая?
— От трех до семи тысяч. Это смешные суммы. На одни материалы больше затрат выходит. Думаю, такого старого, как я, государство должно прокормить. Я заслужил этого (смеется).
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
— Сколько уже раздали картин?
— Думаю, штук сорок или даже больше (по состоянию на 28 января — прим. ЕТВ). Я вот смотрю сейчас на полотно, которое привез вам… И, знаете оно делает ваше сероватое пространство повеселее. Поэтому если вы не против — не подумайте, не в качестве подкупа — с удовольствием вам подарю. Везде буду говорить, что якобы пришел в редакцию ЕТВ и принес подарок, а они категорически отказались: сказали, что такое барахло не берем (смеется). Мол, нам Куинджи подавайте, особенно того, которого недавно украли.
— Не все люди добросовестные. Возьмут у вас картину в аренду — да не вернут.
— И ничего страшного! Когда мы занимаемся кладбищенскими делами, мне говорят: «Александр Андреевич, сделайте попроще, чтобы вандалы не украли, не разрушили». Но нельзя с таким чувством относиться к вещам. В любом случае, это остается на совести другого человека. И на него есть господь Бог. А я сейчас уже судить совершенно не хочу, да и не могу. Но в молодости думал по-другому, поэтому ваш вопрос понимаю.
Фото: арт-пространство «Палуба»
— Да. Я мог его вам привезти. Сегодня как раз смотрел и думал: «Но вдруг они отвернутся от Жени, как от бывшего мэра».
— А почему не нарисовали портрет мэра нынешнего — Александра Высокинского?
— Я с ним не особо знаком. А с Женей так получилось, что мы дружили и продолжаем дружить, приятельствовать. У него большие пристрастия к литературе и изобразительному искусству, а это мне весьма небезразлично. Женя — счастливый человек, потому что ему кто-то подарил (или он выкупил — точно не знаю) большую часть работ моего юного периода. Я на эти деньги, весьма скромные, купил железа для кузницы.
А еще у меня есть портрет Путина, но рисовал не я. Недавно я его [Путина] видел во сне. Он говорит: «Вроде нескромно». А я: «Нечего поделать».
— Есть у меня новые циклы. Я хочу погрузиться в космическую тему — летающие метеориты. Это то ли камни, то ли полузеркала, в которых мы отражаемся. Ну, и всякие фантазии [на эту тему]. Жизнь земная и рассудочная, материальная достаточно примитивна и скучна. Если можно сказать громко, то духовная природа человека гораздо богаче и, подобно океану, не исследована. Если есть возможность залезать в себя в этом смысле, посещать подсознание и будить его, то там много чего интересного можно найти. Научиться бы это делать еще.
— Не думали открыть школу-мастерскую для юных кузнецов?
— К нам каждый день разные люди приходят, пытаются устроиться учениками. У меня с этим большая проблема и разочарование. Я когда-то читал рассказ Борхеса «Учитель» — про учителя, к которому пришел ученик и приставал к нему, говорил: «Научи меня тому, что умеешь, чудесам». Учитель отвечал: «Да я вообще ничего не знаю». Тот даже высыпал деньги — но безуспешно. И перед тем, как уйти, бросил розу в камин. Потом учитель прикоснулся к пеплу, и роза ожила. Я, когда читал, ничего не понял, но умные люди потом мне кое-что объяснили.
Во-первых, если не хочешь учиться, никогда не научишься. Во-вторых, большая разница в возрасте — это препятствие. Как мы с вами договоримся, если вы даже не на десять и не на 20 лет моложе меня? Услышать разумное можете, а пережить — нет.
Короче говоря, с учениками дрянь.
Все они ненадежные. Гореть надо.
— Если горишь — научишься?
— Конечно! Я же сам искал мастера, готов выть был, будучи молодым. Так и не нашел. Пришлось все самому. Я вот в этом смысле и думаю, почему никто не приходит и не скажет: «Просто буду около вас стоять и наблюдать за вами». И очень многому бы научился, глядя на мои поступки, слушая разговоры, следуя советам. Я все-таки опытный человек. Опыт — это конец развития человека: все, кранты (смеется).
Фото: арт-пространство «Палуба»
— О-о. А как я туда вылезу? «Здрасьте, я ваша тетя?»
— Вам же точно есть, что сказать миру.
— Сказать-то может быть есть… Или вам так кажется.
Я в последнее время удивительным образом обогатился. Начал читать книжку про человеческий опыт. Но не про путь успеха, а наоборот. Книжка называется «Тонкое искусство пофигизма». Иной раз мы, снобы, не замечаем, что любой человек в состояниях запоя или хандры — это полученный опыт. Я вроде бы это все знал, но не хотел принимать. Мы же рассматриваем только хороший опыт, опыт успеха — карьера, машины, путешествия и так далее. Вот, думаю, что много всего знаю, а оказывается, что нет.
— Какой из своих работ гордитесь больше всего?
— По молодости меня беспокоил образ рыбы, и я ее рисовал. Первая моя картинка — все небо в рыбе и мальчик, похожий на меня. Думал, что если люди узнают о моем увлечении, то подумают, что я совсем шизую. Какое же удивление было, когда гости из Москвы написали о ней в журнале и по-своему расшифровали.
Я сделал тысячи картин про рыб. Это действительно оказалось важным для меня. И однажды жизнь предложила мне этому служить. Но я струсил: у меня же все настроено — зарплата, уважение. А внутренний голос говорил, что, переходя в другой жизненный цикл, ты только приобретаешь. Но я решил остаться — и смалодушничал. Жалел, очень сильно жалел. Предал свое главное дело.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
— Так когда в последний раз брились?
— Ой, не помню. Лет-то 35-40 назад точно. Она [борода] сейчас выпадает вся…
— Как вы относитесь к моде молодых людей на бороды?
— Я очень хорошо отношусь к молодым людям в принципе. Всегда хотел быть современным. Поэтому смотрю на одежду, смотрю на внуков. Думаю, придет кто-то небритый: классно вообще. В мое время такое не было принято. Конечно, сейчас молодые более счастливые, сытые и красивые. Менее героические, наверное, но пока негде им было это качество показывать.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
— (смеется) Как-то раз еду я домой, смотрю — здоровый мужчина стоит на остановке. Останавливает меня и говорит: «Я актер, скоро Новый год, играю Деда Мороза. Хотите за 15 минут полторы тысячи зарабатывать?» Мне это незачем, отказался. Потом он нашел меня по интернету, звонит: «Александр Андреевич, ну придите хотя бы к моим детям, они уже мне давно не верят, когда переодеваюсь в Деда Мороза. И я сообразил: «У меня есть валенки, тулуп, посох, шапка…» Конечно, не согласился в итоге, но подумал, что было бы весьма убедительно.
— Александр Андреевич, можно ли выковать свое счастье?
— Вы знаете, отвечу. Я все в Facebook немножко этюдики пописываю, воспоминания всякие. И вот задумался, какое я последнее слово напишу: счастье или любовь? Осталось совсем немного времени и думаю, что одно слово должно остаться.
А ваш вопрос не такой уж и сложный. Конечно, можно. Более того, это чувство, что ты можешь кого-то сделать счастливым, должно исходить от человека, который уже счастлив. Только он сможет сделать счастливым своих женщину, детей, внуков. А как по-другому? Как несчастливый человек сделает такого же, как он, счастливым?